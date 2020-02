DHA YURT BÜLTENİ-13

1)CHP\'Lİ BÖKE: \'GELMİŞTİR SATIYORUM, PARASINI KRİZE KARŞI KULLANIYORUM\' DİYEN BİR İKTİDARA İHTİYACIMIZ VAR

DENİZLİ\'ye gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Katar Emiri\'nin hediyesi olan VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili olarak eleştirdi. Böke, \"Bu ülkenin paraya ihtiyacı varsa, uçan saraylar hibe edilirken, \'Ben almadım, hibe ediliyor\' anlayışıyla değil, \'Gelmiştir satıyorum, parasını krize karşı kullanıyorum\' diyen bir iktidara ihtiyacımız var\" dedi.

CHP Denizli İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke\'ye CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar eşlik etti. Çok sayıda partilinin de katıldığı basına kapalı yapılan toplantı öncesi konuşan Böke, hibe uçak, karma eğitim ve ekonomik krizle ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın CHP\'nin İş Bankası\'ndaki hissesiyle ilgili açıklamasını hatırlatarak konuşmasına başlayan Böke, konunun İş Bankası olmadığını ifade ederek, \"Üzeri kapatılmak istenen uçan sarayı hatırlatalım. Kışlık saray yetmedi, yazlık saray geldi. Bunlar yapılırken işçiler öldü, dağlar talan edildi, ağaçlar kesildi. Rantçı anlayış perçinlendi. Şimdi bu yetmedi, bir de uçanı geldi. Hibe mi edildi, satın mı alındı hiç fark etmez. Nihayetinde bu ülkenin vatandaşları kaynak sıkışıklığı nedeniyle ücretine el atılmışken, işinden ediliyorken, işinde can veriyorken, bir iktidarın yapması gereken en temel şey bu uçağı satmaktır. Bu ülkenin paraya ihtiyacı varsa, uçan saraylar hibe edilirken, \'Ben almadım hibe ediliyor\' anlayışıyla değil, \'Gelmiştir satıyorum, parasını krize karşı kullanıyorum\' diyen bir iktidara ihtiyacımız var. İş bankası tartışması bunun üzerine siyasetin örtmeye çalıştığı örtüdür. Örtülmesine izin vermeyeceğiz\" dedi.

\'EĞİTİMDEKİ KRİZ, EKONOMİK KRİZDEN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR\'

\'Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılırö maddesi kaldırıldığını hatırlatan Böke, \"İşsizlik yüzde 10.2\'ye çıkmış. Kadınlar arasında işsizlik yüzde 13.5, gençler arasında yüzde 19\'u aşmış. Her 5 gençten 1\'si işsiz. Genç kadınlar arasında işsizlik yüzde 24\'ü aşmış. Eğitim içinde verdiğimiz eşitlik mücadelesi, kız çocuklarının erkeklerle eşit fırsatlara erişebildiği, bu coğrafyanın neresinde doğarsa doğsun, Cumhuriyet değerleriyle yetişebileceği, Cumhuriyet okullarına erişebileceği fırsatında eşitlik mücadelesi aslında ekonomi mücadelesidir. Büyüyecek kız çocuklarının erkek çocuklarının, iş imkanlarına erişeceği, yaşam mücadelesinde ortak olabileceklerinin ilk adımlarını sınıflarda atıyorlar. Onun için eğitimdeki kriz, ekonomik krizden bağımsız değildir\" dedi. Çare bulmak için Türkiye genelinde toplantılar yaptıklarını söyleyen Böke, \"CHP her ilde, ekonomi heyetleriyle, ekonominin doğrudan paydaşlarıyla buluşarak toplantılar düzenliyor. Bunlar kurulması gereken yeni siyasetin ilk adımları olarak değerlendirilmelidir. Kurulması gereken yeni siyaset, sandıktan sandığa demokrasiye dair olan yurttaşlar değil, aktif yurttaşlık bilinciyle her adımda bu mücadeleye ortak olmayı gerektiriyor. Bu kriz artık yüzde 99\'un krizi, oysa bu krizi çıkartan yüzde 99 değildir\" diye konuştu. Böke, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kimileri kendisine uçan, kaçan her yerde saray yapmakla meşgul. Bir kışlık yetmiyor, yazlık ekleniyor. Yazlık yetmiyor uçanı ekleniyor. Öte yanda \'Tahta kurularıyla uyumaya beni mahkum etme\' diye çığlık atan işçilerin olduğu Türkiye\'den bahsediyoruz. Bir yanda yüzde 96 sapmayla yolcu garantisi verilmiş rantçı sermaye var. Bir yanda \'Bugün işe gidiyorum ama ölmeden gidebilecek miyim\' endişesi duyan yüz binlerce, milyonlarca emekçi var. Bir yanda ejder meyveli içeceklerle sarayda kahkaha atanlar var. Öte yanda \'Acaba bugün maaşımı alabilir miyim? Çocuklarıma sofraya bir ekmek koyabilir miyim?\' endişesi duyan milyonlarca emekçi var. Aslında bu tablo, krizin niye ortaya çıktığını çok net ortaya koyuyor. Toplumun yüzde 1\'i, yüzde 99\'u yok sayarak kendisini zengin etmeyi hedefleyen bir siyasi anlayışın sonucunu yaşıyoruz.\"

2)ABDEST ALMAK İÇİN SU ALMAYA ÇALIŞTIĞI KANALA DÜŞÜP BOĞULDU

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, Suriyeli Cuma El Hüseyin (14) abdest almaya çalıştığı sırada sulama kanalına düşerek boğuldu.

Olay, Viranşehir\'in Ayaklı kırsal mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında abdest almak için matara ile su almaya çalışan Cuma El Hüseyin, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre çırpındıktan sonra akıntıya kapılan Hüseyin, yakınlarınca sudan çıkarılıp Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

3)KİLOSU 940 LİRAYA SATILAN ANZER BALINA 5 TON SİPARİŞ GELDİ

RİZE\'nin İkizdere Anzer yaylasında üretilen dünyaca ünlü Anzer balı kilosu 940 liradan satışa çıktı. Anzer balı için yurt içi ve yurt dışından 5 tona yakın sipariş alındı.

İkizdere ilçesi Anzer yaylasında üretilen Anzer balı satışa çıktı. Hacettepe Üniversitesi tarafından tahlilleri yapılan bal kilosu 940 liradan alıcı buluyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, balın satışına başladıklarını belirterek yurt içi ve dışından yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Civelek, \"Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyükleri balımızı talep etmektedir. Ballarımız valilik kanalıyla devlet büyüklerimize ulaştırılıyor. Yurt dışından Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden Anzer balına yoğun ilgi var. Avrupa\'nın birçok ülkesine de ballarımızı gönderiyoruz. Bu hafta içerisinde Almanya\'ya bir kargo gönderdik.\" dedi.

\'ÜRETİLEN BAL TALEBİ KARŞILAMAYACAK\'

Anzer balına yurt içinden birçok talebin geldiğini söyleyen Civelek, \"Anzer balı için bu yıl yeterli geleceğini düşünmüyorum. Ürtilen miktar talebi karşılayamayacak. Anzer balına ülkemizin her köşesinden birçok talep geliyor. Ortalama 5 bin kilogram balın Türkiye\'nin beklentisini karşılayacağını düşünüyorum. Mevcut bal miktarımızla bu talebi karşılayamıyoruz.\" diye konuştu.

Tüketicileri sahte bal konusunda da uyaran Civelek,\"Piyasada tahlil edilmemiş, etiketsiz ve mühürsüz ballar var. Tüketicilerin bu tür ballara talep göstermemelerini istiyorum. Üzerinde etiketi, bandrolü ve son kullanma tarihi olan ürünleri tercih etmelerini rica ediyorum.\" ifadelerini kullandı.

4)KAN İÇERİSİNDE YÜZLERCE METRE YÜRÜDÜ

ANTALYA\'da cam kırığıyla vücçuduna zarar veren S.T., kan içinde yüzlerce metre yürüdü.

Antalya\'da alkollü olduğu iddia edilen S.T., gece saatlerinde Konyaaltı Caddesi üzerinde yürürken elindeki cam kırığıyla vücudunun göğüs ve karın kısmına zarar verdi. Çevrede bulunanlar S.T.\'nin kan içerisinde yürüdüğünü görünce polise haber verdi. Konyaaltı Sahili girişinde bulunan varyant kısmına gelen S.T., buradaki banklarda bir süre oturdu. Ardından yürümeye devam eden S.T., Konyaaltı Sahili\'ne geldi. Kumsalda bir süre oturan S.T., ardından denize girdi. Denizden çıktıktan sonra falezlere doğru tırmanan S.T., burada bir süre oturdu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık görevlileri S.T.\'nin yanına gitti. Alkollü olduğu ve vücudundaki kesiklerin derin olduğu gözlenen S.T., sağlık görevlileri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.



5)ADNAN MENDERES SİVAS\'TA ANILDI

AK Parti Sivas İl Başkanlığı 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes için anma programı düzenledi. Program Adnan Menderes\'in idam edildiği saat olan 13.21\'de başladı. Tarihi Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen anma etkinliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, sivil toplum kuruluşu başkanları ile partililer katıldı. Adnan Menderes\'in idam edildiği 13.21 saatinde başlayan anma programında konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, 27 Mayıs darbesinin Türkiye\'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi. Aksu, \"Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi\'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti\'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes\'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 Darbesi\'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi\'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz.\" dedi.

İSMET YILMAZ: \"15 TEMMUZ\'DA, \'MİLLET MENDERES\'İ ASTINIZ, ÖZAL\'I HARCADINIZ AMA ERDOĞAN\'I YEDİRTMEYECEĞİZ\' DEDİ

Anma programında konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise demokrasi şehitlerini 57\'nci ölüm yıl dönümlerinde rahmet ve özlemle andığını ifade ederek \"Bunların ne suçu vardı tek şey söyledi. \'Yeter artık söz milletindir. Ancak bu ülkeyi kendilerinin sahibi olarak görenler geri kalan milletin de hepsini maraba görenler, milletin haddini aştığını düşündüler. Ne yaptılar millete ders vermeleri gerekirdi. Milleti asamadıklarından milletin temsilcisi olan başbakanı, dışişleri bakanını ve maliye bakanını astılar. Bilin ki bu zihniyet bugünde yaşamaktadır. Onun içinde diyorlar ki bu milletten yüzde 99 oy alsanız her istediğinizi yapamazsınız. Milli irade biz 4 Eylül Sivas Kongresi\'nde söyledik. Kuvayi milliyeyi amil, iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır. Bugün de onu söylüyoruz. Milletin gücünden büyük güç tanımıyoruz. Milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. Ama 1960 darbesini yapanlar milletin seçtiklerini darağacına gönderdiler. Önce iktidardan uzaklaştırdılar, sonra astılar. Bu millet Menderes ve demokrasi düşmanlarına milli irade düşmanlarına 1960\'tan bu yana hiçbir zaman tek başına iktidarı vermedi ve bundan sonra da iktidar vermeyecektir. Darbecilere de 15 Temmuz\'da öyle bir ders verdi ki millet iradesi üzerine söz söyleyenleri bu millet geçmişte tereddüt yaşadı, olabilir mi diye bekledi ama bu sefer millet şunu dedi: \'Menderes\'i astınız, Özal\'ı harcadınız ama Erdoğan\'ı size yedirtmeyeceğiz\' dediler. İnanıyoruz ki bu millet kendisine hizmet edene her zaman sahip çıktı. Bu milletin değerlerini değeri bileni de her zaman başının üzerinde tuttu. 27 Mayıs kara bir gündür demokrasi tarihinde. Bu saatte anıyoruz, Menderes\'in idam edilmesini.\" ifadelerini kullandı.

6)OKUL ÖNCESİ UYUŞTURUCU SATICILARINA NARKOTİK EKİPLERİNDEN DARBE

BURSA\'da Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri eğitim yılının başlaması ile okul önlerinde uyuşturucu satmak isteyen kişilere baskın düzenledi. Yakalanan aralırnda kadınlarında bulunduğu 10 kişi adliyeye çıkartıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün başlayan 2018-2019 eğitim yılı öncesinde öğrencilere uyuşturucu satmak için hazırlık yaptıklarını belirlediği kişileri savcılıktan alınan izin ile takibe aldı. Öğrencilere kullanıma hazır uyuşturucu madde hazırlayan 10 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. Aralarında kadınlarında bulunduğu şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 68 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 476 adet ecstasy, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanmaya ve paketlemeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu satan şebeke üyesi 8 kişinin daha önce yakalanıp tutuklandığını belirten Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sorgulamaları tamamlanan 10 kişinin ise \"Uyuşturucu ticareti yapmakö suçlarından adliyeye çıkartıldığını açıkladılar.

Bu arada uyuşturucu satan şüphelilerin adliyeye çıkartılırken görüntü ve fotoğraflarını çeken basın mensuplarına hakaret edip küfür ettikleri gözlendi.

7)MAKİNE PARÇASININ İÇERİSİNDEN 47 KİLO EROİN ÇIKTI

İZMİT\'te, polisin durdurduğu bir kamyonetin kasasındaki silindir şeklindeki makine parçası açıldığında içerisinden 47 kilo eroin çıktı. Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu\'nda İstanbul\'a gitmekte olan bir kamyoneti takibe alarak durdurdu. Kamyonet yol üzerindeki bir dinlenme tesisine çekildi. Kamyonetin kasasında bulunan silindir şeklindeki makine parçası aşağı indirildi. Narkotik köpeği tepki verince makine parçası söküldü. Makine parçasının içerisine gizlenen 90 paket halinde 47 kilo eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

