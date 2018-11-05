DHA YURT BÜLTENİ 13

AHIRDA 21 BÜYÜKBAŞ TELEF OLDU, İNCELEME BAŞLATILDI

GÜMÜŞHANE’de hayvancılıkla uğraşan Nigar Yalçın’a ait ahırdaki 50 büyükbaş hayvanın 21’i telef oldu. Sabah saatlerinde girdikleri ahırda hayvanların hareketsiz şekilde yerde yattığını gören Yalçın ailesi durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Merkeze bağlı Yaydemir köyünde oturan Ali Yalçın, sabah saatlerde girdiği ahırında, büyükbaş hayvanların hareketsiz yattığını gördü. Ahırda 50 büyükbaş hayvandan 21’nin hareketsiz şekilde yatması üzerine Yalçın, veteriner hekimden yardım istedi. Çağrılan veteriner hekim Abidin Kobya, ahırda yaptığı incelemede 21 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, zehirlenme ihtimaline karşı hayvanlardan numune alarak tahlil için Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü\'ne gönderdi.

\'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ\'

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Yalçın, çok üzgün olduklarını telef olan hayvanların gelini Nigar Yalçın\'a ait olduğunu söyledi. Alınan numunelerin incelendiğini belirten Ali Yalçın, “Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Sabah 07.00\'de ahıra geldik. Hayvanlar telef olmuş. Veteriner zehirlenmeden olduğunu söyledi. Henüz bir neticemiz yok. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelip inceleme yaptılar. Tahlile göndermek için parça aldılar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ahır görüntüsü

Telef olan hayvanlar

Detaylar

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: GÜMÜŞHANE,(DHA)-

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KIRIKKALE VALİSİ SEZER, GÖREVE BAŞLADI

KIRIKKALE Valiliği\'ne atanan Yunus Sezer, il protokol üyeleri tarafından valilik binası önünde karşılandı.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaparken, son kararname ile Kırıkkale Valiliği\'ne atanan Yunus Sezer, öğleden sonra kente geldi. Vali Sezer, Kırıkkale Valiliği önünde il protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı muhtarlar tarafından karşılandı. Vali Yunus Sezer, kendisini karşılayan yaklaşık 200 kişi ile tek tek tokalaştıktan sonra kalabalık ile valilik önünde toplu fotoğraf çektirdi.

\'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ\'

Ardından makamına geçen Vali Sezer, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ağır ama şerefli bir sorumluluk yüklendiğini ifade edene Vali Sezer, şunları söyledi:

\"Türkiye’nin önemli bir değişim ve dönüştüm içinde bulunduğu dönemi birlikte yaşıyoruz. Bir yandan Ortadoğu\'da yaşanan terör, şiddet ve göç dalgasıyla mücadele ediyoruz, diğer yandan da bunların içerisinde yaşayan ve şubeleri olan PKK ve diğer terör örgütleriyle, içimize sızmış FETÖ ile ve uyuşturucu sorunuyla büyük bir mücadele içerisindeyiz. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber geleceğe ait önemli bir adım atıyoruz. Daha hızlı karar alan, modern, etkin ve vatandaş odaklı yönetim yapısına geçtik. Geleceğimize olan umutlarımızı artıran bu yapıya aziz milletimizin kararıyla geçmiş bulunuyoruz. Kırıkkale\'nin, hemşehrilerimiz için zenginlik, huzur merkezi olması ülkemiz içinde lokomotif, bir tarım ve sanayi merkezi olması için çalışacağız. Kırıkkale\'nin bunu yapması için bir potansiyele sahip olduğunu biliyorum. Yeni bir heyecanla bu vazifeyi üstlendim. Kırıkkale\'de büyük bir sorun gözükmüyor. İnşallah hep beraber güzel bir Kırıkkale için gece gündüz demeden çalışacağız.\"

Görüntü Dökümü:

-Vali Sezer\'in karşılanması

-Vali Sezer\'in tek tek tokalaşması

-Toplu fotoğraf çekimi

-Vali Sezer\'in makamdaki konuşması

Haber-Kamera:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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İZNİK\'TE BULUNAN MOZAİKLİ LAHDİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bursa\'nın İznik ilçesinde 3 hafta önce arkeolojik kazılar sırasında bulunan ve Kraliçe Nikaia\'ya ait olduğu değerlendirilen lahdin gün yüzüne çıkarılması için üzerindeki mozaik tabakanın kesilmesine devam ediliyor.

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3\'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek koruma altına alındı.

Geçen 15 Ekim Pazartesi günü, Roma Dönemi\'ne ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan nekropol olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü\'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başladı.

Kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Lahdin, İznik\'e adını veren Kraliçe Nikai\'ya olduğu değerlendiriliyor.

Görüntü dökümü;

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-Lahdi çalışmalarından detaylar

Görüntü kodu: 0511izniklahdi

Boyut: 99 MB, Süre: 53 saniye

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)

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BİNGÖL VALİSİ KADİR EKİNCİ, GÖREVİNE BAŞLADI

BİNGÖL\'e son Valiler kararnamesi ile Vali olarak atanan Kadir Ekinci, kentte gelerek görevine başladı. Vali Ekinci, \"Bingöl kırsalında terörist öldürüldü, asker şehit oldu\" haberlerinden ziyade \"Bingöl kırsalında turizm canlandı, Bingöl\'ün dağlarında yamaç paraşütü yapılıyor, Bingöl\'ün kırsalındaki insanlar huzur ve güven içerisinde, refah içerisinde yaşıyor\" gibi haberlerin ön planda olmasının en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Valiler kararnamesi ile Ankara Beypazarı İlçe Kaymakamlığı’ndan Bingöl Valiliğine atanan Kadir Ekinci, kente gelerek görevine başladı. Kentte görev yapan basın mensuplarıyla Valilik Toplantı Salonunda bir araya gelen Vali Ekinci, Bingöl’ün hizmeti fazlasıyla hak eden illerden biri olduğunu söyledi. Bingöl tarihi geçmişiyle, doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleri ile gelişmeyi ve kalkınmayı fazlasıyla hak eden illerden birisi olduğunu söyleyen Vali Ekinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Hizmetimizde esas olan insandır. Bizim kırmızıçizgimiz insandır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ üslubuyla beslenmiş bir medeniyetin çocukları olarak, Allah izin verirse insanlarımızın sorunlarına tek tek dokunmaya, onlarla gönül birlikteliği kurmaya gayret edeceğiz. Biz Bingöl Valiliği olarak dokunmadığımız bir alan bırakmayacağız. Bugüne kadar terörle mücadele konusunda yapılan kararlı bir mücadele söz konusu. Bu mücadele aynen devam edecek. Bingöl kırsalında terörist öldürüldü, asker şehit oldu haberlerinden ziyade şunu istiyoruz, \'Bingöl kırsalında turizm canlandı, Bingöl’ün dağlarında yamaç paraşütü yapılıyor… Ya da Bingöl’ün kırsalındaki insanlar huzur ve güven içerisinde, refah içerisinde yaşıyor\' gibi haberlerin ön planda olması bizim en büyük arzumuzdur. Turizm ve eğitim benim öncelikli alanlarımdandır. Yatırıma özel önem veririm. Ancak, bunları yaparken de hiçbir zaman kafamıza göre iş yapmayız. Kamu personellerine de ilk talimatımız bu olacak, hiç kimse kendi kafasına göre iş yapmayacak. Fitne, fesat Bingöl’e zarar verir. Biz bu ile zarar verecek hiçbir şeyin yanında olmayız. Biz Bingöl’ü nasıl bir adım daha öteye götürebiliriz gayreti içerisindeyken birileri ki olacaktır, başka hesaplar içerisindeyse bu hesaplar bizi ilgilendirmez. Bingöl’ün hizmete ihtiyacı var. Bugüne kadar görev yapan tüm valilerimize, yerel yöneticilerimize, meclis üyelerimize, sayın bakanımız başta olmak üzere siyasilerimize, Bingöl’e yaptıkları katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.\"

Vali Kadir Ekinci, basın mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından İlçe Kaymakamlarıyla bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:

-Valilik toplantı salonundan detaylar

-Vali Ekinci’nin açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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POLİSTEN KAÇAN MİNİBÜSTEN 24 KAÇAK ÇIKTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinden polisin kovalamaca sonucu durdurduğu minibüsten yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 kaçak çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise tutuklandı.

Malkara ilçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, bir minibüste kaçakların taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen minibüs Malkara ilçe girişinde polisin \'dur\' ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ekipleriyle minibüs arasında kovalamaca yaşanırken, durdurulan araçta yurt dışına yasa dışı yollardan gitmek isteyen Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 kaçak çıktı. Minibüs sürücüsü R.D. (44) ise gözaltına alındı. Kaçakların Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği ve yine yasadışı yollardan Yunanistan\'a gitmek istedikleri belirlendi. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan kaçaklar, Tekirdağ Göçmen Toplama Merkezi\'ne gönderildi. Minibüs sürücüsü R.D. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece \'göçmen kaçakçılığı\' suçlamasıyla tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-Kaçakların emniyetten çıkışı

-Kaçakların Yunanistan gitmek istediklerini anlatması

-Minibüs içinden görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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