DHA YURT BÜLTENİ 13

Bayram iznine gelen uzman çavuş, kazada yaşamını yitirdi

Kayseri\'nin Develi ilçesine Kurban Bayramı iznini geçirmek için gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir (26), bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi\'nde meydana geldi.Y.S. yönetimindeki 06 BE 5255 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Kurban Bayramı iznini geçirmek için Kırıkkale\'den memleketi Kayseri\'nin Develi ilçesine gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir yaşamını yitirdi. Sürücü Y.S. ile araçta bulunan E.S., O.S., V.S. ve A.K. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman Çavuş Seyit Tekir\'in cansız bedeni de Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera:Vatandaş Cep telefonu çekimi

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GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

ELAZIĞ-Bingöl karayolunda Kovancılar ilçesi yakınlarında bir aracın park halindeki bir TIR\'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasına saniye yansıya yansıdı.

Bingöl\'den Elazığ istikametine gelen Feysel Başar yönetimindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil dün gece saat 02.00 sıralarında Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkiinde park halindeki 21 BB 019 plakalı TIR\'a çarptı. Kazadan sonra çok sayıda sağlık ve jandarmla ekipleri kaza bölgesine sevk edilirken, yapılan incelemede kazada araç sürücüsü Başar ve adı öğrenilemeyen bir kişinin öldüğü tespit edilirken, ağır yaralanan başka bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA

Elazığ-Bingöl karayolunda dün gece meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüler de, yol kenarında duran bir TIR\'a yoldan geçen aracın hızla gelip çarpması görüldü.

Görünrüntü dökümü:

-MOBESE kamerası

-Aracın çarpması

-Araçların geçmesi

-Dumanların yükselmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan BAY-ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Burdur\'da kırmızı düdük uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan \'kırmızı düdük\' projesi kapsamında Burdur- Antalya karayolunda durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük verildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdür vekili Hakan Sırmacı, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki uygulama noktasında Antalya istikametine giden otomobiller durdurulurken, çocuklara \'kırmızı düdük\' dağıttı.

Vali Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Sürücülerimizin bilinç düzeyini ve trafik anlayışını daha da yükseltmek, derecesini geliştirmek ve özellikle araçlarda bulunan çocuklarımızın kampanya kapsamında velilerine, anne, babalarına direksiyon başında hata yapmaları, kurallara uymamaları halinde düdük çalarak ikazda bulunmak amacını taşıyan, temel felsefesi genç neslin bilinçlendirilmesi olan bu kampanyanın uygulamasını yaptık. Bu kampanyanın çok iyi sonuçlar getireceğini doğuracağını düşünüyorum\" dedi.

Burdur bölgesinde yoğun bir trafik akışı olduğunu aktaran Vali Şıldak, şunları söyledi:

\"Özellikle Ankara- Antalya- Fethiye yol güzergahında bulunmamız sebebiyle yoğun bir trafik akışı ile karşı karşıyayız. 17 Ağustos saat 17.30\'dan itibaren saat 02.30\'a kadar Antalya istikametine yaklaşık 7 bin, Muğla- Denizli güzergahına 5 bin araç geçişi söz konusu. 115 polis, 21 jandarma olmak üzere 136 personelle trafik tedbirlerini aldık. Toplam 61 polis, 11 jandarma olmak üzere 72 araç görevlendirildi. 3 jandarma bölgesinde, 3 polis bölgesinde olmak üzere 6 kameralı denetim aracı, 2 sabit noktada 7/24 esasına göre sürekli denetim halindeyiz. Bu itibarla ilimizde alınan bu tedbirler kapsamında 16 kaza meydana geldi ve 19 vatandaşımız yaralandı. Bir vatandaşımızı il merkezindeki kazada kaybettik. Bu tedbirler bayram süresi sonuna kadar devam edecek. Emniyet ve jandarma görevlilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.\"

Vali Şıldak, emniyet ve jandarma bölgemizde drone desteğiyle denetim yapılacağını da aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vali Şıldak\'ın çocuklara kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler vermesi

- Sürücülere projeyi anlatması

- Valinin gazetecilere açıklama yapması

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Erzurum\'da sağanak ve dolu yağışı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 10 dakikalık sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve işyerleri su altında kalırken, yollar da göle döndü.

Bugün 15.00 sarılarında aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu, kısa sürede cadde ve sokakları suyla doldurdu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ve saçak altlarında bekledi. Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri önündeki yol, suyla kaplanması nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Bir iş yeri sahibi dükkanın önüne pet şişeleri duvar gibi dizerek önlem almaya çalışırken, itfaiye ve belediye ekipleri de mağdur vatandaşların yardımına koştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yağmur yağması

-Vatandaşların işyerlerine sığınması

-Bir işyeri sahibinin ped şişelerle işlyerinin önünde önlem alması

-Esnafla röp

-Suların içinde yürüyenler

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Zifte yapışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı

MAHMUDİYE,(Eskişehir),(DHA)- ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde, duvar kenarına dökülen zifte giren 2 yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahmudiye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, vatandaşlar duvar kenarında zifte yapışmış olan 2 yavru köpeği görünce itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, zifte yapışan yavru köpekleri çıkardı. Ziftten kurtarılan yavru köpeklere vatandaşlar yiyecek ve su verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonuya çekilmiş görüntülerde;

-Zifte yapışan köpeklerin kurtarılma çalışması

-Köpeklerin kurtarıldıktan sonra çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR (DHA)

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Artvin\'de çevreciler piknikte buluştu

ARTVİN\'de madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Yeşil Artvin Derneği ve çevre platformu üyeleri, \'Cerattepe için Artvin buluşması\' adıyla 25 Ağustos\'ta düzenlemek istediği konser ve söyleşi etkinliklerine Valilik tarafından izin verilmesi üzerine Kafkasör Yaylası’nda düzlenen piknikte bir araya geldi.

Artvin Çevre Platformu’nun düzenlediği ve Yeşil Artvin Derneği’nin ev sahipliği yaptığı ‘Cerattepe için Artvin Buluşması’ etkinliği Kafkasör Yaylası’nda gerçekleşti. Artvin Valiliği’nin yaylada konser ve söyleşi etkinliğine izin alamayan çevreciler, yaylada piknik yaparak tepkilerini dile getirdi. Yaylaya ‘Madene hayır’ yazılı tişörtler giyinerek gelen çevreciler, yanlarına getirdikleri pasta, börek ve yöresel yemekleri de birbirlerine ikram etti. ‘Katil şirket Artvin’i ter et’ sloganı atan çevreciler, piknikte akordeon eşliğinde horon oynayarak tepkilerini gösterdi.

‘BENİ ÖLDÜRSÜNLER ARTVİN’İ RAHAT BIRAKSINLAR’

Cerattepe mücadelesinin simgesi haline gelen 95 yaşındaki Erzade Yalçıntaş da pikniğe katılarak, mücadelelerinin süreceğini söyledi. Yalçıntaş, “Cerattepe’de madene kesinlikle hayır diyorum. Memleketimizi çöl etmesinler, yeşilimizi soldurmasınlar. Arılarımızı balıklarımızı öldürmesinler doğamızı kirletmesinler. Desinler ki: ‘seni burada öldüreceğiz madeni de durduracağız’ Hemen yatarım bıçak altına. Beni öldürsünler yeter ki Artvin kurtulsunö dedi.

‘ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLDU’

İstanbul’da bulunan Artvin STK ve Platformlar adına konuşan Mustafa Melek de, OHAL koşullarında doğa yanlısı mücadelenin zor olduğu dönemlerde Cerattepe mücadelesini Artvin dışına taşıyabilmek için çaba gösterdiklerini belirterek, önemi bir etkinliğe imza atıldığını ifade etti.

‘BİZ İNSANLARIN BAŞINA ZEHİR DÖKMÜYORUZ’

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan valiliğin izin vermemesinin etkinliği bir piknik ve sohbet etkinliğine dönüştürdüğünü kaydederek şunları söyledi:

“Esasında bugün burada bir forum yapılacaktı Çoruh Park’ta da bir konser düzenlenecekti. 25 Temmuz’da Artvin Valiliğine başvurduk. Ne yazık ki son 2 gün kala mesai bitimine doğru sudan bahanelerle etkinliğimizi valilik iptal etti. Bu yasaklamanın anlaşılabilir bir tarafı yok. Biz insanların başına zehir dökmüyoruz onlara zarar vermiyoruz biz sadece pikniğimizi yapıyoruz şu andaö

‘AMACIMIZ DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK’

Avukat Bedrettin Kalın ise, amaçlarının doğaya sahip çıkmak olduğunu anlatarak, “Türkiye’nin birçok yerinden insanlar kalkıp buraya kadar geldiler. 24 saat yolculukları göze alarak gelmelerinin sebebi şudur; bu doğaya Artvin’ sahip çıkmak için buradalar Cerattepe’de ki bir madenciliğin çevresel etkilerinin ağır olacağını biz söylemiyoruz, bilim insanları söylüyor biz bu doğaya sahip çıkmanın gelecek nesillere aktarılmasının inancıyla bur işi yapıyoruz. 25 bin kişilik bir kent yaşamının tam üzerinde madencilik faaliyeti yapılmaya çalışıyor biz buna engel olmaya çalışıyoruzö ifadesinde bulundu.

Etkinlik akordeon eşliğinde horan oynanması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Piknik görüntüsü

Yayladan görüntler

Horon oynanması

Konuşmalar detaylar

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN-DHA