DHA YURT BÜLTENİ-13

1)DOMANİÇ\'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu bölgede, çok sayıda TIR ve kamyon da yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve TIR\'ların geçişine izin vermedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kar yağışından,

-Yoldan geçen araçların,

-Yolda kalan kamyon ve TIR\'ın görüntüsü,

-Karayollarına ait araçların kar temizleme çalışması,

-Jandarmaların yolda kalan araçların sürücülerine yardımcı olmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA

Boyut: 179.08 MB

================================================

2)PHUKET\'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ZEHRA\'NIN AİLESİNDEN ACILI BEKLEYİŞ

TAYLAND\'ın Phuket Adası\'nda, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya\'nın (28) cenazesinin ailesine teslim edilmesi için başlatılan yazışmalar sürüyor. Cenazeyi henüz teslim alamadıklarını belirten Zehra Yalçınkaya\'nın halası Leyla Yalçınkaya, \"Şu an beklemedeyiz, yeğenimi Phuket\'ten Bangok\'a getirdiler. Evrakların şu an sadece çevrilmesine bakıyorlar. Hollanda Dışişleri Bakanı ile dün görüşmem oldu; arayacaklarını söylediler. Her an bir haber gelebilir\" dedi. Kaza, 30 Kasım gecesi Tayland\'ın Phuket Adası\'nda meydana geldi. Hollanda\'dan tatil ve dövüş sporu \'Muay Thai\' dersi için Phuket Adası\'na giden, Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya\'nın bulunduğu, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, yolda iddiaya göre, U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ve Amine Halimi hayatını kaybetti.

CENAZE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kaza sonrası Zehra Yalçınkaya\'nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, kızının cenazesini teslim alabilmek için girişimlerde bulunmak üzere Tayland\'a gitti. Türk Büyükelçiliği ve Taylandlı yetkililerle görüşen baba Yalçınkaya, girişimlerinden henüz olumlu sonuç alamadı. Sorunların aşılmasını bekleyen acılı ailenin, kızlarının cenazesini Türkiye\'ye getirip, Trabzon\'un Of ilçesindeki aile mezarlığında toprağa vereceği belirtildi.

\'İNANDIM ZEHRA\'NIN ÖLDÜĞÜNE\'

Olayı sosyal medyadan öğrendiği anlatan Zehra Yalçınkaya\'nın halası Leyla Yalçınkaya, \"Sabah sosyal medyadan bana çağrıda bulundular. Birkaç kez söylediler, ilk akşam bakmadım. Çünkü güvenmedim. Sonra baktım, yeğenimin pasaportu önüme çıkınca gerçek olduğu kanaatine vardım. Altında İngilizce bir mesaj geldi, \'bizimle iletişime geçer misiniz?\' diye çağrıda bulundular. Ben bu kişileri aradım, sordum. \'Biz Zehra\'nın arkadaşıyız\' dediler. \'Zehra\'ya bir şey mi oldu?\' dedim, \'evet kaza geçirdi, vefat etti\' dediler. İnanamadım. Tayland\'da yayınlanan gazete ilanını bana gönderdiler. O an inandım Zehra\'nın öldüğüne. Ailesini aradım, ağabeyim Türkiye\'deydi ona haber verdim\" dedi.

\'ŞU AN BEKLEMEDEYİZ\'

Olay sonrası Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile görüştüğünü ve şu an beklemekte olduklarını ifade eden Leyla Yalçınkaya, \"Okulunu bitirmişti arkadaşlarıyla tatile gittiler, böyle bir kaza oldu. Ben bu olaydan sonra Dışişleri Bakanlığı\'nı, sağlık sigortası şirketini aradım. Onların aracılığıyla cenazeyi buraya getirmeye çalışıyoruz. Şu an beklemedeyiz, yeğenimi Phuket\'ten Bangok\'a getirdiler şu an. Evrakların şu an sadece çevrilmesine bakıyorlar. Onlar çevrildiği an buraya gelmesini bekliyorum. Hollanda Dışişleri Bakanı ile dün görüşmem oldu; arayacaklarını söylediler. Her an bir haber gelebilir. Dün Of belediye başkanı ile görüştüm, onların çok yardımı oldu. İçiişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşmüşler\" diye konuştu.

\'EN SON TELEFONDA GÖRÜŞMEMİZ OLDU\'

Kazada yaşamını kaybeden yeğeninin hayat dolu, başarılı biri olduğunu ve kendisiyle son olarak telefonda konuştuğunu anlatan acılı hala Yalçınkaya şöyle dedi:

\"Zehra çok hayat dolu bir kızdı, gezmeyi seven bir kızdı. Tayland\'a üçüncü gidişiydi. Orada arkadaş grubu oluşturdular. Bütün dünyadan arkadaşları vardı orada. Çok hayat dolu biriydi. Çok genç yaşta vefat etti maalesef. Ben Hollanda Dışişleri Bakanı ile iletişime geçtim. Onlar da ilgilendiklerini söylediler, her an Zehra\'yı alacağız diyorlar. Zehra ile en son telefonda bir görüşmemiz oldu, hatta o sabah içime doğdu sanki \'Zehra neredesin, ben seni merak ediyorum\' diye yazdım. Aslında merak edilecek bir şey de yoktu, bir gün öncesinde konuştuk. Ama o gün sanki bir şey oldu, yazmak geldi içimden. Bir süre sonra zaten haberini aldık\"

Leyla Yalçınkaya, girişimlerin sonuçlanması halinde yeğenlerini Of ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa vereceklerini de ekledi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

Leyla Yalçınkaya konuşma

Aile bekleyişi

Taziye evi görüntüleri

(Haber-Kamera: Uğur AYDIN/OF (Trabzon), (DHA)

========================================================

3)FETÖ\'NÜN ŞANLIURFA İMAMI, EŞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA\'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY\'nin \'Şanlıurfa il imamı\' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi. Adana\'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün \'Şanlıurfa il imamı\' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi\'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Polis aracından indirilen şüpheliler

- Adliye götürülen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100MB

========================================================

4)KARABÜK\'TE FETÖ OPERASYONUNDA 5 KİŞİ ADLİYEDE

KARABÜK merkezli 7 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu\'da yapılan baskınlarda, muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4\'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Bugün ise gözaltındaki 5 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Şüpheliler adliyeey çıkartılırken

(01.24) Boyutu:(155 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

========================================================

5)NOEL BABA ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE DEMRE\'DE ANILDI

DÜNYADA \'Noel Baba\' olarak tanınan Aziz Nikolaos, ölüm yıl dönümünde Antalya\'nın Demre ilçesinde mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nde yapılan ayinle anıldı.

Tüm dünyada \'Noel Baba\' olarak tanınan, çocukların, denizcilerin ve yoksul genç kızların koruyucusu olarak bilinen, Hıristiyan dünyasının ve dünyanın en önemli azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Nikolaos için ölüm yıl dönümü kabul edilen 6 Aralık günü mezarının bulunduğu Demre\'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'ndeki anma ayini yapıldı. Anma ayinini Fener Rum Patrikhanesi\'nden din adamı Hıristomas Kalaycı yönetti. Ayine Fener Rum Patrikhanesi\'nden, Yunanistan ve Ukrayna\'nın yanı sıra farklı ülkelerden ve Antalya\'dan gelen Ortodoks din adamları, Yunanistan\'ın Ankara Büyükelçisi Petros Marulis\'in de aralarında bulunduğu 600\'e yakın kişi katıldı.

Ayinde din adamları, Aziz Nikolaos, barış, dostluk, kardeşlik ve sevgi için, tüm dünyada savaşların ve açlığın sona ermesi ve tüm insanlığın mutluluğu, refahı, insanların barış içinde yaşaması için dua etti. İlahilerin de söylendiği ayinin sonunda Yunanistan\'ın Ankara Büyükelçisi Petros Marulis bir dua okudu. Ayin sonunda din adamları, ayine katılanlara kutsanmış ekmek ikram etti. Ayine katılanlar da dua etti.

Ayin sonunda Türkçe ve Rumca bir konuşma yapan din adamı Hıristomas Kalaycı, dünyaya ve insanlığa barış, dostluk, kardeşlik ve dinler arasında diyalog diledi. Türkçe konuşmasında, \"20 senedir Demre\'ye gelip gidiyoruz. Gösterdiğiniz anlayış, hoşgörü için büyük bir teşekkür. Herhalde siz de anladınız ki gayemiz yalnız ve yalnız Aya Nikola Kilisesi\'nde dua etmektir. Başka hiçbir gayemiz yok, emelimiz yok, olamaz da. Bize gösterdiğiniz sevgi ve saygı için hepinize, en büyükten, en küçüğüne kadar çok teşekkür ediyoruz. Aya Nikola zor günlerimizde yardımcımız olsun. Çünkü onun ruhen burada olduğuna inanıyoruz. Böyle bir ermiş kişinin burada olduğu için şanslısınız\" dedi.

\'BİZİ BU SENE DE KIRMADIKLARI İÇİN MİNNETTARIZ\'

Başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy olmak üzere kendilerine anlayış gösteren tüm kamu kurumlarına teşekkür eden Hıristomas Kalaycı, \"Bizi bu sene de kırmadıkları için minnettarız. Patrikhane ve özel kişi olarak hepsine minnettarız. Bizi seven, sevmeyen herkese teşekkür ediyoruz ve seviyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun\" diye konuştu.

Halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos MS 300\'e doğru Antalya\'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği\'nin başkenti olan Patara\'da, zengin bir buğday tüccarının oğlu olarak dünyaya geldi. Gençliğinde yine bir Likya Birliği şehri olan bugün Demre ilçesi olan Myra Antik Kenti\'ne din adamı olarak göç etti. Daha sonra Myra başpiskoposu seçildi. Aziz Nikolaos\'un 6 Aralık 343 yılında, 65 yaşında öldüğü biliniyor. Myralılar ölümünden sonra bir kilise yaparak içindeki lahide sonsuz uykusuna bırakmıştır. Mezarı bugün Aziz Nikolaos Anıt Müzesi olarak kullanılan müze içinde yer alıyor. Haçlı seferleri sırasında 1087 yılında İtalya\'nın Bari şehrinden gelen tüccarlar, Aziz Nikolaos\'un bazı kemiklerini çalarak Bari\'ye götürmüş ve yaptıkları kiliseye gömmüşlerdir. Onun olduğu sanılan bazı kemiklerde bugün Antalya Müzesi\'nde saklanmaktadır. Bugün dünyada birçok kentin koruyucusu olarak kabul edilen Aziz Nikolaos\'a adanmış 2 bine yakın kilise vardır.



Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Müzenin girişindeki tabeladan detay

- Müzenin içinde ayine katılanlar

- Ayinden detay

- Aziz Nikolaos Anıt Müzesi\'nden detay

- Ayinden görüntüler

- Büyükelçiden detay

- Ayinden görüntüler

- Ayine katılanlardan detay

- Hıristomas Kalaycı\'nın Türkçe konuşması

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)

========================================================

6)\'KARA ŞİMŞEK\' DİZİSİNDEN ETKİLENDİ OTOMOBİLİNİ KONUŞTURDU

KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde Aytekin Çınar (45), yıllar önce izleyip etkilendiği \'Kara Şimşek\' dizisinden esinlenerek otomobilini cep telefonuyla çalıştırıp, kapılarını kilitleyebiliyor. Oluşturulan sesli sistem de bu komutların yerine getirildiği uyarısında bulunuyor. Beyşehir\'de yaşayan, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü\'nde memur olarak çalışan Aytekin Çınar, yıllar önce izlediği ABD\'de yayınlanan ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde izlenen David Hasselhoff\'ün oynadığı \'Kara Şimşek\' adlı diziden esinlerek, otomobilini cep telefonundan yönettiği bir sistem geliştirdi. 19 yıllık otomobilini konuşur hale getiren Aytekin Çınar, model otomobilinin motorunu akıllı cep telefonuyla uzaktan çalıştırıp cam ve kapılarını açabiliyor. \'Kuş serisi 1993\' model otomobilini konuşur hale getirirken, akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen özellikleri uzun yıllar uğraştıktan sonra gerçekleştirdi. Boş zamanlarını elektronik ve yazılım teknolojileriyle uğraşarak geçirdiğini söyleyen Çınar, \"Komutları konuşmayla cevaplıyor, konuşmayla yerine getiriyor. Dolayısıyla daha sonraki projemde kendi sesime duyarlı bir yazılım hazırlayarak tüm bu uygulamaları ve fazlasını kendi sesimle kontrol etmeyi hedefliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

-Otomobilini cep telefonundan çalıştırması

-Otomobiline tasarladığı sistemi anlatması

-Detaylar

(Haber-Kamera: Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA))

======================================================