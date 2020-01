DHA YURT BÜLTENİ-14

Sınır kapılarından 24 saatte 10 bin araçla 40 bin kişi çıkış yaptı, geriye çöpleri kaldı

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Kapıkule\'nin de aralarında bulunduğu sınır kapılarından son 24 saatte 9 bin 887 araçla yaklaşık 39 bin 610 kişinin çıkış işlemi yapıldı. Özellikle Kapıkule\'de TIR kuyruğu 17 kilometreye ulaşırken, eriyen gurbetçi kuyruklarından geriye bıraktıkları çöpler kaldı.

Trakya gümrüklerinde gurbetçi ve TIR yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelerine dönmek için yola çıkan gurbetçiler günlerdir Yunanistan açılan İpsala ve Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonundan itibaren Kapıkule\'de gurbetçi kuyruklarına ihracat yükü taşıyan TIR araçlarının kuyrukları da eklendi. Kapıkule\'ye giden yolun bir şerifi TIR araçları kuyruğu, diğer iki şeridi ise çıkış yapmak için gelen gurbetçi araçlarıyla doldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmayacak araçlara Kapıkule\'yi ulaşımı sağlamak için karşı yolun bir şeridini gidiş olarak ayırdı.

TIR KUYRUĞU 17 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bulgaristan\'a çıkış yapmak için geçen Cuma gününden bu yana sıraya giren TIR araçları Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 17, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule\'de kuyrukta bekleyen TIR sürücü, her hafta kuyrukların uzadığını ve sırada beklerken kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarından yakındı. Almanya\'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Faruk Sert, \"Her geldiğimiz uzun uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. TIR sürücülerinin kaderi gibi, kuyruk çilesi bitmiyor. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor.\" dedi.

KUYRUK ERİDİ, ÇÖPLERİ KALDI

Yaz tatillerinin ardından dönüşe geçen gurbetçilerin gümrük dışına taşarak 15 kilometreleri bulan kuyrukları ise bugün itibariyle 2\'ye kadar geriledi. Gurbetçilerin kuyruklarından geriye çöpleri kalırken, çift şeritli yolun orta bariyerleri arasına onlarca çöp atıldığı görüldü. Karayolları sorumluluğunda olan çöplerin günlerdir toplanmadığını kaydedildi. TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, gelişi güzel atılan çöplerin Edirne\'ye yakışmadığını ifade ederek sosyal medya üzerinden tepki göstererek, \"Bu Görüntüler Edirne\'ye Yakışmıyor. Türkiye\'nin Avrupa\'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Edirne Kapıkule\'de yol kenarlarına gelişi güzel atılan çöplerin görüntüsü Avrupa şehri olan Edirne\'ye yakışmıyor. Bu soruna yetkili mercilerin en kısa sürede çözüm üretmelerini, vatandaşlarımızın da çevreye karşı daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz\" dedi.

KARAVAN TUVALET KURULDU

Edirne Belediye Başkanlığı gurbetçi ve TIR kuyruklarında bekleyenler için karavan tuvaletleri hizmete soktu. Türk Kızılay\'ı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü\'nce Kızılay ise Kapıkule Gümrüğü önünde içecek ve yiyerek ikram aracıyla hizmet verdi. Kırklareli Belediye Başkanlığı da Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı\'nda ikram aracı görevlendirdi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, \"Kırklareli misafirperverliğini sınırda gösteriyoruz. Dereköy Sınır Kapısı\'nda karşıya geçmek üzere uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz\" dedi.

24 SAATTE 10 BİN ARAÇ ÇIKTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan\'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Yunanistan\'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır Kapılarından son 24 saatte 9 bin 887 araçla yaklaşık 39 bin 610 kişinin çıkış işlemi yapıldı.

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi Altınkum plajının arka kısımlarında bulunan sazlık alanda bir hafta aradan sonra yine yangın çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

Edremit\'te göçmen kuşların durak yeri olarak kullandığı Altınkum Mahallesi Dalyan sazlık bölgeden yine alevler yükselmeye başladı. Yangının 30 dekara yakın bir alanda etkili olduğu bildirildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 1 helikopterle havadan, 6 itfaiye arazözü ise karadan müdahale ediliyor. Edremit Belediyesi iş makineleri de bölgeye sevk edildi. 2 kepçe ve bölgeye toprak taşıyan 2 kamyon, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının ilk belirlemelere göre geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine bölgeye dökülen çöplerden çıktığı tahmin ediliyor. Çevredeki yazlık siteler duman altında kalırken, ekipler alevleri bu bölgeye ulaşmadan kontrol altına aldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

EDİRNE\'nin Karaağaç semtinde çiftliği olan besici Cesur Pakarda, Kurban Bayramı için zaman ayıramayıp kurban almak isteyenlere çektiği fotoğrafları mobil telefon uygulaması WhatsApp ile göndererek, online şekilde satış yapıyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle satış yöntemlerinde yeniliğe giden Edirneli besici Cesur Pakarda, kurbanlık almak isteyip de zaman ayıramayanlara WhatsApp uygulaması sayesinde online olarak hizmet veriyor. Çiftliğe hayvan ayırmaya gelen kişi sayısının her geçen gün azaldığını ve satışlarının yüzde 80\'ini mobil olarak sağladığını söyleyen Pakarda, \"Çiftliğimize gelip de hayvan ayıran sayısı 10 civarındadır. Biz uzun zamandan beri bu işi yaptığımız için her yıl olduğu gibi bu yıl da WhatsApp üzerinden satış yapıyoruz. Telefonla bildiriyorlar. Biz de telefonla hayvanın fotoğrafını çekip WhatsApp kanalıyla kendilerine atıyoruz. Elektronik kantarımız var. Kurbanlıkları kantara koyup kilosunun da fotoğrafını çekip kendilerine gönderiyoruz. Böyle olunca almak isterlerse kesimle ilgili görüşüyoruz. Burası ruhsatlı kesimhane olduğu için herkesin içi rahat oluyor. Müşterilerimizin geleceği saate göre bir sıralama yapıyor. O belirlenen saatte geliyorlar. Çok beklemeden kurbanını alıp poşetleyip gönderiyoruz\" dedi. Eski usul pazarlığın da kalmadığını belirten Pakarda, pazarlığın ve vekalet işlemlerinin de WhatsApp aracılığıyla yapıldığını ifade ederek, \"Eskiden çok kötü şartlarda hayvanlar kesiliyordu. Kurban keseceklere de tavsiye olarak ruhsatlı kesim yerlerinde hayvanlarını kestirsinler. Her yerde kestirmesinler. Doğrusu bu böyle olması gerekiyor. Şu anda çiftliğimizdeki hayvanların yüzde 80\'ini WhatsApp üzerinden satıyoruz. Eskisi gibi tut elimi pazarlığı kalmadı. Pazarlıkta da müşteriyle WhatsApp üzerinden görüşüyoruz. Bu bizim de işimize geliyor. Kolaylık sağlıyor\" diye konuştu. Pakarda, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının kilosuna göre 800 ile 1200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

KARABÜK\'te, okul harçlığını çıkarmak için çalışırken inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salim Karapınar, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Salim Karapınar, okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce hamallık yapmaya başladı. Karapınar, 10 gün önce Karabük Mahallesi Paladede Caddesi\'ndeki 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana mutfak mobilyası taşırken 3\'üncü kattaki etrafında önlem alınmayan asansör boşluğundan aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. 10 gün boyunca tedavi altında tutulan Salim Karapınar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karapınar\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Salim Karapınar\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Karabük\'te toprağa verilecek.

ÖLDÜKTEN SONRA UYARI LEVHASI KOYULDU

Salim Karapınar\'ın düştüğü asansör boşluğunda olay günü hiçbir uyarıcı levha olmaması dikkat çekmişti. İnşaat firması Karapınar\'ın hayatını kaybetmesinin ardından asansör boşluğuna uyarıcı levha koydu. Önce can güvenliği yazan levhanın yanında, \'Balkon merdiven boşluğuna yaklaşma\' levhası yer aldı.

Anne, oğlu gibi elektrik akımına kapılarak öldü



TRABZON’un Maçka ilçesinde bahçede mısır topladığı sırada fırtınada koptuğu öne sürülen elektik teline dokunan 73 yaşındaki Fatma Keleş, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Fatma Keleş\'in yıllar önce de çocukları Mustafa Keleş’in yıldırım düşmesi sonucu, Ertan Keleş’in ise çalıştığı işyerinde elektrik akımına kapılarak öldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Şimşirli Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Keleş mısır toplamak için evinin yakınında bulunan bahçeye gitti. Uzun süre geçmesine rağmen annesinin eve gelmediğini fark eden oğlu Haydar Keleş ve aile bireyleri çevrede aramaya koyuldu. Haydar Keleş, bahçeye gittiğinde annesini yerde hareketsiz yatarken gördü. Durum üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma Keleş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri çevrede etkili olan fırtına nedeniyle enerji nakil hattı direğindeki elektrik telinin koparak bahçeye düştüğü, Fatma Keleş’in de fark etmediği tele dokunması sonucu akıma kapılarak öldüğünü tespit etti. Olay yeri incelemelerinin ardından Keleş, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Çevre sakinleri de kopan elektrik tellerinin onarımı için daha önce ilgili kuruma başvuruda bulunduklarını olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. Soruşturma sürüyor.

OĞULLARI YILDIRIM DÜŞMESİ VE AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ

Bu arada akıma kapılarak yaşamını yitiren Fatma Keleş’in 1985 yılında oğlu 25 yaşındaki Mustafa Keleş’in yıldırım düşmesi sonucu öldüğü, diğer oğlu 30 yaşındaki Ertan Keleş’i ise 2011 yılında elektrikçi olarak çalışırken İstanbul’da onarıma gittiği bir arızaya müdahale sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Paralarını alamayan inşaat işçileri eylem yaptı

BOLU’da, olimpik yüzme havuzu inşaatında çalışan işçiler, bayram öncesi bir aylık ücretlerinin ödenmediği iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı.

Karaçayır Mahallesi’nde yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunun inşaatında çalışan işçiler, iddiaya göre 1 aydır paralarını alamadı. İşçiler, Kurban Bayramı öncesi paralarını alamayınca isyan etti. İnşaatın önündeki alanda toplanan 50 işçi, ateş yakarak paralarının ödenmemesini protesto etti. Ailelerine hediye alamadıklarını ifade eden işçiler bayram öncesinde paralarının ödenmesini talep etti. Tuncay Gazel isimli bir işçi, “Biz günlük 100-110 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Çok ağır işler yapıyoruz. Biz fazla para istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı versinler başka bir şey istemiyoruzö dedi. İşçiler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek eylemi sonlandırdı.

Bayramda aranacak acil numaralar



İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 10 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içinde tatillerini yapmaları için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. Bayram tatili süresinde İzmirlilerin emniyetten hizmet alabileceği başvuruda bulunabileceği ve yardım isteyebileceği önemli telefon numaraları da açıklandı. Açıklamaya göre vatandaşların acil durumlarda arayabilecekleri telefon numaraları şöyle:

Polis imdat: 155

Emniyet Müdürlüğü Santralı: 0 505 318 35 00 - 0 232 489 05 00

Emniyet- Nöbetçi Müdürlüğü: 0 232 483 57 99 - 0 232 489 05 00 (Dahili:5050)

Asayiş Şube Müdürlüğü: 0 232 228 16 16 - 0 232 261 49 29

Trafik Denet. Şb. Müd. Ekipler Amirliği :0 505 318 35 50 - 0 232 441 76 56

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü: 0 505 318 35 22 - 0 232 388 13 77

İZMİR, (DHA)