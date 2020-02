DHA YURT BÜLTENİ 13

1)TSK\'DAN MENBİÇ\'TE 62\'NCİ DEVRİYE

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Menbiç kentinde 62\'nci devriye görevi gerçekleştirildi. Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, 18 Haziran tarihinden itibaren TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından devriye faaliyetlerine başlandı. Bugün Menbiç\'te 62\'nci koordineli bağımsız devriyenin yapıldığı TSK tarafından şu açıklama ile duyuruldu: \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 18 Ekim 2018 tarihinde 62\'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.\"

Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP/DHA

2)MANAVGAT\'TA ORMAN YANGINI

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı anız yakılmasından çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.Oymapınar Mahallesi yakınlarında saat 03.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ve belediyeye ait 2 su tankeriyle birlikte 22\'si orman çalışanı olmak üzere toplam 39 kişi müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 dönüm orman alanı zarar gördü. İlk incelemelere göre yangının tarla temizliği için ateş yakılmasının ardından ateşin tam söndürülemediğinden çıktığı belirlendi.

3)CHP\'Lİ KAYA: BİZ YILLARDIR KORUCULUK SİSTEMİNİN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirterek, \"Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur\"dedi. Yerel seçim hazırlıkları için Diyarbakır\'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Çorum Milletvekili Tufan Köse CHP il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Mehmet Sayın\'ın da katıldığı toplantıda konuşan Kaya, Diyarbakır\'da saha çalışması yapacaklarını, kentteki STK, Baro ve ilçe başkanlarıyla görüşeceklerini söyledi. Yapacakları görüşmeleri rapor haline getiriceklerini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, \"Raporu parti meclisimize teslim edeceğiz. Diyarbakır sokaklarında ekonomik krizin yurttaşı etkileyip etkilemediğini sorduk. Ekonomik krizden çok büyük bir etkilenme olduğunu, özellikle Silvan\'da hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın arasında bir ayrım yapıldığı bilgisini söylediler. Söyledikleri şu, \'biz siyaseten farklı siyasi partilere oy verebiliriz, ama taşıdığımız hayvanlarımızın geçişine bile izinler siyasi anlayışla verilmeye başlandı. Artık yeter canımıza tak etti\' diyorlar. Yerel yönetimler yaklaşırken siyasi partilerin yapması gereken, halkın duygu ve düşüncelerini öğrenmektir. Eğer siz, halkın seçtiklerini yani 250\'e yakın muhtarı görevden alıyorsanız. Bunun anlamı şudur. \'Ben saha temizliği yapıyorum, bu saha temizliğiyle sizin çıkaracağınız adayların önünü kesmek istiyorum\' demektir. Bu haksızlıktır, bu haksızlıktır, bu adaletsizliktir. Bu eşit koşullarda bir yarışın olamayacağını göstermektedir\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, bölgede yaklaşık 100 belediyenin kayyumlar tarafından yönetildiğini de ifade ederek, \"Halkın iradesini siz cezaevine tıkarsanız ve halkın önüne koyduğunuz sandığın sonuçlarına katlanmayacağınızı bugünden ilan ederseniz, siz hem Türkiye hem dünya kamuoyuna adil bir seçim yapmayacağınızı ilan ediyorsunuz demektir.. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı buradan bir kez daha uyarmak istiyoruz. Türkiye\'yi yeterince dünya devletleri arasında madara ettiniz. Yeter artık. Siz, hakimlerin ve savcıların kararlarını da yok sayarak, papazları tahliye ettirip Trump\'tan teşekkür aldınız. Eğer, gerçekten bir teşekküre ihtiyacınız varsa, halkın seçtiği belediye başkanlarını, milletvekillerini, PM üyemiz Eren Erdem\'i dışarı tahliye olmaması için hiç bir neden yok. Hakimler ve savcılar üzerinde baskıya son ver. Gerçek teşekkürü Türkiye halkından al\"diye konuştu.

\'KOROCU UYGULMASI MUTLAKA KALDIRILMALIDIR\'

Bölgedeki koruculuk sistemine ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaya, \"Biz CHP olarak koruculuk sisteminin kaldırılmasını yıllardır söylüyoruz. Eğer bu ülkede Kürt sorunu çözülecekse bunu koruculuk sistemiyle çözme şansınız yoktur. Korucuların mutlaka devlet güvencesi altında istihdamının sağlanması ama silahlarının alınarak, koruculuk sisteminin kaldırması gerekiyor. Bizim askerimiz, polisimiz var. Bir beldede ve köyde, aşireti ikiye bölüp bir tarafı korucu, bir tarafı yurttaş yapmaya hiçbirimizin hakkı yok. Koruculuk sistemi mutlaka ama mutlaka kaldırılmalı\"dedi.

-Toplantıya katılanlar

-Kaya\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

4)KONTROLDEN ÇIKAN TANKER, BİNALARA ÇARPARAK DURABİLDİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan zift yüklü tanker, 2 binaya çarptıktan sonra evin bahçe duvarını yıkarak durabildi. Kazada, tankerde bulunan 2 kişi yaralanırken, çarptığı yerlerde hasara neden oldu. Olay, İlçeye bağlı Pirinççeşme Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle yollarını asfaltlama yapmak için Tekirdağ\'dan gelen Erkan Baran (46), yönetimindeki 59 AJ 08 plakalı zift tankeri kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 200 metre yolda kaydı. Sürücüsünün tüm uğraşlarına rağmen direksiyon hakimiyetini sağlayamayan tanker önce Ali Osman Kahyaoğlu\'na ait iş yeri duvarına daha sonra süt toplama merkezine ardından da Mehmet Çökülgen\'e çarptığı evin bahçe duvarını yıkarak durabildi. Kazada tanker sürücüsü Erkan Baran ile yanında bulunan Ayhan Çömez (33) yaralandı. Yaralılar çevre sakinlerinin yardımıyla tankerden çıkartılarak otomobille Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tankerin çaptığı binalar ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken, şans eseri yolda ve binalarda yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yola atılan asfalttan detaylar

Tankerin çarptığı binalar ve yıktığı duvar

Oluşan hasarlar

Mahalle sakinlerinin olayı anlatması

Çevreden detay

Yıkılan ve kırılan yerlerden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

5)MİLLETVEKİLİ YURDUNUSEVEN\'DEN HALK GÜNÜ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, il başkanlığı döneminde başlattığı halk günü toplantılarını sürdürdü. Parti binasında vatandaşla görüşen Yurdunuseven, \"Meclis çalışmalarımız dışında Ankara\'ya yakın olmamızın avantajını da kullanarak halkımızla bir araya geliyoruz\" dedi.Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek amacıyla halk günü toplantıları düzenledi. İl Başkanlığı binasındaki toplantılarda vatandaşla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Yurdunuseven, bugüne kadar 100\'e yakın vatandaşla görüştü. Yurdunuseven, belirli günlerde ilçelerde de aynı toplantıları gerçekleştirdi.

Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, milletvekili seçilmeden önce Ak Parti il başkanlığı döneminde halk günü toplantılarına başladığını söyledi. Milletvekili seçildikten sonra da bu çalışmayı devam ettirdiğini aktaran Yurdunuseven, \"Haftanın belirli günlerinde bu aylık da olabilir. İlçelerimizde ve Ak Parti İl Başkanlığı binamızda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımıza diyoruz ki \'Siz Ankara\'ya zahmet etmeyin, biz Afyonkarahisar\'a gelir sizlerin dertlerine derman olmaya ve çözüm bulmaya çalışırız.\' Bu sadece vatandaşlarımız için değil. Muhtarlarımız ve belediye başkanlarımız için de her şey söz konusudur. Ankara\'dan yapabileceğimiz ve takip edebileceğimiz her türlü hizmet için biz burada varız. Zaten vekil olmamızın amacı da bu. Adımız üzerinde biz milletin vekiliyiz\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI\'

Ankara\'ya gelmek isteyen vatandaşların mali durumu veya zamanının olamayabileceği söyleyen Yurdunuseven, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletvekili adaylığımız aşamasında talimatıydı. Meclis çalışmaları dışında memleketinizde olacaksınız diye söylemişti. Biz de bu talimatı yerine getiriyoruz. Meclis çalışmalarımız dışında Ankara\'ya yakın olmamızın avantajını da kullanarak halkımızla bir araya geliyoruz\" diye konuştu.

EN ÇOK İŞ TALEBİNDE BULUNULUYOR

Kendisiyle görüşmeye gelenlerin genellikle iş konusunda talepte bulunduğunu anlatan Yurdunuseven, şöyle dedi:

\"Bunun dışında üniversite bitirmiş kardeşlerimizin üniversiteyle ilgili talepleri oluyor. Çoğu kardeşlerimiz bizden iş talep ediyor. Aslında bizden işçi talep eden firma çok. Ama vatandaşlarımızın bir kısmı da iş beğenmiyor. İşsizlik o kadar yüksek değil benim görüşüm. Üniversite mezunu veya rahatsız olduğunu söylüyor. O yüzden iş talebi biraz fazla. Ama benim kanaatim işsizlik yok. İş beğenmeme var. Ayrıca iş talebi dışındaki talepleri de not alıyoruz. Özellikle de bakanlıklarla ilgili sorunları not alıyoruz.\"

- AK Parti İl Başkanlığı dışından detay

- Yurdunuseven vatandaşı dinlerken detay

- Parti içerisinde bekleyen vatandaşlardan detay

- Detaylar

- Milletvekili danışması vatandaşları sırayla içeri alırken detay

- Yurdunuseven vatandaşların taleplerini not tutarken detay

- Yurdunuseven röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

6)KİLİS\'TE, \'ZEYTİNYAĞI\' ŞENLİĞİ

KİLİS\'te, Valilik ve STK\'ların organizasyonuyla \'Zeytinyağı şenliği\' düzenledi.

Kilis Valiliğinin koordinesinde Kocabeyli Köyünde Organik Zeytin Üreticileri Birliğinde gerçekleştirilen şenliğe büyük ilgi gösterildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende konuşan Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, Kilis’in zeytinin ana merkezi olduğunu ifade ederek, “Bunu dünyaya tanıtamıyoruz. Zeytinciliği bir yere getirmemiz için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Biz büyük marketlere mal satıyoruz. Katar’a ihracat yapıyoruz. ABD’ye yaklaşık 30 tan zeytin yağı satmak için anlaşma yaptık. İran’a da zeytin satacaktık, orada döviz kurunun artması nedeniyle bir anlaşma sağlayamadık. Kuşadası’na giden varsa görürler zeytin müzesi var. Zeytinin çıkışının ana merkezi olarak Kilis’e gösteriyor. Giden arkadaşlar görebilir, ilk ana merkezi zeytinin Kilis’tir. Ama biz buna sahiplenemiyoruz. Tanıtım yapamıyoruz\" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis’teki tarım alanlarının yaklaşık 4’de birinde zeytin üretimi yapıldığını ifade ederek, “Zeytinin kıymetini hepimiz bilmeliyiz. Süreç içerisinde zeytinimiz biraz karıştırılmış, gemlik ve ayvalık zeytini ekilmiştir. Ancak benim buradan çiftçilere, çok önemli bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bundan sonra yapacağınız bahçelere, Kilis’in mutlaka yerli zeytinin olan Kilis yağlığını tercih edin. Neden derseniz Kilis yağlığı bu yöreye adapte olmuştur. Yağ oranı yüksek, yağ oranı kaliteli, bunları göz önüne aldığımızda Kilis yağlık zeytininin öneminin devam etmesi için Kilis yağlık zeytin bahçesi kurmanızı önemli tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da şenlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, \"Her sene daha katılımlı, daha etkin, bu tür faaliyetleri yaparak, ilimizin kıymetli ürünlerini dünya çapındaki ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz gerçekten kendisine anlatılan şeylerin değerini bilecek, uygulayacak ehliyete istektedir. Çiftçiyle diyaloga geçen tarım müdürlüğü, üniversite birlikler, ajanslar çiftçimizin anladığı dilden uygulayabileceği tarzda onlara katkı vermelidir. Yardımcı olmalı bunu da istikrarlı biçimde yapmalıdır. Bizim bu ürünün değerini bilmemiz yetmiyor, bütün dünyaya bu değeri aktarmamız gerekiyor\" dedi.

Halk oyunları gösterisinden sonra proje kapsında dağıtılacak teknik malzemelerin sertifikaları verildi ve Zeytin hasadı çeşitli ülkelerden vatandaşların katılımıyla Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat ile protokol üyeleri tarafından yapıldı.

- Etkinlik alanı ve katılımcılar

- İstiklal marşının okunması

- Hüseyin Polat'in konuşması

- Sertifaka dağıtımı yapılması

- Songül Kadıoğlu'nun konuşması

- Vali Mehmet Tekinarslan'nın konuşması

- Zeytin hasadı yapılması

- Sürücülere zeytinyağı ikramı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

7)EVDEKİ YAĞLARI, BEBEK ARABASIYLA ÇALDI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, bir evin girişindeki 55 kilo zeytinyağını bir kişi bebek arabasıyla çalarak kaçtı.

Olay, geçen Salı günü Pınarbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmail Sürücü, 1650 liraya aldığı bidonlardaki 55 kilo zeytinyağını iki katlı evin girişine koydu. Akşam saatlerinde evine döndüğünde zeytinyağı bulunan bidon ile bebek arabasının olmadığını fark eden Sürücü, durumu polise bildirdi. Sürücü, mahallede yaptığı aramada da bebek arabasını eve 300 metre uzaklıkta yol kenarına atılmış olarak buldu. Polislerin incelemesinin ardından sokaktaki bir evin güvenlik kamerası kayıtlarında, yağları bebek arabasıyla götüren bir kişi belirlendi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatırken, zeytinyağı çalınan İsmail Sürücü, biran önce hırsızlığı yapan kişinin bulunarak cezalandırılmasını istedi.

- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Evin girişindeki bebek arabası

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

