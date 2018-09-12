DHA YURT BÜLTENİ 13

Bakan Gül: Başarılı operasyon oldu, yargı hak ettiği cezayı verecektir /// YENİDEN



Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısı faillerinden Yusuf Nazik\'in, MİT tarafından Suriye\'de yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesiyle ilgili, \"Başarılı bir operasyon olmuştur. Bağımsız yargı hak edene, hak ettiği cezayı verecektir\" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Konya Valiliği\'ni ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, 2013 yılında, 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik\'in, MİT operasyonuyla Suriye\'nin Lazkiye kentinde yakalanarak, Türkiye\'ye getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yargının, hak edilen cezayı vereceğini vurgulayan Bakan Gül, şunları söyledi:

\"MİT Başkanlığı\'nın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldısının faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye\'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı, bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye devam edecektir. Failler, elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargı da hak edene, hak ettiği cezayı verecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Gül\'ün açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Küçük futbolcu kale direği kurbanı

Onur ATIŞ / MANİSA, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor\'un futbol spor okullarında eğitim gören 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenmanda kafasına kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Güzelyurt Mahallesi\'ndeki Fikri Bayrıl Tesisleri\'nde sabah antrenmanına çıkan Muharrem Ege, arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direğinin altında kaldı. Portatif kalenin devrilmesi sonucu başının arkasından ağır yaralanan minik sporcu, olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından önce Özel Grandmedical Hastanesi\'ne kaldırılıp ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne getirildi.

Minik sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Manisa Emniyeti, talihsiz kazanın ardından soruşturma başlattı. Tesislere gelerek inceleme başlatan polis, antrenörler E.K ve A.A ile tesis sorumlusu Ç.Ş.S\'yi gözaltına aldı. Teknik adamların ve sorumlunun ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. Acı olayın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor taziye açıklaması yaptı. Muharrem Ege Öztürk\'ün cenazesinin ailesinin memleketi Gördes\'e götürüldüğü, yarın Güneşli Köyü\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikri Bayrıl Tesisleri\'nden görüntü

- Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'nden görüntü

GÖRÜNTÜLER \'SPOR\' SIRASINA GEÇİLDİ

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Köprüye girmek için manevra yapamayınca dereye uçtu.. O anlar kamerada

EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 14 yaşındaki Efe Kahraman bisikleti ile dere yatağının kenarındaki korkulukları çarparak 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alınırken, dere yatağına düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Ereğli Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak\'ta bisikleti ile gezen Efe Kahraman, bisikleti ile demir korkuluklara çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Çocuğun dere yatağına düştüğünü görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen ekipler merdivenle dere yatağına inerek, Efe Kahraman\'a müdahalede bulundu. Vatandaşların da yardımı ile dere yatağından çıkarılan Efe Kahraman Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Efe kahraman tedavi altına alındı. Efe Kahraman\'ın dere yatağına düştüğü an ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERASI

Efe Karaman\'ın bisikleti ile ilerlemesi

Demir korkuluğa çarpması, dere yatağına düşmesi

Mahallelinin toplanması

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

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Olay yerinden görüntü

Mahalle sakini ile röp

554 MB/3 dakika 52 saniye

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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Gelibolu\'da çiftlikteki yangında 45 koyun telef oldu

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde çiftlikte çıkan yangında 45 koyun telef oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Fındıklı yolu üzerindeki Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kavaklı\'ya ait çiftlikte 67 küçükbaş hayvanın bulunduğu damda henüz nedeni belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Gelibolu Orman İşletme Şefliği\'ne ait ekiplerin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 67 koyundan 12\'si zarar görmeden kurtarıldı, 45 koyun telef oldu, ölmek üzere olan 10 koyun ise kesildi. Yangının ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın sonrası yanan damdan ve telef olan koyunlardan cep telefonu görüntüsü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)

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Türk Kızılayı: İdlib’den göç ile ilgili her türlü tedbiri aldık

TÜRK Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, İdlib\'den olası bir göç için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda İdlib için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akgündüz, İdlib\'e yönelik yapılan bombalamanın neticesinde bazı insanların korkudan göç ettiklerini ancak bunun münferit olduğunu söyledi. Akgündüz, \"Bu toplu göç hareketi değil, bazı ailelerin kendi imkanları ile münferit olarak yaptıkları göçtür. Kızılay olarak bölgeye gelen ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz\"dedi.

Hazırladıkları gıda kolilerinin bir aileye yetecek kadar olduğunu belirten Akgündüz, \"Bölgede 40’ın üzerinde kamp var. Bu kampların sorumluluğunu almış durumdayız. Yaklaşık 150 bin kişiye destek barınma beslenme, sağlık, hijyen, eğitim konularında destek veriyoruz\" diye konuştu. 2012 yılından bu yana bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akgündüz şöyle dedi:

\"Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kamplarda yürüttüğümüz çalışmada insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarınız devam ediyor. Devletimiz ve AFAD ile birlikte işbirliği halinde gelecek herhangi bir olayda faaliyetimizi sürdürmek için gereken tedbirleri alıyoruz.\"

Görüntü dökümü

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- TÜRK Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz\'ün konuşması

- Yardım malzemeleri

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02’11’’ BOYUT: 252 MB

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay),(DHA)

