DHA YURT BÜLTENİ -13

Kocaeli\'ne şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN BABASI İNŞAATTAN DÜŞÜP OLMÜŞ

Iğdır\'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Yakup Gitmez\'in, yaklaşık 6 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Yakup Gitmez\'in babası Ali Gitmez\'in geçen yıl çalıştığı inşaattan düşerek öldüğü belirtildi. Şehidin, Darıca\'da bulunan evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, evinin yanına taziye çadırı kurulması için çalışma yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılması

Şehidin evinin önünde yapılan hazırlıklar

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

=================

BAKAN ERSOY: BURSA BUNDAN SONRA TURİZM YATIRIMLARINI DAHA FAZLA ÇEKECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Ersoy, \"Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir\" dedi.

İl Başkanlığı’ndaki görüşmeye Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başanı Ayhan Salman ve partililer katıldı. Bursa’nın kendisi açısından farklı bir önemi olduğunu ve 1985 yılından beridir turizm çalışmalarını takip ettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çok hızlı büyüdü, çok hızlı gelişti. Dünyanın sayılı sanayi şehirlerinden biri, çok hızlı sanayileştiği için, turizmde biraz geride kaldıö dedi. Bursa’daki milletvekillerinin, belediye başkanı ve teşkilatlanmalarının kendisine yaptığı ziyarette turizme dair projeler paylaştığına işaret eden Bakan Ersoy, “Turizmde özellikle bir yere gelmek istiyorsanız merkezi yönetimlerden değil de yerel halktan, bölgeden destek gelmesi lazım. Eğer bölge turizmin içerisine girmek istiyorsa, turizmin elinden tutmak istiyorsa, turizmden sonuç alabiliyorsunuz. Sadece Ankara’dan yaptırımlarla teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek mümkün değil. Açıkçası buraya gelmeden önce belediyede projeleri önerdiler, gördüm ki bu istekle bu arzuyla doğru bir planlamayla zaten Bursa’da turizm çok sıkı bir şekilde gelişir. Bu bizi daha çok heveslendiriyor. Hem İznik olsun, hem tarihi yerleri olsun, termal özellikleri olsun, hem Uludağ olsun burada yapacak çok iş var, çok da potansiyel var. Çok hızlı bir sonuç alacağımıza inanıyorum, çok hızlı bir şekilde geliştireceğimize inanıyorum. Bursa bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir diye düşünüyorumö ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy’un konuşması esnasında elektrikler kesildi. Bakan konuşmasına gazetecilerin tuttuğu ışıkla yaptı.

Görüntü dökümü;

----------

-Ziyaretten detaylar

-Bakan Ersoy’un il başkanlığındaki konuşması

-Bakan Ersoy’un konuşması sırasında elektrik kesilmesinden görüntü

Süre: 3.11 dakika, Boyut: 357 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

==================

KOCAELİ\'NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kocaeli\'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi\'nin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı.

Dün gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. İzmit Umuttepe\'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı\'na gelenler karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı. Kayak merkezi Kartepe\'de ise kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Umuttepe\'de kar yağışının keyfini yaşadıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisi Firdevs Geçer, \"İzmit kent merkezinde hiç kar yok ama Umuttepe bembeyaz. Kampüsümüz çok güzel, ben çok seviyorum burayı. Kar yağdığı zaman arkadaşlarımızla dışarı çıkıp kar topu oynuyoruz, eğlenceli oluyor.\" dedi.

Kar yağınca arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen inşaat mühendisliği öğrencisi Sena Taşçı ise, \"Ben birinci sınıf öğrencisiyim, ilk defa burada kar görüyorum. Kent merkezine kar yağmıyor şu an, zaten sıcaklık farkı da çok fazla oluyor. Kar yağınca biz de arkadaşlarımızla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz.\" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HAYVANLARI BESLİYORLAR

Kocaeli Üniversitesi\'nde bir grup öğrenci ise kampüste ve çevrede bulunan köpekleri besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan, soğuktan etkilenen köpekler, üniversite öğrencilerinin yemekhaneden getirdiği artan yemekler ve mamalarla besleniyor. Karda aç kalan hayvanlara çok üzüldüğünü söyleyen üniversite öğrencisi Hidayet Gürbüz, şöyle konuştu:

\"Biz yaklaşık 300 kişilik bir grubuz. Karda, kışta, yağmurda burada ormandaki ve kampüsteki köpeklere yemek getiriyoruz. Burada 250\'yi aşkın köpeğimiz var, onlara yetmemiz zor oluyor o yüzden mamalar stokluyoruz. Yemekhanede artan yemekleri topluyoruz, bakımlarını da ayrıca yapıyoruz. Her gün yemekhaneden topladığımız yemekleri buradaki hayvanlara getiriyoruz. Hafta sonu yemekhane kapalı olduğu için bağışlarla topladığımız mamaları getiriyoruz. Kampüs içerisinde ve dışarısında yaklaşık 12 tane besleme alanımız var. Kışın yemek bulmaları zor oluyor, aç kalarak ölme riskleri var. Onun için biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz.\"

Görüntü Dökümü

----------

-Kar yağışında durakta bekleyenler

-Kent ormanından kar görüntüleri

-Köpeklere kar altında yiyecek verenler

-Öğrencilerle ve vatandaşlar röp

-Anons

Haber: Ergün AYAZ/ Kamera:Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA)

======================

İNEGÖL\'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bursa ile Ankara\'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl\'deki Mezit Boğazı\'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

İnegöl\'de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bursa ile Ankara\'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl\'deki Mezit Boğazı\'nda da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. İnegöl\'de yolları kapanan 8 mahallenin yolları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiyesi ekiplerince açıldı.

Görüntü dökümü;

-Kar yağışından detaylar

-Yollardan detaylar

-Çalışmalardan detaylar

Süre: 1 dakika 35 saniye, Boyut: 15 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

====================

KAMYONETLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yunus Emre Bulvarı ile Feza sokağın kesiştiği noktada Abdurrahman Gürdal\'ın kullandığı 15 PY 268 plakalı kamyonetle kasksız Serkan Demir\'in kullandığı 03 L 4173 plakalı motosiklet çarpıştı. Kamyonetin altında bir süre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serkan Demir yaralandı. Serkan Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralı Demir\'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

-Motosiklet kamyonetin altında iken polis inceleme yaparken görüntü

-Motosiklet kamyonetin altında yakın görüntü

-Motosiklet kamyonetin altından çıkarılırken görüntü

-Motosiklet çekiciye yüklenirken görüntü.

142 MB /// 01.16

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)

====================

ÇIRILÇIPLAK YOLDA YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Aydın\'ın Efeler ilçesinde 30- 35 yaşlarıindaki bir erkek, çırılçıplak yolda yürürken görüntülendi.

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi, 2235 Sokak\'ta dün sabah saatlerinde, 30- 35 yaşlarında çırılçıplak bir erkek, yol kenarından yürürken görüntülendi. Yoldan geçen sürücüler, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yolda çıplak gezen kişinin cep telefonu görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)

======================

ÇEYREK ASIRLIK MUHTAR

Denizli\'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi\'nde motor tamircisiyken kendisinden önceki muhtara kızarak adaylığını koyup kazanan ve kendini mahallesine adayan 82 yaşındaki Mustafa Şükrü Özbek, 25 yıldır mahallesine hizmet ediyor.

Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi\'nde, 1994 yılında motor tamircisi olarak geçimini sağlarken, evrak işleri sebebiyle kendinden önceki muhtara kızan ve o yılki seçimlerde muhtarlığa adaylığını koyup kazanan 82 yaşındaki Mustafa Şükrü Özbek, o tarihten bu yana aralıksız olarak bu görevini sürdürüyor. 5 dönem toplam 25 yıl muhtarlık yapan Özbek, her sabah saat 8.30\'da muhtarlığı açarak makamında vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor, sıkıntılarını çözmek için mesai harcıyor. Güler yüzlü olması sebebiyle mahalle sakinlerinin sevgisini kazanan çeyrek asırlık Muhtar Özbek, ilerleyen yaşının muhtarlık için engel olmadığını, vatandaşlara hizmet etmeyi çok sevdiğini söyledi.

YİNE TALİP

Özbek, görev yaptığı süre içerisinde, mahallesine okul, sağlık ocağı, cami gibi hizmetlerin gelmesini sağladığını belirtti. Zenginlerden, gıda yardımı topladığını ifade eden Özbek, bu yardımların mahalledeki, ihtiyaç sahibi kişilere dağıttığını aktardı. Özbek, mahallesine hizmet etmek için yola çıktığını belirterek, \"Mahalleme hizmet ettiğim için ve mahallemi getirdiğim noktadan dolayı gurur duyuyorum. Eskiden buralara TIR, kamyon, otobüs giremezdi. 19 çıkmaz sokak vardı, hepsini açtırdım. Zenginden alıp fakire veririm. Ramazan ayında topladığım gıdaları durumu iyi olmayanlara dağıtırım. Vatandaşların her işine koşarım. Her sorunlarına yardımcı olurum. Mahalle sakinlerinin de bana karşı bir sevgi ve saygısı var. Bir baba gibi. Biz de kendilerini bir evlat olarak görüyoruz. Seçimlerde yine aday olacağım. Seçilirsem bir dönem daha muhtarlık yaparım daha sonra da bırakırım\" diye konuştu.

\'MAHALLENİN BABASI GİBİ\'

Mahalle sakinlerinde Gülsüm Kirazlı, Muhtar Özbek\'in kendileri için muhtardan çok bir baba gibi olduğunu belirterek, \"Kendisi güzel yürekli bir insan. Zaman zaman ziyaret edip kendisinin halini hatırını soruyoruz. Çalışmalarından memnunuz. Kendisi bizi her zaman iyi karşılıyor. Çok iyi ve güler yüzlü bir insan. Artık kendisi muhtardan çok bir baba gibi bizim için. Mahalle olarak kendisini çok seviyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

-Muhtar Mustafa Şükrü Özbek\'in görüntüsü

-Muhtar Özbek\'in evrak işleriyle ilgilenmesi

-Mahalle sakinlerinden Gülsüm Kirazlı ile röp.

-Muhtar Özbek ile röp.

-Genel ve detay görüntülerx

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

=====================

BEYTÜŞŞEBAP\'TA 35 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE BİN 385 BAŞVURU

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde, kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 385 kişi başvurdu.

Beytüşşebap\'ta 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR\'a, bin 385 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine 75\'inci Yıl İlkokulu\'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, sevinirken, çıkmayanlar ise üzüldüğünü söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Başvuranların isimlerinin okunması

- Kura çekiminden görüntü

- İşe alınanların isimlerini okunması

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78.8 MB

Haber-Kamera: Emin BAL-ŞIRNAK-DHA