DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehidin tabutunu kız kardeşi taşıdı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er 26 yaşındaki Abdil Kılınç\'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'nde toprağa verildi. Şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, tören mangasıyla birlikte tabutu cenaze aracına kadar taşıdı.

İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının dün infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın cenazesi havayoluyla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı\'na getirildi. Şehit sözleşmeli er Kılınç\'ın cenazesi, karayolu ile Bolvadin İlçesi\'ne bağlı Karayokuş Köyü\'ndeki babasının evine götürüldü. Şehidin baba evinin önündeki cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Partili Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin babası Bekir Kılınç, annesi Adile, kardeşleri Ahmet, Ali ve Rasime Kılınç, yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

KIZ KARDEŞİ ASKERLERLE BİRLİKTE TABUTU TAŞIDI

Şehidin babası, annesi ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sarıldığı tabutu bırakmak istemeyen şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, \"Ne olur onu götürmeyin\" diyerek ağladı. Tören alanındaki bir albay Rasime Kılınç\'la konuşarak tabutu bırakmasını istedi. Bunun üzerine Rasime Kılınç, tören mangasıyla birlikte ağabeyinin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Helallik alınırken fenalaşan şehidin dedesi Abdil Kılınç bayıldı. Kılınç\'a tören alanındaki sağlık ekipleri müdahale etti. Oksijen maskesi takılan şehidin dedesi, tabuta sarılarak ağladı. Şehit Kılınç\'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. Abdil Kılınç\'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu\'ndan görüntü

- Şehidin abasından görüntü

- Tabuttan görüntü

- Tabuta sarılan şehidin yakınları

- Şehidin asker olan kardeşi Ali\'nin görüntüsü

- Kız kardeşinden görüntü

- Dedesinden görüntü

- Tabutun taşınması

- Detaylar

Haber- Kamera:Ç Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Hakkari şehidi Topal, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ Yüksekova\'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının PKK\'lı teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal, memleketi Çankırı\'nın Orta İlçesi’nde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın cenazesi, Orta İlçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin düzenleneceği Özlü köyüne getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi, köy girişinde yüzlerce kişi Türk bayrakları ile karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra helallik alınması için baba ocağına götürüldü. Cenazenin getirilişi sırada evin önünde toplanan çok sayıda kişiden bazılarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bu sırada acılı anne Fatma, baba Akif ile şehidin kız kardeşi Hilal, erkek kardeşleri Hüseyin, Özkan ve Tuncay Topal, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Fatma Topal, uzun süre şehit oğlunun naaşını sevip, okşayarak ağıtlar yaktı.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze daha sonra törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi. Burada şehidin annesi Fatma Topal ve babası Akif Topal, naaşı bir kez daha okşadı. Acılı Topal çiftinin bu sırada metanetlerini korudukları görüldü. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çankırı Valisi Hamdi Bilgi Aktaş, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz ile siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ankara’nın Çubuk İlçe Müftüsü Muharrem Genç tarafından ikindi namazı sonrası köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası şehit Gökhan Topal, köy mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Bu arada şehit Topal\'ın köyün ilk şehidinin olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Şehidin köye getirilişi

-Şehidin eve getirilişi

-Şehidin yakınlarının tabutu sevmesi

-Cenaze namazı

-Anne ve babasının tabuta sarılması

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-Müfit ONBAŞI/ORTA,(Çankırı),(DHA)

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Şehit Uzman Çavuş Ömer Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde, PKK\'lı teröristlerin daha önceden yola döşediği el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 4 askerden 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi memleketi Karaman\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi dün gece yarası memleketi Karaman\'a getirilerek devlet hastanesi morguna kondu. Ardından bugün helallik alınmak için Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki baba evine getirilip baba evinin bahçesine kondu. Şehidin naaşının başına gelen annesi Ayşe, eşi Fadime, kızları 17 yaşındaki Hatice Kübra ve 12 yaşındaki Ayşe Nisa, tabuta sarılıp gözyaşları döktü. Eşi Fadime Doğan, şehit eşinin fotoğrafını alıp sarıldı. Daha sonra babasının fotoğrafına ve tabutuna sarılan Hatice Kübra, fenalaşınca yakındaki kadın polis ve astsubay müdahale etti. Daha sonra Hatice Kübra, sağlık görevlisi eşliğinde eve alındı. Şehit Doğan\'ın cenazesi alınan helalliğin ardından dualarla dini ve askeri törenin yapılacağı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'na getirildi. Ailesi de kadın polis ve askerler eşliğinde ören alınan geldi. Ayşe Nisa, tabutun başına gelip babasının fotoğrafını öptükten sonra uzun süre babasının tabutuna bakıp, kendileri için ayrılan yere geçti. Şehit Doğan\'ın yeğeni 7 yaşındaki Eray Tanrıverdi de, tabutun başın uzun süre ayrılmadı. Tören alanına gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aileye baş sağlığı diledi. Törene Bakan Ahmet Demircan, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker, Recep Konuk, Eğirdir Jandarma Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Türkmen, ailesi, yakınları ve yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

TÖRENDE TEPKİ

Tören sırasında kalabalığın arasından bir kişi, \"Bu ne? Her zaman şehit geliyor. Dün bir şehidimizi daha uğurladık. Yeter artık bu kadar da olmaz.\" diye tepki gösterdi. Bu sırada yanına gelen polisler, sakinleştirip ağzını kapatmak istedi. Ancak tepkisini sürdürüp, \"Benim askerimin, polisimin, Suriyeli kadar değer yok. Her zaman bu vatan evlatları şehit oluyor. Onlar ise el üstünde tutularak yaşıyor. \"dedi. Daha sonra polisler tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı. Ancak alandan uzaklaştırılırken de, \"Vergiyi benim şehidim, benim vatandaşım ödüyor. Suriyeli el üstünde yaşıyor.\" dedi. Alandaki kalabalıkta bu sözler üzerine alkışladı. Tören sırasında fenalaşan Hatice Kübra ise ambulansa götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karaman Garnizon Şehitliği\'ne defnedildi. Karaman dün de Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde geçen salı günü PKK\'lı teröristin silahlı saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca\'yı uğurladı.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi

- Eşi, kızları ve annesinin tabuta sarılması, ağlaması

- Cenazenin tören alına getirilmesi

- Ailesinden detay

- Bakanın başsağlığı dilemesi

- Törenden detay

- Tepki gösteren kişi

- Törenden genel ve detay

Haber- kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Ceylanpınar\'da 2 polisin şehit edildiği davanın 9\'uncu duruşması yapıldı



ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar\'ın evlerinde uyurken PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 9’uncu duruşması görüldü.

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları 22 Temmuz 2015 tarihinde Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evlerinde uyurken terörist saldırıda şehit edildi. Başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı, 4\'ü tutuklu 9 kişi hakkında terör örgütü üyeliği ve yardım yataklıktan dava açıldı. Çözüm sürecinin bitmesine neden olarak gösterilen Ceylanpınar davasının 9\'uncu duruşması 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü.

TUTAKANKA \"ANLAŞILAMAYAN BİR DİLLE KONUŞTU\" NOTU

Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Hasan Aydın katılırken, diğer tutuklu sanıklar Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı. Savcı, mütalaa vermesi beklenen duruşmada 4\'üncü kez ek süre talep etti. Ancak itiraz üzerine savcının mütalaayı yazılı olarak dosyaya sunmasına ve avukatlara iletilmesine karar verildi. Salonda hazır bulunan tutuklu sanıklardan Hasan Aydın, kendisine yöneltilen \'Son söz hıkkını kullanmak istiyor musun?\" sorusuna Kürtçe \'Hayır\' diyerek yanıtladı. Mahkeme başkanı bunun üzerine tutanağa \'Anlaşılmayan bir dille konuştu\' notu düşerek duruşmayı erteledi.

Haber: ŞANLIURFA, (DHA)



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HDP\'li Baydemir\'e 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası



HDP Şanlıurfa Milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemde \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Milletvekili Osman Baydemir\'in Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, kapatılan BDP\'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için 3 Kasım 2012\'de Batıkent Meydanı\'nda düzenlemek istediği miting yasaklandı. Yasak nedeniyle milletvekilleri ile birlikte Diyarbakır Valiliği önüne giden Baydemir\'in kendilerini uyaran polislere hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret\' suçundan 1- 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Osman Baydemir duruşmaya katılmazken, avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, soruşturma ve yargılama aşamasında eksikler olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Hakaret suçunun oluşabilmesi için suçun belli bir kişiye yönelik olması gerekir. Olay günü müvekkilimin yanında bulunan Halkların Demokratik Kongresi Diyarbakır Sözcüsü Hüseyin Bardakçı’nın burnunun polislerce kırılması nedeniyle müvekkilim polislere suçlama konusu yapılan sözleri sarf etmiştir. Bu durum haksız tahrik oluşturmaktadır. Ancak, bu durum göz ardı edilmektedir. Müvekkilimin yasama dokunulmazlığı kalktıktan sonra polisler şikayetçi olmuştur. Daha önce böyle bir şikayetleri olmamıştır. Toplumsal olay sırasında sözlerin kime yönelik sarf edildiği net olarak belirlenemez. Müvekkilimin üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı için beraati gerekmektedir.\" Daha sonra kararını açıklayan 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, HDP\'li Osman Baydemir\'i \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Baydemir\'in başka bir suçtan aldığı para cezasını gerekçe gösteren hakim, ceza ile ilgili erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermedi.



Haber: Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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\'Futbolun efsaneleri\', tutuklu ve hükümlülerle buluştu

ADALET Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen \'Futbolun Efsaneleri, Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında A Milli Futbol Takımı forması giyen efsane futbolcular, Gaziantep L Tipi Cezaevi\'nde kalan hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi.

Cezaevi konferans salonunda düzenlenen panelle başlayan programa; futbolun efsane isimlerinden olan Ali Gültiken, Semih Yuvakurun, Hasan Şaş, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, cezaevi personeli ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Eski futbolcular ilk olarak genç hükümlülerle yemek yiyip sohbet etti, ardından da düzenlenen panelde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Futbolcularla beraber sahaya çıkan Mehmet Akif Okur, projenin önemli olduğunu söyledi. Okur proje kapsamında hükümlü ve tutukluların sosyal hayatlarına katkı sağlandığını dile getirerek, \"Burada temel amacımız, tutuklu ve hükümlü olan gençlerimizin sosyal hayata adapte olmaları için onları buradaki dezavantajlılık durumundan bir nebze de olsa uzaklaştırıp, bir günlük normal yaşama kavuşturmak. Onların hayatında unutulmaz efsane futbolcularla gün geçirmelerini sağlamaktır\" dedi. Proje kapsamında birçok hükümlü ve tutukluyla bir araya geldiklerini ifade eden Ali Gültekin ise, \"Hayatın içerisinde farklı zamanlarda belki olmaması gereken yerlerde olan, kötü bir kaza ile karşılaşan kardeşlerimizle de bir araya gelelim dedik. Onlarla da kendi tecrübelerimizi paylaşalım, onların hayatlı ilgili görüşlerini dinleyelim, bizlerle paylaşmak istedikleri şeyleri hep beraber bir noktaya getirelim diye bu projeye başladık. Çok da memnunuz ve mutluyuz. Önemli olan hayatın temel noktasın insan var. İnsanın olduğu her yerde her şey de değerlidir\" diye konuştu. Oğuz Çetin de, projenin çok yararlı olduğunu kaydederek, \"Gerçekten son derece yararlı ve hoş bir proje içerisinde yer alıyoruz. Birçok yere gittik, bugün de çok güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle bu durumu yaşayan genç insanlarımızın toplumda bizim gibi başaralı olan futbolcularla bir araya gelip, zaman geçirip yemek yemeleri, sohbet etmesi ve gün sonunda da sahaya çıkıp maç yapacak olmamız son derece güzel. Geldiğimize değiyor. Onlar da mutlu oluyorlar\" dedi. Panel ardından protokol ve efsanelerin yer aldığı takım ile genç tutuklu ve hükümlülerden oluşan takım maç yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Futbolcuların mahkumlarla maç hazırlığı

- Ali Gültiken\'in konuşması

- Mehmet Akif Okur\'un konuşması

- Oğuz Çetin\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 197 MB

Haber-Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Akçaabat\'taki kazada 3 yaşındaki çocuk öldü

TRABZON\'un Akçaabat İlçesi\'nde, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı kamyonet otomobile çarptı. Kazada kamyonette bulunan 3 yaşındaki Ecrin Bayraktar adlı çocuk öldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Düzköy Kavşağında meydana geldi. A.K. idaresindeki 61 KR 752 plakalı kamyonet, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu kavşağı dönmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Ecrin Bayraktar öldü, sürücü A.K. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

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-Kaza anı görüntüleri

Haber:Osman ŞİŞKO/TRABZON(DHA)

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Afyonkarahisar\'da kaza: 4 ölü



AFYONKARAHİSAR\'ın Çay İlçesi\'nde otomobil ile TIR\'ın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya Karayolu\'nun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AHV 72 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.D. yönetimindeki 03 PK 993 plakalı traktöre çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen M.O. yönetimindeki 42 FD 644 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi kaza yerinde öldü. Araçta sıkışan cenazeler, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak morga gönderildi. Traktör sürücüsü M.D. gözaltına alındı.



Haber: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Rize\'de kartpostallık görüntüler



RİZE\'de yüksek kesimlerine önceki gün yağan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İkizdere İlçesi Ovit Dağı ile Çamlıhemşin İlçesi Kaçkar Dağları önceki gün yağan karla beyaza büründü. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı dağ ve yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu arada kaymakamlıklar yaylalarda hayvancılık yapan çobanları 10 Kasım tarihine kadar yerleşim yerlerine inmeleri yönünde uyardı.

Haber: Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)