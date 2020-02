DHA YURT BÜLTENİ 13

CİNAYET KURBANI FULYA\'NIN EVİNDEKİ ESRARENGİZ NOT

ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir\'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklanan Atilla Makta\'nın (34) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren tanıklardan biri, kaybolduğu gün Fulya Özdemir\'in evine gittiklerini ve burada, \'Hiç yapmak istemediğim bir işin başrolündeyim\' yazılı not bulduklarını söyledi. Baba Eyvaz Özdemir ise, notu İsviçre\'deki evine götürdüğünü ve bir dahaki duruşmaya getireceğini aktardı.

İsviçre\'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş\'a yerleşen Fulya Özdemir\'i 15 Ekim 2016\'da öldürüp, cesedini taş ve kayaların altına gömdüğü iddia edilen Atilla Makta\'nın yargılanmasına devam edildi. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi\'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Fulya Özdemir\'in babası Eyvaz Özdemir, bazı tanıklar ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

\'SEN KARIŞMA, BAŞINA İŞ GELMESİN\'

Duruşmada ifade veren tanık N.A., Fulya Özdemir ile komşu olduklarını ve sık sık görüştüklerini söyledi. N.A., sanık Atilla Makta\'nın Y.Ç.\'nin otelinde çalıştığını bildiğini söyledi. N.A., Fulya Özdemir\'in, Y.Ç.\'nin baktığı köpeklerden birini sahiplendiğini, bu sırada da Atilla Makta ile tanıştıklarını aktardı. Fulya Özdemir\'in kendisine sanık ile görüştüklerini, birbirlerinin evine gelip gittiklerini söylediğini kaydeden N.A., ancak ikili arasında sevgili düzeyinde bir ilişki olup olmadığını bilmediğini belirtti. Fulya Özdemir\'in ölmeden 10 gün önce sanığın kaçak olduğunu ve ihbar edeceğini söylediğini anlatan N.A., kendisinin de, \'Sen karışma, başına iş gelmesin\' dediğini söyledi. Fulya Özdemir\'in kaybolduğu gün saat 17.00\'ye kadar yanında olduğunu belirten N.A., beyaz eşya servisinden aramaları üzerine evine gittiğini, bir daha kendisini görmediğini ifade etti.

\'ANNESİNE HABER VERDİM\'

SEGBİS vasıtasıyla ifade veren tanık Y.Ç., oteline gelen Fulya Özdemir\'in üstsüz güneşlendiğini iddia ederek, çalışan personelin bundan etkilenmemesi için tesislerine girmesine yasak getirdiğini söyledi. Atilla Makta\'nın yanında çalıştığını ve köpeklerine baktığını aktaran Y.Ç., Fulya ile sanığın arkadaş olduklarını duyduğunu, ancak ayrıntısını bilmediğini kaydetti. Y.Ç., Atilla Makta\'nın kaçak olduğunu ve Fulya Özdemir\'in sanığı ihbar edeceğini söylediğini bilmediğini anlattı. Fulya Özdemir kaybolduğunda polise gittiğini ve annesine haber verdiğini de belirten Y.Ç., annesinin ise, \"Kızım bir iki hafta takılır gelir, ilaçlarını yanına almış mı?\" dediğini söyledi.

FULYA\'NIN EVİNDEN NOT ÇIKTI

Duruşmada, avukatlardan birinin talebi üzerine salon dışında bekleyen M.T. de tanık olarak dinlendi. İkilinin arkadaşı olduğunu, Atilla\'nın, Fulya\'nın evinde kaldığını anlatan M.T., \"Fulya kaybolduğunda Atilla\'nın kaldığı lojmana gittik, bir iz aradık, ancak hiçbir şey bulamadık. Yine Fulya\'nın evine gittiğimizde, \'Hiç yapmak istemediğim bir işin başrolündeyim\' şeklinde bir not kağıdı bulduk. Not kağıdını babası aldı\" dedi.

NOT KAĞIDI İSVİÇRE\'DE

Bunun üzerine salonda hazır bulunan baba Eyvaz Özdemir, not kağıdının İsviçre\'deki evinde olduğunu belirterek, sonraki celsede mahkeme heyetine sunabileceğini aktardı.

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti Atilla Makta\'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakan Kasapoğlu: Şiddete karşı el birliği ile savaşacağız (2)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Elazığ İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Nurettin Ardıçoğlu konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, Elazığ’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, \"Bu çok önemli bir merkez. Sadece Elazığ için değil, bölge için önemli. Bu konuda Elazığ’ı seçtik. Bu konuda katkısı olan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu merkezi en kısa zamanda hizmete açacağız. Amacımız dünyaya meydan okuyabilecek kadar donanımlı bir gençliğin yetişmesine, bu gençlik merkezi aracılığıyla katkı sağlamak. En kısa zamanda diğer gençlik merkezlerimizle birlikte koordineli bir şekilde hizmet verecek. Gençliğimizi ve geleceğimizi sahiplenecek bu merkezin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

YEREL SEÇİMLERİ DEĞERLENDİRDİ

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde Bakan Kasapoğlu, \"Cumhurbaşkanımız 1994’te İstanbul’dan kutlu bir yolculuğa çıktı. Bu zaferle bugünlere kapı aralandı. Reisimizin 1994’te başlattığı bu yürüyüşü inşallah 2019 Mart’ında daha ilerilere, hep birlikte, sizlerin gayretleri ile omuz omuza yürüyerek, koşarak, çalışarak taçlandıracağız. Bu yürüyüşü taçlandırma da en büyük görev, siz gençlere ve değerli teşkilat mensuplarımıza, kadınlara ve beyefendilere düşüyor. Bu seferde inşallah zafere ulaşacağımızdan Allah’ın izni ile eminiz. Bizler bakanlık olarak sizlerin her daim yanındayız. Tüm imkanlarımızla Elazığ halkımızın, gençliğimizin ve herkesin hizmete ulaşması, spora erişmesi noktasında tüm imkanlarımızı da ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Yoğun seçim süreci bizi bekliyor. Bu konudaki enerjiniz bugün bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah bu yolda herkese kolaylıklar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi inşaatını ve Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında Bakan Kasapoğlu\'na, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da eşlik etti.

MARKETİN ÖNÜNDEN SİMİTLERİ ÇALANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

ISPARTA\'da bir kişi, marketin önüne satılması için bırakılan, içinde 15 simit bulunan poşeti alarak kayıplara karıştı. Market sahibi şüpheli hakkında polise şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Olay, 4 Kasım saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Pirimehmet Mahallesi Özkanlar Kavşağı mevkisinde market işleten Rahmet Karakoç, her sabah fırıncının satılması için marketin önüne bıraktığı poşet içerisindeki simitleri bulamadı. İş yerini açtıktan sonra simitleri getiren kişiyi arayan Karakoç, simitlerin bırakıldığı cevabını aldı. Bunun üzerine Karakoç, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde içinde 15 simidin bulunduğu poşetin kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını gören Karakoç, büyük şaşkınlık yaşadı.

\'SONUNDA BU DA OLDU\'

Market sahibi Karakoç, şüphelinin simitleri çalma anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamera görüntülerinin yer aldığı video hazırlayan Rahmet Karakoç, hırsızlık anını da \'Değerli izleyenler, sonunda bu da oldu\' diyerek anlattı. \"Isparta\'da Özkanlar Kavşağı\'nda saat 07.00 civarlarında marketin simitlerini çalan bu şahıs kayıtlara şaşırtıcı bir şekilde geçti. Bir poşet simidi çalarak hızlı bir şekilde uzaklaştı. Bol bol çay simit yapsın artık. Diyecek bir şey yok\" diye duruma tepkisini gösterdi.

Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Rahmet Karakoç, \"Her sabah fırıncı benim markete bir poşet simit bırakırdı. Bazen 15, bazen 20 olurdu. O gün sabah dükkanı açtığımda simitleri göremeyince fırıncıyı aradım. \'Benim simitler nerede\' dedim, \'Bıraktım\' dedi. Sonra kamera görüntülerini izledim, simitlerin çalındığını fark ettim. Bugün emniyete gidip kamera görüntülerini verip şikayetçi oldum\" dedi.

KUYTUL, TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇUNDAN TAHLİYE EDİLDİ

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Bolu\'daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yaptı. Yıllardan beri DEAŞ, PKK ve FETÖ aleyhinde konuşmalar yaptığını belirten Kuytul, \"Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum. DEAŞ, beni ölümle tehdit ediyor. FETÖ ve PKK\'yı eleştiren videolarım konuşmaların var. Beni Afrin operasyonunu eleştirmekle suçluyorlar. Önceki mahkemelerde bu bana sorulmadı. Beni mahkum ettirmek için kasıt var. Darbeyi reddettiğim videolar kırpılmış. ABD\'nin Irak işgalinde Fetullah Gülen, \'Irak\'ta ölenlere değil İsrail\'de ölenlere ağlıyorum\' demişti. Ben bunu çok eleştirdim. Dinler arası diyalog projesini ısrarla reddettim. Bunun bir tuzak olduğunu söyledim. Ben 80/90\'lı yıllardan beri bunları reddediyorum\" dedi. Vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Alpaslan Kuytul\'u bu davadan tahliye ederek duruşmayı erteledi. Kuytul\'un, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

ADANA/DHA

YEŞİLIRMAK\'TA TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ ARAŞTIRILIYOR



AMASYA\'da Yeşilırmak Nehri\'nde toplu balık ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Ölen balıklar akan suda ilerlerken, birçok yavru balığın da kıyıya vurduğu görüldü.

Yeşilırmak Nehri\'nde sabah saatlerinde suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark eden vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Ölen balıklar su üzerinde akıntı ile ilerlerken, yavru balıklar da kıyılara toplandığı görüldü. Köprü üzerlerinde toplanan vatandaşlar, şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları ve yapılan icelemeri izledi. Nehirde uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar ise olta ile balık tutmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen ölü balıkları toplması dikkat çekti.

\'YAZIK GÜNAH\'

Balık ölümlerinin uzun zamandır devam ettiğini belirten yöre sakini Hüsem Kahyaoğlu, \"Her sene herhalde Turhal şeker fabrikasından kaynaklanıyor. Uzun süreden beri devam ediyor. Buna bir çözüm bulunmalı aslında, çözümü olmalı bu işin, bilhassa devletimizin bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor. Yazık günah bu kadar balık boşa gittiö dedi.

Kentte oturan Recep Aktan ise yaşnanan balık ölümlerine üzüldüğünü ifade ederek \"Çok güzel namını duyduk buranın. \'Yeşilırmak\' diye. Çok temiz ve güzeldi. Şu an da balık tutmak için geldik, bütün balıkların öldüğünü gördüm. İçim burkuldu, gerçekten üzüldüm. Buranın bir çaresinin bulunması lazım. Yetkilier inşallah bir çarese bulur\" diye konuştu.

ÇİNLİ TURİSTLER, MARMARİS\'İ BEĞENDİ

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesine tatile Çinli turistler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini beğendi.

Marmaris şehir merkezine ay başından itibaren haftalık tatile gelen yaklaşık 100 kişilik Çinli turist kafilesi, kentteki tatillerinden memnun kaldı. Otellerden alınarak kırsal mahallelerde planlanan kültür ve doğa turlarına götürülen Çinli turistler, şehir merkezindeki Kapalı Çarşı ve camileri rehberler eşliğinde gezdi. Çinlilerin en çok gezdikleri yer arasında Marmaris Belediyesi\'nin 5 yıl önce Jinan Belediyesi ile kardeş şehir olması ardından Atatürk Caddesi\'nde yaptırılan Çin Parkı yer aldı.

Çin\'in Beijing Normal Üniversitesi\'nde asistan profesör Yuanyuan Fu, \"Şehri ve insanları çok sevdim. Çin\'de Marmaris reklamlarını görmüş ve doğasına hayran kalmıştım. Çin Parkı\'nı görünce çok sevindim. Tüm arkadaşlarıma Marmaris\'i anlatacağım. Sosyal medyada çok sayıda fotoğraf çekerek paylaşım yaptım\" dedi.

