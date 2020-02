DHA YURT BÜLTENİ-13

LASTİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI KARACAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ(EK)

1)İŞÇİLER OMUZLARINDA TAŞIMIŞTI

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, 22 Şubat\'ta toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından zam alan işçiler tarafından omuzlarda taşınmıştı. İşveren temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından işçilere yüzde 12 zam yapılırken, İzmit\'te bir lastik fabrikasının önüne açıklama yapmak için gelen Abdullah Karacan işçiler tarafından omuzlara alınırken, meşaleler yakılarak toplu iş görüşmelerinin sonuçlanmasının sevinci yaşanmıştı.

2)ALEYNA\'NIN ÖLÜMÜNDE SAVCININ TUTUKSUZ YARGILANMAYA İTİRAZI REDDEDİLDİ

ANTALYA\'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan Aleyna Hatun Budanır\'ın (17) ölümüne neden olmaktan yargılanan iki sanığın tutuksuz yargılanmasına yönelik savcının itirazı, mahkemece reddedildi. Kararı protesto eden baba Şahimerdan Budanır, oturma eylemi yaptı. Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı Burdur- Antalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos günü saat 08.00 sıralarında çıkıp servis aracına bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre, yan yola girmeden Aleyna Hatun\'u ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen Aleyna Hatun\'a, Hakan K. yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında ise hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Aleyna Hatun\'un beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır\'ın onayıyla kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Hakan K. ise tutuklandı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın son duruşmasında Mahmut Y.\'ye yönelik adli kontrol kaldırılırken, Hakan K. ise tahliye edildi.

\'KARAR USUL VE KANUNA AYKIRI\'

Savcı Faruk Kurt tarafından mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, sanık sürücü Mahmut Y.\'nin kullandığı servis aracında yolcu olarak bulunan Aleyna Hatun Budanır\'ın Akdeniz Bulvarı üzerinde hatalı şekilde indirildiği belirtildi. Budanır\'ın servis yolundan karşıya geçtiği sırada, diğer sanık Hakan K.\'nin kullandığı araçla çarparak genç kızın hayatını kaybetmesine neden olduğuna dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, 9 Kasım\'da görülen duruşmada tutuklu sanık Hakan K.\'nin tahliyesine ve sanık Mahmut Y. hakkında ise adli kontrolün kaldırılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Delillerin henüz toplanmamış olduğu belirtilen itirazda, “Katılan vekilince trafik bilirkişisinden alınan rapor ile keşif sonrası mahkemece alınan rapor arasında önemli derecede çelişki bulunuyor. Bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan rapor alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır\" denildi.

Ölenin yaşı, şikayetin devam etmesi ve çarpmanın servis yolunun bitiminde meydana gelmesinin de dikkate alınması gereken bir unsur olduğuna dikkat çekilen itiraz dilekçesinde, şu cümlelere yer verildi:

“Mahmut Y.\'nin genç bir kızı hatalı bir şekilde indirmesiyle olaya sebebiyet vermesi, suç vasfı ve eylemin temas ettiği kanun maddesindeki öngörülen ceza miktarı gözetilmeden takdirde yanılgıya düşülerek sanık Hakan K.\'nin tahliyesine Mahmut Y.\'nin serbest bırakılmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olduğundan kararın kaldırılması ve sanıklar hakkında yakalama müzekkeresi düzenlenmesi arz ve talep olunur.\"

Savcının dilekçesini inceleyen mahkeme, itirazı reddetti.

BABADAN OTURMA EYLEMİ

Tutuksuz yargılanmaları protesto eden baba Şahimerdan Budanır, duruşma sonrası Muratpaşa ilçesindeki Kapalıyol\'da oturma eylemi yaptı. Şahimerdan Budanır, “Tutuksuz yargılamaya itiraz ettik, bunu reddettiler. Olayı canlı canlı gören kişiyi yani şahit buldum, hakim dinlemek istemedi. Şahidi yarım yamalak dinledi. Ben adalet istiyorum. Başka Aleynalar ölmesin. Bu trafik canavarları cezasını çeksin. Burada oturma eylemi yapıyorum, ilerki zamanda düzelme olmazsa açlık grevi yapacağım\" dedi.

3)DEPREME DAYANIKSIZ ERTUĞRUL GAZİ CAMİİ\'NİN YIKIMINA BAŞLANDI

BİLECİK\'te bulunan ve depreme dayanıksız olduğu belirlenen Ertuğrul Gazi Camii\'nde yıkım çalışmalarına başlandı. Cami minaresindeki taşları söken 2 işçinin baret takmaması ve gerekli iş güvenliği tedbirinin alınmaması dikkat çekti.

Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak\'ta bulunan Ertuğrul Gazi Camii\'nin, depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verildi. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan camide yıkım çalışmalarına minareden başlandı. Minaredeki taşları tek tek söken 2 işçinin baret takmaması ve gereken iş güvenliği önlemlerinin almaması dikkat çekti. Bazı kent sakinleri, işçilerin düşme tehlikesi olduğunu belirterek, çalışmaları denetleyenlerin olup, olmadığını sordu.

4)ARMAĞAN İLCİ VE ARKADAŞLARI ANILDI

BURDUR eski Belediye Başkanı Armağan İlci ölümünün 20\'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesi yakınlarında 13 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği trafik kazasında basın danışmanı Gülçin İlci ve şoför Ahmet Uğuz\'la birlikte yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Armağan İlci\'nin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Anma etkinliğine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başkan yardımcıları Serdar Başgül, Hasan Duygulu ve Ali Say, Armağan İlci\'nin eşi Birsen İlci, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye çalışanları, İlci ve Uğuz aileleriyle vatandaş katıldı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, \"Ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen halen daha Burdur halkının gönlünde yeri farklı olan değerli büyüğümüz Armağan İlci ve mesai arkadaşlarını saygıyla anıyoruz\" dedi.

Ercengiz, İçişleri Bakanlığı\'na Armağan İlci ve arkadaşlarının görev şehidi sayılması talebinde bulunduklarını ancak bunun kabul edilmediğini de söyledi.

Armağan İlci\'nin eşi Birsen İlci de \"Armağan\'ın görev döneminde yaptığı çalışmaların takdir ediliyor olması biz geride kalanları mutlu ediyor, duygulandırıyor. Geçen 20 yıl boyunca sevenleri, dostları bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burdurlular her zaman vefalarını gösterdi. Her zaman yanımızda oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Kur\'an okunmasının ardından katılımcılar Armağan İlci, Gülçin İlci ve Ahmet Uğuz\'un mezarlarına karanfil bıraktı.

5)ŞANLIURFA CEZAEVİ\'NDE YANGIN TATBİKATI

ŞANLIURFA\'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda yangın tatbikatı yapıldı.

2012 yılında çıkan yangında 13 mahkumun yaşamını yitirdiği Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda öğle saatlerinde senaryo gereği yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine cezaevine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cezaevi önünde senaryo gereği çıkarılan yangına müdahale ederek söndürdü. Yetkililer, cezaevinde olası bir duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikatların sık aralıklarla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yangın tatbikatı cezaevi çevresinde toplanan vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

