DHA YURT BÜLTENİ -13

Yılın ilk saatlerinde motosiklet kazasında öldüler

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu iki genç hayatını kaybetti.

Kaza gece 01.00 sıralarında, Arpaçiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. İskenderun Anadolu Lisesi öğrencileri Eren Tultak (15) ve Kamil Ekenel (16) adlı iki arkadaş, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletle kaza yaptı. Yola savrulan gençler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralı gençlerin görüntüsü

- Motorsikletin görüntüsü

SÜRE: 44\" BOYUT: 32 MB

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Siverek\'te buzlanma kazası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, buzlanma nedeniyle şarampole düşen otomobil, vinçle çıkarıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyük Yakıtlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdülkerim Yeniay yönetimindeki 29 AAB 896 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobilin sürücüsü yara almazken, toprağa saplanan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Polis, yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şarampolde duran otomobil

- Otomobili çıkarma çalışmaları

- Vinç yardımı ile çıkarılan otomobil

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 410 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Tek katlı evde yangın çıktı

Manisa\'nın Turgutlu ilçesindeki tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstasyonaltı Mahallesi Kale Sokak 18 numarada yer alan, Şevki Fidan\'ın (51) kiracısı olduğu, 7 kişinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, 3 araçla yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması üzücü bir olayın yaşanmasının önüne geçti. Yangını haber alıp eve gelen ev sahibinin kızı Yeliz Fidan (22), sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yeliz Fidan\'ı sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri ise yaptığı çalışmayla yangını söndürdü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.

Yanan evde yaşayan Şevki Fidan, \"Buraya yeni taşındık. Sokaklardan hurda toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ev tamamen yandı. Bizim de ciğerimiz yandı\" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sinir krizi geçiren Yeliz Fidan

- Alevler içinde yanan evden görüntü

- İtfaiyenin yangını söndürme çalışması

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Zonguldak\'ta esnaf kavgası: 1 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde ekmek fırını sahibi Mustafa Ö., kavga ettiği büfe işletmecisi Yusuf Eryiğit\'i tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kandilli beldesinde meydana geldi. Ekmek fırını sahibi Mustafa Ö. ile husumetli olduğu büfe işletmecisi Yusuf Eryiğit arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ö., tabancasını çekip ateş etti. Eryiğit, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Eryiğit, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Eryiğit\'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Mustafa Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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hastane önü

Yaralının hastaneye alınması

Gözyaşlarına boğulan yaralı yakınları

Detaylar

Süre:(1.40) Boyut:( 307 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Baz istasyonundan akü hırsızlığına 3 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde GSM firmasına ait baz istasyonundan akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen F.A., A.E. ve M.C.Ö., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

AYDIN, (DHA)

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FETÖ\'den aranan emniyet müdürü durakta yakalandı

BURSA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 4. sınıf emniyet müdürü Y.Y., gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında görev yaparken Osmangazi Metro Durağı\'nda, durumundan şüphelendiği Y.Y\'yi durdurdu. Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, eski 4. sınıf emniyet müdürü olan Y.Y\'nin FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Y.Y., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA) -