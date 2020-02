DHA YURT BÜLTENİ 13

1)TATİLCİLERE ORMAN YANGINI UYARISI

ANTALYA\'da sıcaklıkların 40 derece, nemin ise düşük seyretmesi, ormancıları teyakkuza geçirdi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kurban Bayramı tatilinde kente geleceklerin, orman yangınlarına neden olabilecek faaliyetlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.Turizmin başkenti Antalya\'da hava sıcaklığı 40 derece dolayında seyrederken, nem oranı da yüzde 20\'nin altına kadar düştü. Nem oranının düşmesi tatilcileri ve yerleşik yaşayanları sevindirirken, orman yangınları açısından risk yaratıyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, son bir haftadır teyakkuza geçti. Meteoroloji yetkililerinin, haftaya çarşambaya kadar hava sıcaklığının yüksek, nem oranının düşük ve rüzgarın kuzey yönden eseceği yönündeki uyarıları, ormancıların yangın riskine daha da odaklanmasına neden oldu.

TEYAKKUZ HALİNDE

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, mayıs ayında başlayan orman yangını sezonunun ekim ayı sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Özellikle yağmurun yağmadığı aylarda ciddi risk olduğunu belirten Dikici, nisbi nemin düşmesinin yanında, sıcaklıkların artmasının kendileri için en önemli konu olduğunu kaydetti. Dikici, “10 derece ısınan hava yanmayı bir kat daha artırıyor. Nisbi nemin düşmesi yangını daha da hızlandırıyor. Nemin yüksek olduğu dönemlerde yangından çok korkmayız. Özellikle gelecek hafta çarşambaya kadar nisbi nem 10, hava sıcaklıkları 40 derecelerde görünüyor. Rüzgarın da kuzeyden (poyraz) 20 ile 40 kilometre hızla esmesi bizim için en kritik dönemi oluşturuyor. Biz böyle dönemlerde bütün işimizi bırakıp orman yangınlarına odaklanıyoruz. Bütün işçileri, araçları ve memurlarımızı teyakkuz halinde tutuyoruz\" diye konuştu.

ANTALYA\'DA 117 ORMAN YANGINI

Antalya\'da bu yıl 117 orman yangını çıktığını belirten Dikici, yangınlarda 190 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. Bu yangınların tamamının nisbi nemin düşük olduğu günlerde oluştuğuna dikkati çeken Dikici, yangın oluşmaması için önemli uyarılarda bulundu. Dikici, “İmam, öğretmen ve belediyeler aracılığıyla vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde daha fazla uyarıyoruz. Lütfen bu dönemde hiçbir şekilde dışarda ateş yakmayın. Bu yıl kentimizde en büyük yangın Aksu bölgesinde meydana geldi. Yangının nedeni ise bir vatandaşımızın yaptığı kaynak. Bu havalarda çıkan yangını birkaç kişi söndüremez. Bu tür zamanlarda can ve mal kaybı bile yaşayabiliriz. Yakın zamanda Yunanistan\'da çıkan yangın bunun örneği\" diye konuştu.

TATİLCİLERE UYARILAR

Vatandaşlardan istekte bulunan Vedat Dikici, uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye\'nin her tarafından Antalya\'ya akın olacağını söyledi. Dikici, şöyle konuştu:“Gelen misafirlerimiz yangın konusunda yöre insanı kadar tecrübeli değil. Turizm tesislerinde çalışan insanlarımız da vatandaşlarımızı uyarsınlar. Her yerde mangal yakmayın, sigaraların izmaritini aracınızdan dışarı atmayın. Köylülerimizden de ricamız var. Seralarda kaynak yaparken yangına neden olabilirsiniz. Tarla ve bahçelerden çıkan çöpleri yakarak temizleme yoluna gitmeyiniz. Havanın yağışlı olduğu döneme kadar bu tür eylemlerden uzak duralım. Pikniğe gidildiğinde orman içinde asla mangal yakmayalım. Bizim mesire yerlerimizde mangallarını yaksınlar. Denize girdiğimiz koylarda mangal yakmayalım. Koylarda yanmaya devam eden bir köz, tatil yaptığınız koyu bir daha yeşil görememe ihtimaline neden olabilir.\"

Görüntü Dökümü

----------------------

-Ormandan ve çalışanlarından detay görüntüler

-Röp 1:Vedat Dikici (Antalya orman bölge müdürü

498 MB//4.58 SN

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

========================================================

2)DENİZDE KAYBOLAN GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ZONGULDAK\'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir’i(19) arama çalışmaları 4\'üncü günde havadan ve denizden devam etti. Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, geçen Cuma günü serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgalara kapılarak kayboldu. İnşaatlarda çalışmak için Ağrı\'dan gelen Taşdemir\'in bulunması için aynı gün başlatılan arama çalışmalarına bugünde devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter, dalgıçlar ve AFAD ekipleri, Zonguldak açıklarında ve kıyıda arama çalışmalarına devam etti. Gencin Ağrı\'dan gelen ailesi çalışmaları deniz kenarından izledi.

Hayrettin Taşdemir’in dayısı Bahattin Arin (55), haberi aldıktan sonra Zonguldak\'a geldiklerini söyledi. Yeğeninin bir an önce bulunmasını istediklerini ifade eden Bahattin Arin, \"Ülkemizin gücü var. İnsanın denizin altında kalacak hali yok. Ama bekliyor, biz de sefil sefil burada bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Zonguldak Valisi’nden yardım istiyoruz. Gelsinler arasınlar çıkmazsa başım gözüm üstüne ben bırakıp gideceğim. Ben bu çocuğu Zonguldak denizinde bırakıp Ağrı’ya gidemem. Yaz mevsimidir. O çocuğun tek parmağı da çıksa razıyım. Onu ailesine götürüp derim ki, bir tek parmağı kaldı gerisini balıklar yedi. Götürüp veririm ama diyemiyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Sahil Güvenlik helikopterinin arama çalışmalarından detaylar

Dalgıçların ve botların arama çalışmaları

AFAD’ın arama çalışmasından detaylar

Ailenin deniz kenarında bekleyişi

Aile ile röportaj

Süre: (5:51) Boyut: (656 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)

===================================================

3)GAZİLERDEN TRUMP\'A TEPKİ

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye\'ye yönelik ekonomik yaptırımlarına tepki gösterdi. Kumartaşlı, \"Buradan Trump\'a sesleniyoruz, hiçbir şekilde bu ülkeyi bölemeyeceksin\" dedi.

İsmail Kumartaşlı, dernek binasında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde ABD\'nin rahip Brunson\'un tutuklanmasını sebep göstererek Türkiye\'ye ekonomik yaptırım kararı aldığını hatırlatan Kumartaşlı, \"Biz devletimizin alacağı, tüm tedbirlere destek veriyoruz. Buradan halkımıza da çağrıda bulunuyoruz. Hiçbir şekilde paniğe kapılmasınlar. Dolar üzerinden para kazanmaya çalışmasınlar. Türk parasını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar\" dedi.

\'ÜLKEMİZ İÇİN GEREKİRSE CANIMIZI VERİRİZ\'

ABD Başkanı Donald Trump\'ın Türkiye\'yi bölemeyeceğini aktaran Kumartaşlı, şöyle konuştu:

\"Biz Afyonkarahisar\'dan şehit aileleri ve gaziler olarak şunu söylüyoruz. Bu memleket ve bayrak için canlarımızı ve vücutlarımızın birer parçasını verdik ve dimdik ayaktayız. Gerekirse gider yine canlarımızı memleketimiz ve ülkemiz için veririz. Bu ülke ne PKK terör örgütü ile ne FETÖ ile ne de ekonomik krizlerle bölünemeyecek ve parçalanamayacaktır. Bizler buradan Trump\'a sesleniyoruz; Hiçbir şekilde bu ülkeyi bölemeyeceksin.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Dernek binası dışından detay

-Dernek içerisinde şehit ailelerinden detay

-Dernek başkanı Kumartaşlı\'dan detay

-Basın toplantısına katılan gazetecilerden detay

-Başkan Kumartaşlı\'nın konuşması

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

========================================================

4)KENDİNİ YAKIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ADAMI SÜS HAVUZUNA ATIP KURTARDILAR

ÇORUM\'da bunalıma giren 60 yaşındaki Bektaş K., üzerine döktüğü yanıcı madde ile kendini ateşe verereek intihar girişiminde bulundu. Elbiseleri tutuşan Bektaş K., çevredeki vatandaşlar tarafından karga tulumba çevredeki bir süs havuzuna atılıp kurtarıldı.

Olay Sungurlu İlçe meydanındaki havuzlu parkta meydana geldi. İddialara göre, parka gelen otolastik dükkanı olan Bektaş K., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. İntihar girişiminde bulunan Bektaş K.\'yı gören çevredeki vatandaşlar hemen onu karga tulumba süs havuzuna attıp alevleri söndürdü. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi. Huvazdan çıkarılan Bektaş K. ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Alacakları yüzünden bunalıma girdiği iddia edilen Bektaş K.\'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirtilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kendisini yakmaya çalışan Bektaş K., havuzdaki hali

-Kalabalık vatandaş

-Yaralının havuzdan çıkarılışı

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT: 247 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)