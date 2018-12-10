DHA YURT BÜLTENİ -13

\'YETERLİ HİZMET ALAMIYORUZ\' DİYEN KÖY HALKI, REFERANDUMA GİDİYOR

ÇORUM\'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyünün sakinlerinin, ilgili kurumlardan yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle, köyün Bayat ilçesine bağlanması için 2017 yılında başlattıkları girişimden \'referandum\' kararı çıktı. Köyde, 16 Aralık Pazar günü referandum yapılacak.

Sungurlu\'ya 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde bazı kişiler, bağlı bulundukları ilçeden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat ilçesine bağlanmasını istedi. Kaderlerine terk edildiklerinden ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarından yakınan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. 2017 Ocak ayında köylüler arasında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı\'na teslim edilmek üzere Kula Köyü Muhtarı Hicabi Altuntaş\'a verildi. Muhtar Altuntaş da teslim aldığı imzalarla köylerinin Bayat ilçesine bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle Kaymakamlığa başvuru yaptı.

Başvuru sonrası incelemede bulunan Kaymakamlık tarafından, köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı. Köyde, 16 Aralık Pazar günü referandum yapılacak. 300 kişinin yaşadığı köyde, 164 seçmenin bulunduğu belirtildi.

Referandum yapmalarına izin veren yazının 15 gün önce ellerine ulaştığını söyleyen Köy Muhtarı Hicabi Altuntaş, \"1999 yılından bu yana köy muhtarıyım. Biz üvey evlat muamelesi görüyoruz. Köyümüzün ihtiyaçlardı için defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduk. Çalmadık kapı bırakmadık. Vermiş olduğumuz dilekçelere bile doğru düzgün bir cevap bize verilmedi. Biz de köy sakinleri olarak referanduma gitmeye karar verdik. Resmi müracaatımızı 2017 Ocak ayında Sungurlu Kaymakamlığı\'na yaptık. Ancak şimdi bize \'Referandum yapabilirsiniz\' diye cevap geldi. Biz de gelen cevabı köy camimizin duvarına astık. Bu Pazar günü referandum yapacağız. Büyüt çoğunluğun \'Evet\' diyeceğini düşünüyorum. Sandıktan çıkan karara göre gereken işlemleri yapacağız. Ne sonuç çıkarsa çıksın köyümüz için hayırlısı olsun\" dedi.

Köy sakinlerinden Erdal Altakan (48) da \"Bizim yapmış olduğumuz istişarelerde, referandum yapıp Bayat ilçesine geçmek için bir talep oldu. Biz de bu talep doğrultusunda yapılacak referandumda oy kullanacağız. Ben bu değişikliği destekliyorum. Çünkü Sungurlu ilçesinin kamu kurumlarından yeterli hizmeti alamıyoruz\" diye konuştu.

Köylülerden Fettah Altuntaş (50) ise referandum yapılması kararına destek verdiğini belirterek, \"Ben de Bayat ilçesine bağlanmamızı destekliyorum. İnşallah referandum sonucunda Bayat ilçesine bağlanırız\" dedi.

Köyleri için taleplerine ilgili kurumlardan olumlu bir sonuç alamadıklarını belirten Erdal Altuntaş (40), \"Defalarca dilekçe yazdık. \'Suyumuz akmıyor, yolumuz bozuk, çamur\' dedik, kimse bize yardım etmedi. Ben de referandum kararını destekliyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Köyden detay

-Köylülerden detay

-Köy levhasından detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR,Serkan BARIŞ/SUNGURLU (Çorum), (DHA)

=========================

DİYARBAKIR\'DA STK\'LARDAN \'İNSAN HAKLARI\' AÇIKLAMASI

DİYARBAKIR\'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla İnsan Hakları Haftası nedeniyle Koşuyolu Parkı\'nda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası\'nın da aralarında bulunduğu STK\'ların temsilcileri, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle Koşuyolu Parkı\'ndaki İnsan Hakları Anıtı önünde ortak basın açıklaması düzenledi. Ortak açıklamayı okuyan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, şunları söyledi:

\"Her koşul altında dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, etnik ve kültürel farklılık ayrımı yapmadan, Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi\'ne taraf ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyor, yaşam hakkının kutsal olduğu vurgusunda bulunarak özgürlüklerle dolu, insan onuruna uygun bir yaşam temenni ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak bizler, Tahir Elçi cinayetinin aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ aydınlatılamamış olmasını, dosyada tek bir fail ya da şüphelinin yer almamış olmasını, faili meçhule bırakılmak istendiğinin bir işareti ve cezasızlık kültürünün en çarpıcı tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye\'de 2018 yılında da sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri meydana gelmeye devam etmiştir. Toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, haksız gözaltı ve tutuklamalar, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar mevcut durumda artış göstererek devam eden hak ihlalleridir.\"

Görüntü dökümü

-----------------------------

- Basın açıklamasına katılan STK üyeleri

- İHD Başkanı Zeytun\'un ortak metni okuması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 310 MB

=============================

268 YILLIK TARİHİ OLAN \'AŞAĞI TAŞHAN\'IN DUVARINI KIRIP HAVALANDIRMA BORUSU TAKTILAR

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, geçen yıl kafe olarak işletilmeye başlayan ve içinde \'Eskici Baba\' türbesinin de bulunduğu 268 yıllık tarihi olan Aşağı Taşhan\'ın duvarının kırılarak metal havalandırma borusunun takılması tepki çekti. Tepkiler üzerine kırık, dökük haldeki duvar alçıyla kaplandı.

Bolu Belediyesi, Büyükcami Mahallesi\'nde 600 yıllık tarihi Yıldırım Beyazıt Cami\'nin yanında olan Aşağı Taşhan\'ı satın alarak orjinal yapısında restore edilmesi için proje hazırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Anıtlar Yüksek Kurulu\'ndan alınan izinlerin ardından 268 yıllık taşhanın restorasyonuna başlandı. Tarihi taşhan restorasyon çalışmasının ardından eski doğal haline kavuşturuldu. Geçen yıl restorasyon çalışmaları biten Taşhan yap, işlet, devret usulü ile Erdal Erdal isimli bir kişiye işletmesi verilerek kafe olarak hizmete açıldı.

TARİHE BORU SOKTULAR

Aşağı Taşhan\'ın kafe olarak işletilen kısmı ile Eskici Baba türbesinin de içinde yer aldığı duvarın kırılarak içinden havalandırma borusunun geçirildiği fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarihi dokuya zarar verildiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Tepkilerin ardından yıkık ve kırık haldeki duvar, alçı ile kısmen düzeltildi. Ancak havalandırma borusu görsel olarak tarihi yapıyı bozdu. İşletme sahibi Erdal Erdal, havalandırma borusunun proje içinde yer aldığını ve gerekli izinlerin olduğunu söyledi.

Duruma tepki gösteren Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan, ise Anıtlar Kurulu’nun duruma el atması gerektiğini ifade ederek, \"Burası tarihi öneme sahip olan Eskici Baba türbesinin olduğu yer. Hemen Taşhan\'ın bitişiği. Arka taraf hemen kafe olarak kullanılıyor. Görüldüğü üzere eski halinde herhangi bir tahribat yok. Şu anda havalandırma borusu çıkartılarak yıkılıp, tahrip edilmiş. Burada kafe olmadan önce bu tahribat yokmuş. Daha sonra burada bir tahribat söz konusu. Çok yazık. Canımız acıyor. Bu tarihe sahip çıkılması lazım. Tarihi bir yer. Özellikle türbenin bulunduğu bir yerde ben yüksek sesle konuşmaya utanıyorum. Burada mübarek zatlar var. Burada kafenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada müzik çalınıyor. Çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bir an önce Anıtlar Kurulu’nun duruma el atmasını ve Bolu Belediyesi’nin de kira sözleşmesini fes etmesi gerektiğini düşünüyorum.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taşhanın dışarıdan görüntüler

-Türbenin de bulunduğu taşhanın duvarındaki boru

-KGT Dernek Başkanı Mahmut Alan\'ın açıklamaları

-Duvarın eski hali

-Duvarın tepkiler öncesindeki yıkık hali

-Detaylar

Süre: 03.19-Boyut: 372 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

============================

MAKET POLİS ARACINI GERÇEK SANIP, KAMYONETİYLE 1 SAAT BEKLEDİ

BURSA-Yalova yolu üzerinde maket polis aracını gerçek sandığını belirten kamyonet sürücüsü Burhan Çakmak (30), muayene tarihi geçmiş aracıyla 100 metre geride 1 saat beklediğini söyledi. Polis aracının gitmesi için kaza ihbarı yaptığını da ileri süren Çakmak, bir süre sonra aracın maket olduğunu fark ettiğini dile getirdi. Sürücü, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medyada paylaştı.

Trafikte kural ihlallerinin önüne geçebilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, 3 boyutlu maket polis araçları yapılarak ülkenin birçok yerinde yol kenarlarına konuldu. Uzaktan gerçek polis aracıymış gibi görünen ve üzerinde çakar lambaları da bulunan maket araçlarla sürücülerin daha dikkatli olmaları sağlandı.

Uygulama sürerken, Kocaeli\'nin Gebze ilçesine kamyonetiyle giden Burhan Çakmak adlı sürücü de maket polis aracını gerçek sandığını ve aracının muayene tarihinin geçmesi nedeniyle yakalanmamak için yaklaşık 1 saat beklediğini söyledi.

\'100 METRE İLERİDE KAZA VAR DİYE İHBAR ETTİM\'

Maket aracın önünde çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Çakmak, kamyonetinin muayene tarihinin 3 gün geçtiğini belirterek, \"155\'i aradım, burayı söyledim, 100 metre ileride kaza var diye. 1 saat bekledim bu araç gitsin diye. Bu polis arabası yerinden kalkmadı. Türkiye\'de bunu tek gerçek zanneden ben miyim? Şoktayım. Bunu polisin kendisi zannettim, rütbesi de gözüküyor. Siz siz olun freninizi zayıflatın, yavaş yavaş gelin. Çok güzel bir proje ama 1 saati aşkın süre nasıl burada bekledim şaşırıyorum\" dedi.

Görüntü dökümü;

-Şahsın video paylaşımı

Süre: 1 dakika 50 saniye, Boyut: 35 MB

Haber: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - Kamera: BURSA,(DHA)

==============================

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ TÜM SINAVLAR YENİDEN DÜZENLENECEK

BOLU, (DHA)-BOLU\'da, 4 gün boyunca sürecek olan \'2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı\' başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, \"Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek.\" dedi.

Bolu\'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve öğretmenlerin katıldığı 4 gün sürecek olan \'2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Beceri Temelli Çoktan Seçmeli Örnek Soru Yazım Çalıştayı\' bir otelde yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sadri Şensoy, katılımın ve soru çeşitliliğinin artması için yapılan ilk çalıştay olduğunu söyledi. Şensoy, 2023 eğitim vizyonunda ölçme değerlendirme açısından konulan birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemleri etkinleştirilmesi olduğunu ifade ederek, \"Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 eğitim vizyonunda hedeflenen ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır şeklinde açıklandı. Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir. Bu çalıştayın da amacı bu tip soruların yazılması olacaktır. Sınav öncesi her ay paylaşılacak örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılacak ve öğrencilerin deneyimi artırılacak.\" dedi.

\'ÖĞRETMEN SINAVLARINDA DA DEĞİŞİM OLACAK\'

Şensoy, 3 yıl içerisinde öğretmen sınavlarında da bu değişimin olacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"2023 eğitim vizyonunda belirtilen bu hedef doğrultusunda Ekim ve Kasım aylarında yayınlanan örnek soruları bakanlığımızın merkez teşkilatındaki öğretmenlerimizle ve akademisyenlerin desteğiyle hazırladık. Katılımın ve soru çeşitliliğinin artması için 2023 vizyonunda belirtilen çerçevede beceri temelli çoktan seçmeli örnek soru çalışması çalıştayını yapmak istedik ve bunun da ilkini Bolu\'da yapıyoruz. Bu anlamda yapılan ilk çalıştay olacak. Çalıştaylarımızı bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu büyük dönüşümün ilk parçası olarak gördüğüm bu soru yapısı değişimi, sınav değişimi 3 yıl içerisinde okullarımızda merkez sınavlarda olduğu gibi yapmış olduğumuz öğretmen sınavlarında da bu değişim olacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan görüntüler

-Dr. Sadri Şensoy\'un konuşması

Süre: 03.35-Boyut: 400.8 MB

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=================================