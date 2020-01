DHA YURT BÜLTENİ-14

1)MİLAS\' TA ORMAN YANGINI

Muğla\' nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 2 amfibik uçak, 3 helikopter, 20 arazöz 2 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediliyor

MUĞLA

Hakan Çavuşoğlu: Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlarla olmaya gayret ediyoruz (2)

2)ŞEHİTLİĞİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Ulucamii\'ndeki bayram namazının ardından merkez Osmangazi İlçesi\'nde bulunan Pınarbaşı Şehitliği\'ni ziyaret etti. Şehit mezarları başında dua okuyan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şehit yakınlarıyla da görüştü.

BURSA

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep\'te bayram namazı kıldı (EK)

3)CUMA NAMAZI KILDI, ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Kurtuluş Camisi\'nde cuma namazını kıldı. Mehmet Şimşek, namaz çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı. Şimşek, babalarıyla camiye gelen ve bayramlaştığı çocuklara da oyuncak hediye etti.

- Şimşek'in camiye gelişi

- Şimşek'in vatandaşlarla bayramlaşması

- Şimşek'in çocuklara hediye vermesi

- Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

3)ŞEHİT BABASI OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA SİTEM ETTİ

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde, Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda 10 yıl önce terör örgütü PKK\'nın saldırısında şehit düşen Asteğmen Zeki Burak Okay, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Özel sektörde yöneticiyken emekli olan şehit babası Sezai Okay, devletin şehit ailelerine gereken ilgi, sevgi ve saygıyı göstermediğini söyledi.

Asteğmen Zeki Burak Okay, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Şehit oğlunun Pınarbaşı Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret eden Sezai Okay, acılarını ve çocuklarının yokluğunu yüreklerine gömdüklerini belirterek, artık sadece ülkenin bugünkü durumunu düşündüklerini belirtti. Şehit babasi Sezai Okay’ı Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs de yalnız bırakmadı.

\'AMERİKA\'DA İNSAN GİBİ DAVRANIYORLAR\'

Devletin ve ülkeyi yönetenlerin şehit ailelerine gereken ilgi saygı ve sevgiyi göstermediklerini ileri süren Sezai Okay, Amerika’da şehit ailelerine daha fazla önem verildiğini dile getirdi. Okay, “Amerika’da mor kalp madalyasıyla gezinen insanlara, insan gibi davranıyorlar. \'Çocuğunuz bizim için savaştı\' diyorlar, bizde ise şehit ailelerine özel yerler olmak üzere arabayı park edecek yer dahi bulamıyoruz. İşte bizim gördüğüm kıymet bu kadarö diye konuştu. Okay, şehit ailelerine yapılan ödemelerde de adeletsizlik olduğunu kaydetti.

- Şehit babası Sezai Okay'ın açıklamaları, anmadan görüntüler

BURSA

ALPEREN\'İN AİLESİNİN EN ACI BAYRAMI

4)KAHREDEN SORULAR

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in babası Serkan Sakin ile annesi Buket Sakin, en acı bayramlarını geçirdi. Çocuklarının mezarını ziyaret eden aile döndükleri evlerinde DHA\'nın sorularını yanıtladı. Alperen\'in kucağından indirmediği köpeğe çocuklarından emanet kaldığı içini gözleri gibi baktıklarını söyleyen baba Serkan Sakin, olaya dair kahreden şüphelerini peş peşe sıralayıp, \"Ben çocuğumun unutulduğuna inanmıyorum. Çocuğuma ceza verdiler belki. Belki çocuk yaramazlık yapıyor diye ya da başka bir şey de olabilir minibüse konulması için. Benim çocuğumun, arkadaşlarının sesini duyduktan sonra uyuması imkansız. Sorumlular az ceza alırsa canımız acır, adalete güveniyoruz\" dedi.

Çiğli Köyiçi Mahallesi\'nde geçen 15 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, Serkan Sakin ile Buket Sakin çiftinin 3 yaşındaki oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere şoförü 47 yaşındaki T.İ. ile rehber personel 18 yaşındaki D.K.\'ya teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada rehber personel D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuduğu öne sürülen Alperen\'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını öğle yemeğinde fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntüleri izleyen okul yöneticileri ve öğretmenler Alperen\'in okula hiç girmediğini gördü. Bunun üzerine okul servis aracına bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği sakladı, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğü söylendi. İfadelerden şüphelenen polis, bir görevlinin anlatımınndan yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Servis şoförü T.İ. ile eşi okulu müdürü Y.İ. tutuklandı.

BAYRAM NAMAZINA GÖTÜRECEKTİ

Alperen Sakin\'in babası Serkan Sakin ile annesi Buket Sakin, oğullarını yitirmelerinin ardından en acı bayramlarını geçirdi. Çocuklarının mezarını ziyaret eden aile, döndükleri evlerinde DHA\'nın sorularını yanıtladı. En büyük hayalinin oğluyla bayram namazına gitmek olduğunu anlatan Serkan Sakin, \"Bayram yaşıyoruz ama buruk bayram yaşıyoruz. Sabah bayram namazına gittiğimiz zaman benim hayalimdi onu da yanıma alıp gitmek, bayram namazı kılmak. Ama olmadı, çok acı. Allah kimsenin başına vermesin. Mezarını ziyaret ettik, dualarımızı okuduk. Mezarını temizledik, çiçek diktik, çiçekler koyup geldik\" dedi.

\"AKLIMIZDA ŞÜPHEDEN BAŞKA BİR ŞEY YOK\"

Olayla dair kafalarındaki kahreden sorulara da yanıt aradıklarını vurgulayan Serkan Sakin, \"Aklımızda, kafamızda şüpheden başka bir şey yok. O çocuk servisin içinde nasıl unutulur? Bu çocuk hareketli bir çocuktu, tavşan uykulu bir çocuktu. O servisin içinde uyuyup kalmış olamaz, herkesin kemeri açılıyor da bir tek onun ki mi unutuluyor? Ben çocuğumun unutulduğuna inanmıyorum. Çocuğuma ceza verdiler belki. Belki çocuk yaramazlık yapıyor diye ya da başka bir şey de olabilir minibüse konulması için. Benim çocuğumun, arkadaşlarının sesini duyduktan sonra uyuması imkansız\" diye konuştu.

\"AZ CEZA ALIRLARZA CANIMIZ YANAR\"

Serkan Sakin, adli süreçle ilgili olarak ise \"Biz Alperenimizi toprağa verdik. O çocuğum kara toprağın altında yatıyor. Biz üzüleceğimiz kadar üzüldük zaten. İhmali olan kişilerin ağır bir ceza almamaları bizim canımızı yakar. Herhangi bir çocuğun korsan bir servise binmesi bizim canımızı yakar. Kreşte denetimin olmaması bizim canımızı yakar. Bilinçsiz şekilde öğretmen değil temizlik bile yapamayacak kişilerin öğretmenlik yapmaları, çocuklara ceza vermeleri bizim canımızı yakar. Bu saatten sonra benim tenimi kesseler kanım akmaz. İnşallah bu son olur, başka annenin babanın gözyaşı akmaz. Başbakanımız Binali Yıldırım aradı, sayın Devlet Bahçeli aradı, adalete sonsuz güvenimiz var\" dedi.

ACILARINI FISTIK\'LA DİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Alperen\'in köpeğini kucağından indirmeyen, ona çocuklarından emanet kaldığı için gözü gibi baktıklarını söyleyen Serkan Sakin, \"Alperenim sürekli oynuyordu. Onun köpeğiydi. Bize kalan hatıra oldu artık. Alperenimiz gitti, ona gözümüz gibi bakıyoruz\" diye konuştu.



- Aileyle ile röportaj

- Köpekle oynamalarından görüntü.

İZMİR

5)KURBAN KESERKEN KURŞUNLA BACAĞINDAN YARALANDI

AYDIN\'da kurban keserken bacağından yaralanan ve hastaneye götürülen 56 yaşındaki Mehmet Toyga\'nın, maganda kurşunuyla vurulduğu ortaya çıktı.

Satın aldığı kurbanlık danayı Emirdoğan Mahallesi\'ndeki evinin bahçesinde komşularıyla kesmeye çalışan Mehmet Toyga, bir anda sol bacağında acı hissetti. Kurbanın derisini soyarken bir anda yere yığılan ve bacağından kan aktığını farkeden Toyga, bıçak yarası olabileceğini düşünen yakınları tarafından Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ancak, burada Toyga\'nın bacağından, kurşunla vurularak yaralandığı ortaya çıktı.

\"NEYE UĞRADIĞIMI ANLAYAMADIM\"

Bacağındaki kurşun ameliyatla çıkarılacak olan Mehmet Toyga, \"Kestiğim kurbanın derisini yüzüyordum. Bu sırada komşularım da yardımcı oluyordu. O esnada \'pat\' diye bir ses geldi. Ne olduğunu bile anlayamadım. Yüksek tansiyon hastasıyım. Bu nedenle bacağımdaki damarlardan biri patladı zannettim. Pet şişe gibi patladı. Kurşun gelmiş ve kemiği çatlatmış. Civardan hiçbir silah sesi duymadım. Hastaneye geldiğimde bacağımda kurşun olduğunu öğrendik. Şimdi kurşunun çıkartılması için bekliyorum\" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Bacağından vurulan Mehmet Toyga\'nın görüntüsü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

AYDIN

6)RADARA GİRDİ, \'DUR\' İHTARINA UYMADI, POLİSE ÇARPTI, YARALANDI

BURDUR\'da, motosikletle aşırı hız nedeniyle radara giren 29 yaşındaki Murat Yalçın, önce \'dur\' ihtarında bulunan polis memuru H.V.\'ye çarptı, sonra bir otomobile çarparak refüje savruldu. Kazada, polis memuru H.V. ve Murat Yalçın yaralandı.

Ankara\'dan Antalya yönüne seyreden 3 kişilik motosikletli grup, saat 11.00 sıralarında Antalya- Burdur karayolunda hız ihlali yapınca radara girdi. Polis ekipleri, hız ihlali yapan motosiklet sürücülerini Burdur Organize Sanayi Kavşağı\'nda durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan 3 sürücü motosikletleriyle kaçmaya başladı. Bu sırada gruptan Murat Yalçın\'ın kullandığı 06 BH 0809 motosiklet kontrol noktasındaki polis memuru H.V.\'ye çarptı. Buna rağmen durmayan sürücü, Bülent Ecevit Bulvarı\'nda Özgür Nas yönetimindeki 34 BV 2580 plakalı otomobile yandan çarparak refüje yuvarlandı. Motosikletle sürüklenen ve başında kaskı bulunan Murat Yalçın, sol bacağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği polis memuru H.V. ve Murat Yalçın ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yalçın, tedavisinin tamamlanmasından sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Murat Yalçın\'a 5439 lira trafik idari para cezası yazıldı. Yalçın\'ın ehliyetine de son bir yılda üç kez 100 üzerinde ceza puanı alması nedeniyle el konuldu.

Motorcu gruptan İlker İleri de ikinci kontrol noktasında yakalanırken, kaçan diğer sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Kazaya karışan motorsiklet

- Otomobilden görüntü

- Murat Yalçın yerde yatarken

- Sağlık ekipleri müdahale ederken

- Polisten görüntü

BURDUR

7)İNTİHARA KALKIŞAN GENÇ KIZI POLİSLER TUTUP ALDI

ESKİŞEHİR\'de, sevdiği gencin başka biriyle evleneceğini öğrenen 20 yaşındaki Gülten U. inşaat halindeki binanın 6\'ncı kat iskelesine çıkarak intihara kalkıştı. Gülten U.\'yu polisler kolundan tutup içeri aldı.

Olay öğle saatlerinde Vatan Caddesi\'nde yapımı devam eden 7 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. İnşaatın 6\'ncı kat iskelesine çıkan Gülten U.\'yu görenler \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inşaatın önüne şişme branda koyarken Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu\'nda görevli polisler de inşaata çıkıp genç kızı ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından bir polis memuru Gülten U.\'nu kolunu yakaladı. Polis memuru, arkadaşlarının da yardımıyla Gülten U.\'yu iskeleden inşaat içerisine çekip aldı.

Antalya\'da bulunan sevdiği gencin başkasıyla evleneceğini öğrendiği için bunalıma girip intihara kalkıştığı öne sürülen Gülten U., polisler tarafından inşaattan indirildikten sonra 112 ambulansıyla Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Bu arada genç kızın intihar girişiminde bulunmasını çevrede toplananlar merakla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı kayda aldı.

-İnşaat iskelesindeki genç kızın görüntü,

-Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin,

-Genç kızın inşaat içerisinden tekrar iskeleye çıkması,

-Cep telefonlarıyla olayı kayda alanların,

-İtfaiye ekiplerini inşaat önüne şişme branda koymaları,

-Bir sivil polisin genç kızı ikna etmeye çalışması,

-Genç kızın iskelede yürümesi,

-Polis memurunu genç kızı kolundan yakalaması ve içeriye arkadaşlarının yardımıyla çekmesi,

-Alkış sesleri ve vatandaşlar7ın görüntüsü,

-Gönç kızın inşaattan indirilip ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

ESKİŞEHİR

8)HASTANELER ACEMİ KASAPLARLA DOLDU

ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik\'te çok sayıda kişi kurbanlık keserken kendi kendilerini yaraladı. Eskişehir\'de 121, Kütahya\'da 114, Bilecik\'te de 71 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.

Eskişehir\'de vatandaşların büyük çoğunluğu belediyelerin belirledikleri yerlerde kurban kesimlerini yaptırdı. Kurban kesimi sırasında kaza sonucu kendi kendini yaralayan çok sayıda kişi özel araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastane acil servislerinde gerekli tedavileri yapılan acemi kasaplar daha sonra taburcu edildi.

Kütahya ve Bilecik\'te de vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerde kurbanlıklarını kestirdi. Bu iki kentte de çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında kazayla yaralandı.

-Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisin dışından,

-Hastaneye yürüyerek gelen acemi kasapların görüntüsü bulunuyor.

- Kütahya\'nın Tavşanlı İlçesindeki Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne gelen acemi kasapların görüntüsü bulunuyor.)

ESKİŞEHİR-TAVŞANLI,(Kütahya)