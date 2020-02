DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BİNGÖL\'DE 47 YIL ÖNCEKİ DEPREMİN İZLERİ SİLİNİYOR

BİNGÖL\'de, 1971 yılında yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından geçtiğimiz yıl yıkımı gerçekleştirilen 793 deprem konutun bulunduğu alanda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında bin 108 konutun yapımı için temel atıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1971 depreminin yarattığı tahribatın onarılarak izlerinin silinmeye başlandığını söyledi.

Bingöl\'de, 47 yıl önce meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Kültür mahallesinde yapılan deprem konutları, 2\'nci etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl Haziran ayında yıkıldı.. Kentin çehresini değiştirecek projenin uygulandığı kentsel dönüşüm 2\'inci etap kapsamındaki yapıların temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, kurum amirleri ve vatandaşların katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, projenin kente farklı bir hava katacağını belirterek, \"Burada 1971 depreminden sonra yapılar vardı. Artık bir dönüşüm ihtiyacı açıktı. Geçmişte TOKİ ile binlerce konutluk dönüşümler yapıldı. Bingöl\'ümüz neredeyse bütünüyle bir değişim süreci yaşamış olacak. Vatandaşımız da bir taraftan kendisi dönüşüm yapıyor. Devlet bir adım atınca vatandaş da iki adım atıyor, imar değişiklikleri ile birlikte birçok mahallemizde kendiliğinden bir dönüşüm de görüyoruz. Bu projenin çok önemli bir özelliği, TOKİ tarafından değil, Belediyemiz tarafından ve Bingöl\'ün kendi kapasitesiyle yapılmasıdır. Bu bir ilk tecrübe olacak aslında. İnşallah başarılı bir tecrübe olur. Bundan sonrası için de hem Bingöl, hem de çevre illere örnek olur. Bu proje, Bingöl\'e farklı bir hava katacak, farklı bir renk getirecek. Sadece konut alanları alanında değil, ticari alan olarak da bir açılım sağlayacak. Çarşı merkezinin yayılmasına da buradaki ticari alanlar katkı sağlayacak\" dedi.

Kültür mahallesinin kentsel dönüşüm ve gelişim projesi hakkında istatistiki bilgiler veren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Proje, 15,1 hektar alandan oluşuyor. Yani 150 dönüm üzerinde büyük bir projedir. Projemizde 856 bağımsız birim var. 676 tapudan 623 tanesi ile anlaşma yapıldı. Bunun için de tebrik ediyorum, uzlaşma ile projenin yapılması büyük bir başarıdır. Kalanlarının da tabi hakları hukuk içinde kendilerine verilecek. Projeyle 80 bin metrekare ticari alan oluşturuyoruz. 18 kapalı, 7 açık otopark olacak. 160 rezidans yapılacak. Üst gelir gruplarına hitaben bir boyutu da olacak. Bin 108 normal ölçülerde konut olacak. Cami, kreş, kültür merkezi olacak. Bunlar da mahalle olmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. 5 etap halinde bu projemizin ihalesi gerçekleştirildi. Bu alanda ayrıca 33 bin metrekare yeşil alan oluşturulacak.\"

Yapılan konuşma ve okunan duanın ardından kesilen kurbanlarla kültür mahallesi 2\'inci etap kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı.

2)EMEKLİ ÖĞRETMEN, 9 ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İSTİSMARDAN YARGILANIYOR

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde görev yaptığı dönemde 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve 81 yıla kadar hapsi istenen emekli öğretmen A.A.A.\'nın yargılanmasına başlandı.

Olay, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde okulda sınıf öğretmenliği yapan evli ve 3 çocuk sahibi A.A.A. (58), okuldaki bazı kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu. Öğretmen aynı yıl emekli oldu. Emekli olmasının ardından öğrencilerden bazıları, öğretmenleri Fatma Ö.\'ye uğradıkları istismarı anlattı. Fatma öğretmenin ihbarı üzerine emekli öğretmen A.A.A., hakkında yaşları 12 ile 14 arasında değişen M.N., S.T., D.B., N.K., S.Ü., H.D., S.G.B., E.S.Ö. ve C.E.Ş. isimli 9 öğrenciye cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda emekli öğretmen A.A.A geçen yıl eylül ayında Eskişehir\'de gözaltına alınıp tutuklandı.

A.A.A hakkında TCK\'nın çocuğun cinsel istismarını içeren 103\'üncü maddesi kapsamında 9\'er kez, 8 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tokat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan emekli öğretmen A.A.A., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmaya, müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları da katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları ve İYİ Parti Kadın Kolları üyeleri de duruşmayı takip etti.

Duruşma, tanıkların ifadelerinin okunmasıyla başladı. Mahkeme heyeti ifadelerin okunmasının ardından sanık A.A.A.\' ya hakkındaki suçlamaları sordu. Sanık A.A.A. \"Hakkımdaki suçlamalar kesinlikle doğru değildir. 31 yıllık eğitim ve öğretim hayatımda öğrencilerime kendi çocuklarım gibi baktım. Ben bu kadar haysiyetsiz, karaktersiz değilim\" dedi.

A.A.A.’nın avukatı i müvekkilinin adli kontrol şartları uygulanarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, A.A.A.\'nın tutuklu halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım 2018 tarihine erteledi.

\'ÇOCUKLAR BİZİM VATANIMIZ\'

Davayı takip etmek için Tokat\'ta gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı. Davayı yakından takip edeceklerini ifade eden Özkan, olayın ortaya çıkmasını sağlayan Fatma öğretmene teşekkür etti. Özkan, \"Diyorum ki çocuklar vatandır, karanlık ise ışığın yokluğudur. Çocuklarımızın hayatlarını karartan bu insanlara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar bizim vatanımız. Bizler eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu çocukların geleceği nasıl aydınlık olabilir. Nasıl sağlıklı meslek sahibi olabilirler\" dedi.

\'İSTİSMARA SESSİZ KALMAYALIM\'

Bu tür olayları her yarda rastlamanın mümkün olduğunu ifade eden Saadet Özkan şöyle devam etti:

\"Dünyanın ve Türkiye\'nin her yerinde bu sorun var. Bizim burada yapmamız gereken çocukların sesini duyurmak. Okullardaki öğretmenlere sesleniyorum. Valilikler bununla ilgili genelgeler yayınlıyorlar. Devletin kademeleri bunlarla ilgili, \'Çocuklarınızın başına, öğrencilerinizin başına böyle bir durum geldiğinde yetkili makamlara bildirin\' diyorlar. Yetkili makamlara bildirmediğinizde açıkça söylüyorum, bulundukları okullarda, kurumlarda, bulundukları yerlerde çocuklar bu durumu yaşıyorlarsa ve bu durumu bildirmiyorlarsa suç işliyorlar. Vatanlarına ihanet ediyorlar. Bu memleketin çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Bizim bu memleketin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Çocukları görmezden, duymazdan gelmeyin, kendi mahkemenizi kurmayın. Bu ülkenin mahkemeleri, yargıçları var. Bu ülkenin bütün sisteminde çocukları koruyacak mekanizmalar ve yasalar var. Çocuklarımıza istismar bir felakettir, istismara sessiz kalmayalım. Lütfen bu çocukları hep birlikte koruyalım.\"

3)HDP EŞ GENEL BAŞKAN TEMELLİ: İMRALI\'YA SELAM OLSUN



HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP) Van\'ın merkez İpekyolu ilçesi olağan kongresinde konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, \"Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı\'ya da sayın Öcalan\'a da selam olsun\" dedi.Düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temmelli, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, Hakkari Milletvekili Sait Dede, il ve ilçe Eş Başkanları ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve mali raporların okunmasıyla başlayan kongreye katılmayan CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu da çelenk gönderip, yeni yönetimi kutladı.

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, yürüttükleri 40 yıllık mücadelenin özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi olduğunu savunarak, şunları söyledi:

\"Bizi güçlü kılan mücadelemizdir. Mücadelemizi var eden fikriyattır. Fikirler tecrit edilemez. Bu fikriyata da bu mücadeleye de İmralı\'ya da sayın Öcalan\'a da selam olsun. İşte bu fikirlerden, barıştan, demokrasiden korkuyorlar. Korktukları için de tecrit var. Korktukları için her gün HDP\'ye saldırmaya devam ediyorlar. Korktukları demokrasidir, barıştır, insanca yaşamdır, haktır, adalettir, hukuktur. Bakın 8 seçim atlattık. Hepsinde bize karşı her türlü ittifakı, pazarlığı yaptılar. Her türlü zoru, baskıyı uyguladılar. Ama buna karşılık her seferinde biz kazandık.\"

MUHALEFET PARTİLERİNE İTTİFAK MESAJI

2019 \'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Temelli, \"Geçmişte bir takım ayrılık ve gayrılıklar olabilir. Ama şimdi yan yana gelme ve birlikte mücadele etme zamanıdır. Bu ülkeye güce güç katma zamanıdır\" dedi.

Tek liste ile gidilen kongrede, Bahattin Kahraman ve Öznur Batın HDP\'nin İpekyolu ilçe Eşbaşkanlığına seçildi.

4)AFRİN\'DEN DÖNEN KOMANDO, BABA OCAĞINDA DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

ŞIRNAK\'ta vatani görevini yaparken Suriye\'nin Halep ili Afrin ilçesine düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan 22 yaşındaki komando er Berkan Şentürk, İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki baba ocağında davul zurna ile karşılandı.

Şırnak Akçay 6\'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrindeki vatani görevini tamamlayan komando er Berkan Şentürk, memleketi Ödemiş\'e döndü. Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'na da katılan Şentürk, baba evinin bulunduğu Emmioğlu Mahallesi, 1. Mercan Sokak Çıkmazı\'nda davul, zurna ile karşılandı, kurban kesildi. Şentürk, kendisini getiren araçtan inip annesi Şennur Şentürk ve babası Berkan Şentürk\'e sarılıp özlem giderdi, ardından selam durup, tekmil verdi. Duygu dolu anlar yaşanırken, çevredekiler alkışlarla Şentürk\'e destek verdi.

Harmandalı ve Kerimoğlu zeybeği oynayarak kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayan Şentürk, vatani görevinin 8 aylık bölümün Suriye Afrin\'de geçirdiğini belirtip, \"Sınırlarımızda eli tetikte nöbet bekleyen, vatanımızın birliği, bütünlüğü için mücadele eden tüm askerlerimizin Allah yardımcısı olsun, hepsine minnettarız. Allah hiçbirinin ayağını taşa değdirmesin. İnşallah sağ salim sevdiklerine kavuşurlar\" dedi.

Duygulanıp, gözyaşlarını tutamayan Şennur Şentürk de \"Oğlumu gururla yolladım, gururla da karşılıyorum. Allahım\'a binlerce şükür, sağ salim ona kavuştum. Tüm askerlerimizi Allah korusun\" dedi.

Baba Coşkun Şentürk de \"Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum bana \'Baba Suriye\'ye göreve gideceğiz\' dedi. Sonra aradığımda baktım tanktan marşlar, türküler geliyor. \'Bu ses ne\' diye sordum. \'Suriye\'ye nazar değmiş kurşun dökmeye gidiyoruz\' diye karşılık verdi. Bu cevap karşısında bir kez daha oğlumla gurur duydum\" dedi. Karşılama merasimine katılanlara daha sonra yemek ikram edildi.

