DHA YURT BULTENİ-13

1)ULUDAĞ\'DA, KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

TÜRKİYE\'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ\'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bursa\'da, kar yağışının etkili olduğu turizm merkezi Uludağ\'da, eksi 13 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığının 80 santime ulaştığı Uludağ\'da, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Sisin hakim olduğu bölgede, yolların kapanmaması için karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Uludağ\'da, jandarma ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

PİST DIŞINDA KIZAKLA KAYANLARA 259 LİRA CEZA

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ\'da, belirlenen pist dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verilecek.

Otel ve misafirhanelerinde 8 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunan Uludağ\'da, 15 Aralık\'ta sezonun açılmasının ardından güvenlik önlemlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı, tatilcilere broşürlü uyarılarda bulundu. Broşürde, olası kaybolma durumlarında yapılacaklara ait bilgiler de bulunuyor. Broşürde, Uludağ\'da, kızakla kayacaklar için özel pist belirlendiği, bu pistin dışında kızakla kayanlara 259 lira para cezası verileceği uyarısına da yer verildi. İlk sayfasında \'Kaybolduğunuzda jandarma sizi bulur\' ve \'Güvenliğiniz için 24 saat görevdeyiz\' notlarının bulunduğu broşürün iç sayfalarında, tatilcilere yönelik Türkçe ve İngilizce sıralanmış önemli bilgiler yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Uludağ ın havadan drone görüntüleri

-Detaylar

-Röportaj

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA

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2)GÖÇÜKTEN KURTULDU, METAN GAZI ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ

ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesi\'nde, çalıştığı özel maden ocağında metan gazından zehirlenerek ölen maden işçisi Satılmış Gücük\'ün(35) 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Kurtköy’de bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan maden işçisi Satılmış Gücük, dün akşam saatlerinde mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinde baygın bulundu. Hemen dışarı çıkarılan Satılmış Gücük, Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen Satılmış Gücük için Gökçebey ilçesine bağlı Uzunahmetler Köyü\'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden babası Mehmet ve kardeşi Hakan Gücük güçlükle ayakta durdu. Satılmış Gücük, Gökçebey İlçe Müftüsü Osman Güneş\'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

10 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Evli ve 2 çocuk babası Satılmış Gücük\'ün 10 yıl önce çalıştığı farklı şirkete ait özel maden ocağında göçükte kaldığı ortaya çıktı. Göçükten yaralı kurtulan ve ölümden dönen Satılmış Gücük, başka bir iş bulamayınca tedavisinin ardından tekrar mesleğine döndüğü öğrenildi. Uzunahmetler Köy Muhtarı Nihat Gökmen, ölen maden işçisi Satılmış Gücük\'ün köyünde çok sevilen bir insan olduğunu söyleyerek, \"Ocak sahibinin demesine göre , kendisi kapalı bir alana girdikten sonra zehirli metan gazına maruz kalmış. Allah rahmet eylesin. 2 çocuğu vardı. Çok iyi birisiydi. Daha önceden bir kaza geçirdiğini duydum. Bir iş kazası olduğunu biliyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazı için bekleyenler

-Baba ve diğer yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

-Muhtar Nihat Gökmen ile röp.

Süre: (4.39) Boyut: (521 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)KANSER HASTALARI İÇİN YILBAŞI PARTİSİNDE EĞLENDİ

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korosu, kemoterapi tedavi gören hastalara moral vermek için yılbaşı eğlencesi düzenledi. Doktorların hastalarla birlikte şarkı söyleyip dans ettikleri etkinlikte bir süre önce hastaneden emekli olmasına rağmen gelen Uzman Dr. Mehmet Bayındır zeybek oynadı.

Karabağlar ilçesinde bulunan, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hekimlerden ve sağlık personellerinden oluşan halk müziği korosu, kemoterapi hastalarına moral vermek için yılbaşı partisi düzenledi. Hastane duvarlarına balonlar asıldı, yılbaşı ağacı süslendi. Ellerine mikrofonu alan doktorlar ve hastanenin çeşitli servislerinde görevli personeller, önceden prova ettikleri şarkılarını seslendirdi. \'Kemo Parti\' ismiyle düzenlenen ve birçok halk müziğinin seslendirildiği konserde, şarkılara dans ederek eşlik eden hastalar gönüllerince eğlendi. Etkinliğe, bir süre önce hastaneden emekli olmasına rağmen gelen Uzman Dr. Mehmet Bayındır oynadığı zeybekle damga vurdu. Bayındır, \'Çökertme\' türküsünü söyleyip mikrofonu devrettikten sonra hastalarla birebir ilgilenip onları dansa kaldırdı. 1985’ten bu yana faal olan hastane korosu, bundan sonra da konserlere devam edeceklerini, hastalardan aldıkları duaların kendilerine en büyük teşekkür olduklarını belirtti.

Birçok hasta da, etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek hastane yönetimine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Şarkı söyleyen doktorlardan görüntü

- Mehmet Bayındır’ın çökertme oynamasından ve türkü söylemesinden görüntü

- Hastaların dans etmelerinden görüntü

- Orkestradan görüntü

- Hastalarla kısa kısa röportajlar

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)ÇATIDAN DÜŞEREK ÖLEN OTEL ÇALIŞANI TOPRAĞA VERİLDİ

SİVAS\'ta, uydu anteninin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılarak hayatını kaybeden otel çalışanı Bekir Gürgen (45), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki otelde çalışan evli ve 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Gürgen\'in, otelin bitişiğindeki binanın çatısında üzerine bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Bekir Gürgen, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gürgen kurtarılamadı.

Bekir Gürgen\'in cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mevlana Mahallesi\'nde bulunan Çayyurt Çimenli Camisi\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Gürgen\'in ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gürgen\'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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5)PKK ŞÜPHELİSİ HDP İLÇE BAŞKANININ EVİNDEN FETÖ DERGİLERİ ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç\'in (38) evinde yapılan aramada, FETÖ\'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı Murat Güvenç, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla evinde gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti\'ni aşağıladığı öne sürülen Güvenç\'in evinde yapılan aramada ise FETÖ\'nün kapatılan yayın organlarına ait 20 dergi ele geçirildi.

Güvenç, götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Mustafa KILIÇLI/PZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA