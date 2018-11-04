DHA YURT BÜLTENİ 13

Zonguldak\'ta robotik kodlama şenliği

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)- ZONGULDAK merkezdeki 15 okulun katılımıyla gerçekleşen \'Anaokulundan Üniversiteye Robotik Kodlama Şenliği\' kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği projeler sergilendi. Fuarda geri dönüşümde kullanılması amacıyla geliştirilen ayrıştırma robotu ve motosiklet kazalarının önüne geçmeyi amaçlayan kask ve mont sensörleri ilgi gördü.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ve ana okulundan üniversite öğrencilerine kadar 15 okulun katılım sağladığı Bilim ve Teknoloji Fuarı yoğun ilgi gördü. Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü Öğrencisi Hasan Barış Karakaş\'ın motosiklet sürücülerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirdiği proje yoğun ilgi gördü. Meydana gelen ölümcül motor kazalarının motorcuların \'kör nokta\' olarak ifade edilen ve kask nedeniyle görülmeyen noktalardan kaynaklandığını belirten Karakaş, motosiklet kaskına \'Kör nokta uyarı sistemi\' yerleştirdi.

Motosiklet sürücülerinin kör noktayı göremediklerini, bunu da kaska konulan bir mesafe sensörü ile çözdüklerini belirten Karakaş, “Motosiklette kör noktayı engellemek için kaskın sağ tarafına mesafe sensörü koyduk. Mesafe sensörü ile birlikte kör noktaya düşen araçları ve hareketleri fark etmesini sağlıyor. Bu sensör ses frekansları gönderiyor. Bu dalgalar herhangi bir cisme geldiği zamana gönderiyor alıcı ve sensörler sayesinde burada ölçüm yapabiliyoruz. Biz burada gösterebilmek için mesafeyi santimetreye ayarladık. Ayarladığımız mesafenin önüne bir cisim geldiği zaman kaskın içinde bulunan led ışık yanıyor ve kör noktada bir cismin olduğunu anlıyoruz. Proje şuan geliştirme aşamasında sensörler ya da ledler aldığımız fikirlere göre değişecek. Okulumuzun sosyal paylaşım sitesinde bu projeyi paylaştık ve çok beğeni aldı. Demek ki buna ihtiyaç varmış ki çok beğeni aldı. Projemizi daha geliştirip patentini almak istiyoruz. Projeye motosiklet kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Onlardan geliştirme aşamasında neler yapabileceğimiz hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ayrıca yerden yüksekliği büyük olan araçlar motosikletin boyu itibariyle sinyallerini fark etmeyebiliyor. Bizde buna istinaden motosiklete uyumlu kart geliştirerek sağ sinyal, sol sinyal ve dörtlü ikaz lambaları koyduk.\" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN AYRIŞTIRMA ROBOTU GELİŞTİRİLDİ

Bir çok projenin yer aldığı fuarda en çok ilgi gören bir başka robot ise, renklere göre ayrıştırma yapabilen \'Ayrıştırma Robotu\' geri dönüşümde büyük kolaylık sağlayacak. Projenin geri dönüşümün hızlandırılması noktasında önemine dikkat çeken Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Topluluğu Üyeleri, “Robotumuz şu anda malzemelerin rengine göre ayrıştırma yapabiliyor. Biz bunu deneyler ve testler yaparak geliştirmeyi düşünüyoruz. Sertlik deneyleri yapacağız. Cam, metal ve plastik gibi malzemeleri ayrıştırmasını sağlayacağız. Bunu sağlayabilirsek geri dönüşümün hızlanmasını sağlamış olabiliriz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fuarda yer alan projelerden detaylar

Motosiklet kask ve mont sensörlerinden detaylar

Ayrıştırma robotundan detaylar

Röpörtajlar

Süre: (6:01) Boyut: (673 MB)

Haber-Kamera:Cüneyt Özfidan-Zonguldak-Dha

======================================

Nijeryalı genç futbolcu sahada kalbine yenildi

DENİZLİ\'de, Yeşilköyspor-Sarayköyspor maçının 35. dakikasında sahada kalp krizi geçiren forvet oyuncusu Nijeryalı 23 yaşındaki Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, kaldırıldığı hastanede öldü.

Yeşilköyspor ile Sarayköyspor, Süper Amatör Lig maçında Servergazi Stadı\'nda karşılaştı. Deplasmana giden Sarayköspor\'un geçen yıl Burdur\'un Bucak ilçesinden transfer ettiği Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, maçın 35. dakikasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mawoyeka, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Mawoyeka, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Maç ise hakem tarafından tatil edildi. Futbolcunun ani ölümü, iki takımda da şok etkisi yarattı. Sarayköysporlu futbolcular ve yöneticiler hastaneye akın etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

- Mawodayo Ebenezer Mawoyeka\'nın daha önceki bir maçtan görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



======================================

Polisten kaçarken kaza yaptı, kelepçenin çıkarılmasını istedi



Tayfur KARA/ SAMSUN,(DHA)- SAMSUN\'da alkollü araç kullanan iş adamı T.S., polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınacağını anlayan sürücü polis ekiplerine, \"Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi\" dedi.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. İlçede hakkında alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine kovalanan iş adamı T.S., lüks aracı ile M.V. idaresinde seyir halinde olan 34 GH 2358 plakalı otomobile çarptı. Şüpheli sürücü kaza yapınca durmak zorunda kaldı. T.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ters kelepçe vurularak polis otosuna bindirilen T.S., polis ekiplerine seslenerek \'Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi\' dedi. Bu arada kaza yapan otomobilin ön kısmında bira kutusunun yer alması da dikkat çekti.

\'BİR ANDA ÇIKTI\'

Gözaltına alınan ve 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen T.S.\'nin çarptığı aracın sürücüsü M.V. de bulundukları araçta yaşadıklarını anlattı. M.V., \"Ben eşimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çıktı ve kaza yaptık. Bize çarpınca durmak zorunda kaldı ve polis müdahale etti\" diye konuştu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen T.S.\'nin lüks aracı otoparka çekilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şüphelinin gözaltına alınması

- Şüphelinin ekip otosuna binişi

- Çarptığı aracın otoparka götürülmesi

- Şüphelinin aracının otoparka çekilmesi

- Arabasında bulunan bira şişesi

- Karakola götürülürken, \'Para önemli değil\' demesi

- Müşteki M.V. konuşma

HABER KAMERA: Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)



======================================

Sivas\'ta ahşap restoran yandı



Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde, ahşap restoran çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldızeli ilçesi meydana geldi. Ankara karayolu üzerinde bulunan Hasan Doğan\'a ait ahşap restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nden yardım istendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. İşyeri kullanılamaz hale gelirken işletme sahibi Hasan Doğan\'ın da uzun süre söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Görüntü Dökümü

-Yangından görüntüler

-Genel Detay

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(82 MB)

======================================



