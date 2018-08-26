DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TOPÇULAR-ESKİHİSAR HATTI’NDAN 90 BİN ARAÇ GEÇTİ

KURBAN Bayramı’nda 9 günlük tatili fırsat bilip İstanbul dışına çıkan tatilcilerin dönüşü tatilin son günü de devam etti. Yalova’da bu yıl, hem karayolunda hem de İDO’nun Eskihisar-Topçular Hattı’ndaki iskelede geçmiş yıllarda yaşanan yoğunluk yaşanmadı.

İDO’nun Topçular-Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısını 15’ten 17’ye çıkarması, Osmangazi Köprüsü’nün hizmet vermesi ve bazı tatilcilerin ise karayolunu tercih etmesi nedeniyle, bayram dönüşünde Yalova’daki Topçular İskelesi’nde bu yıl yoğunluk gözlenmedi. Topçular İskelesi’ne gelen araçlar bekleme yapmadan Eskihisar’a taşındı.

TOPÇULAR-ESKİHİSAR’DAN 90 BİN ARAÇ TAŞINDI

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatilinden bayram tatilinin son gününe kadar Topçular-Eskihisar Hattı’ndan 90 bin aracın karşılıklı olarak taşındığını, hatta 2 gemi ilave ederek sayıyı 17’ye çıkarttıklarını belirtti. Lermi, gece 24.00’a kadar ise hattan geçen araç sayısının 100 bini bulabileceğini bildirdi. Lermi, ayrıca iskeleden her 5 dakikadan bir geminin kalkış yaptığını, istif alanında bekleme yapmaksızın araçların karşı kıyıya geçiş yaptıklarını belirtti.Öte yandan Yalova’da karayolunda da akıcı yoğunluk gözlendi. Karayolu için de Yalova Emniyeti ve Yalova Jandarması’nın trafik ekipleri çalışma yürüttü.

Görüntü Dökümü

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-İskele önünden görüntü

-İstif alanından görüntü

-Gemi detayı

Görüntü adı: 2608ylvido

Boyut:176 mb

Süre:1.34 dk

Haber/Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER-YALOVA,(DHA)

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2)DEPODA KORKUTAN YANGIN

İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki 4 katlı bir apartmanın altında sebze ve meyve kasaları bulunan depoda çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, depodaki kasalar ve dijital kantar kullanılmaz hale geldi, bir miktar meyve ve sebze de telef oldu. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi, Yeşilyurt Caddesi\'ndeki bir sebze- meyve deposunda elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye bildirdi. Gediz Elektrik Dağtım Şirketi\'ne de durumla ilgili bilgi verildi. Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri binanın elektriğini keserken, itfaiyeye de yardımcı olup, merdiven aracıyla üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen Veysel Başar, eşi Gülseren Başar, kızı Burcu Başar, Mehmet Tokmak ve eşi Ayşe Tokmak, Mutsan Tokmak ile deponun hemen yanındaki binada oturan Naciye Gider, ambulanslarla Ödemiş devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevleri yaklaşık 2 saatte üst katlara sıçramadan güçlükle söndürdü. İlk belirlemelere göre depodaki çok sayıdakaki plastik ve tahta kasa, dijital kantar yanarak kullanılmaz hale gelirken soğuk havadaki bir miktar sebze ve meyve de telef oldu. Depoda ve apartmanın ön cephesinde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Depoda yanan plastik ve ahşap kasalardan görüntü

-İtfaiyenin yangına müdahale etmesinde görüntü

-Apartmanda mahsur kalanmların Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi\'nin merdiven aracı ile tahliye edilmesi

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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3)YAMAÇ PARÜŞÜTÜ ACİL İNİŞ YAPTI, YARALANAN GENÇ KIZ KURTARILDI

BURSA’da yamaç paraşütüyle havalanan iki kişi, bir tepeye acil iniş yaptı. Pilot kendi imkanlarıyla kurtulurken, yaralanan Meryem Akçay arama ve kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Edinilen billgiye göre, pilot Armağan C. ve üniversite öğrencisi Meryem Akçay, bugün merkez Nilüfer ilçesi kırsal Fadıllı Mahallesi’ndeki pistten yamaç paraşütüyle havalandı. Yamaç paraşütü sporcuları, bilinmeyen bir nedenle pistin hemen altında bulunan tepeye sert şekilde acil iniş yapmak zorunda kaldı. Önde oturan üniversite öğrencisi Meryem Akçay sert iniş sırasında hafif şekilde yaralandı. Pilot ise kendi imkanlarıyla araziden çıkarak yardım çağrısı yaptı.

Yardım çağrısı üzerine AFAD, NAK ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler ağaçlık ve çalılık alanda ilerlemekte güçlük çekerken, AFAD ekipleri motorlu testereyle çalıları keserek yol açtı. Yaklaşık 70 metrelik alanda yapılan çalışma sonunda yaralı genç kıza ulaşıldı. Ambulansa taşınan Meryem Akçay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Kurtarma çalışmaları, drone ile çekilmiş görüntüler

Haber/Kamera: Brsa (DHA)

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4)SAHİLLER DOLUP TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

MERSİN\'de sıcak hava nedeni ile vatandaşlar sahillere akın etti, cadde ve sokaklar ise boş kaldı. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği, nem oranının da yüzde 80\'lere dayandığı Mersin kent merkezi, hayalet şehre döndü. Gün içerisinde onbinlerce aracın geçtiği caddeler ve insan kalabalıkların eksik olmadığı meydanlar boş kaldı. Serinlemek ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde soluğu sahillerde aldı. Kızkalesi başta olmak üzere Susanoğlu, Ayaş, İncekum, Yapraklıkoy gibi kent genelindeki kumsalları dolduranlar, kendilerini Akdeniz\'in serin sularına bıraktı. Bazı tatilciler denize girip serinlerken, bazıları ise altın sarısı kumlarda güneşlenmeyi veya kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti.

Sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Atatürk Parkı\'ndan genel görüntüler

- Boş park, cadde, sokak ve meydan görüntüleri

- Mersin\'in simgelerinden olan gökdelenin görüntüsü

- Kızkalesi\'nde denize girenlerin görüntüleri

- Seyir halindeki bir gezi teknesinin detay görüntüsü

- Kızkalesi plajlarından görüntüler



SÜRE: 01\'58\" BOYUT: 235 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

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5)KURBANLIK PARALARINI ÇALDIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER KENDİLERİNİ SAVUNDU

MERSİN\'de girdikleri evlerden kurbanlık paralarını çaldıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, \"Biz yapmadık, suçu üzerimize attılar\" dedi.Kurban Bayramı öncesinde Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı, Karaduvar ve Çay mahallelerindeki 11 farklı evden kurbanlık paralarının çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sokak aralarında pusu kurdu. Hırsızların 34 BID 374 plakalı kiralık otomobille gezdiğini saptayıp aracı ve şahısları takibe alan polis, farklı suçlardan da sabıkaları bulunan 37 yaşındaki Necmettin A. ile Abdullah B.\'yi (22) yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüpheliler suçsuz olduklarını ileri sürerken, Necmettin A. basın mensuplarının, \'Vatandaşın kurbanlık parasını ve bir kadının ameliyat için biriktirdiği paraları çaldığınız doğru mu?\' sorusuna, \"Kesinlikle biz çalmadık, biz yapmadık. Ben kimseyi tanımıyorum, daha yeni cezaevinden çıkan bir insanım. Bu suçları yapmadım, beni vurdular. Yüzümden, her yerimden belli. Zorla suçu üzerime attılar\" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan polis 2 hırsızlık şüphelisini daha arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü\'nün girişinden genel ve detay görüntü

- Şüphelilerin bina içerisindeki görüntüsü

- Polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracının emniyetten çıkışı

- Emniyet Müdürlüğü\'nün genel görüntüsü



SÜRE: 01\'19\" BOYUT: 156 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

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6)FINDIK ÜRETİCİSİNİN BEKLENTİSİ 15 LİRA

SAKARYA Ferizli Ziraat Odası Başkanı Rıdvan Eren bu yıl fındık rekoltesinin düşük olduğunu belirterek, üreticinin fındığın kilosunda beklentisinin 15 lira olduğunu söyledi. Türkiye\'nin en çok fındığının üretildiği illerden olan Sakarya\'da, fındık bahçelerinde hasat devam ediyor. Binlerce kilometre uzaklıktan aileleri ile birlikte Ferizli ilçesine gelen mevsimlik işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak gün sonuna kadar fındıkları toplayıp çuvallıyor. Sakarya\'da bu yıl yapılan hasatlarda toplanan fındık, geçen yıla oranla daha az. Bu nedenle rekoltenin bu yıl düşük olacağı tahmin ediliyor. Üretici rekoltedeki düşüşü ise yağmur yağışına bağladı.

Ferizli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda fındık üreticisi Rıdvan Eren, \"Bu yılki rekolte geçen yıllara oranla düşük. Mayıs fındığı kendini besleyemedi. Çünkü güneşten yeterli derecede enerji alamadı. Fındıklarda yarı yarıya boşluklar var. Bu da randımana yansıyacak. 52-53 randımandan aşağıya olmaz bizim bu bölgede fındığımız. Sanırım bu sene 50 randımanlar seviyesinde kalacak gibi.\" dedi.

Rıdvan Eren üreticinin fiyattan beklentisinin 15 lira olduğunu, bunun geçen yıllardan bu yana gelen bir beklenti olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Fındık bahçesi

Mevsimlik işçilerin fındıkları toplaması

Küçük çocuklar

Detay

Röportaj

Haber-Kamera:Aziz GÜVENER-Mustafa ÜSTÜBİ/SAKARYA

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7)4 YILLIK HUSUMET, BARIŞ YEMEĞİYLE SONA ERDİ

ADANA\'da 2014 yılında 1 kişinin öldüğü alacak yüzünen çıkan silahlı kavgayla başlayan husumet, yüzlerce kişinin katıldığı barış yemeğiyle sona erdirildi. Halil Açıkgöz ile Ramazan Kaskat arasında 2014\'de alacak verecek meselesi yüzünden husumet başladı. Çıkan olaylarda Halil Açıkgöz (22) öldürüldü. Aşiret liderleri, aralarında husumet oluşan Açıkgöz ve Kaskat Ailelerini barıştırmak için arabulucuk yaptı. 4 yıldır aralarında kan davasının sürdüğü aileler barışmaya ikna edildi. Aile fertleri arasındaki husumeti barış yemeğiyle sona erdirildi. Taraflar, Kur\'an-ı Kerim\'in okuyarak, \'barış yemini\' ettikten sonra, kan davasına sonlandırdıklarını söyledi. Yemeğe Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve kaanat önderleride katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yemeğe gelenlerin görüntüsü

- Salondan genel ve detay görüntüler

- Dua okunması

- Aşiret ailelerinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'37\" BOYUT:290 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)