DHA YURT BÜLTENİ-14

AKSARAY\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

AKSARAY\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. 64 yaşındaki Ahmet Raci Diyap yönetimindeki B DT 8790 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan aniden ana yola çıkan 80 yaşındaki Bayram Ali Turgut\'un kullandığı 68 BR 020 plakalı otomobile çarptı. Turgut yönetimindeki otomobil çarpmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücülerden Turgut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ahmet Raci Diyap kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yanındaki Gülay Diyap yaralandı. Yaralı Gülay Diyap ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayı duyup gelen Bayram Ali Turgut\'un yakınları, Turgut\'un öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi. Ahmet Raci Diyap, Ankara\'dan Adana istikametine gittiğini belirterek, \"Ankara\'dan Adana istikametine gidiyordum. Otomobil tali yoldan aniden önüme çıktı.\"dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

- Cesedin çıkartılması

- Tabuta konması, cenaze aracına taşınması

- Ölen sürücünün yakınlarını sinir krizi geçirmesi

- Sürücü Diyap röp.

- Yaralı Gülay Diyap\'ın acil servise alınması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

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BABASINI ÖLDÜREN LİSELİ ADLİYEDE

2)AĞABEYİNE \'KURTULDUK\' MESAJI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde tartıştığı babası 46 yaşındaki Şeref A.\'yı (Arıcı) çift kırma av tüfeğiyle öldüren lise öğrencisi 16 yaşındaki E.A. (Emirhan Arıcı), adliyeye sevk edildi. E.A.\'nın babasını öldürdükten sonra fotoğrafını çekip ağabeyine göndererek \"Kurtulduk ağabey\" dediği ortaya çıktı.

Olay, dün (salı) saat 14.00 sıralarında, Armutalan Mahallesi 308 sokak üzerindeki lüks bir villada meydana geldi. Lise öğrencisi E.A., bilinmeyen bir nedenle yanında kaldığı babası Şeref A.\'yla tartıştı. Bir süre sonra baba Şeref A., villanın salonundaki kanepede uyudu. Babasının ruhsatlı çifte kırma tüfeğini alan E.A., önce başına, ardından göğsüne ateş etti. Ağabeyini arayıp olayı anlatan E.A., elektrikli bisiklete binerek otobüs garajına gitti. Buradan Köyceğiz ilçesine giden bir minibüse binerek Marmaris\'ten kaçtı. İhbar üzerine villaya giden polis ekibi, çilingirle girdiği evde iki çocuk babası Şeref A.\'nın cesedini buldu. Şeref A.\'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Katil zanlısının E.A. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Köyceğiz ilçe girişinde bir minibüste yakaladı.

ANNESİNE YÖNELİK TAVIR ETKİLİ OLMUŞ

Marmaris Emniyeti Çocuk Büro Amirliği\'ne getirilen E.A., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Soğukkanlı hali dikkati çeken E.A.\'nın emniyette avukat eşliğinde alınan ifadesinde, \"Babamı ben öldürdüm. Altı yaşından bu yana anneme şiddet uyguluyor ve sürekli aldatıyordu. Babam, dedesinden yüklü miktarda miras kalınca işi bıraktı ve lüks içinde yaşamaya başladı. Annemden ayrılmak için dava açtı. Anneme tedbir nafakası olarak 350 lira para gönderiyor, ilgilenmiyordu. Birçok kez barışma olmayacaksa, maddi ve manevi iyi davranmasını söyledim. 11 yıldır yaşadığım olaylardan dolayı psikolog tarafından kontrol altındayım ve depresyon ilaçları kullanıyorum\" dediği öğrenildi.

E.A.\'nın babasını öldürdükten sonra fotoğrafını çekip ağabeyine gönderdiği, altında da \"Kurtulduk ağabey\" yazdığı öğrenildi. Babasını öldürüp kaçan E.A.\'nın yakalanması için ise ağabeyi ve halasının polise haber verdiği ortaya çıktı. E.A.\'nın babası ile kaldıkları tripleks villada, daha önce iki defa bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği de belirtildi. E.A.\'nın telefon ve elektronik eşyaları da incelemeye alındı. Komşularının ise evden zaman zaman ağlama sesleri geldiğini ve E.A.\'nın \"annemi istiyorum\" diye bağırdığını söylediği öğrenildi. Öldürülen Şeref A.\'ya, vefat eden dedesinin sahibi olduğu bir ecza deposu firmasından, yaklaşık 16 milyon lira miras kaldığı öne sürüldü. Ağlayarak oğlunu adliyede karşılayan anne, görüntü alan basın mensuplarına açıklama yapmayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Marmaris Adliyesi genel görüntü

- E.A.\'nın adliye getirilişi genel görüntü

(Toplam: 53 saniye-64,2 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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3)BODRUM SUTOPU ŞENLİKLERİ BAŞLADI

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde bu yıl sekizincisi düzenlenen Bodrum Sutopu Şenlikleri, gösteri oyunuyla başladı.

Bodrum Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası destekleriyle organizasyon sorumlusu Erdal Taşdemir tarafından düzenlenen 8\'inci Bodrum Sutopu Şenlikleri, Bodrum Belediye A.Ş. Mahfel Cafe önünde çocukların oynadığı gösteri oyunuyla start aldı. Şenliklere Mandalin Bar, Kuleba, Dada Salon, Forsa Kimya, Moss Club, Club Pasha, Aşk-ı Bodrum, Körfez Restoran\'ın katılacağı belirtildi. Çocukların kıyasıya mücadeleyle yaptığı maçı, Kumbahçe plajında güneşlenenler de cep telefonları ile görüntüledi.Organizasyon sorumlusu Erdal Taşdemir, \"Şenlikleri Bodrum Belediyesi\'nin destekleriyle 8 yıldır sürdürüyoruz. Bu yıl Bodrum Deniz Ticaret Odası da destek verdi. Mekanlar da takımlarını kurdular. Gayet güzel geçiyor. Bu ilk günü yarın finaller var. Turnuva hesabı yapıyoruz. Biraz futboldan, basketboldan uzaklaşıp su topuna önem vermek lazım. Bu şekilde gençler de çok mutlu. Herkes çok memnun. Yetkili kurumlar inşallah biraz daha destek olur da daha da büyütürüz. Projelerimiz arasında denizin içine platform yapmak var\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Oyundan görüntü

- İzleyenlerden görüntü

- Erdal Taşdemir ile röp.

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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4)BURDUR\'DA KAZA: 1 YARALI

BURDUR- Isparta dağ yolunda Tır dorsesine arkadan çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Isparta\'dan Burdur istikametine giden İsmail Kaşıkçı yönetimindeki 32 LL 272 plakalı kum ve çimento yüklü kamyonetin iddiaya göre fren sistemi arızalandı. Virajlı yolda hızla ilerleyen kamyonet önünde giden 32 LT 363 plakalı Tır\'ın dorsesine vurarak takla attı. Yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Kaşıkçı, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

30 MB /// 00.56\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)