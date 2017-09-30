DHA YURT BÜLTENİ-14

1)SURİYELİ ANNE KIZI ÖLDÜREN ZANLI İSTANBUL\'A GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Üsküdar\'da boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı 22 yaşıdaki kızı Halla Barakat’ın katil zanlısı Ahmet Barakat, Bursa\'da yakalandı. Barakat, sorgulanmak İstanbul\'a götürüldü. İstanbul Üsküdar\'da geçen hafta, Suriiyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat bıçaklanarak öldürülmüş halde evlerinin salonunda bulunmuştu. Yapılan soruşturma sonucu cinayet şüphelisi olarak aranan Ahmet Barakat, Bursa\'da merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi\'ndeki kiraladığı bir evde dün gece gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne getirilen Ahmet Barakat, bu akşam saatlerinde sorgulanmak üzere İstanbul\'dan gelep polislere teslim edildi. Barakat, karaolu ile İstanbul\'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüpheli çıkartılırken

Araca bindirilirken

Hail ÖZÇOBAN/Mehmet İNAN/BURSA (DHA)-

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Rize\'de sel ve heyelanın ardından 3 gün sonra ulaşılan köy yerle bir olmuş (EK)

2)SELDE ÖLEN TOLAN TOPRAĞA VERİLDİ

Rize’nin Çayeli İlçesi\'ne 24 kilometre uzaklıktaki Gürpınar Köyü\'nde meydana gelen sel ve heyelanda göçük altında kalarak hayatını kaybeden 50 yaşındaki Songül Tolan’ın için cenaze töreni düzenledi. İlçede yaşana afet nedeniyle karayollarının kapalı olmasıyla köye ulaşamayan savcılık yetkilileri bugün yolun açılmasıyla köye ulaştı. Köyde 3 gündür bir alanda muhafaza edilen Tolan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gürpınar Köyü Camii’ne getirildi. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Bak ve Yazıcı cenazede Tolan ailesiyle görüşerek taziyede bulundu.

MÜFTÜ ANNESİNİ ANLATTI

Cenaze namazını kıldıran Rize il Müftüsü İsmail Yalçın da dua öncesinde “Vefat eden kadının annesi kendisini almaya gelen helikopter için, ‘bu helikopteri indirmeyin bu devletin malıdır. Devletin ve ülkenin malı zayi olmasın’ diyerek tarihe bir not düştü. Helal olsun böyle kadınlaraö dedi. Sel ve heyelanda çöken evin enkazında kalarak hayıtını kaybeden Songül Tolan ikindi namazı sonrası köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

METEROLOJİ UYARDI

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize çevreleriyle Artvin\'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji\'den yapılan açıklamada, şiddetli ve aşırı yağış nedeniyle heyelan, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

\"Rize çevreleri ile Artvin\'in kuzey ilçelerinde pazar günü sabah ilk saatlerden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, pazartesi gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olarak, şiddetli ve yer yer aşırı yağış (100 kg/metrekare üzeri) bırakması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek heyelan, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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Cenaze görüntüleri

Detaylar

HABER KAMERA: MUHAMMET KAÇAR/DHA

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3)BAKAN ELVAN: GÜÇLÜ BİR HÜKÜMETİZ, İNŞALLAH DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, birlikte ülke için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, \"Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız\"dedi.

Bakan Lütfi Elvan partisinin Mersin\'in Tarsus İlçesi kongresine katıldı Tarsus Spor Salonu\'nda yapılan kongrede konuşan Bakan Elvan bölgede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Elvan, Türkiye\'de Çukurova denilince akla ilk gelen şehrin Tarsus olduğunu vurguladı. Ülke için birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Bakan Elvan, \"Bizim milletimizi öyle bir millet ki, biz bir şeye karar verdik mi artık sonuna kadar o kadar uğruna gereği neyse yaparız. Hepsi vatanımız için, bayrağımız için, her şeyimizi feda ederiz. Güçlü bir hükümetiz, inşallah daha da güçlü olacağız. Daha da güçleneceğiz daha da büyüyeceğiz\" diye konuştu.

Elvan, 2019 yılında işte Ak Belediyecilik anlayışını Mersin\'e gelmesini arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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- Kongrenin yapıldığı spor salonu ve posterler

- Kongreye katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve diğer katılımcılardan görüntü

- Partililerden görüntü

- Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Gül\'ün kısa konuşması

- Kalkınma Başkanı Lütfi Elvan\'ın konuşması

- İlçe Başkanının Bakan Elvan\'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tablosunu hediye etmesi

- Bakan, Milletvekilleri ve İlçe Başkanın el ele tutuşarak partilileri selamlaması



SÜRE: 5\"21\" BOYUT: 170 MB



Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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4)YANGIN MERDİVENİNDEN DÜŞÜP ÖLEN MİNİK SANEM ECE TOPRAĞA VERİLDİ

SİVAS\'ta dün tenefüste okulun yangın merdiveninden boşluğa düşerek ölen 6 yaşındaki Sanem Ece Boztaş toprağa verildi. Cenaze namazında anne Gülsüm Boztaş \"Öpmelere doyamadım yavrum. Bu ne acıymış\" diyerek gözyaşı döktü.

Sivas\'ta dün Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Senem Ece Boztaş, 4 katlı okulun 2. kattında yangın merdiveninden boşluğa düşerek ağır yaralandı. Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Senem Ece Boztaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan otopsinin ardından minik Sanem Ece son yolculuğuna uğurlandı.

\"ÖPMELERE DOYAMADIM YAVRUM\"

Ulu Camii\'de düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sanem Ece Boztaş\'ın babası Burhan, annesi Gülsüm Boztaş ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının öncesinde anne Gülsüm Boztaş üzerine 6 yaşındaki Sanem\'in minik elbisesinin konulduğu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Burhan Boztaş\'ın da ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Baba Boztaş\'ın, 2 yıl önce kızı Sanem\'e daha fazla vakit ayırabilmek için polislik mesleğinden istifa ettiği ve KPSS sınavına hazırlandığı öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından Sanem Ece Boztaş, Yukarı Tekke Mezarlığı\'ndaki sıra mezarlığa defnedildi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Sivas Valiliği konuyla alakalı adli ve idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde yeralan Cumhuriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Sanem Ece Boztaş\'ın yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Görüntü Dökümü

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-Camiden görüntüler

-Tabutun üzerine konulan kıyafeti

-Babasının üzüntüsü

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namazının kılınması ve cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)



