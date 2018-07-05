DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ESKİ VALİ HARPUT KEFALETİ YATIRDI, SAVCILIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ (EK)

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Bursa\'da, FETÖ/PDY\'ye soruşturması kapsamında 50 bin TL kefaletle serbest kalan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Kocaeli T Tipi Cezaevi\'nden tahliye oldu. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ/PDY\'ye ilişkin haklarında dava açılan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, ilerleyen yaşı nedeniyle, yurt dışı yasağı konularak 50 bin TL kefaletle tahliye edildi. Şahabettin Harput, bugün 50 bin TL kefalet bedeli yatırılarak, Kocaeli T1 Tipi Cezaevi\'nden tahliye edildi. Harput, yakınları tarafından cezaevi içerisinden araçla alınarak götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Harput un ARŞİV görüntüleri

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)

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2)LİCE\'DE PKK\'LI TERÖRİSTLER, BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ



DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27), PKK\'lı teröristlerce silahla vurularak öldürüldü. Silvan ilçesi Cami Mahallesi\'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.

Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00\'te Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler\'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK\'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu.

Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut\'un cesetleri, önce Lice Devlet Hastanesi\'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK\'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada \"Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir\" denildi.

DİYARBAKIR/DHA

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3)PARKTAKİ OYUNCAĞA BAŞI SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

ISPARTA\'da parktaki kaydırakta oynarken başı parmaklıklara sıkışan 8 yaşındaki Yunus Emre Çelebi\'yi itfaiye kurtardı.İskender Mahallesi Gaziler Parkı\'nda arkadaşlarıyla oynayan ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Yunus Emre Çelebi, saat 16.30 sıralarında kaydıraktaki demir parmaklıklara başını sıkıştırdı. Tüm çabasına rağmen başını kurtaramayan Yunus Emre Çelebi, önce arkadaşlarından yardım istedi. Onlar da başarılı olamayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Isparta Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri özel makineyle parmaklığı genişletilerek Yunus Emre Çelebi\'nin başını sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında sakin görünen Yunus Emre Çelebi, kurtulduktan sonra evine döndü.

Görüntü Dökümü

(Vatandaş kamerası)

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- İtfaiyenin kurtarma çalışması

Haber: Nurettin ARKAN- Kamera: ISPARTA, (DHA)

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4)ÖĞRENCİSİYLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKAN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

ZONGULDAK\'ta, lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapan B.Ç. (50), Y.G. (18) isimli kız öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı. Başöğretmen Anadolu Lisesi\'nden bu yıl mezun olan Y.G.\'nin geçen hafta eve gitmemesi üzerine ailesi, cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. Y.G.\'nin, sevgili olduğu felsefe öğretmeni B.Ç. ile şehir dışına kaçtığı ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce hakkında idari soruşturma başlatılan B.Ç., açığa alındı. B.Ç.\'nin, bir süre önce kendisi gibi öğretmen olan eşinden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan ailenin, B.Ç. ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Talimatla ifadesi alınan B.Ç., daha sonra serbest bırakıldı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) -