DHA YURT BÜLTENİ -13

Kocaoğlu, yeniden adaylık sinyali verdi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara\'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklama yaptı. Kocaoğlu, \"CHP\'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir\'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım\" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara\'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yazılı açıklamada bulundu: Kocaoğlu, şunları kaydetti:

\"Çok iyi hatırlanacağı gibi, 1 Ekim tarihinde bir basın toplantısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmama kararımı kamuoyu ile paylaşmıştım. Bu açıklamayı seçimlerden 6 ay önce yapmamın en temel gerekçesi, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin önünü açmaktı. Benim yerime aday gösterilecek arkadaşımızın bir an önce belirlenerek seçimlere kadar kentin her köşesine ulaşması, kendisini tanıtması ve projelerini anlatması gerektiğini düşünmüştüm. 6 ay, bu iş için ideal bir süreydi. Ancak aradan geçen 3,5 aylık süreye rağmen adayın henüz belirlenememesi, aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun Cumhuriyet Halk Partisi\'ne ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, devletin tüm olanaklarıyla seçime hazırlanan iktidar partisinin \'bakanlık\' yapmış İzmir adayını 27 Kasım\'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir\'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla bugün yaptığım ve gayet olumlu geçen görüşmede, bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. Her zaman söylediğim gibi, önce devletim ve milletim, sonra partim için çalıştım. Hiçbir zaman gizli ajandam olmadı. Hiçbir zaman kişisel menfaat ve ikbal peşinde koşmadım. CHP\'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir\'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım.\"

Şanlıurfa’da 3 ayrı şüpheli bebek ölümü

Şanlıurfa’da, bir günde 3 ayrı şüpheli bebek ölümü gerçekleşti. Bebeklerin cenazeleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Şanlıurfa’da, 22 günlük Kübra Dağ, 5 aylık Yusuf Karakaş ile 6 aylık Suriye uyruklu Abdulaziz Gubayin isimli bebekler, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Evlerinde rahatsızlandıktan sonra hastanelere götürülen bebekler Abdulaziz Gubayin, Kübra Dağ’ ve Yusuf Karakaş’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsileri yapılan bebeklerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken, ölüm sebeplerinin ise birkaç gün içerisinde netleşeceği bildirildi.

C vitamini deposu portakalı yağmur ve rüzgar vurdu

Antalya\'nın Kemer ilçesinde soğuk havalarda vazgeçilmeyen C vitamini deposu portakalı önce yağmur ardından da şiddetli rüzgar vurdu. İlçedeki birçok bahçede ağaçta toplanmayı bekleyen portakallar yere düşerek, telef oldu.

Kemer\'de uzun süredir hissedilmediği kadar sert geçen kış dönemi yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Geçen ay Türkiye\'nin yağış rekorunun kırıldığı Kemer\'de dün gece etkili olan sağanak ve yer yer saatteki hızı 30 ile 50 kilometreyi bulan rüzgar, C vitamini deposu portakalı vurdu. Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle toplanmayı bekleyen daldaki portakallar yere döküldü. İyi portakallar işçiler tarafından toplanırken, diğerleri ise telef oldu.

KEMER GRAMANTİNİ DALINDA ÇÜRÜDÜ

Yağış nedeniyle bölgede yetişen ve Türkiye\'nin en özel mandalinası olan Kemer gramantini de büyük zarar gördü. Yağmurlardan etkilenen Kemer gramantini mandalinaların çoğunluğu dalında çürüdü.

Zonguldak ormanlarındaki beyaza örtü havadan görüntülendi

ZONGULDAK\'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar havadan görüntülendi.

Kar yağışı, dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle ormanlardaki beyaz örtü güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak- İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Tokat\'ta kar yağışı ulaşımı aksattı (2)

İL GENELİNDE ÖĞLEDEN SONRA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kent merkezinde belediye temizlik ekipleri kaldırım üzerlerinde ve yollarda kar temizleme çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.

Ayrıca kar yağışı ile birlikte Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı 413 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis\'te eksi 10 derece soğukta kayaklı koşu yarışması

BİTLİS\'te düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Ligi yarışmalarında 17 kentten 420 sporcu, eksi 10 derece soğukta yarışacak.

Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak Pisti\'nde gerçekleştirilen kayaklı koşu yarışmasına, Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, çeşitli kentlerden gelen sporcu ve yöneticiler katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, Federasyon Başkanı Ali Oto\'nun da kente gelip yarışmaları izleyeceğini söyledi. Avşar, \"Federasyonumuzun takviminde yer alan Türkiye Kayaklı Koşu Ligi müsabakalarına, 17 kentten 420 sporcu ve 100’ün üzerinde yönetici ile antrenör katıldı. Çok güzel bir organizasyon. Pist çok elverişli. Türkiye’nin değişik illerinden gelen sporcular, burada 2 gün boyunca yarışacaklar. Yarın da madalya töreni düzenleyeceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmacılara başarılar diliyorum\" dedi.

\'BİTLİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON\'

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ise, organizasyonun önemine işaret ederek, \"Bitlis, kayak sporu için en elverişli kentlerden biri. Burada birçok kayak tesisi var. Bugün burada sporcu, yönetici ve antrenör olmak üzere 700 civarında misafirimizi ağırlıyoruz. Sporcularımız ve misafirlerimizin başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçları giderilmiştir. Arzumuz, bu tür yarışmaların artarak Bitlis\'te yapılması. Bu etabın burada yapılmasına katkı sunan federasyonumuza da teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türkiye\'nin 17 ilinden 420 sporcunun katıldığı kayaklı koşu yarışmaları büyükler, U20, 218, U16, U14, U13 VE U12 kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın ilk gününde klasik teknik müsabakaları, ikinci gününde ise serbest teknik müsabakaları yapılacak.

Denizde caretta caretta seferberliği

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlandığı anlaşılan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası için ekipler seferber oldu.

Belediye işçisi Oktay Bilik bu sabah, Gümbet Koyu\'nda, denizde hareketsiz halde duran caretta caretta türü deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri, kıyıya yakın olan deniz kaplumbağasını sahile çıkardı. Hareketsiz olmasına rağmen hayatta olan caretta caretta, gönüllüler gözetiminde, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne (DEKAMER) tedavi edilmek üzere AKUT ekibine teslim edildi. Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, caretta caretta\'nın sağlığına kavuşması için herkesin seferber olduğunu söyledi. DEKAMER\'e getirilen deniz kaplumbağası tedaviye alınırken, neden rahatsızlandığının belirlenmesine çalıştığı belirtildi.

Sürücüsü alkollü olan çöp kamyonu kanala uçtu

BOLU’da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediye çöp kamyonu kanala uçtu. 103 promil alkollü olduğu belirlenen belediye çöp kamyonu sürücüsü Yusuf T. yaralanmazken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Alpağut Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde meydana geldi. Bölgedeki çöp konteynerlarından çöpleri kamyona yükleyen Yusuf T. yönetimindeki 14 HB 100 plakalı çöp kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü yara almazken, olay yerine gelen polis ekipleri Yusuf T.’nin alkollü olduğundan şüphelendi. Polis, alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde Yusuf T.’nin 103 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan Yusuf T.’nin ehliyetine tekrar el konuldu. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Yusuf T., ‘Görev başında alkol kullanmak’ suçundan Bolu Belediyesi Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yusuf T. hakkında ayrıca, ‘Alkollü araç kullanmak’ ve ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak’ suçlarından da soruşturma başlatıldı.

Soğuk havada sokakta zorlu mesai

Konya’da dondurucu soğuklar sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Cadde kenarındaki otoparklarda görevli olan işçilerin, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.

Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düştü. Dondurucu hava şartları ise en çok sokakta çalışanların hayatını olumsuz etkiledi. Etkilenenlerden biri de soğuk havaya rağmen günde 8 saat sokakta çalışmak zorunda kalan cadde kenarındaki otopark görevlileri oldu. Gün boyunca sokakta çalışan görevliler, çevreden topladıkları kartonları yakarak ısınmaya çalışması objektiflere yansıdı.

Bolu Dağı\'nda çok tanker bekliyor (4)

4 BİN 215 TON TUZ KULLANILDI

Türkiye\'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu’nun D-100 karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerini 24 saat süren yoğun kar yağışına karşın açık tutmak için karayolları ekipleri 372 personel 151 araçla çalışırken, 4 bin 215 ton tuz kullanıldı.

Bolu’da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı 24 saatlik sürenin ardından sonlandı. Kar yağışı önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da ulaşımı zorlaştırdı. Zaman zaman oluşan kazalar nedeniyle yollarda ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri 24 saat boyunca D-100 karayolu ve TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolları açık tutmak için çalıştı. Çalışmalarda 372 personel ve 151 araç görev aldı. Ayrıca yollardaki karı eritmek ve buzlanmayı önlemek amacıyla 4 bin 215 ton tuz kullanıldı. Çalışmalarda Karayolları 41, 42 ve 43. Şube Şeflikleri, Boludağı Tünel İşletme , Çaydurt Bakım İşletme , Cankurtaran Bakım İşletme Şefliklerinin personelleri yer aldı.

BOLU,(DHA)