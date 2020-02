DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAKAN SELÇUK: EĞİTİMCİLERİN VE ÖĞRENCİLERİN ÖDEVİ DÜNYADAKİ NİTELİKLE YARIŞMAK

MİLLİ Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir\'de bir hayırsever tarafından yaptırılan ortaokulun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, eğitimcilere ve öğrencilere seslenerek, \"Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz Pisa\'daki (Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi) sıralamadaki yarışma ilgili ne yaptığınızı göstermek, yükselmek, yücelmek ve ilerlemektir\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Balıkesir\'de Altıeylül Yarış Ortaokulu\'nun açılışına katıldı. Açılışta Vali Ersin Yazıcı, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri, öğretmenler ile öğrenciler de hazır bulundu. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı. Altıeylül Ortaokulu halkoyunları ekibi gösteri yaptı. Ardından okulu yaptıran hayırsever işadamı Nazmi Yarış, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, milletvekili Belgin Uygur ve Vali Ersin Yazıcı birer konuşma yaptı.

\'BİLGİYİ ÜRETEN VE İŞLETEN TOPLUMLAR ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI\'

Açılışta konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir\'in her yönüyle kendi kendine yeten bir şehir olduğunu söyledi. Balıkesir\'in sadece sanayi, tarım ve turizmde ön plana çıkmadığını ifade eden Bakan Dönmez, \"Balıkesir\'in doğal kaynakları diğer illerimize göre zengin. Bu kaynakların orada yatıyor olması, yukarıya çıkartmadan, ekonomiye kazandırmadan bir anlam ifade etmediğini söylemem gerekiyor. Onun için de kaliteli insan kaynağına ihtiyacımız var. İnsanoğlu tarihine baktığımız zaman, ne kadar çok toprağım olursa, o kadar çok dünyaya hükmederim anlayışındaydı. Ama sanayi devrimiyle bu yıkıldı. Toprağı çok az olup, sanayiye hükmedenler söz sahibi oldu. Bu geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Sonra yerini sermaye ve paraya bıraktı. Ama yeni yüzyılda bunların değeri ve anlamı azaldı. Artık bilgiyi üreten, bilgiyi işleten, aklını ona katan ve katma değer üreten toplumlar bu rekabet ortamında öne çıkmaya başladı\" dedi.

\'SİZİN ÖDEVİNİZ DÜNYADAKİ NİTELİKLERLE YARIŞMAK\'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliği ve yol göstericiliğinde eğitimde ileri hamleler yapacaklarını belirtti. Gelecek yıllarda eğitimdeki değişimlerin meyvesinin alınacağını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

\"Bu arada Balıkesir\'in ayrı bir ödevi var. Balıkesir bizim yeterince dersliğimiz var, bizim yeterinde öğretmenimiz ve okulumuz var diyerek, durmamış yerinde ve BENGİ (Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi) diye bir proje başlatmış. Tam da bizim üzerinde durmak istediğimiz konu bu. Balıkesir, Türkiye\'deki illerle yarışmayacak. Yarış Ortaokulu gibi ortaokullar sayesinde dünya ile yarışacak. Sizin ödeviniz dünyadaki nitelikle yarışmak. Sizin ödeviniz Pisa\'daki (Uluslararası Eğitim Değerlendirme Testi) sıralamadaki yarışma ilgili ne yaptığınızı göstermek, yükselmek, yücelmek ve ilerlemektir. O sebeple ben Balıkesir gibi illerimizin yeni bir ödevi olduğunu vurguluyorum ve sizden öncülük etmenizi istiyorum. Bizim, altyapısı çok büyük ölçüde tamamlanmış, tam gün yapan illerimizin bir kısmıyla ilgili bir çalışmamız olacak inşallah. O çalışma içinde Balıkesir de var. Balıkesir\'de eğitim niteliğinin yükselmesi için çalışıp, gayret sarf edeceğiz.\"

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından okulu yaptıran hayırsever işadamı Nazmi Yarışa teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreni ardından okulun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Bakanlar, Selçuk ve Dönmez, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı\'yı ziyaret etti.

İvrindi ilçesinde Maden Meslek Lisesi ve Gümüş Madeni temel atma törenlerine katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez\'in, Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı\'nı da ziyaret edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Bakanların karşılanması

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, halkoyunları gösterisi

- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez\'in konuşması

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un konuşması

- Kurdele kesim töreni

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 5 Dakika, 11 Saniye, Boyutu: 956 MB.

==================================================

2)HALK OTOBÜSÜNDE KÜÇÜK ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

ANTALYA\'da halk otobüsünde bir baba, 10 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiasıyla K.E.\'yi dövdü. Şoför yolcuları indirip kapıları kilitleyerek şüphelinin kaçmasını engelledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, K.E.\'yi gözaltına aldı. Olay anı araç içi kameralara yansıdı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Varsak- Sarısu güzergâhında çalışan 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki durakta durdu. Bu sırada otobüsün içerisinde bağrışma yaşandı. Yolculardan biri yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.\'ye tepki gösterdi. Baba, K.E.\'yi oturduğu yerde yumruklarken, şoför Ramazan Özer yolcuları indirip, kapıları kapattı. Şoför Özer, otobüste tek başına kalan K.E.\'nin kaçmasını önledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.\'ye saldırmak istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, K.E.\'yi kelepçeleyerek otobüste bir süre daha bekletti. Otobüstekilerin ifadesini alan polis, K.E.\'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezi\'ne götürdü. K.E., işlemlerinin tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. K.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERE ANBEAN YANSIDI

Taciz olayı, otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.\'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.\'ye \"Ne elliyorsun benim çocuğumu\" diye sinkaflı sözlerle bağırdığı, bu sırada kız çocuğunun da çığlık attığı duyuldu. K.E. ise \"Ne yaptım?\" diye birkaç kez babaya seslenirken, babanın şoföre aracı karakola çekmesini söyledikten sonra K.E.\'yi yumrukladığı görüldü. Bazı yolcuların kavgayı ayırmaya çalıştığı, şoförün de 155\'i arayarak polis çağırdığı görüntülere yansıdı. Daha sonra yolcuların otobüsü boşaltmasının ardından kapılar kapatılarak K.E.\'nin araçta bekletildiği, kısa süre sonra gelen polisin şüpheliyi gözaltına aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Otobüs içinden görüntü

- Babanın ve kızın görüntüsü

- Babanın K.E\'ye saldırması

- Bağrışma ve kavga detay

- K.E.\'den görüntü

- Şoförün polis çağırması

- Otobüsteki kargaşa

- K.E.\'Nin araçta bekletilmesi

- K.E\'.nin polise teslim edilmesi

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera:ANTALYA-DHA)

==================================================

3)BURSA BÖLGESİ, KADAVRADAN ORGAN BAĞIŞINDA 5 YILDIR BİRİNCİLİĞİNİ KORUYOR

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı 6 ili kapsayan bölge, kadavradan organ bağışında Türkiye\'de son 5 yıldır birinciliği elinde bulunduruyor.Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, \'Organ Bağışında Medyanın Rolü\' panelinde basın mensupları ile bir araya geldi. Panele Vali İzzettin Küçük, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, organ nakli koordinatörleri, hastane yöneticileri ve medya temsilcileri katıldı. Panelde konuşan Dr. Özcan Akan, organ nakli konusunda Bursa bölgesinin birinciliği açık ara elinde tuttuğunu belirtti. Akan, şunları kaydetti:

\"Bursa bölgesi son yıllarda organ bağışı konusunda yaptığı çalışmalarla ve elde ettiği başarılarla ön plana çıkmaya devam etmektedir. 2012 yılında 8 pmp (milyon nüfus başına düşen kadavra verici sayısı) ile başlayan başarı hikayesi, 2014 yılında 10,35 pmp oranıyla kadavradan organ bağışında birinci sıraya yükselerek, bugüne kadar Türkiye’de ulaşılan en yüksek orana ulaşmıştır. 2015 yılını 15 pmp oranı ile bitirerek Avrupa ortalamasına yaklaşıldı. 2016 yılına geldiğimizde ise 117 donör sayısı ve 22 pmp oranıyla Avrupa’da birçok ülkeye yaklaşmış ve geride bırakılmıştır. 2017 yılında 16,2 pmp ve 31 Ekim 2018 itibariyle 21 pmp ile Bursa bölgesi, Avrupa’da birçok ülke de dahil olmak üzere, ülkemizde de son 5 yılda olduğu gibi birinciliğini korumaya devam etmektedir.\"

Organ bağışı konusunda medyanın çok önemli olduğunu belirten Vali Küçük ise, \"Organ bağışlayanlar asil ve yüce ruhlu insanlardır. Bu kararı onaylayan aileler yüce gönüllü insanlardır. Bursa bölgesinde basınımız, bu güzel örnekleri sürekli açığa çıkararak değerli bir hizmet vermektedir. Marifet, iltifata tabidir. Bir günde bir sürü haber, bir sürü yorum yapılmaktadır. İnsanların neye dikkat edeceği, neye etmeyeceği belli değil. Bunu en iyi şekilde basın belirlemelidir. Pek çok haber, pek çok bilgi var ama, \'bu şey çok değerlidir\' diye ön plana çıkaracak olan basındır. Bizim bölgemizdeki basın mensuplarına bu konuda teşekkür ediyorum. İnsan hayatı için en kıymetli şeyi ön plana çıkarmışlar ki; biz bölge olarak Türkiye\'nin en ileri noktasına gelmişiz\" dedi.

Konuşmaların ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, medya temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Panele katılanlardan detaylar

-Özcan Akan ve Vali Küçük konuşmaları

-Medya temsilcilerinin teşekkür belgesi alması

Süre:3.00 Boyut: 384 MB

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

===========================================================

4)İHRAÇ EDİLECEK PAMUKLAR KÜLE DÖNDÜ

MERSİN\'de pamuk deposunda yapılan kaynak, yangına neden oldu, ihraç edilecek pamuklar küle döndü.

D-400 Karayolu üzeri Bekirde Kavşağı civarındaki depoda, ihraç edilecek pamukların TIR\'lara yüklenmesi sırasında iş yerinde yapılan kaynak nedeni ile yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Depo çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, farklı noktalardan alevlere müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda güçlükle kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.Polis, can kaybının yaşamadığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, depodaki yangın devresinin yenileme çalışması nedeni ile aktif durumda olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yangına müdahale görüntüsü

- Binanın dış cephesini iş makinesi ile yıkılması

- Yıkılan bölümden yangın müdahale edilmesi

- Yanan pamukların temizlenmesinin

- Soğutma çalışmalarından görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'28\" BOYUT: 159 MB

Haber:Adnan AÇIKGÖZ-Kamera:MERSİN,(DHA)

=================================================

5)GÖVDESİ HASARLI GEMİ, ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan gövdesinde hasar bulunan, 294 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı \'Virgin Star\' isimli konteyner gemisi geçti. Geminin geçişi sırasında boğaz, Ege\'den Marmara\'ya doğru transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

Yunanistan\'ın Lavrion Limanı\'ndan Yalova\'ya giden, 54 bin 592 groston ağırlığında ve 294 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı \'Virgin Star\' isimli konteyner gemisi, saat 12.00\'de Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Gemi, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur yolcu\' yazısı önünden geçen geminin gövdesindeki hasar ise dikkat çekti. Boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu\'nu dönen gemi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik amacıyla Ege\'den Marmara\'ya doğru transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

Konteyner gemisinin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-9\' römorkörleriyle eşlik edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Çanakkale Boğazından geçen gövdesi hasarlı gemiden genel görüntü.

-Geminin hasar gördüğü gövdesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. 2 dakika 35 saniye. 286 MB.

=======================================================

6)EMEKLİ BANKACI, EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde emekli bankacı Mehmet Şah Tay (56), 30 yıldır topladığı tarihi eserlerle evinin bodrumunu müzeye dönüştürdü. Tay, \"En eski eserimiz, Osmanlı döneminden kalan tabak. 325 yıllık bir eser\" dedi.

İlçenin kırsal Edebey Mahallesi\'nde 2 katlı bir evde yaşayan emekli bankacı Mehmet Şah Tay, 26 yaşından beri biriktirdiği tarihi eserleri, evinin bodrumunda oluşturduğu müzede saklıyor. Tay\'ın, aralarında 300 yıllık olanların da bulunduğu tarihi eserler, mahalle halkının da ilgi odağı oldu. Dedesi sayesinde tarihe ilgi duymaya başladığını belirten Mehmet Şah Tay, “Dedemin yanında büyüdüm. Böylelikle tarihe olan ilgim ve özlemim arttı. 30 yıldan bu yana tarihi değeri olan her şeyi alıyorum. Müzede sergilenen eşyaların bazılarını hibe ettiler, bazılarını satın aldım. Bazıların ikinci elciler veya hurdacılardan aldım. Araba tekerlekleri, gramofon, plaklar, eski radyolar, televizyonlar, gaz lambaları, gemi lambaları, silahlar, her türlü tarihi eşya var. En eski olanı ise Osmanlı döneminden kalan tabak. 325 yıllık bir eser\"dedi. Topladığı tarihi eserlerin ilgi gördüğünü ifade eden söyleyen Tay, “Eş, dost gelip görüyor. Onlar da arkadaşlarını alıp geliyor. Burada bir sirkülasyon oluyor. Çok beğenenler oluyor. Bu eserler, ailemden biri gibi oldu. Satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım. Onlar da isterlerse eserleri bir müzeye bağışlayabilirler. Ben şu an herhangi bir müzeye bağışlamayı düşünmüyorum, çünkü ben zaten evimi müze yaptım“ ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Genel görüntüler

-Eserlerin görüntüleri

-Ev sahibinden açıklama

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)