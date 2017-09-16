DHA YURT BÜLTENİ-14

1)TAHRİP EDİLEN ATATÜRK ANITI, ONARILARAK YERİNE KONULDU

DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir İlçesi Şeyh Said Meydanı\'nda sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilen Atatürk Anıtı\'nın onarımı tamamlanarak bu akşam saatlerinde eski yerine yerine monte edildi. Yenişehir İlçesi\'ndeki Şeyh Said Meydanı\'ndaki Atatürk ve yanındaki 2 çocuğun tasvir edildiği anıt 19 Ağustos tarihinde çekiçli saldırıya uğradı. Anıtın sakallı bir kişi tarafından çekiçle tahrip edilmesi ardından polis saldırıyı 30 yaşındaki İbrahim Yeşil\'in yaptığını belirledi. Yakalanan Yeşil, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tahrip edilen Atatürk Anıtı ise onarım için yerinden kaldırıldı. Onarım tamamlanan Atatürk Anıtı, bugün çekici ile Şeyh Sait Meydanı\'na getirilerek yine aynı noktaya aynı yerine monte edildi. Bazı kişiler anıtın yerine monte edildiğini görünce bunu cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü

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-Büstin çekiyle taşınması

-Yerine bırakılması

-Monte edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)KARABÜK\'TE SIRTINI KAŞIYAN AYI KAMERADA

KARABÜK\'te, boz ayının sırtını ağaca dayayarak kaşıması fotokapanla görüntülendi.

Karabük\'te yaban hayatı fotokapanla izleniyor. Karabük Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü, yaban hayatı çeşitliliği ve envanter çalışması kapsamında Yenice yaban hayatı sahasında 35 fotokapan kurdu. Fotokapanlar ile boz ayı, karaca, kara leylek ve yaban kedisi görüntülendi. Bir boz ayının arka ayaklarının üzerine kalkıp sırtını ağaca dayayıp kaşıması da kameraya yansıdı. Görüntüde bir süre sırtını kaşıyan ayı, daha sonra kamera açısından uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Boz ayının ağaca sırtını dayayıp kaşıması

-Karaca\'nın su içmesi

-Kara lyelek\'in derede yürümesi

-Yaban kedisi\'nin otluk alanda etrafına bakınması

Süre:(01.36) Boyutu:(23 MB.)

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3)YEMEK SİPARİŞİ VEREN TURİSTE, BİRLİKTE PİŞİRELİM TEKLİFİ

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde butik otel işletmecisi 50 yaşındaki Filiz Almalı, Türk mutfağından yemek siparişi veren turistlere, yemeği birlikte pişirmeyi teklif ediyor. Teklifi kabul edip oklavayla hamur açan turistler, Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buluyor.

Fethiye\'nin Kayaköy Mahallesi\'nde turizmci Filiz Almalı tarafından işletilen \'Misafir Evi\' ilçede konaklayan turistlere, Türk yemeklerinin yapımını öğrenme imkanı sunuyor. Türk mutfağından oluşan menüden sipariş veren turistlere, isterlerse yemekleri kendi elleriyle yapabilecekleri söyleniyor. Teklifi kabul eden turistler, Almalı ile birlikte mutfağa girerek, hem yemek tarifini alıyor hem de yapımını uygulamalı öğreniyor.

OKLAVAYLA HAMUR AÇTILAR

Otelde konaklayan İngiliz psikolog 55 yaşındaki İan Richards ile emlak danışmanı 53 yaşındaki Jonny Wedgswy, sipariş ettikleri yemekleri kendi elleriyle yapmak istedi. Merak edip, kerevizli börek siparişi veren ikili, önce Almalı gözetiminde oklavayla yufka açtı. Daha sonra doğradıkları kerevizleri yufkanın içine yerleştirerek çiğ börekleri fırına sürdü. Pişirdikleri börekleri afiyetle yiyen ikili ayrıca pekmez yapımını öğrenmek için ayaklarıyla üzüm çiğneyip suyunu sıktı.

\"ÜLKELERİNDE AYNI YEMEKLERİ YAPIYORLAR\"

Kayaköy\'de 5 yıldır işletmecilik yapan Filiz Almalı, İngiltere, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri\'nden turistleri ağırladığını söyledi. Sipariş veren turistlere geleneksel Türk yemeklerini öğretmek istediklerini anlatan Almalı, teklifi kabul eden turistlerle mutfağa girdiklerini kaydetti. Börek, baklava ve zeytinyağlı yemeklerin turistler tarafından daha çabuk öğrenildiğini aktaran Almalı, \"Ülkelerine gidinci yine mutfağa girip, aynı yemekleri yapıyor, görüntülerini bize gönderiyorlar. Bu durum beni çok mutlu ediyor\" dedi. Almalı, yapımını öğrettiği yemeklerin hikayelerini de turistlere anlattığını sözlerine ekledi.

\"HİÇ YEMEK YAPMAMIŞTIM\"

Bugüne kadar hiç yemek yapmadığını anlatan Jonny Wedgswy ise \"Burada stresten uzak, harika bir tatil yapıyorum. Hiç yemek yapmayan bir kişi için Türk yemekleri oldukça zor. Ancak öğrendiklerimi İngiltere\'de tekrar ederek, Türk yemeklerinin lezzetini oradaki dostlarıma da tattıracağım\" dedi.

27 yıldan bu yana tatil için Türkiye\'ye geldiğini belirten İngiliz psikolog İan Richards ise \"Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Bu nedenle her gelişimde yemek dersleri de alıyorum. Türk yemek kültürünü öğreniyorum. Burada herşey çok güzel\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Yemek yapan turistlerin görüntüsü

- Oklavayla hamur açan turistler

- Sırasıyla Jonny Wedgswy, İan Richards ve Filiz Almalı ile röportaj

Haber- Kamera: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)

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4)ZERRİN EGELİLER HAYAT ARKADAŞINI EL SALLAYARAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

BURSA\'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşerek organları 5 kişiye nakledilen \'Gazinocular Kralı\' olarak tanınan 63 yaşındaki Fahri Balcı sevenleri tarafından ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Emirsultan Mezarlığı\'nda defnedildi. Ünlü sinema sanatçısı Zerrin Egeliler hayat arkadaşının tabutunun arkasından gözyaşları döküp el sallayarak uğurladı. Gazinocular Kralı olarak bilinen Fahri Balcı uzun süredir KOAH hastalığı tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz salı günü beynindeki bir damarın tıkanması sonucu komaya giren Fahri Balcı, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken beyin ölümü gerçekleşti. Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler\'in eşi olan Fahri Balcı için Ulucami\'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Emirsultan Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Fahri Balcı\'nın eşi Zerrin Egeliler, oğlu Erhan Balcı ve kardeşi Kirvan Balcı Ulucami bahçesinde taziyeleri kabul ettiler. Zerrin Egeliler hayat arkadaşının tabutu arkasından gözyaşları döküp el sallayarak uğurladı.

ORGANLARI 5 KİŞİYE UMUT OLDU

Fahri Balcı\'nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin onayıyla yapılan operasyon sonucu bağışlanan karaciğeri, 2 böbrek ve 2 korneası, uzman ekip tarafından alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledildi.

Görüntü Dökümü

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- Zerrin Egeliler\'in görüntüsü

- Taziyelerin kabul edilmesi

- Cenaze Namazının kılınması

- Tabutun taşınması

- Zerrin Egeliler\'in tabutun arkasından el sallaması

- Detaylar

SÜRE: 1 dakika 58 saniye BOYUT: 99.9 MB

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5)ZONGULDAK\'TA ÇATI YANGINI KORKUTTU

ZONGULDAK\'ta tadilat halindeki boş binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Ontemmuz Mahallesi Acılık Caddesi\'nde tadilat çalışması yapılan 6 katlı boş binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Çalışmalar sırasında yan binadaki özel kız öğrenci yurdu, önlem amaçlı boşaltıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının söndürülme çalışması

-Etrafta toplanan kalabalık

-Cep telefonu görüntüsü yangın

Süre: (3.51) Boyut: (121 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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6)ZONGULDAK\'TA UYUŞTURUCU DENETİMİ

ZONGULDAK\'ta polis ekipleri uyuşturucu kullanımına karşı arka sokaklar ve metruk binalarda denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 14 mahallede belirlenen 49 adreste \'Narko-metruk\' operasyonu yapıldı. Daha çok okul çevreleri ve mahalle aralarındaki metruk binalarda uyuşturucu ve madde bağımlılarına karşı yapılan denetimde özel eğitimli köpek de kullanıldı. Binaların içinde ve çevresinde bulunan kişilerin üzerleri arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Akşam saatlerine kadar yapılan denetimlerde suç unsuruna rastlanmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin metruk binaya gitmesi

-Çevrede arama yapması

-Bina içinde köpekle arama yapması

-Pencereden binaya girişi

Süre: (3.41) Boyut: (246 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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7)BÜYÜKELÇİLER GAZİANTEP\'TE TARİH YOLCULUĞUNDA

GAZİANTEP\'in, en çok ihracat yaptığı 75 ülkenin büyükelçileri ve aileleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB) tarafından organize edilen \'Büyükelçiler Gaziantep Buluşması\' etkinliği kapsamında kentin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Kentin tanıtımına yönelik düzenlenen \'Büyükelçiler Buluşması\' çerçevesinde hazırlanan iki günlük programda, kentin zengin tarihi ve turistik dokusu, yurt dışından gelen misafirlere tanıtıldı. Geziye katılan 75 ülkeden 171 kişilik heyet ilk olarak Zeugma Mozaik Müzesi\'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra Kültür Yolu gezisi programı ile Bakırcılar çarşısı, Almacı pazarı, tarihi Tahmis Kahvesi ve Şehreküstü Konaklarını gezerek ilgili bilgiler aldı. Eğlenceli anların yaşandığı gezide, büyükelçiler ve aileleri sıra gecesi ekiplerinin çalıp söylediği Gaziantep türkülerine alkışlarla eşlik ederek, tezgahlarda bakır işledi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, gezinin ihracat kenti Gaziantep\'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi:

\"4 yıldır Türkiye\'nin tarihini ve doğal güzelliklerini, Türkiye\'de görev yapan büyükelçi ve yabancı misyon şeflerinin ziyaret etmelerini sağlıyoruz. İlk yıl Mardin, daha sonra Trabzon ve Çanakkale\'nin ardından şimdi de Gaziantep\'teyiz. Amacımız, ülkemizin turizm potansiyelini bütün dünyaya tanıtabilmek. Biliyorsunuz büyükelçiler her ülkenin o ülkedeki en üst düzey temsilcisidir. Buraya heyeti resmi bir toplantı için getirmiyoruz, sosyal bir ortamda eşleri ve çocuklarıyla tamamen samimi bir gezi olarak organize ediyoruz. Heyetin gezip gördüklerini kendi ülkelerinde anlatmalarını arzuluyoruz. Ayrıca biliyorsunuz bizim ana konumuz ihracat. Bu ülkelere de ihracat yapıyoruz. Şu anda dünyada ihracat yapmadığımız ülke yok. İhracat yaptığımız ülkelerde de zaman zaman küçük de olsa sıkıntılar, sorunlar oluyor. Büyükelçiler ve yabancı misyon şefleriyle oluşturduğumuz bu samimiyet sayesinde, bu sorunları çok kolaylıkla çözüyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zeugma Müzesi

- Büyükelçilerin müzeyi gezmesi

- Büyükelçilerin tarihi yerleri gezmesi

- Misafirlerin şarkı dinlemesi

- Mehmet Büyükekşi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB