DHA YURT BÜLTENİ 13

LİSELİ BUĞRA, KIZ ÖĞRENCİNİN ŞAKALAŞIRKEN ATTIĞI YUMRUKLA ÖLDÜ



GİRESUN\'da, Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı. Yere yığılan ve dili boğazına kaçan Şen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Buğra Kağan Şen\'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Giresun Anadolu Lisesi 11/C sınıfında meydana geldi. Buğra Kağan Şen ile T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, T.D., şakalaşırken Şen\'in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen\'in dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada 112 Acil\'e de haber verildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.D. adlı kız öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buğra Kağan Şen\'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Okuldan detay

- Buğra Kağan foto

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)-

==================

TZOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ SOYDAN: FINDIK ÜRETİCİSİ KAZANMIŞTIR

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındığa müdahale etmesiyle birlikte bir lobinin mücadelesinin ortadan kaldırıldığını belirterek, “Fındık üreticisi bu mücadeleyi kazanmıştırö dedi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, perşembe günü itibariyle fındık alımlarına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile ilgili açıklamalarda bulundu. TMO’nun fındık piyasasına müdahalesiyle birlikte piyasadaki bir lobinin ortadan kaldırıldığını belirten Soydan, kazananın ise fındık üreticileri olduğunu söyledi. 14 liralık fındık fiyatlarından üreticilerin memnun olduğunu kaydeden Soydan, önümüzdeki yıllarda da fındığın taban fiyatının 14-15 lira seviyelerinde olacağını ifade etti.

Fındıkta istikrarsızlığın ortadan kaldıracağını da belirten Soydan, “Fındıkta artık bir kriter yok olmuştur. Bir lobinin mücadelesi ortadan kaldırılmıştır. Fındık üreticisi bu mücadeleyi kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da fındığın 14-15 lira seviyesi bir taban fiyat olarak görülmektedir. Yani şunu diyebiliriz; önümüzdeki yıllarda fındıkta istikrarsızlık ortadan kaldırılacaktır. Burada önemli bir kazanım elde edilmiştir. İnşallah bundan sonraki yıllarda kazanan hep üretici olacaktır. Ben buradan ilgi alaka gösteren çiftçilerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Burada şu var; elinde fındığını tutmaya çalışan üreticilerimi, belli bir mücadelenin içerisinde olan üreticilerimiz, dayanabilen üreticilerimiz bugün 14 liraya fındığını satabilmektedir, satmaya çalışmaktadır. Bu önemlidir. Bu bir mücadeledir. Biz her zaman söyledik; tekelleşen, şeffaf olmayan, rekabetin olmadığı bir serbest piyasa var. Bunun karşısında da üretici direnmiştir ve sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla fındığa müdahale olmuştur. Bundan sonraki yıllarda da üretici hep kazanacaktırö diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fındığın omuzda taşınması

Fındığın kantara koyulması

Randıman hesaplaması

TMO deposu önünden genel görüntü

Arslan Soydan açıklama

(SÜRE:3.00 Dk) (BOYUT: 181 MB)

Haber-Kamera:Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)

======================================

BİTLİS\'TE NARLAR, HASTALIK NEDENİYLE DALDA KALDI

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS\'in narıyla ünlü Alaniçi ve Narlıdere köylerinde yaşayan birçok üretici, bu yıl nar hasadı yapamadı. Yılda 100 bin ton nar hasadı yapılan bölgede, bu yıl narların dalda çatlayıp bozulduğunu belirten nar üreticileri, zor durumda olduklarını söyledi.

Bitlis ve çevresinde yılda 100 bin ton nar üretimi yapan çiftçiler bu yıl hayal kırıklığı yaşadı. Her yıl Kasım ayında nar hasadı yapan merkeze bağlı Alaniçi ve Narlıdere köylerinde narlar dallarında çatlayınca hasadı da yapılmadı. Nar üreticiliği yaparak geçimini sağlayan çiftçilerden Ecevit Erken, babasından kalma ve 150\'den fazla nar ağacının bulunduğu bahçeden bu yıl ürün alamadıklarını söyledi.

\'BU SENE 1 KİLO BİLE NAR HASADI YAPAMADIM\'

Önceki yıllarda ortalama her ağaçtan 100-120 kilogram nar elde ettiklerini fakat bu yıl ağaçtaki narların dalında aniden çatlayıp bozulduğunu belirten Erken şöyle konuştu:

\"Ben nar bahçemden yılda ortalama 30 tonun üzerinde nar hasat ediyordum. Bu yıl hasat bile yapamadım. Birkaç numune götürüp yetkililere gösterdik. Ancak bu hastalığın her yerde olduğunu bize söylediler. Havaların sıcak olmasından dolayı olduğunu söyleyenler de var. Ama her yıl burada yaz mevsimi Bitlis merkeze nazaran sıcak geçer. Bana ait 150 nar ağacım var. Narım bozulup hastalık vurmasaydı, yaklaşık 30 tona yakın verim alacaktım. Ama bu sene bir kilo bile verim alamadık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Dallardaki narlardan görüntü

-Nar bahçesinden detaylar

-Çatlayan narlardan detaylar

-Nar üreticisi Ecevit Erken\'in nar ağaçlarındaki narları incelemesi

-Yerlere dökülen narlardan detaylar

-Ecevit Erken ile röportaj

-Yol kenarında satışa sunulan narlardan detaylar

======================================

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: TOPLUMDA TAHRİBAT, GIDANIN BOZULMASIYLA BAŞLAR

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"İnsanoğlu, şehir hayatının, lüks ve konforun cazibesi karşısında ziraatı, doğal ve dengeli hayatı terk etti. Kimi zaman tohumların genetiğini bozarak, kimi zaman kimyasal ve yapay ürünlerle tabiatı zehirleyerek tertemiz nimetlere yazık etti. Bir toplumda maddi ve manevi tahribat, gıdanın bozulmasıyla başlar\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii\'nde \'Hafızlık İcazet Merasimi\'ne katıldı. 99 hafızla beraber dua eden Erbaş, daha sonra cuma namazını kıldırdı. Erbaş, cuma hutbesinde, yiyeceklerin doğallığını kaybetmesinin maneviyata da zarar verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"İnsanoğlu, şehir hayatının, lüks ve konforun cazibesi karşısında ziraatı, doğal ve dengeli hayatı terk etti. Kimi zaman tohumların genetiğini bozarak, kimi zaman kimyasal ve yapay ürünlerle tabiatı zehirleyerek tertemiz nimetlere yazık etti. Halbuki toprağımıza, ürünümüze, el emeğimize sahip çıkmak hepimizin vazifesiydi. İnsanoğlu, \'Sakın dengeyi bozmayın\' ilahi uyarısına riayet etmeyerek kendi elleriyle toprağı, havayı ve suyu kirletti. Maddi menfaatlere aldanarak kendisi dışında varlıklara ve gelecek nesillere karşı sorumlu olduğunu unuttu. Oysa ki Allah-ü Teala \'Düzene sokulduktan sonra yer yüzünde bozgunculuk yapmayın\' ayetiyle bizi uyarmıştı. Bir toplumda maddi ve manevi tahribat gıdanın bozulmasıyla başlar. Helal- haram duyarsızlığı insanlarda bir bilinç kirlenmesine dönüşür. Ahlaki ve insani değerler göz ardı edilince yenilip içilenler fayda yerine zarar vermeye başladı. Nihayetinde toplumsal bir yozlaşma gerçekleşir. Gencecik yavruların fıtratları bozulur. Sevginin, saygının ve hoşgörünün tükendiği, kötülüğün, hayasızlığın ve adaletsizliğin çoğaldığı bir ortam oluşur. Dünya üzerinde huzuru ve barışı yok etmek isteyenler ekini ve nesli ifsat etmek için çaba göstermektedirler.\"

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Hafızlardan detaylar

-Duadan görüntüler

-Ali Erbaş\'ın vaaz ve hutbesinden görüntüler

Süre 3.45 Boyut:421 MB

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/ BURSA, (DHA)

================================

ADLİYEDE KAVGA: 3 YARALI

ŞANLIURFA\'da, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle davalı iki aile, duruşmanın görüldüğü adliyede kavga etti. Taşlı sopalı kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesi\'nde görülen arazi davasının duruşmasını izlemeye gelen iki taraf arasında, adliye koridorlarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, adliye dışında kavgaya dönüştü. Her iki ailenin yakınları da kavgaya karışırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliye dışında taş ve sopalarla birbirlerine saldırıp, tekme-tokat kavga eden tarafları ayırmak için polis havaya peş peşe uyarı ateşi açtı. Polisin güçlükle sonlardırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Adliye bahçesine çıkarılan tarafların yeniden kavga etmemesi çevik kuvvet polisleri güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adliye dışında kavgaya tutuşan taraflar

- Birbirlerine saldıran taraflar

- Polis kavgaya tutuşan tarafları ayırmak için havaya ateş açması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA (DHA)

=============================

PROF. DR. CESUR, KONSERDE MÜDAHALE ETTİĞİ SOLİSTİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

ISPARTA\'da, konser sırasında fenalaşıp düşerek başını çarpan Isparta Musiki Derneği\'nin solisti Nuri Ağırbaş\'ın tedavisi sürüyor. İlk müdahaleyi yapan merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Ağırbaş\'ı hastanede ziyaret etti.

Isparta Genç İşadamları Derneği\'nin (IGİAD) tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi\'nde, geçen çarşamba gecesi derneğe katılan 8 üye için tören düzenlendi. Gecede, Isparta Musiki Derneği konser verdi. Konserin ikinci bölümünde, koroda solistlik yapan Nuri Ağırbaş, aniden fenalaştı. Orkestranın arkasındaki basamakta ayakta duran Nuri Ağırbaş, önce önündeki kadın solistin üzerine, sonra da yere düştü. Başını yere çarpan Nuri Ağırbaş\'a ilk tıbbi müdahaleyi geceye katılan merhum 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in de doktoru olan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur ve dahiliye uzmanı olan eşi Prof. Dr. Mustafa Cesur birlikte yaptı.

Düşme sonrası yüzü kan içinde kalan ve dili boğazına kaçtığı anlaşılan Nuri Ağırbaş\'ın nabzını kontrol eden Aylin Cesur ve eşi, soliste ambulans gelinceye kadar kalp masajı yaptı. Gelen sağlık ekibine hasta hakkında bilgi veren milletvekili Cesur ve eşi, ambulansta hastaya refakat ederek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi\'ne kadar gitti.

HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Beyin kanaması geçiren Nuri Ağırbaş, ameliyata alındı. Operasyon sonrasında servise alına Nuri Ağırbaş\'ın tedavisi sürüyor. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Nuri Ağırbaş\'ı bugün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ağırbaş\'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Cesur, doktorundan da sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ağırbaş\'ın yakınları Aylin Cesur\'a sarılarak, \"Allah sizden razı olsun. Siz müdahale ermeseydiniz Nuri şimdi ölmüştü \"diyerek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Aylin Cesur\'un hastayı ziyaret etmesi

- Hasta yaskınlarının Aylin Cesur\'a sarılması

- Detay

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: ISPARTA-DHA)

