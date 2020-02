DHA YURT BÜLTENİ 13

KAÇKARLARA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları’na dün kar yağdı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyaza büründü. Çayeli Doğa Sporları Kulübü sporcuları Turgay Kuruçaylıoğlu, Osman Aslan ve Alper Kaplan da kar yağışı altında Kaçkarların Verçenik zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. İki gün süren zorlu tırmanışta zirveye ulaşan sporcular, Türk bayrağı ile poz verdi. Bu arada Kaçkar Dağı çevresindeki yaylalarda kalan yaylacılar da kar yağışı ile birlikte dönüş hazırlığına başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karlı dağlardan görüntüler

HABER KAMERA: Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN, (Rize),

KATİL ZANLISI KARDEŞLER YAKALANDI

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde mart ayında çıkan silahlı çatışmada ölen kişinin kardeşleri, kardeşlerinin ölümünden sorumlu tuttukları kişileri kurşun yağmuruna tuttu. Bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına neden olan iki kardeş yakalandı. Mart ayında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı.

Mart ayında, Akyazı Ada Caddesi\'nde bir kasap dükkanının önünde meydana gelen silahlı saldırıda kurşunların hedefi olan dükkan sahibi Coşkun Furuncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı çatışmaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kardeşi ile birlikte dükkanın önünde bekleyen Coşkun Furuncu\'ya dükkanın karşısında duran bir otomobilden ateş açıldı. Coşkun Furuncu ve kardeşinin karşılık vermesiyle başlayan silahlı çatışmada, taraflar birbirlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu görüldü.

2 KARDEŞ YAKALANDI

Mart ayında yaşanan silahlı çatışmanın devamında ise ölen Coşkun Furuncu\'nun kardeşleri 29 Ağustos akşamı Akyazı Taşburun Mahallesi\'nde içerisinde husumetli oldukları kişilerin bulunduğu bir markete silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda market sahibi Yunus Bilgin olay yerinde hayatını kayberken, 2 kişi de yaralandı. Saldırının ardından katil zanlıları olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu katil zanlısı kardeşlerden Erbay F\'yi Çanakkale\'de, İlyas F\'yi ise kendisine yardım ve yataklık eden H.Ö. ile birlikte Kocaeli\'nin Karamürsel ilçesinde bir restoranda yakaladı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca, cinayet zanlılarına yardım etmeleri nedeniyle daha önceden yakalanarak gözaltına alınan E.Ş., S.B., H.Y, M.T. A.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mavi montlu olan Coşkun F. ile kardeşi dükkanın dışında görüntüsü

Yolda duran araçtan ateş açılıyor

Aracın arkasından ateş açılması

AKYAZI(Sakarya), (DHA) -

ÖZEL OKUL FORMA FİYATLARINI FAZLA BULAN VELİLER ALTERNATİF ARIYOR

İZMİR\'de, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül öncesinde okul alışverişleri başladı. Özel okul kıyafetlerinin fiyatları cep yakınca, veliler, okuldan almak yerine farklı teksil firmalarının benzer ürünlerine yöneldi. Okulun armasını, yarı fiyatına satın aldıkları kıyafetlere diktiren veya ördüren veliler, bu sayede tasarruf yapıyor.

Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve velileri alışveriş telaşı sardı. Özel okullardaki öğrenci kıyafetlerin fiyatı ortalama 900 ila 1200 TL\'yi bulunca, çok sayıda veli alternatif aramaya başladı. Özel okullarının kendisinin sattığı kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL arasında iken, alternatif tekstil firmaları aynı modeli 15.95-22 TL arasında satıyor. Özel okulda fiyatı 100- 120 TL olan pantolonu mağazalarda 29.95-35 TL arasında fiyatlara bulmak mümkün oluyor. Veliler, okulun armasını dışarıdan satın aldıkları bu kıyafetlere ördürerek, çocuklarının ihtiyaçlarını yarı fiyatına karşılamış oluyor.

Velilerin mağduriyetine dikkat çeken Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, \"Veliler, özel okulların öngördüğü okul kıyafeti fiyatlarından hiç memnun değiller. Kıyafetlerle ilgili alternatif yollara yöneliyorlar, bir arayış içindeler. Dışarıdan benzer ürünleri alarak üzerine özel okul amblemini ördürme, diktirme yoluna giden çok fazla veli var. Özel okullar, okul kıyafeti konusunda hiçbir pazarlık payı bırakmıyor. Dolayısıyla veliler bu durumdan oldukça şikayetçi\" dedi.

FİYATLAR YARI YARIYA FARK EDİYOR

İzmir’deki bazı özel okulların kıyafet satış fiyatları ise şöyle: Kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL, V yaka tişört 45- 65 TL, şort etek 59- 98 TL, şapka 15 TL, uzun kollu sweat 98-135 TL, ekose şort 55- 65 TL, uzun kollu penye 58-65 TL, uzun kollu polar 100-165 TL, penye 45- 58 TL, yelek 70-120 TL, pantolon 100- 120 TL, eşofman takımı 135 TL.

Alternatif tekstil firmalarında ise fiyatlar şu şekilde: Kısa kollu polo yaka tişört 15.95-22 TL, V yaka tişört 9.95-15.95 TL, şort etek 20-29.95 TL, uzun kollu sweat 29.95-39.95 TL, uzun kollu penye 19.95 TL, uzun kollu polar 35.95 TL, yelek 29.99 TL, pantolon 29.95-35 TL, eşofman takımı 49.95 -59.95 TL.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay ile röp

- Kıyafetlerle ilgili görüntü

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

27 SUÇ KAYDI BULUNAN GASPÇI TUTUKLANDI

KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, dövdüğü kişinin 1070 lirasını gasbettiği öne sürülen İsa C. (36), yakalanarak, gözaltına alındı. Hakkında 27 suç kaydı bulunan İsa C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. T.E. (63), kaldırımda yürürken, İsa C.\'nin saldırısına uğradı. Dövülerek cebindeki 1070 lirası gasbedilen T.E., çevredekilerden yardım istedi. Yoldan geçenler, İsa C.\'yi yakalamak için peşinden koştu. Bu anlardaki kovalamaca, MOBESE kameralarına yansıyınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsa C.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İsa C.\'nin yapılan üst aramasında, 1070 lira ele geçirildi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan T.E. ise olay yerine çağrılan sağlık ekibince ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Hakkında \'kasten yaralama\', \'tehdit\', \'hakaret\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'yağma\' suçlarından 27 suç kaydı bulunan İsa C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin vatandaşlar tarafından kovalanması(Güvenlik kamerası)

-Şüphelinin adliyeye çıkartılması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)