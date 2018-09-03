DHA YURT BÜLTENİ 13

1)FOÇA\'DA DENİZE SIZAN PETROLÜ TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İZMİR\'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Deniz kıyısındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasından sonra karada da temizlik başladı. Ekiplerin çalışmalarının bir hafta kadar süreceği ifade edildi.Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolü temizleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, özel yetkilendirilmiş firma görevlilerinin temizlik çalışmaları karaya taşındı. Bu sabahtan itibaren sahilde temizleme çalışmalarına başlandı. Petrolün yoğun olarak kirlilik yarattığı bölümlerdeki kumlar ile taşlar toplandı. Bazı bölümlerde ise özel petler kullanıldı.

SIZINTININ KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Bir yandan temizlik çalışmaları sürerken, diğer yandan ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekiplerin, sızıntının kaynağının tespiti için araştırmalarının devam ettiği ifade edildi. Geçen cuma gününden beri yapılan bu araştırmalardan henüz bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de, temizleme çalışmalarından en önemli kısmın aşıldığını, artık ince temizlik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Temizleme çalışmalarından görüntü.

- Anoslar

Haber: Taylan YILDIRIM - Seyfi GÜL, Kamera: Tekin GÜRBULAK / FOÇA (İzmir), (DHA)

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2)VURDUĞU BOZ AYI YAVRUSUNU YOLDA SÜRÜKLEDİ, 17 BİN LİRA CEZA UYGULANDI



GÜMÜŞHANE\'de bir kişi tüfekle vurduğu boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple çekerek karayolunda sürükledi. Ekipler tarafından yakalanan ismi açıklanmayan kişiye, 17 bin 455 lira idari para cezası kesildi.

Olay, Gümüşhane\'nin İkisu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde, boz ayı yavrusunu ayağına bağladığı iple karayolunda sürükleyen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Haber verilmesi üzerine köye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, yavru ayıyı tüfekle vuran kişiye, \'4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu\' kapsamında, 17 bin 455 lira idari para cezası kesti.

FOTOĞRAF

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Arzu ERBAŞ/GÜMÜŞHANE, (DHA)-

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3)KEDİYİ KURTARMAK İSTERKEN, KENDİSİ AĞAÇTA KALDI

KIRŞEHIR\' de ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan genç,İtfaiye ekiplerinin yardımıyla çıktığı yerden inebildi.

Olay akşam saatlerinde Kırşehir\'in en işlek caddelerinden olan Terme Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen bir genç ağaçta sürekli miyavlayan kedinin inemediğini fark etti. Bunun üzerine üniversiteli genç, yavru kediyi kurtarmak için ağaca çıktı. Yükseklik korkusu nedeniyle yarım saat boyunca hareket edemeyen yardımsever genç için arkadaşları, itfaiyeyi aradı. Ağaçta mahsur kalan gencin arkadaşları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler merdivenle genci yarım saat sonra kurtardı.

Olay yerine gelen Polis ekipleri çevredeki kalabalığı uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise önlem için bir süre bekletildi.

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA)-

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Nakliye deposundaki yangın, 7 saatte söndürüldü (EK)

4)HASARIN BOYUTU VE ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda çıkan ve 7 saatte güçlükle söndürülen deponun gündüz çekilen görüntüleri, zararı gözler önüne serdi. Yangında lastik, ahşap mobilya malzemeleri ve kimyasal maddelerin yandığı belirtildi. Depodaki bir iş makinesi ile çok sayıda makinenin tamamen yandığı kaydedildi. Depoda büyük hasar oluştuğu belirtildi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, depodaki yangının dış kaynaklı olup olmadığını incelerken, itfaiye ise yangının çıkış nedenini araştırıyor. Maddi hasarın ise inceleme sonrası belli olacağı öğrenildi.

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına, 50 araç ve 120 personelle 6 ayrı noktadan müdahale ettiği belirtildi. Yangının deponun arka bölümündeki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla büyüdüğü ifade edildi. Ayrıca Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopterin yangına havadan su atarak söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Depodan gündüz detay görüntüler

- Yanan bölümden detay ve genel görüntüler

(Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)KARADENİZ\'DE BOĞULAN İŞÇİ, TOKAT\'TA TOPRAĞA VERİLDİ

SAMSUN\'da serinlemek için girdiği Karadeniz\'de akıntıya kapılan ve baygın halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Serdal Çetin (31), Tokat\'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Erbaa\'da bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan Duran-Rukiye Çetin çiftinin 5 çocuğundan biri olan Serdal Çetin, arkadaşları Naci Erdem, Rahman Yıldırım ve Ramazan Yıldırım ile birlikte gezmek amacıyla geçen cumartesi günü Samsun’a gitti. Atakum ilçesi, Denizevleri Mahallesine giderek denize giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı. 3’ü kendi imkanlarıyla denizden güçlükle çıkarken, Serdal Çetin suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişi ayakta tedavi edilirken, kaybolan Serdal Çetin deniz polisinin 25 dakikalık çalışması sonrası baygın halde bulunarak sudan çıkartıldı. Serdal Çetin’in kalbinin durduğu belirlendi. Özel bir hastaneye sevk edilen Çetin’in kalbi burada yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Çetin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün yaşamını yitirdi.

Çetin\'in cenazesi hastane morgundan alınarak memleketi Tokat\'ın Erbaa ilçesine getirildi. Mehmet Akif Mahallesindeki evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze, Gemiciler Camisine getirildi. Çetin, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. 4 arkadaşın Temmuz ayında da Samsun’da deniz kenarında çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından görüntüler

-Cenazenin uğurlanışı

-Ölen işçinin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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6)MİDİBÜSÜN ALTINDA KALAN MOTOSİTLETLİ ÖLDÜ

İZMİR\'in Konak ilçesinde, aynı yönde giderken midibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü Murat Turan (39) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Gaziemir\'den Bornova yönüne giden, Murat Turan yönetimindeki 33 KR 546 plakalı motosiklete, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait, A.Ü. yönetimindeki 35 PK 254 plakalı, içinde yolcu bulunmayan midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan Turan sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kaza sırasında kaskı takılı olduğu belirtilen Turan\'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza sonrasında Yeşildere Caddesi\'nde trafik kontrollü olarak, iki şeritten sağlandı. Midibüs şoförü A.Ü. gözaltına alınırken, Turan\'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Turan\'ın cesedinden görüntü

- Ekiplerin çatışmasından görüntü

- Trafikten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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7)ADANA\'DA YENİ ADLİ YIL TÖRENİ

ADANA\'da 2018-2019 adli yıl açılışı nedeniyle düzenlenen törende Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Bölge Adliyesi ve Adana Barosu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Atatürk Parkı’nda düzenlenen törene Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem baro başkanı Av. M. Ziya Yergök, Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana Adliyesi ve Adana Barosu mensubu çok sayıda hakim, savcı ve avukatlar ile adliye personel katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çelengini Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliyesi’nin çelengini, Adana Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Baro’nun çelengini ise Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Av. Semih Gökayaz ve Sayman Av. İlknur Önal Atatürk Anıtına sundu.

BARO\'YA YENİ HİZMET BİNASI

Daha sonra Adana Adliyesi\'nde devam eden törende meslekte 30-35 yılını dolduranlara plaket verildi. Plaket verme töreninde konuşan Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Seyhan Nehri’nin Yüreğir kıyısına Adana Barosu’nun hizmet binasını inşa etmeye başlayacaklarını belirterek, \"3 bin metrekare alana ait bir arsayı Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin kamuya tahsis kararı ile Adana Barosu\'na kazandırmış durumdayız. Türkiye Barolar Birliğinin projelendirmesiyle ve inşaatı üstlenmesiyle de çok kısa süre içerisinde içinde konferans salonu, sanat galerisi, çalışma alanları, komisyon çalışma odaları, kütüphane gibi birçok alanın bulunduğu hizmet binamızın başlangıcını vermiş durumdayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Baro Başkanı Av. Veli Küçük konuşması

- Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması

- Plaket verilmesi

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'42\" BOYUT: 189 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)

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8)MODİFİYE ETTİRDİĞİ KLASİK MİNİBÜSTE YOK YOK

ÇORUM’da Mali Müşavir Bilal Özaydın, yarım asırlık klasik minibüsü otel odası konforunda döşetti. Mutfak, yatak, televizyon ve tuvalet dahi bulunan minibüs, gelin arabası olarak ta hizmet veriyor.

Klasik otomobil meraklısı Mali Müşavir Bilal Öztürk, 1972 model vosvos t2 minibüs satın aldı. Minibüsün bakımını yaptıran ve modifiye ettiren Öztürk, içerisine mutfak, yatak, televizyon ve tuvalet yerleştirdi. Ses sistemleri de taktırdığı minibüs yenilendi. Öztürk, minibüsü yakını evlenen Tayyip Zorlu (29) ile Ayşe Öztürk (28) çiftine gelin arabası olarak tahsis etti. Minibüs düğünde davetlilerin ilgi odağı oldu.Damat Tayyip Zorlu, nostaljik araçları sevdiğini belirterek \"Çok rahat bir gelin alma merasimi gerçekleştirdik. Gelin arabamıza ilgi vardı\" dedi. Bilal Özaydın da aracı aldıktan sonra bakımını yaptırdığını belirterek \"Bizim hayat tarzımız arabayla, eski klasik araçları çok seviyorum. İçerisine mutfak başta olmak üzere, yatak, televizyon hatta birde tuvalet yaptırdım. İyide bir ses sistemi koydurdum. Şuan aracımı bir otel odasından farksız hale getirdim. Gelin arabası da yaptık. Çokta ilgi çekti ve güzel oldu. “ diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Gelin alma

-Minibüsün sahibi Bilal Özaydın açıklama

-Damat Tayyip Zorlu açıklama

-Vosvos minibüs iç ve dış çekim

-Detaylar

(SÜRE: 5. 59 Dk) ) (BOYUT:645 MB)

Haber - Kamera:Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA)

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9) İLK DERS ZİLİ RUS OKULU\'NDA ÇALDI

RUSYA Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ile eş zamanlı olarak bugün Antalya\'daki Rus Okulu\'nda ülkedeki ilk ders zili çaldı.Antalya\'da, Rusya Federasyonu müfredatına göre eğitim veren Uluslararası Eduant Rus Okulu\'nda ders zili çaldı. 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı Rusya Federasyonu ve tüm eski Sovyet ülkelerinde de 3 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Rusya Federasyonu ile eş zamanlı olarak Türkiye\'deki ilk ders zilinin çaldığı Rus Okulu\'nda, tören düzenlendi. Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış törenine Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu yetkileri, öğrenciler ve velileri katıldı. Rusça ana dilde eğitimin verildiği okulda yapılan yeni eğitim- öğretim yılı açılış töreninde, birinci sınıf öğrencileriyle birlikte Başkan Böcek, taşınabilir okul zilini çaldı.

\'HERKESE EŞİT MESAFEDE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ\'

30 bin Rus\'un yaşadığı ilçede bu okulun olmasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Böcek, \"İki dost ülke olarak burada sizlerin talepleri doğrultusunda değişik etkinlikler de yapmaktayız. Konyaaltı Sanat Merkezi\'nde kurslarımız da var. Konyaaltı\'nda yaşayan herkese eşit mesafede hizmet etmeye çalışıyoruz. Yeni eğitim- öğretim yılının çocuklarımıza, ailelerine ve öğretmenlerine hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum\" dedi.

Rus öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Böcek, tahtanın üzerinde Türk okullarında olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe\'yi görünce duygulandığını dile getirdi. Böcek, \"Türk- Rus dostluğu içerisinde bugün Antalya\'da Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Şüphesiz dünyanın en güzel yeri Antalya\'dır\' diyerek tarif etmiştir. Bugün Antalya\'nın güzel ilçesi Konyaaltı\'nda 30 bine yakın Rus vatandaşımız var ve tabi ki eğitim olmazsa olmazımızdır. İlk zili çaldık, burada bizden önce başladılar\" diye konuştu.

300 ÖĞRENCİ VAR

Okul sahibi Victor Bikkenev ise Rus Okulu\'nda, Rusya Federasyonu\'nun yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Özbekistan gibi farklı ülkelerden yaklaşık 300 öğrencinin bulunduğunu kaydetti. Bikkenev, Rusya Federasyonu ve BDT ülkelerinde normalde 1 Eylül\'de okulların açıldığını ve bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 3 Eylül Pazartesi itibarıyla ilk ders zilinin çaldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Rus okulu dış plan görüntüsü

- Okulun düzenlediği etkinlikten ve ailelerden, çocuklardan görüntü

- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile röportaj

- Okul Müdürü Victor Bikkenev röportaj

- Sınıftan detay görüntüler

463MB /// 03.50ö



HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)



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