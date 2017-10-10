DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITAN DOLANDIRICILAR, GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA\'da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir kişinin 15 bin Euro parasıyla bir çiftin 120 bin TL parasını dolandıran 2 şüpheliden 1\'i yakalandı. Dolandırıcılık şüphelileri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden tespit edildi.Olay, geçtiğimiz hafta Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi\'ndeki Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, \'Kimliğiniz kuyumcu soygununda kullanılmış, soygun sırasında cinayet de işlenmiş\' yalanıyla 72 yaşındaki G.K.\'yı aradı. Dolandırıcılar, \'Evinizdeki altın ve paraların soygunda çalınanlar olup olmadığını tespit etmek için karşılaştırma yapacağız. Vereceğimiz adreste polis arkadaşımız sizi bekliyor, ona teslim edin\' diyerek, G.K.\'dan hesabındaki 15 bin Euro\'yu çekmesini istedi. Bunun üzerine G.K., bankadan çektiği parayı buluşma noktasına gelerek, kendisini bekleyen dolandırıcılara teslim etti. Daha sonra telefonla kendisini arayan kişilere ulaşmak isteyen G.K., cevap alamadı. G.K.\'nın durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden şüphelileri tespit etti. Kameralardan, şüphelilerin 20 yaşındaki N.O. ve 36 yaşındaki M.S.B. olduğu belirlendi. Polis, N.O.\'yu evine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, benzer şekilde E. H. ile eşi Ş.H.\'nin 120 bin TL parasını dolandırıldığı tespit edilirken, iki ayrı olayın dosyası birleştirildi. Şüpheli N.O., adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheli M.S.B.\'nin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

Süre: 2 dakika 38 saniye Boyut: 160 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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2)UYUŞTURUCU SATIŞI YAPAN OĞLUNUN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

DENİZLİ\'de düzenlenen Halk Günü toplantısına katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek Vali Hasan Karahan\'dan tutuklanması için yardımını istedi. Denizli Valiliği\'nce her ayın ikinci salı günü yapılan Halk Günü toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Valilik binası konferans salonundaki toplantıda vatandaşlar, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda hazır bulunan daire müdürleri ise sorunların çözümüne ilişkin kendi alanlarıyla ilgili çalışma başlattı. Pamukkale İlçesi\'nin Bağbaşı Mahallesi\'nde yaşayan, toplantıya katılarak isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 24 yaşındaki oğlunun madde bağımlısı olduğunu, ayrıca uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek tutuklanmasını istedi. Yaşadıkları durumdan dolayı aile olarak rahatsız olduklarını ifade eden baba, çözüm için Vali Karahan\'dan yardım istedi. Uyuşturucu satışının yaşadığı mahallede yoğunlukla görüldüğünü aktaran baba, vatandaşların bu konuda mağdur olduklarını dile getirdi. Vali Hasan Karahan ise sorunun çözümü için yetkili birim amirlerine talimat verdi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Öte yandan; Vali Karahan ile yardım isteyen baba arasındaki konuşmada kısa süreli gerginlik de yaşandı. Bir ara azarlandığını düşünen vatandaşın tepkisi üzerine Vali, sorunun çözümü için yetkili birim amirlerine talimat verdi. Vatandaşa ise yanlış anlaşıldıysa özür diledi.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıdan görünütü

Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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3)ZİHİNSEL ENGELLİ OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN ÖLDÜ

ÇANAKKALE\'de, aniden yola fırlayan zihinsel engelli oğlu 40 yaşındaki Erdem Kırat\'ın peşinden koşan babası 82 yaşındaki Ceylan Kırat, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir Karayolu\'nun 6\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ceylan Kırat, yanındaki zihinsel engelli oğlu Erdem Kırat\'la birlikte, karşıya geçmek için yol kenarında beklemeye başladı. O sırada Erdem Kırat, iddiaya göre, aniden yola fırladı. Yoldan geçen araçlar oğluna çarpmasın diye babası Ceylan Kırat, peşinden koştu. Çanakkale yönüne giden O.D., yönetimindeki 17 DE 009 plakalı hafif ticari araçla Ceylan Kırat\'a çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Ceylan Kırat\'ı gören diğer sürücüler, kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ceylan Kırat\'ın öldüğü belirlendi. O.D., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ceylan Kırat\'ın cenazesi, Kepez Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen Kırat ailesinin yakınları, Erdem Kırat\'ı evine götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazada yaşamını yitiren Ceylan Kırat\'tan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜ SULAMA KANALINDA BOĞULDU

ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, Suriye uyruklu Zana Alamed, dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.

Suruç\'un Kaplan Köyü\'nde meydana gelen olayda, ülkesindeki iç karışıklıktan kaçan Zana Alamed, ailesi ile yaşadığı evin yakınındaki sulama kanalı yakınında dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Alamed, sulama kanalında boğuldu. Zana Alamed\'in cansız bedeni, ihbar üzerine gelen su altı polisleri tarafından kanaldan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Adli tıp kurumu

- Ölen Suriyelilinin yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB

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5)ŞANLIURFA’DA ESNAFTAN TRAFİK CEZASI TEPKİSİ

ŞANLIURFA’da, bir grup esnaf işyerlerinin önüne park ettikleri araçlarının çekilerek ceza kesilmesini, yolu kapatarak protesto etti. Kadri Erdoğan Caddesi\'nde esnaflık yapan yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde protesto amacıyla caddeyi ulaşıma kapattı. Kendilerine ve müşterilerine ait yola park ettikleri araçların çekilerek ceza kesildiğini belirten grup, bu nedenle iş yapamaz duruma geldiklerini ifade etti. İhbar üzerine gelen polis ile esnaf arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Esnafı dinleyen polis amirleri, konuyla ilgili yardımcı olunacağı sözünü verdi. Bunun üzerine grup, yolu açarak yaklaşık yarım saatlik eylemine son verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Trafiğe yolu kapatan esnaflar

- Polis ekiplerinin gelmesi ve önlem alması

- Esnafların slogan atmaları

- Esnaflarla görüşen müdürle

- Toplanan esnaflar dağılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 217 MB

