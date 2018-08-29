DHA YURT BÜLTENİ 13

Turistlerden \'taksici bizi dövdü\' iddiası

ANTALYA\'da tatil yapan Cezayir uyruklu turist çift, kendilerini otogara 20 lira karşılığında götürmek için anlaşıp yarı yolda indiren taksi şoförü tarafından darp edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu. Polis, taksi şoförünü gözaltına aldı.

olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Antalya\'ya tatile gelen Cezayir uyruklu Iyes Abdallah Khodja (59) ve eşi Zahıa Boumalı (58), bir süre Kaleiçi\'nde gezdikten sonra Kaş ilçesine gitmeye karar verdi. Cezayirli çift, bölgede hizmet veren bir taksi şoförüyle, otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştı. Ücretini peşin alan taksici, iddiaya göre yaklaşık 500 metre gittikten sonra Cezayirli çifti İsmet Paşa Caddesi üzerinde indirmek istedi. Çift, taksiciden kendilerini otogara bırakmasını istedi. Taksi şoförü, ısrarlarına devam etmesi üzerine Cezayirli çifti araçtan indirip, Iyes Abdallah Khodja\'nın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbeler nedeniyle Khodja\'nın dudağı ve kaşı patladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisin ifadesine başvurduğu çift, sağlık kontrolüne götürüldü. Olayın şokunu atlatamayan Iyes Abdallah Khodja, \"Taksi sürücüsü ile otogara gitme karşılığında 20 liraya anlaştık. Ancak o, otogara götürmek yerine şehir içinde gezdirip bıraktı. Ben de neden götürmediğini ve şehir içinde gezdirdiğini sorunca eşimin yanında saldırdı. Dudağım ve kaşım patladı. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Cezayirli turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, taksi şoförünü gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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- Darp edilen turist ve eşinden görüntü

- Hastadan detay

-Turistlerin doktorla görüntüsü

- Turistle röportaj

- Turistlerin polis otomobiliyle hastaneden ayrılması

169 MB /// 01.30\"

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

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Pistten çıkan uçak \'Millet Kıraathanesi\' yapılacak

TRABZON Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilince apronda bekletilmeye başlanan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemine başlandı. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis görüşüp el sıkıştıklarını, uçağın ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını söyledi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak günü, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı.

TEKNİK AKSAM SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Apronda günlüğü 80 TL karşılığında bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın, teknik aksamı ve bazı parçalarının, yabancı sigorta şirketince söküm ve nakil işlemine başlandı. Teknik aksamının sökülmesi için 9\'ü Türk, 6\'sı yabancı 15 uçak mühendisinin görev yaptığı, sökülen parçaların İngiltere\'ye göndereceği bildirildi. Apronda oluşturulan alan çevresinde, ekiplerce sökülen parçaların, gemi ve hava yoluyla İngiltere\'ye ulaştırılacağı, işlemlerin ise 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.

MİLLET KIRAATHANESİ OLACAK

Trabzon Havalimanı\'nda söküm işlemi sürerken, hizmet dışı kalan uçağı satın alan Avtrade firmasının direktörü Dennis Richard Lewis de, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu\'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yayımlayan Başkan Sağıroğlu, uçağın gövdesinin millet kıraathanesi olarak kullanılmak üzere, şirket yetkilileriyle anlaştıklarını duyurdu. Başkan Sağıroğlu, bedelsiz aldıklarını açıkladığı uçağın gümrük sorunlarının da aşılmasıyla, ilçedeki Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'nın yer aldığı alana entegre etmek istediklerini söyledi.

\'MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ\'

Firma yetkilisi Dennis Richard Lewis ile yapılan görüşmeye ilişkin konuşan Başkan İbrahim Sağıroğlu, \"Trabzonlu iş adamı Alahittin Aydın\'ın katkıları ile birlikte uçağı belediyemize bedelsiz olarak kazandırdık. Uçak yurt dışından Pegasus firmasına kiralandığı için gümrük malı sayılıyor. Uçağın en önemli parçasından en küçük cıvatasına kadar yurt dışına teslim edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak resmi yazışmalarımızı başlattık. Öncelikli olarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğümüzle sonra ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla görüşüp izin belgesini çıkartma amacındayız. İzin belgemizi aldıktan sonrada uçağı sahil alanımızda bulunan Emine Erdoğan Hatıra Ormanı\'nda uygun bir yere konumlandırarak millet kıraathanesine dönüştürüp, milletimizin hizmetine sunacağız\" dedi.

UÇAĞIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Apronda 200 gündür bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın teknik aksamı ve parçaları oluşturulan 15 kişilik uzman ekip tarafından sökülme işlemi sürerken, kaza sonrası uçağın içi de ilk kez görüntülendi. Uçak mühendislerince yürütülen çalışmalarda uçağın içinde yolcuların yer aldığı bölümünün koltuklarının tamamen söküldüğü, uçağın burun, gövde, kanat altında yer alan motor ile bazı teknik aksamlarının da sökülme işlemine başladığı gözlendi.

Uçaktan sökülen koltuklar ile diğer teknik aksamlar ise, havalimanı VIP girişi yakınındaki apronda oluşturulan güvenli alanda muhafaza ediliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada, uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma da sürüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi\'nce başlatılan incelemeye ilişkin rapor, pilotlar ve kabin görevlilerinin ifadeleri ile dinlenen yolcuların ifadelerinin alındığı soruşturma sonrası iddianame hazırlanacak.

PİLOTLAR İFADE VERMİŞTİ

Uçağın birinci pilotu Ender Bayraktar (62), soruşturma kapsamındaki ifadesinde, kalkış öncesi uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını; ancak inişten kısa süre sonra uçağın sola yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtmişti. Uçağın yardımcı pilotu İrfan Yavuz (46) ise ifadesinde, uçağın tekerlekleri piste değdikten sonra yavaşlamadığını, ardından da denize yöneldiğini ve kontrolü kaptan pilotun devraldığını söylemişti.

UÇAĞIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Apronda 200 gündür bekletilen \'Zeynep\' adlı uçağın teknik aksamı ve parçaları, oluşturulan 15 kişilik uzman ekip tarafından sökülürken, kaza sonrası uçağın içi de ilk kez görüntülendi. Uçak mühendislerince yürütülen çalışmalarda yolcu koltuklarının tamamen söküldüğü, burun, gövde ve kanat altında yer alan motor ile bazı teknik aksam parçalarının da söküm işlemine başlandığı görüldü.

Uçaktan sökülen koltuklar ile diğer teknik aksam parçaları ise havalimanı VIP girişi yakınındaki apronda oluşturulan güvenli alanda muhafaza ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Uçaktan görüntüler

-Parçaların sökülmesi

-Detaylar

-Uçak kazası arşiv görüntüleri

Haber: Fatih TURAN-Kamera: Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)

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Yaralılar can, hırsız cüzdan derdinde

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, özel bir otomobilin, şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarşıması sonucu 7 kişi yaralanırken, minibüsün içinde yaralıların para, cüzdan ve kredi kartları ile cep telefonlarını çalmaya çalışan bir hırsız, minibüs sürücüsü tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri mahallesi Yılmaz Güney caddesi üzerinde, sokaktan çıkan ve sürücüsü belirlenemeyen 23 AT 312 plakalı otomobil, caddeden geçen ve Oğuz Güzelsoy\'un kullandığı 21 M 016 plakalı yolcu minibüsüne saat 12.00 sıralarında çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, Cebeli Nur Cami duvarına çarparken, meydana gelen trafik kazasında minibüs içerisinde bulunan yolculardan 7\'si yaralandı. Kazanın meydana geldiği sırada, cami duvarının dibinde bulunan elektrik trafosuna çarpan minibüs, cami duvarında delik açılmasına yolaçtı.

YARALILAR CAN, HIRSIZ CÜZDAN DERDİNDE

Kaza sırasında yaralananların bir kısmı vatandaşlar tarafından minibüsten indirilirken, adı açıklanmayan bir hırsız yaralanan kişilerin çanta, cüzdan, para, kredi kartları ve cep telefonlarını çalmaya çalışırken minibüs sürücüsü tarafından yakalandı. Yolcular, can havliyle kendini dışarı atmaya çalışırken hırsızın da minibüs içerisinde cüzdan, para ve cep telefonlarını aldığını gören minibüs sürücüsü Oğuz Güzelsoy, hırsızı kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalışan hırsızı minibüs içerisinde yakalayarak, yardım için gelen vatandaşlardan yardım isteyen sürücü Güzelsoy, daha sonra hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan hırsız, karakola götürülürken, hırsızın üzerinden yaralanan yolculardan 3 kişiye ait cüzdan, farklı isimlere ait kredi kartları, 4 adet cep telefonu ve 2 kadın el çantası olduğu belirtildi.

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldıralarak tedavi altına alındı. 7 yaralının da hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Kazadan hemen sonraki kaza yeri

-Yerde oturan yaralılar

-Sürücü ile hırsız arasındaki arbede

-İtfaiye ve ambulansların kaza yerine gelmesi

-Otomobil sürücüsü ve minibüs sahipleri arasında tartışma

-Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması

-Kırılan elektrik trafosu ve çatlayan cami duvarı

-Yoldan geçen araçlar

-Görgü tanıklarının konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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40 yıl önce aldıkları tarlanın kiralanmasına tepki gösterdiler

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesine bağlı Oruç Mahallesi\'nin sakinleri, 40 sene önce aralarında para toplayıp, köy tüzel kişiliği adına satın aldıkları 48 dönümlük tarım arazisinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü\'ne kiralanmasına tepki gösterdi.

Vezirköprü ilçesinin 64 haneli Oruç Mahallesi\'nde yaşayanlar, 40 yıl önce, mahallerindeki 48 dönümlük tarlayı aralarında para toplayarak, o dönemki köy tüzel kişiliği adına satın aldı. \'Bütün Şehir Yasası\' ile birlikte, iddiaya göre, köyün mahalle statüsüne geçmesiyle tarlanın durumu da değişti. Vezirköprü Belediyesi\'nce çıkılan ihale sonucu mahalle sakinleri, araziyi 3 yıl süresince kiralayıp para ödeyerek, kullanmaya devam etti; ancak bu yıl ihale yapılmadı. Muhtar Galip Tetik, mahallede yaşayan 12 ailenin tarım yaptığı arazinin 39 yıllığına Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'ne kiralandığını öğrendi. Bunun üzerine duruma tepki gösteren yöre sakinleri, tarlada bir araya gelerek, yetkililerden yardım istedi. Muhtar Tetik, \"40 yıl önce burası o zamanki parayla 150 bin TL\'ye alınmış. Herkes parasını, altınını vermiş. Köy tüzel kişiliği adına alındı; ancak sonra köy statüsünden çıkarılıp, mahalleye çevrilince tüzel kişiliğe ait olan bütün mülkler Büyükşehir Belediyesi\'ne geçti. Bu tarlalarda bizden çıktı. Biz satın aldığımız araziyi yeniden kiralayıp kullanıyorduk. Şimdi o da elimizden alındı. Vatandaşlarımız mağdur durumda. Yetkililerden bu sorunun çözümü için yardım bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarladan detay

-Mahalle sakinlerinden detay

-Röportaj

(SÜRE:4.33 Dk) (BOYUT;263 MB)

Haber-Kamera:Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)

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Halk otobüsünü çalan şüpheli, yakalandı

ANTALYA\'da park halindeki özel halk otobüsünü çalan M.A., güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, 17 Ağustos günü saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi\'nde meydana geldi. M.A., kapısını açıp bindiği park halindeki halk otobüsünü çalıştırıp, 10 kilometre uzaklıktaki Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi\'ne gitti. Burada, içindeki bölmeleri kurcalayıp bulduğu paraları alan M.A. otobüsü terk edip kaçtı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüsü terk edilmiş halde buldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, M.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen M.A\'nın, iki iş yerinden daha hırsızlık yaptığı belirlendi. M.A.\'nın, işyerlerinden bahşiş kutularını çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin otobüs sürmesi

- Otobüsteki bozuk para çalması (02.34\")

- Emniyet dış plan

- Şüphelinin polis otomobiline binmesi

- Emniyet detay

346 MB /// 03.16\"

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

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Büyük Taarruz\'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

BÜYÜK Taarruz\'da şehit olan askerlerin kabrinin bulunduğu Afyonkarahisar\'ın İscehisar ilçesindeki Giresunlular Şehitliği\'nde, anma töreni yapıldı.

Afyonkarahisar\'daki Zafer Haftası ve Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü törenleri kapsamında, Giresun\'dan gönüllü olarak yola çıkan ve İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırlarında Yunan ordusuyla çarpışarak şehit olan 42 ve 47\'nci Alaylar\'dan 14 Giresunlu askerin kabrinin bulunduğu Giresunlular Şehitliği\'nde anma töreni düzenlendi. İscehisar Kaymakamı Muhammet Öztabak ve İscehisar Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çibik\'in şehitlik anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törene, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile vatandaşlar da katıldı.

ÜSTEĞMEN AKIN O ANLARI ANLATTI

Törende konuşan Üsteğmen Bilal Akın, 26 Ağustos 1922\'de, Mustafa Kemal Atatürk\'ün emriyle Büyük Taarruz\'un başladığına dikkati çekti. 47. Giresun Gönüllü Alayı\'nın, İscehisar\'ın Karaağaç ve Doğanlar köyü sınırları içerisindeki \'Kapaçkıran\' ve \'Dedesivri\'de mevzilenmiş düşmanla savaştığını anlatan Akın, \"Tepelerin yamaçlarına Yunanlılar tel örgülerle tahkimat yapmışlardı. 38 cesur Giresun uşağı, kendi imkânlarıyla temin ettikleri paslı makaslarla bu engeli keserek bir gecede geçmeye muvaffak olmuşlardır\" dedi.

İLK ATEŞLE 14 ASKER ŞEHİT OLDU

Üsteğmen Akın, Yunanlıların yaklaşan Türk askerini fark ederek mermi yağdırmaya başlamasıyla 14 yiğit askerin şehit düştüğünü söyledi. Akın, şöyle konuştu:

\"Arkadaşlarına su getirmek için Doğanlar köyüne inen Ahmet Halis, elindeki su bidonlarıyla geri döndüğünde 14 arkadaşının şehit edildiğini görür. Hemen aceleyle dualar ve gözyaşları arasında şehitler bulundukları yere gömülür. 36 saat süren taarruzdan sonra Giresun uşakları, düşmanı Dedesivri mevkisinden atmaya muvaffak olur. İstiklal Savaşı sona erdikten sonra Giresun Muharip Gaziler Derneği Üyesi Ahmet Halis Asal, hem savaştıkları alanları gezmek hem de arkadaşlarının mezarlarını ziyaret için 1964 yılında Doğanlar köyüne gelir. Arkadaşları için bir şehitlik yapmaya karar verir. \'Ben ölünce şehit arkadaşlarımın yanına defnedin. Beni şehit arkadaşlarımdan ayırmayın\' diye vasiyet eden Ahmet Halis Asal, 1977 yılında öldüğünde, Giresun\'dan alınarak arkadaşlarının yanına, şehitliğe 15\'inci kişi olarak defnedilir.\"

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua okudu. Protokol üyeleri son olarak Giresun Kültür Evi\'ni ziyaret etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelenk bırakılmasından detay

- Törene katılanlardan detay

- Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunurken detay

- Savaşı anlatan maketten detay

- Şehitlik ve anıttan detay

- Üsteğmen Akın\'ın konuşması

- Protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasından detay

- Şehit mezarları başında dua edilmesinden detay

- Kültür evinden detay

- Kültür evi içerisinden detay

- Genel detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Afişteki erkek dansçıyı boyadılar (2)

AFİŞ YENİLENDİ

İzmit\'teki bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde yer alan erkek dansçının üzerinin boyanarak \'Edep\' yazılması nedeniyle reklam firması harekete geçti. Firma görevlileri, Gölcük Atatürk Bulvarı\'ndaki durakta bulunan panonun cam yüzeyine sıkılan sprey boyayı temizleyerek, yırtık olan afişi değiştirdi.

Görüntü Dökümü

-Afişin görevliler tarafından değiştirilmesi

-Yeni afişin takılması

-Yeni afişe bakan vatandaşlar ve detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ (DHA)