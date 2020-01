DHA YURT BÜLTENİ-14 

Çukarca\'da Hudut Birliğine saldırı: 3 terörist öldürüldü



HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde konuşlu 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına PKK\'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınınken, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle: \"09.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Üzümlü 5. Hudut Birliği sorumluluk alanına Kuzey Irak bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapılmıştır. Atışın yapıldığı bölge topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alınmış olup, 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

HAKKARİ



Ümit Özdağ: Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara



GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, yeni partinin Ekim ayında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, \"Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara. Bu paniğin doğrusu haklı bir panik de olduğunu görüyoruz\" dedi.

Ümit Özdağ, Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni parti çalışmaları kapsamında seçim bölgesi Gaziantep\'e geldi. Bir otelde kendisini destekleyenlerle bir araya gelen Özdağ, kurulacak partinin Ekim ayı içerisinde hukuken faaliyetlerine başlayacağını kaydetti. İktidarda büyük bir paniğin hakim olduğunu gördüklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi: \"Sayın Meral Akşener\'in liderliğinde kurulma çalışmaları devam eden yeni parti, önümüzdeki günlerde kurucular heyetini, arka arkaya düzenleyeceği toplantılarla Türk kamuoyuyla tanıştıracak. Bu arada genel merkez binamızın da yapımıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Genel merkez binamız, kullanıma hazır olduğu ve kurucular kurulu da son şeklini aldığı an Ekim ayı içerisinde inşallah yeni parti hukuken çalışmalarını başlatacak. Daha parti kurulmadan Türk siyasetinin en önemli tartışma noktası haline geldi. Televizyonlarda biz tartışılıyoruz, yeni parti tartışılıyor. İktidar mensupları her geçen gün yaptıkları yeni açıklamayla, kendilerinden bir tuğla dahi sökülemeyeceğini ifade ediyorlar. Büyük bir paniğin hakim olduğunu görüyoruz iktidara. Bu paniğin doğrusu hakli bir panik de olduğunu görüyoruz. Çünkü yeni partiye karşı büyük bir toplumsal ilgi ve destek kendisini her zeminde gösteriyor.\"

GAZİANTEP

İzmir\'de 9 Eylül coşkusu (3)

TÜRK YILDIZLARI\'NDAN GÖSTERİ

İzmir\'in kurtuluşunun 95. yıldönümü, Büyükşehir Belediyesi\'nin birbirinden renkli etkinlikleriyle kutlandı. Kutlamalarda Türk Yıldızları\'nın gösterisi de yer aldı. Zafer coşkusunu yaşamak ve kutlamalara ortak olmak isteyen binlerce İzmirli, Kordon\'a akın etti. Gökyüzünde adeta dans eden Türk Yıldızları\'nın yarım saatlik gösterisini hayranlıkla seyreden İzmirliler, bu güzel anı fotoğraf ve video ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Kutlamaların bir diğer renkli kısmı da süvari birliğinin Kordon\'dan geçişi oldu. Tıpkı 9 Eylül 1922 gününde olduğu gibi birbirinden heybetli atlarıyla Kordon\'a çıkan süvari birliği büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında kısa bir gezinti yapan süvariler, kendilerine büyük ilgi gösteren İzmirlilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR

Bakan Soylu: Dağ, taş, tepe bırakmadan bu PKK’nın canına okumaya devam edeceğiz (2)

NİKAH ŞAHİDİ OLDU 3 ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hayrat ilçesindeki ilçe olağan kongresinin ardından AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Yanmış’ın oğlunun düğün törenine katıldı. Kaşüstü mevkiinde bir otelde düzenlen düğünde dünya evine giren Yalçın ve Yeşim Yanmış çiftinin nikah şahitliğini de yapan Bakan Soylu, evlilik cüzdanını verdiği geline 3 çocuk tavsiyesinde de bulundu.

4 TERÖRİST DAHA İMHA EDİLDİ

Nikâh töreni sonrası Bakan Soylu parti örgütünün 6’ıncı Araklı Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu 4 teröristin daha silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildiğini duyurarak “CHP seçmenini PKK ile aynı çizgiye getirmeye çalışan milletvekilleri var. Daha önde de söyledim. İnsansız hava araçlarından rahatsız oldular. Bizi terörle mücadele eksik bırakmaya çalıştılar. Sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası başlatmışlar. 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında bu hava araçlarıyla yapılan keşif ve gözetlemeler neticesinde toplam 260 terörist etkisiz hale getirilmişti. Nerde? Ben Hayrat’tayken. Şimdi oradan buraya geldim. Size bir haber vereyim CHP’li vekillere bu da kapak olsun. Çukurca’da evlatlarımıza, kaymakamımıza oradaki yola roket atarak orada onların sözde kadın örgüt temsilcilerinden birisinin başını çektiği 4 kişilik bir terörist grubunu ben Hayrat’tan buraya gelirken bizimkiler onların beğenmediği SİHA’larla imha ettiler. Bir kişiyi de Tunceli’de JÖH’lerimiz bertaraf etti. Tunceli’de bu sayı çok şükür 200’ün üzerine çıktı. Dağda, taşta adam bırakmadılarö dedi.

‘KANDİL MİLLETVEKİLLERİNİ FIRÇALIYOR’

HDP’nin Güneydoğu’da itibar görmediğini ve bu yönde de Kandil’den milletvekillerine fırça atıldığına ait istihbarat raporları olduğuna işaret eden Bakan soylu şöyle konuştu: \"Şuana kadar bizim iç güvenlikte 55 artı 4 daha ilave ettik şimdi toplam 59 terörist jandarma ve polis insansız hava araçlarıyla beraber imha edildi. 126 sığınak bulundu, içinden çıkan bombanın, silahın neredeyse haddi hesabı yok. Tüm bu uçaklarla da yapılan operasyonlarda tek bir şehit ve yaralı vermedik. Bunların derdi bu. CHP’nin sesi çıkmıyor. Şehit cenazelerinde sonra ‘Biz niye tepki görüyoruz’ diyorlar. Affedersin ya, sabahleyin imam eğer gece papaz olursan bu millet bunu yemez. Ey CHP’li arkadaşlar bu adamların yaptığı bu millete karşıdır. Size Güneydoğu’da itibar göstermiyorlar, yok oldunuz. İstihbarat raporlarını okuyorum her gün Kandil milletvekillerini fırçalıyor. Telsiz konuşmalarında ‘Millet sizi kabul etmiyor’ diye. Biz ise gidiyoruz orada onlarla birlikte iç içe oluyoruz. Bayram’da seyranda da ordayız, acı günlerin de sevinçli günlerin de oradayız. Onların itibarsızlıklarını CHP ile beraber itibara döndürmeye çalışıyorlar. Doğru bir yol ve doğru bir noktada gidiyoruz. Terörle mücadele kararlı bir mücadele veriyoruz. Hiç merak etmeyin tünelin ucundaki ışık görülmüştür. Dağ, taş, tepe demeden Kasım’ın 20’sine kadar bunların iflahını sökeceğiz. Sonra da kış üslenmelerinde onlar nerede üslenirse üslensinler, hangi mağarada üslenirse üslensinler onları o mağaralara gömmek bizim boynumuzun borcudur\"

Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti ne zaman noktalarsa kendisinin de o zaman siyaseti noktalayacağını da sözlerine ekledi.

Tek liste olarak gidilen kongrede Şaban Bıyık AK Parti Araklı İlçe Başkanı oldu.

TRABZON

İnce: 1000 odalı saray yetmezmiş gibi 300 odalı yazlık saray yaptıranları da bu millet unutmayacak



CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova\'da yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi, \"Bu ülkenin yurtlarında, okullarında çocuklarımıza tecavüz edilirken, sokak ortasında töre cinayetlerinde kadınlarımız öldürülürken, AVM\'lerde sokaklarda bombalarla insanlarımız parçalanırken, her gün askerlerimiz polislerimiz şehit olurken, bu memlekette 1000 odalı sarayı yetmezmiş gibi 300 odalı yazlık saray yaptıranları da bu millet unutmayacaktır\" dedi.

CHP\'nin kuruluşunun 94\'ncü yıl dönümü nedeniyle seçim bögesi Yalova\'da düzenlenen kutlamalarda konuşan CHP Milletvekili Muharrem İnce hükümeti eleştirdi. “Şunu unutmayınız; zaferler de geçicidir yenilgiler de\" diyen Muharrem İnce, \"Ne diyor 13. yüzyılda Mevlana; ‘Çiçeklerle iyi geçin balı incitme, bir küçücük meyve için dalı incitme, Mevla’m verince azma, geri alınca kızma’ diyor. Onun için bugünler gelip geçicidir. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan makamların sonunda o makamı nasıl kullandığındır. Öyle hatırlanacağız hepimiz. Bu ülkeyi yönetenler de öyle hatırlanacak\" dedi. İnce, şunları söyledi: \"Yani bu ülkenin yurtlarında, okullarında çocuklarımıza tecavüz edilirken, sokak ortasında töre cinayetlerinde kadınlarımız öldürülürken, AVM’lerde sokaklarda bombalarla insanlarımız parçalanırken, her gün askerlerimiz polislerimiz şehit olurken, bu memlekette 1000 odalı sarayı yetmezmiş gibi 300 odalı yazlık saray yaptıranları da bu millet unutmayacaktır. Bu ülkenin evlatları, gencecik çocukları terk ediyorlar ülkeyi. Yurt dışında okumak için üniversitelere gidiyorlardı, şimdi bu liseye indi artık. Lise için bile yurt dışına gidiyorlar. Neden? Çünkü gelecek kaygısı yaşıyorlar bu ülkede. Bu ülkenin insanları bu ülkenin soyulduğunu biliyor. Gün geçmiyor ki geçmişimize küfretmesinler. Her gün cumhuriyetin kurucularına, kurucu kişilerine, felsefesine hakaret ediyorlar. Geçmişimize sövüyorlar, bugünümüzü çalıyorlar, geleceğimizi karartıyorlar. İşte böyle bir ortamda büyük bir ulu çınarın, bir büyük partinin dünyanın en köklü partilerinden birisinin yaş gününü kutluyoruz.\"

\"BİZİM SORUNUMUZ ONLARI YENEMEMEK DEĞİLDİR\"

Hükümetin, önüne gelen herkesi FETÖ\'cü ilan ettiğini belirten İnce, \"Cem Yılmaz\'ı bile FETÖ\'cü yaptılar. Öyle utanmazlar, öyle arsızlar ki CHP ile FETÖ\'yü yan yana getiriyorlar. Onlara üniversiteyi kuran bunlar, onlara Bank Asya’nın kurdelesini açan bunlar, onlara para veren, onları vali yapan, onları müsteşar yapan bunlar. \'Bitsin artık bu hasret’ diye övgüler düzen bunlar. Bütün Yalova’yı FETÖ’cü yapıp, sonra akşam kanal kanal gezip, itirafçılık yapan bunlar. Öyle utanmazlar ki şimdi bizi bunlarla eşleştirmek istiyorlar. Bunlara haddini bildireceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok evelallahın izniyle. Bakın bu günler gelip geçidir. Moraliniz mi bozuldu, çocuğunuzun ve ülkenizin geleceğinden kaygı mı duyuyorsunuz? Bir şey yapacaksınız, bir şey. 1919’ları düşüneceksiniz. O zaman Atatürk’e diyorlar ki ‘para yok’, ‘bulunur’ diyor. ‘ordu yok’ diyorlar, ‘kurulur’ diyor. ‘silah yok’ diyorlar ‘alınır’ diyor. Hiç merak etmeyin bugünler gelip geçicidir. Biz bu seçim meydanlarında kimleri yenmedik ki onları bir daha yenmeyelim. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Bizim sorunumuz onları yenememek değildir. Biz yenemezsek, kendimize bakalım\" dedi.

Muharrem İnce konuşmasının ardından CHP\'ye katılan 90 kişiye parti rozeti taktı

-İnce\'nin açıklamaları

YALOVA

====================================