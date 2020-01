DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK, KENT BAYRAMLAŞMASINA KATILDI

İzmit\'te Yunus Emre Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen Kent Bayramlaşması\'na Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık programa katılanların bayramını kutlayarak, herkesle tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İZMİT/DHA

Baykal, rejimi bozmamak için ikram edilen baklavayı yemedi (EK)

2)\"KİŞİ EGEMENLİĞİ AÇIKÇA GELİYOR\"

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Serik İlçesi\'nde partililerle bayramlaştı. Baykal\'a Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile bazı ilçe başkanları da eşlik etti. Burada partililere seslenen Deniz Baykal, her geçen günün, ülke şartlarıyla ilgili söylediklerini teşhis ettiğini, bu sözlerin ne kadar geçerli olduğunu daha iyi ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye\'deki gidişatın sürpriz olmadığını, bunun öngördükleri bir şey olduğunu kaydeden Baykal, \"Bunu çok uzun süredir anlatmaya çalışıyorduk. En son referandumda anlatmaya çalıştık. O zamandan bu zamana geçen süre ne koyduk ortaya? Bu referanduma karşı çıkanları haklı mı çıkardı, yoksa boşa mı düşürdü? Çok açık haklı çıkardı. Tek adam rejimi giderek oturuyor\" dedi.

Baykal şöyle devam etti:

\"Referandum dönemindeki temel iddialardan biri, kişi egemenliğinin gelecek olmasıydı. Bunun Türkiye\'de kurumların, müesseselerin, partilerin, siyaset adamlarının, kişilerin üstünde olacağıydı. Hukuk devleti işlemekten çıkar, kişi hegemonyası, kişi egemenliği, keyfi yönetim gelirdi. Daha yürürlüğe girmedi, güya 2019\'da yürürlüğe girecek eğer seçim daha erkene alınmazsa. Ama fiilen girdi.\"

Türkiye\'de giderek kimsenin artık inkar edemeyeceği bir kişi egemenliği sisteminin oturmakta olduğunu savunan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kimin borusu öter, kimin hükmü geçer Türkiye\'de, ne işler Türkiye\'de, derdini kime anlatırsan sonuç alırsın? Var mı böyle bir şey. Meclis aylardır kapalı. Meclise ihtiyaç mı var? \'Meclis artık devreden çıkar\' diyorduk. Çıktı mı, çıktı değil mi? Biz ne diyorduk; kişi girer, meclis çıkar. \'Meclisin yetkisini kişi kullanır\' diyorduk. Öyle olmadı mı? Kanuna ihtiyaç mı var. Sabah bir kalkıyorsunuz bir kararname. Kararnamenin yarısı daha önceki kararnamelerde değişiklik yapıyor. Yani kendi yaptığını beğenmiyor. Ondan sonra yeni hükümler veriliyor. Bir süre daha öyle geçiyor. Sonra bir kararname daha. Şimdi bunu millete kim dayatabiliyor. Bir kişi. Nereden alıyor gücü. İnsanların durumuyla ilgili en ağır düzenleme bu. Bir kişi bunu yapabilir mi? Yapıyor. Meclis devreden çıkıyor. Kişi egemenliği açıkça geliyor, oturuyor.\"

\"ADALET KRİZİ AĞIRLAŞIYOR\"

Deniz Baykal, Türkiye\'de 16 Nisan referandumunda sonra yargının devreden çıktığını iddia ederek, kişi egemenliğinin arttığını söyledi. Özel kişisel hak, hukuk, demokratik güvencelerin her birisinin kaybolduğunu vurgulayan Baykal, \"Adalet krizi daha ağırlaşıyor. Arkadaşlarımız Türkiye\'deki adalet krizine dikkati çekmek için, her alanda adalet özleminin artık önlenemez bir talep haline geldiğini ortaya koymak için güzel çalışmalar yaptı. Türkiye\'de herkes biliyor ki en büyük talep adalettir. Şu andaki gidişat ne? 2016\'daki oylama şimdi 1.5 yıla yaklaşıyor. Ortaya çıkan tablo dikkate alınırsa 2016\'da \'hayır\' diyenler mi haklı çıktı, \'evet\' diyenler mi? Belki 2016\'da evet diyenlerin bir kısmı da böyle olacağını bilseydi evet der miydi acaba\" diye konuştu.

- Deniz Baykal\'ın açıklaması

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

3)FAKIBABA, PARTİLİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, seçim bölgesi Şanlıurfa\'da Ak Parti teşkilatının bayramlaşma programına katıldı.

Kurban Bayramını memleketi Şanlıurfa’da geçiren Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Ak Parti İl Teşkilatı tarafından bir lokantada düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özcan, Mahmut Kaçar, İbrahim Halil Yıldız ile belediye başkanlarının da hazır bulunduğu bayramlaşma programında Fakıbaba, uzun kuyruk oluşturan partililerle 2 saat boyunca tokalaştı. Bayramlaşma programı sırasında görevliler de izdiham yaşanmaması için zaman zaman anons yaparak kalabalığı uyardı.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Bakan Fakıbaba, konuşmasında ise herkesin bayramını kutlayarak, \"Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısı, Ak Parti’nin, Türk insanının başarısı olacak. Sizler büyük insanlarsınız ve bana çok emeğiniz var, hakkınızı helal edin. Bu kardeşiniz de sizin için canını ortaya koymuştur. Size, Türkiye\'ye canım feda olsun\" dedi.

- Bakan Fakıbaba’nın gelişi

- Vatandaşların Fakıbaba’ya ilgisi

- Fakıbaba’nın vatandaşlarla tek tek bayramlaşması

- Fakıbaba’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 397 MB

4)MHP KAYSERİ İL BAŞKANINDAN YENİ PARTİ TEPKİSİ: MAKAM, MEVKİ UĞRUNA MHP’YE İHANET ETTİLER

MHP Kayseri’de gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuşan İl Başkanı Baki Ersoy, MHP’den ayrılık yeni parti kuracaklara tepki gösterdi. “Rüzgarın kayadan götüreceği sadece tozdur. Başka bir şey alamazlarö diyen Ersoy, “Şimdi yeni parti kuracaklar Başbuğun fotoğraflarını kullanmayacak ve bozkurt işareti yapmayacak. Biz yılardır sağ elimizi bozkurt işareti yapar ve onunla övünürüz. Makam, mevki uğruna MHP’ye ihanet ettiler. Yeni parti kuracakların ne yapacaklarının takipçisi olacağızö dedi.

MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı Kurban Bayramı’nın 2’inci günü parti binasında yapıldı. Parti il yönetimi, ilçe teşkilatları, il başkanları ile partililer birbirleri ile bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, öncelikle tüm vatandaşların bayramını kutladı. “MHP Kayseri’de ivme kazanarak devam eden bir parti konumunda ve gittikçe büyüyoruzö diyen Ersoy, bayramların birlik beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Ersoy, konuşmasında MHP’den ayrılıp yeni parti kuranları da sert bir dille eleştirdi. Ersoy, “1 Kasım sürecinden sonra yaşadıklarımıza baktığımızda, MHP’yi yıpratmaya yönelik bir takım odakların hamleler olmuştu. Allah bizlere dirayet nasip etti. Dik durduk. Bugünde bu noktada ülküdaşlarımızla bayramlaşmayı nasip etti. Bundan sonraki süreçte de her zaman söylüyorum, Ülkücünün partisi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Bu parti bize Başbuğumuzun emanetidirö diye konuştu. Yeni parti kuracakların bozkurt işareti yapmayıp, Alparslan Türkeş’in fotoğraflarını da kullanmayacaklarını savunan Ersoy, şunları söyledi: “Dün Türkeşsiz Milliyetçi Hareket Partisi diyenler, 1 Kasım’dan sonra ortaya çıkmışlardır ve bizlere Ülkücülük anlatmaya çalışıyorlardı. Bu böyle gitmez diyorlardı. Bugün geldikleri noktada Başbuğumuzun resmini kullanmayacaklarını, yeni kuracakları partide belirtiyorlar. Bozkurt işareti yapmayacaklarını belirtiyorlar. Biz Ülkücüler olarak hiçbir makam, mevki gözetmeksizin Ülkü Ocaklarından yetişmiş kişiler olarak, her zaman sağ ellerimizi bozkurt yapmakla övünen kimseleriz. Bizim içim kamaların, mevkilerin çok da önemi yoktur. Ancak birileri makam, mevki uğruna rahmetli Başbuğumuzun emaneti olan MHP’ye ihanet ettikleri gibi rahmetli Başbuğumuzun fotoğraflarını koymamak kaydıyla, bozkurt işareti yapmamak kaydıyla yine Ülkücü olduklarını iddia ederlerse karşılarında bizi bulurlar, gerçek Ülkücüleri bulurlar. Yine söylüyorum Ülkücülerin partisi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Ülkücüler Ülkü Ocaklarından yetişir, Milliyetçi Hareket Partisi’nde de siyasetini yaparö

“YENİ PARTİ KURACAKLARIN NE YAPACAĞININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

“Rüzgarın, kayadan götüreceği sadece tozdurö ifadelerini de kullanan Ersoy, “Şimdi Kayseri’de 2 Kasım’dan sonra eleştirilerde bulunan, bu böyle gitmez diyen, her yerde konuşan, zaten bu insanlar konuşmaktan öte bir kapasiteye sahip değiller, gördüm. Bu gibi ifadeler kullanan ülkü devlerini, sözüm ona ne yapacaklarını göreceğiz. Onların takipçisi olacağız. Rüzgarın, kayadan götüreceği sadece tozdur. Başka bir şey olmaz zaten. Sağ partiye, sol partiye giden, oraya buraya giden, makam- mevki için bunu yapan kim varsa da onları kabul etmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de MHP Kayseri’de de hak ettiği yere gelecektirö dedi.

-MHP’lilerin bayramlaşması

-MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’un açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)

1 dosya 4 dakika 33 saniye/ 145 MB

5)ZONGULDAK\'TA KEDİ KURTARMA OPERASYONU

ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi\'nde bir evin bahçesindeki duvarın içinde mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Topbaşı Mahallesi\'nde bir evin bahçesinde bulunan duvara delikten giren kedi dışarıya çıkamadı. Kedinin sesini duyanlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, 9 saattir mahsur olduğu söylenen kediyi, duvarı kompresörlü hilti ile kırarak kurtardı. Ekiplerin elinden kaçan kedi, hızla uzaklaştı.

-Duvarın kırılması

-İtfaiye erinin kırılan delikten kediyi çıkartması

-Kediyi sevmesi

-Kedinin kaçması ve uzaklaşması

Süre: (1.00) Boyut: (32 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

====================================================