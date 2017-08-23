DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ESKİ SENDİKACI, ŞEHİTLİKTE BABASININ MEZARI BAŞINDA İNTİHAR ETTİ

TÜRK Metal Sendikası camiasında yaklaşık 14 yıl sendikacılık yapan, eski Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevinde de bulunan 65 yaşındaki Özbek Karakuş, Kırıkkale Şehitlği\'nde babasının mezarı başında namlusunu alnına dayadığı tabancanın tetiğine dokunup, intihar etti. Bugün öğle saatlerinde evinden çıkan eski sendikası Özbek Karakuş, 1963 yılında MKE\'nin Kırıkkale\'deki Barut Fabrikası\'nda meydana gelen patlamada şehit olan babası Hasan Karakuş\'un mezarını ziyaret edip, dua etti. Karakuş, daha sonra kendisine ait Kırıkkale MKE Yapısı 7.65 mm. çapındaki tabancanın namlusunu alnına dayayıp, tetiğe dokunarak yaşamına son verdi. Erkek kardeşi Özcan Karakuş, kendisiyle en son konuştuğunu belirterek, \"Boğuk bir sesle \'babamı ziyarete gidiyorum, haberin olsun\' dedi. Daha sonra acı haberi aldık\" dedi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Özel İdare Genel Sekreteri Atanur Aydın ile Emniyet Müdürülğü ekipleri olay yerinde inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- İntihar eden Özbek Karakuş\'un fotoğrafı

- Kırıkkale şehitlik görüntüsü

- Olay yerinden görüntü

- Emniyet ekiplerinin görüntüsü

- İntihar eden Özbek karakuş un kardeşi ve annesinin görüntüsü

- Karakuş un babasının mezarı başında intihar

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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2)FATMA ŞAHİN, ANNESİNİ ANLATIRKEN AĞLADI

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, annesi Perihan Kıymık\'ın kendisini okutmak için yöresel elişi yaptığını anlatırken, kürsüde gözyaşlarına boğuldu.Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) bünyesinde eğitim alıp 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı\'nda başarılı olan öğrencilerle yemekte buluştu.Yemekte konuşan Fatma Şahin, çalışmalarında insanı ön planda tuttuklarını belirterek, şöyle dedi:\"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin\' desturu her zaman yol haritamız oldu. Eğitimde, sağlıkta, adalette \'Önce insan\' dedik. O güzel çatının her birini ilmek ilmek dokuduk. Anayasamızda, \'Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir\' der. Ama sosyal devlet nedir? Mağduru, muhtacı, yetimi, yoksulu gözeten onlar için fırsat eşitliği veren devlet olduğunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde görmeye başladık. Bunun için daha fazla yaşama dokunmak bizim boynumuzun borcudur. Siyasete girdiğim günden beri bu duyguyu asla kaybetmedim. Hepimizin bir hikayesi var, yanımda oturan Tıp Fakültesini kazanan evladımızın nasıl bir başarı hikayesi varsa, onun ailesinin şehrimizin ve ülkemizin de bir başarı hikayesi var. Kendi hayatıma baktığım zaman rahmetle andığım annem beni okutmak için Antep işi işleyerek beni bu günlere getirdiğini hiç unutmadım.\"

Annesi Perihan Şahin\'in, kendisini okutmak için yöresel elişi yaptığını anlattığı bölümde boğazı düğümlenip konuşamayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Çevredekilerin peçete uzatıp su verdiği Şahin, bir süre gözyaşı döktükten sonra konuşmasına devam etti.

Görüntü Dökümü

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- Yemeğe katılanlar

- Öğrenciler ve aileleri

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Şahin\'in ağlaması

- Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

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3)FETÖ SANIĞI TUĞGENERAL SAĞIR: DARBE BAŞARILI OLSAYDI YİNE YARGILANACAKTIM



FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Sivas Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, \"15 Temmuz\'da gerçekleştirilen darbe girişimi başarılı olsaydı gelen emirlere uymadığım için yargılanacaktım. Darbe girişimi başarısız oldu yine yargılanıyorum\" dedi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adı Sivas Sıkıyönetim Komutanı listesinde yer aldığı için meslekten ihraç edilen ve tutuklanan 5\'inci Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır hakkında \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\' ve \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek\' suçlarından Sivas 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davaya devam edildi. Bugünkü duruşmaya Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Fatih Celaleddin Sağır, avukatları ve bir yakını katıldı.

Duruşmada ilk olarak Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Sağır\'ın da Harp Okulundan arkadaşı Tuğgeneral Mehmet Akyürek, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. Aynı okulda okuduklarını ve Sağır\'ı tanıdığını ifade eden Akyürek. \"Ben kendisinin bu yapıda olduğunu bilmiyorum. Bu yapıya girmesi için de herhangi bir telkinde bulunmadım. Çok samimi değildik. Karakteri düzgün bir insan. Sert bir mizaca sahip, iyi bir askerdi. Bir cemaatin emrinin altına gireceği ve emir alacağını düşünmüyorum. Dürüst, çalışkan bir arkadaştı\" dedi.

Dönemin Sivas İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan\'ın, Sağır hakkındaki tanık ifadesinin okunmasının ardından savunma yapan Fatih Celaleddin Sağır, Çalışkan\'ın ifadesinde geçen saatlerin çelişkili olduğunu söyledi. Sağır şöyle konuştu:

\"İfadede yer alan saatler çelişkilidir. Yatsı namazı o sıra 22.00 sularında okunuyordu. Namazı kılmış, otele gitmiş 23.00\'e yakın bir saat olmaktadır. Benim gece 02.00\'da Valilik binasına geldiğimi söylüyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını valilik binasında televizyondan izledim. Oturup hatta orada 2 bardak çay içtim. Basından öğrendiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanımızın konuşması saat 00.20 gibidir. Jandarma Komutanı Bektaş Aslan\'ı aramış \'oradan kaç\' demiş. Neden böyle ifade kullanmış. Bektaş Aslan\'ın verdiği ifadeye göre \'darbeyi yapanlar FETÖ\'cü sakın kaale alma\' demiş. Konuşulmamış konuları konuşulmuş gibi göstermektedir. Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan güya 4 özel harekat polisiyle darbeye engel olacakmış. Sonra 15 kişi daha katılmış. Çalışkan\'ın verdiği ifadeye göre karargahta araç hareketliliği olmuş. Karargaha gece 24.00\'dan önce 2 araç giriş-çıkışı olmuştur. Valilikteki balkon konuşması ile ilgili aramızda böyle bir konuşma geçmemiştir. Hatta balkon konuşmasını yapması için Vali beye ilk söyleyen kişi benim. Balkonda konuşma yapmak için uzun süre balkonda megafon bekledik. Sonra konuşmalar oldu. Ben Valilik binasından gece 03.00 gibi ayrıldım. Üç dört kişi ile birlikte askeri gazinoya geçtik. Orada çay içtik. Ben darbeyle ilgili olarak orada Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlık döneminde \'Onlara karşı ne istediler de vermedik\' sözünü hatırlatarak \'cezalarını çeksin nankörler\' dedim. \'Devletin ekmeğini yiyip devlete ihanet edemezler\' ifadelerini kullandım. Valilik binasına kaçta geldim, kaçta çıktım hepsi kayıtlarda mevcuttur.\"

\"DARBE BAŞARILI OLSAYDI YİNE YARGILANACAKTIM\"

Darbenin başarılı olması durumunda sıkı yönetim mahkemeleri tarafından yargılanacağını ifade eden Sağır, \"Bana darbe emri akşam 22.15 civarında geldi ama ben o emre uymayarak Valilik binasına gittim. Eğer darbe başarılı olsaydı verilen emirlere uymadığım için yine yargılanacaktım. Darbe başarısız oldu yine yargılanıyorum. Ben gece 03.00\'e kadar Valilik binasındaydım. Neden sabaha kadar alınmadım da alınmak için sabahı bekletildim. Gözaltına alınınca \'Devlet her türlü reaksiyonu göstermek zorundadır, görevini yapabilirsiniz\' dedim. O esnada kamuflajlıydım. Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan üstümü değişmemi ve sonra gelip beni alacağını söyledi. Ben de kendisinin gelmesine gerek olmadığını kendim gideceğimi söyledim. Polislerle birlikte emniyet müdürlüğüne gittim\" dedi.

\"BALKONDA ELİMİ İNDİRDİĞİM DOĞRU DEĞİL\"

O gece Valilik binasında protokolün halkı selamlaması sırasında Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın elini kaldırması sırasında, kendisinin elini kaldırmadığı yönündeki iddialara da cevap veren Sağır, \"Belediye Başkanı Sami Aydın benim elimi havaya kaldırırken ani ve hızlı bir şekilde elimi kaldırdığından omzumdaki rahatsızlıktan dolayı canım acıması reaksiyonundan elimi indirdim. Hatta \'Başkan beni aşağıya mı atacaksın\' diye söyledim. Elimi indirmemin sebebi omzumdaki acının verdiği reflekstir. Diğer elim zaten Vali beyin eliyle birlikte havadaydı.\"

\'BİZ AKLIMIZI GÖNLÜMÜZÜ KİMSEYE EMANET ETMEDİK\'

Sivas\'ta darbeden zarar görmüş hiç kimsenin olmadığını söyleyen Fatih Celaleddin Sağır, kendisinin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir üyesi olduğunu belirterek, \"36 yıldır devletin bekası için teröristle mücadele ettim. Terörle yargılanmak benim için onur kırıcıdır. 15 Temmuz gecesi hainler Meclisi bombalayarak vicdanları öldürmüştür. Benim burada olmamı kader istedi. Beni adaletinize zarar getirmeyecek şekilde yargılayın. 249 insan bu ülkede şehit edildi. Sivas\'ta darbeden zarar görmüş bir insan yok. Ülkenin insanını öldürmek için yemin etmedik. Biz gönlümüzü, aklımızı kimseye emanet etmedik. Bu ülkeyi koruyacağımız için yemin ettik. Bazıları ayağını kaldırıp yemin etmiş olabilir, onları göremedik\" dedi.

Mahkeme heyeti Fatih Celaleddin Sağır\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 13 Kasım\'a erteledi.



SİVAS, (DHA) -

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4)CİZRE\'DE BİR ARAÇTA YAVRU ASLAN BULUNDU

ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde güvenlik güçlerinin yol kontrol uygulaması yaptığı bölgede durdurulan araç içerisinde bir yavru aslan bulundu.

Güvenlik görevlileri arasında şaşkınlık yaratan yavru aslan Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yavru aslan, yapılan incelemenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne gönderildi.

Yavru aslanın bulunduğu aracın sürücüsü hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA) -

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5)KIZILAY\'DAN MÜLTECİLERE TEKERLEKLİ SANDALYE

TÜRK Kızılayı, Kahramanmaraş\'taki konteyner kentte kalan 9 bedensel engelli sığınmacıya tekerlekli sandalye dağıttı.

Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan ve Kahramanmaraş İl Ekip Başkanı Mustafa Bilici tarafından konteyner kentte ulaştırılan sandalyeler, Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Konteyner Kent Yöneticisi Mehmet Türköz, AFAD İl Müdürü Zafer Özcan ve Kızılay yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaymakam Mehmet Türköz, konteyner kentte 25 bin kişilik kampta yaklaşık 24 bin Suriyeli ve Iraklı\'nın kaldığını söyledi. Konteyner kentin gerek içindeki imkanları gerekse de sığınmacılara verilen hizmetlerle küçük bir Anadolu şehri olduğunu belirten Türköz, \"Sosyal hizmetler konusunda en büyük paydaşımız Kızılay. Kızılay\'ımız bugün kampımızda engelli olan 9 tane ailemizin çocuklarına engelli arabasını takdim ettik. Yanımdaki Saire kızım 14 yıldan beri engelli ve yürüme yetisi yok. En azından anne ve ağabey kucağından ayrı olarak o arabaya binip kamp içinde huzurlu, biraz daha güvenli dolaşmasını sağlamış olacağız\" dedi.

Kadir Akgündüz ise Kızılay olarak sığınamacılara birçok tekerlekli sandalye dağıtımı yaptıklarını ve ilk defa toplu olarak konteyner kentte tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldığını ifade etti.

AFAD İl Müdürü Zafer Özcan da, Kızılay ile kardeş kuruluş olduklarını ve birlikte hareket ederek onlara her türlü yardımı sunduklarını kaydetti.

Kızılay\'ın dağıtığı tekerlekli sandalyelerden biri Irak\'ın Telafer şehrinden gelen 15 yaşındaki Saire Ali. 1 yaşındayken yapılan yanlış iğne sonrası yatağa mahkum olan küçük kızla kaymakam Mehmet Türköz de yakından ilgilendi. Savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığındıklarını belirten Saire Ali, \"Türklerden Allah razı olsun. Hep bize yardım ettiler\" dedi.

AFAD\'DAN, KIZILAY\'A TEŞEKKÜR

Öte yandan AFAD İl Müdürlüğü, mültecilerle ilgili yürütülen çalışmalarından kendilerine her türlü desteği veren Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz ile görevlilerine teşekkür belgesi ile plaket verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konteyner kentten detay

- Mehmet Türköz\'ün engelli yakınıyla konuşması

- Tekerlekli sandalyeler

- Tekerlekli sandalyenin verilmesi

- Saire Ali\'nin konuşması

- Mehmet Türköz\'ün konuşması

- Zafer Özcan\'ın konuşması

- Kadir Akgündüz\'ün konuşması

- Özcan\'ın Akgündüz\'e plaket vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 264 MB