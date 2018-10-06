DHA YURT BÜLTENİ 13

Milli bisikletçinin lüks aracını internetten satmak istediler

YALOVA’da milli bisikletçi Bahadır Düner’e ait lüks aracını internetten satışa sundu. ‘Porsche’ marka aracı satışa sunan kişiler ise alıcı olanlardan kapora adı altında vurgun yapmak istedi.

Yalovalı milli bisikletçi Bahadır Düner’in (49) lüks aracının fotoğrafını kendisi de içindeyken çeken dolandırıclar, bir internet satış sitesi üzerinden aracı satışa sundu. Bahadır Düner’a ait olan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan Porsche Panemera marka 77 BD 111 plakalı aracı, Sinan Gürbüz adını kullanan kişi aracı 290 bin liraya site üzerinden satmak istedi. Aracı satışa çıkaran kişi, kendisini arayanlardan ise kapora yatırmalarını isteyerek aracı satmaya çalıştı.

ARACIN SATIŞINI OĞLU FARK ETTİ

4 Ekim’de satışa sunulan aracıyla ilgili ilanı oğlunun fark ettiğini belirten Düner, “Ben işlerim dolayısıyla İstanbul’daydım. Oğlum telefon etti bir ara. ‘Baba arabayı satışa mı koydun?’ dedi. ‘Hayır’ dedim. ‘Bizim araba internet sitesinde satışta’ dedi. Ben de şok oldum. Girdim baktım gerçekten Sinan isimli biri bizim arabanın resimlerini çekerek plakası da dahil olmak üzere aracı satılığa koymuş. Ben de ilandaki telefonu aradım. ‘Aracınıza talibiz. Fiyatı da uygunmuş’ dedim. ‘Görebilir miyiz?’ dedim. ‘Ancak akşam görebilirisiniz’ dedi. ‘Peki nasıl geleceğiz?’ dedim. ‘Yalnız arabaya çok talep var. O yüzden bir kaporanızı istiyoruz’ dedi. ‘Vereceğim iban numarasına kaporayı gönderirseniz akşama görebilirsiniz’ dedi. Biz dolandırıcı olduğunu anladık. Hemen savcılığa ve karakola başvurduk. Şimdi savcılıktaö dedi.

POLİSTEN DE KAPORA İSTEDİ

Durumu polise bildirdiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Düner, “Polis bir de biz arayalım dedi. Polis de arayınca aynı şeyleri ona da söyledi. Polisten de kapora istedi. Savcılığa da 1981 yılından bu yana bisiklet sporuyla ilgilendiğini söyleyen Düner, başına daha önce böyle bir şey gelmediğini söyledi. Vatandaşlara da seslenen Düner, “Kesinlikle ve kesinlikle aracı görmeden notere gidip de satışı almadan kapora vermesinler. Kapora adı altında dolandırıyorlarö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aracın genel görüntüleri

-Sporcu ile detay görüntü

-Röportaj

-Aracı kullanması

-Madalya ve kupalarla görüntü



HABER/KAMERA: Süheyla GÖZDERELİLER, YALOVA, (DHA)

Boyut: 292 mb - Süre:2.36 dk



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İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta yüzük, kuyumcuya teslim edildi

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist İan Camppel\'ın çalarak yuttuğu pırlanta yüzük, bilirkişi incelemesinin ardından polis ekiplerince kuyumcuya teslim edildi.

TALİPLİLERİ ÇIKTI

İşletmesinin ya da kendisinin isminin açıklanmasını istemeyen pırlantanın sahibi kuyumcu, DHA\'ya sözlü açıklamada bulundu. Türkiye\'nin ve Avrupa\'nın birçok şehrinde işletmelerinin bulunduğunu belirten kuyumcu, \"Bu tür hırsızlık olaylarıyla çok karşılaşıyoruz. Deşifre olduğumuz zaman, bazı fanatikler tarafından hedef haline getiriliyoruz. Yurt dışında bir kere böyle bir olay başımıza geldi, çok sıkıntı yaşadık. 2.5 kırat ağırlığında, 40 bin dolar değerinde özel yapım pırlantamıza ise kavuştuk. Yaşadığımız sıkıntıyı öğrenen bazı yabancı özel müşterilerimiz bizlere ulaşarak, pırlantayı vitrine koymamamızı, talip olduklarını söyledi. Avrupa ve Türkiye medyasında yer alan haberi görerek, bu taleplerini ilettiler. Gelen talep üzerine şaşırdık ve vitrine koyarak satışa çıkarmadık\" dedi.

KUYUMCU, ŞİKAYETÇİ OLDU

Hırsızlığı işletmenin güvenlik kamerasınca tespit ettiklerini hatırlatan kuyumcu, \"Tüm iyi niyetimizle, pırlantayı gönüllü vermesi karşılığında şikayetçi olmayacağımızı söylemiştik. Teklifimize yanaşmayınca şikayetçi olduk. Polisi, sağlık görevlilerini uğraştıran, özelikle bizi çok mağdur eden bu turistten şikayetimizi geri çekmeyeceğiz\" dedi.

Öte yandan İrlandalı turistin biraz halsiz olduğu, taburcu edilince \'nitelikli hırsızlık\' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kuyumcu dükkanının vitrininden müşteriler varken, görüntü

- Kuyumcuya teslim edilen pırlantadan görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 39 saniye-47 MB HD görüntü)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Azez\'de patlama; 5 ölü, 27 yaralı (3)

BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

Suriye\'nin Azez kentinde tamircilerin bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın bombalı araçla yapılan saldırıdan kaynaklandığı belirlenirken, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Bomba yüklü aracın infilak etmesiyle bölgedeki akaryakıt bidonlarının da alev aldığı, bunun da patlamanın şiddetini artırdığı kaydedildi. Patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçildi. Paniğe yol açan patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçilirken, yaralananlar ise ambulans ve araçlarla Azez\'deki hastaneye kaldırıldı. Burade tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan biri çocuk, 2 kişi ise ambulansla Kilis\'e sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansların geleşe

- Acilden görüntü

- Yaralıların taşınması

- Yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

103MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gazete dağıtım bayisinden para kasası çaldılar

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde bir gazete dağıtım bayisine giren hırsızlar, güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, içinde 50 lira, iş yeri çekleri ve işletme kayıtları bulunan para kasasını çaldı.

Dumlupınar Mahallesi 262 Sokak üzerinde bulunan gazete dağıtım bayisine dün akşam saat 21.00 sıralarında kapıyı kırarak giren hırsızlar, para kasasını el arabasına yükledi. Kasayı dışarı çıkaran hırsızlar, ardından kapı önündeki plakasını söktükleri araca yükledi. Hırsızlar araçla kaçtı. İş yeri sahibi Kadir Alcı\'nın şikayeti üzerine, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Uzun süredir takip edildiklerini düşündüğünü ve tahsilat gününe denk gelen bir günde hırsızlığın gerçekleştirildiğini belirten Kadir Alcı, \"Akşam saat 21.00 sıralarıydı, komşular aradı. Bunun üzerine iş yerine geldiğimde kapının kırıldığını, çelik kasanın yerinde olmadığını gördüm. Polise durumu bildirdik. Çekmecede 100 lira bozuk para vardı, ona dokunmamışlar. Kasanın içerisinde 50 lira, iş yeri çekleri ve işletme kayıtları vardı. Birkaç kez kapıyı açık unuttuğumuz oldu. Ama hiçbir zaman böyle hırsızlık olayı yaşamadık. En önemlisi büyük bir travma yaşıyoruz. Olay yerinde inceleme yapıp parmak izleri aldılar. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediler, yakalanmalarını bekliyorum\" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Hırsızlığın yaşandığı gazete dağıtım bayisinde yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, hırsızlarından biri kapıdan içeri girdikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştiriyor. İçeride ve iş yeri önündeki hareketliliği takip eden hırsız, masa üzerindeki telefonu alıp arka cebine koyuyor. Daha sonra gazete taşınan el arabasını alan hırsız, para kasasını yükleyerek dışarıya çıkarıyor. Hırsızlar kasayı aracın arka koltuğuna yükledikten sonra otomobile binerek uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-İşyeri sahibi Kadir Alcı\'nın konuşması

-Güvenlik kamerası hırsızlık görüntüleri

-Kadir Alcı’nın işyeri önünde ve içeride olayı anlatması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Anamur’da Alman simidi dağıttılar

MERSİN’in Anamur ilçesinde Almanya’nın Bingen kentinden gelen 10 kişilik kardeş kent heyeti, vatandaşlara Alman simidi dağıttı.

Bingen’den gelen heyet ilçede çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra Muşurup Sanat Sokağı’nı gezdi. Heyet Belediye Başkanı Mehmet Türe\'nin de katılıyla beraberinde getirdikleri Alman simidini dağıttı. Başkan Türe, Bingen’in meşhur tuzlu simitlerinin burada tanıtıldığını söyledi.

Kaynaşma amaçlı bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Türe, kendilerinin de Alman heyetin bu etkinliğine misafir olduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceği söyledi.

Bingen Anamur Dostluk Derneği eski Başkanı Helmut İrmen, amaçlarının hem Almanya’nın simidini kardeş kentte tanıtmak, hem de kardeşlik ilişkilerini devam ettirmek olduğunu ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alman simidi dağıtılırken

- Helmut başkana simit ikramı

- Başkan ile röp.

- Helmut ile röp.

- Alman simidi ile çay içerlerken

- Genel ve detay görüntüler

- Muşuruptan genel görüntü

Süre:5.17 Dk. Boyut: 234 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)