DHA YURT BÜLTENİ 13

RAHİP BRUNSON, 4\'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA (EK)

1)BRUNSON\'UN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERİYOR

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve öğlende verilen aranın ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı.

Taylan YILDIRIM, Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

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Bakan Soylu, İzmir\'de subayların yemin törenine katıldı (EK)

2)TURGUT AKAY HAYRATI OLAN ŞEHİTLER CAMİİ\'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda subay adaylarının yemin törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törenin ardından helikopterle Buca’daki İl Jandarma Komutanlığı’na geldi. Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fahri Korkmaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ eşlik etti. Bakan Soylu, burada Turgut Akay Hayratı olan Şehitler Camii’nin açılışını gerçekleştirdi ve camide cuma namazını kıldı. Kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, camilerin bu tarz yerlerde bulunmasının manevi açıdan çok yararlı olduğunu belirterek, Akay ailesi üyelerine teşekkür plaketi verdi. Daha sonra, alaydaki erlerle birlikte yemek yiyen Soylu, alaydan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yemekten görüntü

- Açılıştan görüntü

- Soylu’nun konusmasından görüntü

Davut CAN - Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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3)İDLİB\'DE REJİM PROTESTOLARI SÜRÜYOR

SURİYE\'nin İdlib kentinde siviller cuma namazın ardından düzenlenen eylemde Esad rejimini protesto etti.Suriye\'de rejim güçlerinin ele geçirmek için kırsalını havadan ve karadan bombaladığı İdlib\'e yönelik saldırılar Türkiye\'nin girişiminin ardından silahtan arındırılmış bölge uygulaması ile sonlandı. Silahtan arındırılmış bölgedeki ağır silahların da iç kesimlere çekilmesiyle iyice tansiyonun düştüğü İdlib\'de, siviller ise rejimi protestosunu sürdürüyor. İdlib ve ilçelerinin yanı sıra Suriye\'nin muhaliflerin kontrolündeki birçok bölgesinde, son haftalarda olduğu gibi bu Cuma namazının ardından de binlerce kişi rejimi protesto etmek ve cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması için meydanlarda bir araya geldi.

Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi namaz sonrası ellerinde Özgür Suriye Ordusu bayrakları ile farklı dillerde yazılmış dövizlerle meydanlarda toplandı. Türkiye bayrağının da dalgalandığı eylemlere katılanlar rejimin İdlib\'e yönelik saldırılarının son bulmasında en büyük çabayı gösteren Türkiye\'ye teşekkür etti.

Esad ve rejim aleyhine slogan atan kalabalık, biran önce Suriye\'de Esad\'sız bir barışın sağlanmasına yönelik dileklerini dile getirdi. İdlib ve ilçelerinin yanı sıra birçok noktada düzenlenen ve önceki haftalara göre katılımın daha az olduğu eylem, açıklamaların ardından sivillerin hep birlikte araç konvoyu yapması ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Pikapta ÖSO bayrağı sallayan gençler

- Yürüyen ve motorlarıyla slogan atarak ilerleyenler

- Çeşitli dövizler taşıyan protestocular

- Türk ve ÖSO bayrağı detayı

- Döviz taşıyan kara çarşaflı kadınlar ve yüzüne ÖSO bayrağı boyaması yapılmış çocuk

- Çevrede bekleyen askerler

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Uğur CAN, Nuri PİR-SURİYE-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 191 MB

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4)ZERİN\'İN YURTTA ÖLÜMÜNDE \'İHMAL\' ARAŞTIRMASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ARDAHAN\'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu\'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç\'un (9) ölümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ihmalin araştırılması için inceleme ve soruşturma başlattı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi\'ndeki Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Öğrenci Yurdu\'na meydana geldi. 5\'inci sınıf öğrencisi Zerin Koç ile arkadaşları odalarında oyun oynamaya başladı. Çocukların oynadığı sırada, eşyalarını koydukları dolaplardan biri Zerin Koç\'un üzerine devrildi. Zerin\'in dolap altında kaldığını gören çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. Yurda gelen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zerin Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olayı duyarak yaşadıkları Samanbeyli köyünden hastaneye gelen küçük kızın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ve yurttaki yetkililerin ifadeleri alındı. Küçük kızın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Zerin Koç\'un hayatını kaybetmesi arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Küçük Zerin\'in ölümünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, \"Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Okulu\'nun pansiyonunda elbise dolabının üzerine devrilmesi sonucu öğrencimiz Zerin Koç hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayla ilgili ihmalin araştırılması için Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır\" denildi.

Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişlerin Ardahan\'a gelmek için yola çıktığı öğrenilirken, otopsisi tamamlanan küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

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5)KAHVEDEKİ KAVGADA SİLAHLA VURULARAK YARALANDI

ESKİŞEHİR\'de, kahvedeki 3 kişi arasında, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada V.E. (44), tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi\'nde meydana geldi. Kahvede oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen V.E. ile buraya gelen F.K. ve A.Y. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken ikiliden biri, tabancayla V.E.\'ye ateş etti. Bacağından yaralanan V.E., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan V.E.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay sonrası bindikleri araçla kaçan F.K. ve A.Y.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

Boyut: 147,06 MB

Süre: 1 dakika, 18 saniye

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6)\'SOSYAL KOOPERATİF EĞİTİM VE TANITIM TRENİ\' AFYONKARAHİSAR\'DA

TİCARET Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sosyal kooperatif modelinin tanıtılması, farkındalık oluşturulması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan \'Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi\' kapsamında, \'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni\' Afyonkarahisar\'a geldi.

\'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni\', garda Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Afyon Lisesi öğrencilerinin halk oyunu gösterisi sunduğu törende konuşan Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, Afyonkarahisar\'ın tarihi bir öneme sahip il olmasının yanı sıra yolların kesiştiği bir kavşak olduğunu dile getirdi. Sosyal kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve geliştirilmesi için başlattıkları proje hakkında bilgi veren Bozkurt, \"Proje kapsamında TCDD ile protokol imzaladık. Trenimiz 1 Ekim 2018 tarihinde 3 bakanımızın disk kaldırmasıyla birlikte Ankara\'dan hareket etti. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta illerini geçtikten sonra bu gün de Afyonkarahisar ilimize geldi. Afyonkarahisar ilimize uğramadan gitmek olmaz\" dedi.

İLİMİZDE BİR NOSTALJİ YAŞANIYOR

Vali Mustafa Tutulmaz da \'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni\'nin Afyonkarahisar\'a gelmesi ile güzel bir nostaljinin yaşandığını ifade etti. Tutulmaz, şöyle konuştu: \"Son yıllarda hava ve kara yollarının etkinliğinin artması ile burada bu tür karşılamalar fazla olmuyordu. Bugün nostalji yaşanmış oldu. Ama ümidimiz hızlı tren ile bu tür karşılamaların sayısının artması. Bakanlığımızın bu projeyi ilimiz bazlı devam ettirmesinden dolayı da teşekkür ediyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri stantları gezdi. \'Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni\' dolayısıyla Rıza Çerçel Sanat ve Kültür Merkezinde sosyal kooperatifi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Görüntü Dökümü

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-Vali Tutulmaz\'ın tören alınana gelişinden detay

-Törene katılanlardan detay

-Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri kondüktör ile treni karşıladılar

-Trenin gelişinden detay

-Trenden inenlerin karşılanması

-Vali Tutulmaz\'ın Bozkurt\'a çiçek takdimi

-Halk oyunu gösterilerinden detay

-Genel Müdür Yardımcısı Bozkurt\'un konuşmasından detay

-Vali Tutulmaz\'ın konuşması

-Trenden detay

-Toplu fotoğraf çekiminden detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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7)ŞÜPHELİ SIRT ÇANTASI FÜNYE İLE PATLATILDI

MERSİN’in Tarsus ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan sırt çantası polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta boş çıktı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinin bulunduğu kompleks önünde kaldırım üzerinde bir ağacın altına sırt çantasını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevre emniyetini alırken Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nden bomba imha ekibi istedi. Ekip gelene kadar şüphe uyandıran siyah renkli sırt çantasının yanına kimse yaklaştırıldı. Bomba imha ekibi, olay yerine gelir gelmez uzaktan patlatma düzeneğine karşı sinyal kesici cihazı devreye soktu. Bomba İmha uzmanı özel kıyafetini polis arkadaşlarının yardımı ile giyerken hazırlanan fünyeyi şüpheli çantanın yanına bırakıp kontrollü patlama gerçekleştireceğini anons etti. Daha sonra da 3 kez \'Kontrollü patlama\' diye bağıran görevliler fünyeyi devreye girdirince yüksek bir patlama sesiyle çanta parçalara ayrıldı. Patlamanın meydana getirdiği basınç ise enerji nakil hatlarının birbirine değdi. Bunun üzerine oluşan kısa devre nedeni ile çevreye kıvılcımlar yayılırken, teller koptu. Patlatmanın ardından yapılan kontrolde çantanın boş olduğu ortaya çıktı. Daha sonra görevli ekipler, elektrik tellerini tamir etti.



Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde görüntü

-Polisin etrafı emniyet şeridi ile kapatması

-Olay yerindeki polisler

-Kaldırım üzerinde ağaç dibindeki şüpheli sırt çantasının görüntüsü

-Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan polisler

-Devriye Ekipler Amirliği tabelasından çantanın bulunduğu noktaya pan

-Ekip otosu görüntüsü

-Bomba İmha Uzman Ekibinin görüntüsü

-Sinyal kesici cihaz ve fünye ile patlatma için hazırlık yapan İmha uzmanları

-Fünye düzeneğinin hazırlanması

-İmha uzmanının özel kıyafetini giymesi ve polislerin yardımı

-Özel kıyafetli Bomba İmha Uzmanının çantanın yanına fünye bırakması

-Bomba imha uzmanının 3 kez kontrollü patlama diye bağırması

-Büyük gürültü ile patlayan fünye

-Patlamayla birlikte enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar

-Elektrik akımının şelale yaparak ard arda kıvılcımlar çıkarması

-Elektrik tellerinin sallanması ve kopan tel

-Tel üzerine fırlayan sırt çantasından bir parça

-Yoldaki çanta parçaları

(SÜRE: 4 DK) (BOYUT: 247 MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)



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