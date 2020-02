DHA YURT BÜLTENİ 13

1)ŞEHİT PİLOT YURTSEVER, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İstanbul Sancaktepe\'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa\'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever\'in naaşı ilk olarak Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak\'taki baba ocağına getirildi. Şehidin acılı ailesi, tabutun başında dakikalarca gözyaşı dökerken, eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Baba ocağında helallik alınan şehidin naaşı akabinde cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii\'ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. 1.5 yıllık evli olan ve İstanbul\'da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve 26 yaşındaki erkek kardeşi İlyas başta olmak üzere tüm Bursa yasa boğuldu. Burada askeri tören düzenlenirken, devre arkası pilotlar tabutun başında nöbet tuttu. Şehidin cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Merkez Garnizon Komutani Kıvanç Kerpiççi, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü İzani Turan, namaz bitip tabut askerler tarafından omuzlara alındığı sırada, namazı eksik kıldırdığını söyledi. Askerler tabutu yeniden musalla taşına koyduktan sonra Müftü Turan cenaze namazını yeniden kıldırdı. Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisi\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü dökümü;

--------------------------

-Şehidin baba ocağına getirilişi

-Şehit yakınlarının helalleşmesi

Boyut: 193 MB, Süre: 1.43 dakika

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA, (DHA)

==================================================

2)2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜVEY BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜĞÜ İDDİASI

SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde üvey babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilen kafatasında çatlaklar oluşan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, ağır yaralı halde yoğun bakıma alındı. Üvey baba E.S. tutuklandı. Çocuğun öz babası Halit Kolat, çocuğunun vücudunun 8 yerinde darp izi olduğunu, hastaneye ölü olarak getirildiğini belirterek, suçluların cezalandırılmasını istedi.

Adapazarı\'nda yaşayan 36 yaşındaki Halit Kolat, evli olduğu 4 çocuğunun annesi F.S. (28) ile bir süre önce ayrılma kararı aldı. Çift anlaşmalı olarak ayılırken, F.S kısa süre sonra E.S. (29) ile evlendi. Halit Kolat, çocuklarından 3\'ünü yanına alırken 2 yaşındaki Esma Asel Kolat\'ı, \"Geri alacağım\" diyerek anneye verdi. Aradan 2 ay geçmesinin ardından Halit Kolat, küçük çocuğa üvey babası tarafından şiddet uygulandığını öğrenince çocuğunu almak için eski eşinin evine gitti. Ancak üvey baba E.S. çocuğu vermedi. 2 yaşında Esma Asel, 4 gün önce öldüresiye dövülmüş halde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 8 ayrı yerinde darp izi olduğu görülen ve kafatasında 2 ayrı çatlak olduğu tespit edilen küçük kız hemen yoğun bakıma alındı. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran çocuk, doktorların yaptığı müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Çocuğu darp ettiği iddia edilen üvey baba E.S ve çocuğun öz annesi F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen üvey baba E.S. tutuklanırken, anne F.S. ise serbest bırakıldı.

Yaşam savaşı veren küçük çocuğun babası Halit Kolat ve yakınları 4 gündür hastane önünde gelecek iyi haberi bekliyor. Çocuğun hastaneye kalbi durmuş halde geldiğini söyleyen baba Halit Kolat, \"Çocuğuma şiddet uygulandı. Çocuğum şu anda yoğun bakımda. Eşim kendi isteğiyle ayrıldı, boşanma davasını kendisi açtı. 3 tane çocuğun vekaletini ben aldım, ufak kızımı kendisi aldı. \'Vekaleti vereceğim sana\' dedi, vermedi. Boşanma günü gittim, çocuğa düşmüş dedi, baktım çocuğum düşmüş değil, ağzında burnunda kan vardı, hastaneye getirdim çocuktur dedim düşmüştür. Boşandıktan 1-2 hafta sonra evlendi. Çocuğumun ayağı çatladı, çatladıktan sonra benim haberim olmadı. Biz ziyarete gittik almaya, ondan sonra haberim oluyor. Çocuğumu vermediler, 2-3 gün sonra çocuğumu hastaneye kaldırıyorlar ölü haliyle. 2 yaşında çocuk, 8 yerinde darp izi var, darptan dolayı çocuğu ölü olarak getirdiler buraya. Çocuğu öldüresiye dövmüş, çocuktan çıkarmış hırsını. Engel olmayanların da suçu var, baba şu anda cezaevinde.\" dedi.

Çocuğun amcası Enes Kolat, çocuğun şiddet görmesi nedeniyle 2 aydır şüphelendiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Zaten 2 aydır şüpheleniyorduk. 1 düştü, çocuktur dedik, 2 düştü olabilir dedik. 3\'üncüde biz çocuğu alacaktık. Üvey baba geldi, siz çocuğu alamazsınız böyle bir şey olamaz, bize silah çekmeye çalıştı. Üvey baba vermeyeceğiz dedi, rapor alacağız diye. Üvey baba, adli suçtan yatmış. Doktorlar 8 yerinden darp edildi diye rapor tutmuşlar. Darp var, bunu üvey babanın annesi engelli olduğu için onun üstüne atıp bu suçtan sıyrılmanın peşindeler. Bu olayda ihmal de var, şiddette var, darpta var. Hiç bir şekilde kurtulmasını istemiyoruz bu şahısların. 2 yaşında bir çocuğa nasıl şiddet uygulayabilirler. Herkesin evladı var, biz uyuyamıyoruz, yemek yemiyoruz. Çocuğun ölüm riski var.\" Hayati riski olan küçük çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürerken,Geyve Başsavcılığı koordinesinde çalışan jandarma soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------

-Baba hastanede

-Baba ve amca beklerken

-Baba ve amca röportaj

-Çocuğun babayla birlikte videosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI, (DHA)

======================================

3)HAKKARİ\'DE 50 METRELİK DİREĞE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

HAKKARİ\'nin Dağgöl Mahallesi\'nde bulunan ve Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Özel Harekat Şubesi tarafından kullanılan Kaletepe güvenlik noktasında bulunan 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağı asıldı.

Hakkari\'nin her yerinden görünen ve 165 bin TL\'ye mal olan, 50 metre yüksekliğindeki direğe 15x10 metre ebatlarında Türk bayrağını asmak için tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Metin Geyiktepe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, vali yardımcıları İdris Koç, Mustafa Doruk, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Törende konuşma yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, asılan Türk bayrağının Hakkari\'nin her yerinden görülebileceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Kaletepemizin zirvesinde Hakkari’nin her yerinden görülecek olan şeref nişanemizi şimdi olduğu gibi daima göklerde göreceğiz. Bu topraklar, her daim büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesine şahitlik etmiştir. Üzerine bastığımız her bir metrekarede şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu mücadelenin sebebi işte bu göklere çektiğimiz bayrağımızın asıl dalgalanışını yaşamak içindir. Buraya kadar gelen herkese tekrar teşekkür ediyor, İstanbul’da helikopter kazasında kaybettiğimiz 4 şehidimizi anarak hepinizi selamlıyorum.\"

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından bayrak göndere çekildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Türk bayarağının göklere çekilmesi

- Hakkari valisi İdris Akbıyık konuşması

- İl müftüsü Faruk Gürbüz dua etmesi

- Genel Detay

253 MB - 2 DAKİKA 15 SANİYE

======================================

4)CHP\'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ ALAATTİN YÜKSEL, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ\'NE TALİP OLDU

\"ZEYBEKCİ BİZİM İÇİN KOLAY RAKİP OLACAKTIR\"

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasından sonra, CHP\'deki aday adaylarına eski İl Başkanı, 24\'üncü ve 25\'inci dönem milletvekili Alaattin Yüksel de eklendi. Yüksel düzenlediği basın toplantısıyla aday olduğunu açıkladı. AK Parti\'nin İzmir\'den Nihat Zeybekci\'yi aday göstermesini de değerlendiren Yüksel, \"Geçen dönemde de Binali Yıldırım\'ın açıklandığı gün sanırım Aziz Başkan adaylığını açıklamıştı. Tabii ki bir demokrasidir. Bütün partiler adaylarını açıklayacaklar. Bizde de bu süreçte partim bana görev verirse bizim için kolay rakip olacaktır sayın Zeybekci\" dedi.

CHP\'den İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için bugüne kadar 10 kişi aday adaylığını açıkladı. AK Parti\'nin İzmir adayı olarak Nihat Zeybekci\'yi açıklamasının ardından da CHP\'nin eski İl Başkanı ve eski milletvekili Alaattin Yüksel, partisinin İl Başkanlığı\'nda aday adaylığını açıkladı. Yüksel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantı da ilk sözü alan Deniz Yücel, \"Alaattin Yüksel, çeşitli kademelerde görev aldı. Partimizin başarısı için geçmiş dönemde fedakarlık yaptı. Aldığı her görevi başarıyla yaptı. Önümüzde yerel seçimler var. Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını açıkladı. Partimizde bu görevi yapacak değerli isimler var, talip olan değerli isimler var. Alaattin Yüksel de adaylığı için başvuruda bulundu. Biz de Genel Merkeze göndereceğiz. Seçildiği zaman bu görevi en iyi şekilde yapacağına, Aziz Kocaoğlu\'yla aynı mantıkla yöneteceğine inanıyorum\" dedi.

\'ADAYLIK İÇİN BÜYÜK BASKI GÖRDÜM\'

İl Başkanı Yücel\'den sonra söz alan Alaatin Yüksel ise aday adaylığı sürecini anlatıp, \"Birbirinden değerli aday adayları var. Çok sayıda aday adayı var. Bu hem büyükşehirde hem de ilçelerde böyle. Bu durum, CHP\'nin yurtseverlik duygularıyla kentlerine ve ülkelerine hizmet etme anlayışlarının bir gereği hem de İzmir\'de ne kadar güçlü olduğumuzu gösteren bir durumdur. Adaylık başvurumuzu mazeret dilekçemizle birlikte vereceğiz. Genel Merkez ve Genel Başkan değerlendirecek\" dedi. Alaatin Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Parti emekçisi arkadaşlarımız yıllardır birlikte İzmir\'de mücadele ettiğimiz arkadaşlarım başta olmak üzere kentin bütün dinamiklerinden, STK\'lardan, meslek odalarından, sendikalardan, işveren örgütlerinden, tarım sektöründen çok önemli telkin ve deyim yerindeyse baskıya varan destekler geldi. Ben de bunlara kayıtsız kalamadım. Evet parti içinde birçok görevde bulundum. Bizim hizmet etme duygumuz, kentimize hizmet etme duygusu daha ağır bastı, güçlü geldi. İzmirliyim, İzmir\'i seviyorum. 68 kuşağını ucundan yakalamış birisi olarak İzmir\'e hizmet etmek, İzmir\'i daha da ileriye giden modern bir kent haline getirme, örgütümüzle birlikte çok daha yukarılara bu bayrağı taşıma isteği, doğrusu beni heyecanlandırdı. Benim yaptığım aday adaylığı başvurusudur. Adaylığımız için genel merkezimiz farklı yöntemlerle anketler yapıyor. İl örgütünün görüşlerini alıp karar verecektir. İçimizden kim aday olursa olsun, aday olan arkadaşımızın yanında çalışmaya devam edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın.\"

\'KOLAY RAKİP OLACAKTIR\'

AK Parti\'nin Nihat Zeybekci\'yi aday gösterdiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Alaattin Yüksel, \"Nihat Zeybekci\'nin, İzmir adaylığı açıklandı. Geçen dönemde de Binali Yıldırım\'ın açıklandığı gün sanırım Aziz Başkan adaylığını açıklamıştı. Tabii ki bir demokrasidir. Bütün partiler adaylarını açıklayacaklar. Bizde de bu süreçte partim bana görev verirse bizim için kolay rakip olacaktır sayın Zeybekci\" dedi.

\'BEN KENTİ YÖNETMEYE EN HAZIR ADAYIM\'

Siyasette hiçbir zamana kariyer planı yapmadığını da vurgulayan Alaattin Yüksel, \"Adaylık öncelikle partinin tabanından gelmeli, yüksek bir talep varsa mutabakat varsa, partinin dışına çıkıp STK\'larda, odalarda böyle bir mutabakat varsa, halkta bir mutabakat varsa \'CHP iyi bir aday çıkardı, kenti iyi yönetir\' mutabakatı varsa seçilirsiniz. 2004 yılında bana büyük bir talep vardı ama ben bunu kabul etmemiştim. Sayın Ahmet Piriştina\'yı partiye davet etmiştim. Sonunda da farklı şekilde seçimi kazandık. Ben herhalde bu kenti yönetmeye en hazır isimlerden birisiyim. Sayın Piriştina bize gelmeyeceğini söylediği zaman 300 kişiyle burada kurullar oluşturduk. Atölye gibi çalıştık. Ben hep hazırım bu göreve. Şimdi bu hazırlıkları hizmet düşüncesiyle değerlendirmek istedim. Aziz Başkan, üniversite yıllarından beri beraber olduğumuz, her konuda değil ama birçok konuda beraber olduğumuz bir kişi. Önemli bir model oluşturdu. Bu modeli geliştirerek büyütmeliyiz. Türkiye\'yi yönetme modeli gibi kent yönetme modelini geliştirerek katılımcılığı daha da arttırarak, katılımı sağlayarak bunu yaparsak, Türkiye\'nin nasıl yönetilmesi gerektiği gibi bir model olacaktır. Bu zaten sosyal demokrasinin, partimizin yerel yönetimleri içerisinde var olan şeyler. İzmir\'in değerleri vardır, ruh ikizi gibiyiz. İzmirli cesurdur. İzmir Anadolu\'dur. İzmir Anadolu\'nun bizzat kendisidir. Hiç ayrıştırmaya gerek yok. İzmir\'in kadınları daha da cesurdur. Hep birlikte bu işi başaracağımız için yola çıktım. Genel Başkanla görüşmemiz genel bir görüşmedir. 11 aday adayından bir tanesiyim. Bu süreç sonunda kim seçilirse hep birlikte çalışacağız. Aziz Bey ile hep beraberim, tabii ki adaylığımı görüştüm. Adaylık için önce İl Başkanımla, sonrada Aziz Başkanla görüştüm\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Basın toplantısından görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

===========================================

5) ÜNİVERSİTELİ KIZLAR, ENGELLİLERLE BİSİKLET SÜRDÜ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı\'nın girişimleri ile gerçekleşen \'Erişebilirlik Projesi\' çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi\'nde eğitim gören kız öğrenciler GAP Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini bisikletlere bindirerek farkındalık oluşturdular.

Gaziantep Üniversitesi Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu\'nda kalan kız öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı\'nın sağladığı çift kişilik bisikletler ile görme engelli öğrencileri üniversite içinde gezdirdi.

Etkinlik öncesi konuşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Gaziantep\'in engelli-engelsiz birlikte yaşama kültürünü yakaladığını ifade etti. Engelliliğin evrensel sorun olduğunu belirten Çelebi, “Bütün toplumlar bu konuda sorumlu ve sorunludur. Bugün kız öğrencilerimizin görme engelli öğrencilerimize bisiklet ile destek verdiğini görüyoruz. Yarışta eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün eşit yarış da yine bir araya geldik ve bir farkındalık oluşturmak istedik\" diye konuştu.

İnsanların istemesi durumunda birlikte yaşayabildiğini ve beraber olabildiğini vurgulayan Çelebi, “Bugün 3 bin dolayında kız öğrencinin kaldığı yurda geldik. Gaziantep Üniversitesi kız öğrencilerimiz ile bir bisiklet gezisi tertipledik. İnşallah bu gezimiz tüm Türkiye\'ye örnek olur\" dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen\'in de katıldığı etkinlik; kız öğrencilerin görme engelli öğrenciler ile birlikte bisiklet sürmesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Etkinliğin düzenlendiği alan

- Etkinliğe katılanlar

- Üniversitelilerin engellilerle bisiklet sürmesi

- Yusuf Çelebi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

======================================

6)ÖĞRETMEN, EMNİYETTEN E-POSTA İLE ÖĞRENCİLERİNE KIŞLIK KIYAFET İSTEDİ

ADIYAMAN\'nın Gerger ilçesinde, ilkokul öğretmeni Figen Şeyma Öztoprak, öğrencilerinin kışlık kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı için polislerden yardım istedi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü\'ne resmi internet sitesi aracılığıyla, e-posta gönderen öğretmenin talebi üzerine alınan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri okulda öğrencilere dağıtıldı.

Gerger\'in kırsalındaki Pamuluk köyünün ismini taşıyan ilkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Figen Şeyma Öztoprak, sınıfındaki çoğu ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerinin kış mevsiminde üşümemesi için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü internet sayfasındaki \'Müdüre Mesaj\' sayfasına geçen hafta e-posta gönderdi. Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlatan öğretmenin yolladığı e-postayı okuyan Emniyet Müdürü Metin Alper, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü\'ne talimat vererek öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi. Alper\'in talimatının ardından polisler iletişim kurdukları öğretmenin sınıfında 23 öğrenci olduğunu öğrendi ve kışlık mont, bot, çorap, çanta, kırtasiye malzemeleri ile futbol ve basketbol topları alarak okulun yolunu tuttu.

POLİSLER SIRALARA OTURUP ÖĞRENCİLERLE DE İLGİLENDİ

Polisler daha sonra gittikleri Pamuluk İlkokulunda Figen Şeyma Öztürk\'ün öğretmenliğini yaptığı sınıftaki 23 öğrenciye önce birer Türk bayrağı, ardından ihtiyaç duydukları malzemeleri hediye etti. Mailinin karşılık bulmasıyla büyük sevinç yaşayan öğretmen Öztoprak, \"Bugün hem benim hem de öğrencilerim için çok güzel bir gündü. İhtiyacımızı ilettiğim mailin karşılık bulması beni çok mutlu etti\" dedi.

Böyle örneklerin devam etmesini isteyen Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, polislere duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, \"Türkiye\'de bu örneklerin çoğalmasını istiyoruz. Polisler çocuklarımızın yüzlerini güldürdüler, bundan dolayı mutluyuz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Pamuluk İlkokuluna polislerin gelmesi

- Öğrencilere yardımda bulunulması

- Öğrenciler Türk bayrağı ve balon verilmesi

- Polislerin öğrenciler ile konuşması

- Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek ile röp.

- Sınıf öğretmeni Figen Şeyma Öztoprak ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340 MB

======================================

7)PATATESTE YÜZDE 10 İNDİRİM

TOHUM Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında, patatesin depodan çıkış fiyatına yüzde 10 indirim yaptıklarını açıkladı. Bazı çiftçiler ile Nevşehir’in Kavak beldesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarının sahiplerinin öncülüğünde gerçekleştirilen indirime, Türkiye genelindeki tüm parakende firmaların da katılması istendi. Kavak beldesinde kayadan oyma soğuk hava deposunda toplanan üreticiler ve depocular adına açıklama yapan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, son günlerde soğan fiyatlarının gündemde olduğunu ancak daha önce de patates fiyatlarının hep tartışıldığını ifade etti. Yıldırım, \"Bir yıl tüketici fiyatlarının yüksekliği, diğer yıl üretici fiyatlarının düşüklüğü ile gündem olan patates ürününün cefakar çiftçileri, üreticileri, yetiştiricileri ve depocuları olarak bizler diyoruz ki, ülkemiz tarımı için, milli ekonomimiz için, tüketicilerimiz için, elimizi bir kez daha taşın altına koyuyoruz. Sadece cefakar değil vefakar olduğumuzu da gösteriyoruz. Üreticilerim ve depocularımızın destekleriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı\'nca başlatılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca desteklenen ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı İndirim Kampanyası’na biz de katılıyoruz. Bu kapsamda patatesimizi bugünden itibaren yüzde 10 indirimli olarak satışa sunuyoruz. Bu indirime tüm perakendeci firmalarımıza, en geniş şekilde katılım için çağrıda bulunuyoruz. Bu indirimler, Türk ekonomisine, tarımına ve çiftçimize hayırlı olsun\" diye konuştu.

\'STOKÇULUK DEĞİL, DEPOCULUK YAPIYORUZ\'

Son günlerde soğan fiyatlarının artışı dolayısıyla alınan önlemler kapsamında stokçuluk ile depoculuğun birbirine karıştırıldığını da vurgulayan Ökkeş Yıldırım, şunları söyledi:

\"Patates ve soğan gibi ürünlerin tamamı, hasat edildikten sonra piyasaya sürülemez. Mutlaka depolamak gerekir. Bu 100 yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Ülkemizde yıllık ortalama 4,5 milyon ton patates üretilir. Bu ürünler, 6 ay tarladan sofraya gönderilir, geri kalan 6 ay ise depodan sevk edilir. Eğer tüm hasat aynı dönemde piyasaya sürülürse ikinci 6 ay bırakın 5 liraya, 10 liraya bile yiyecek patates bulamayız. Bu nedenle, stokçuluk ile depoculuğu lütfen karıştırmayalım.\"

Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit de Kapadokya bölgesinde toplam bin 200 kayadan oyma soğuk hava deposu bulunduğunu, buralarda çeşitli sınıflarda 1 milyon 200 bin ton patates depolandığını ve günlük 4-6 bin ton patatesin piyasaya sürüldüğünü bildirdi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım\'ın açıklaması

-Kavak Belediye Başkanının açıklaması

-Depolardaki patateslerden görüntü

-İşçilerin patates ayıklamalarından ve çuvala koymalarından görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

DV 1 Dosya 6 Dakika/194 MB

======================================

8)ŞANLIURFA\'DA, GASP ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞ TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da, vatandaşların cep telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Şanlıurfa\'da 2 kadının cep telefonlarını bıçak zoruyla alarak kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalandı. Gözaltına alınan O.İ. ve M.İ. isimli kardeşler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Asayiş Şube müdürlüğü

- Şüphelilerin çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4.7 MB



======================================