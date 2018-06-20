DHA YURT BÜLTENİ 13

1)BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN SURİYELİ DİMA\'NIN AMCASI GÖZALTINDA (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa\'da dün öğle saatlerinde evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Suriye uyruklu Dima Aşaelim\'in cenazesi bugün Merkez Yıldırım İlçesi Değirmenlikıkız Mahallesi Yenicami\'de öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine talihsiz kadının ailesi ve vatandaşlar katıldı. Katil zanlısı Amca Bakrı A.\'nın çalıştığı tekstli fabrikasından öğle arası gelerek cinayeti işlediği daha sonra tekrar iş yerine döndüğü öğrenildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından Bakrı A.\'nın eve gelip gözyaşı döktüğü ve kurbanının 7 aylık oğlunu ise kucağına alıp sevdiği öne sürüldü. Bu arada öldürülen Dima Aşaelim\'in ağabeyi Vahit Aşaelim, \"Evli ve 2 çocuğu olan amcam, kardeşim evlendikten sonra ona kızıyordu. Neden ona kaçtın diyordu. Bir defasında seni vuracağım\' demişti. Hem söylediğini yaptı hemde ablamın ziynet eşyalarını aldı\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

-Detaylar

BURSA/DHA

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2)BURDUR\'DA DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

BURDUR merkeze bağlı Bozlar köyünde dolu ekili alanlarda zarara yol açtı.

Bozlar köyünde dün saat 17.00 sıralarında başlayan dolu yağışı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dolu nedeniyle köydeki arpa, buğday, silajlık mısır ve haşhaş ekili tarlalarla meyve ağaçlarında büyük zarar meydana geldi. Köy Muhtarı Musa Sert, dolu nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, \"Tarım İl Müdürlüğü\'ne dilekçeyle müracaat ederek, hasar tespiti yapılmasını istedim. Köyümüzde ekili arazilerin neredeyse tamamına yakını zarar gördü. Mağdur olduk\" dedi.

Zarar gören arazilerde incelemelerde bulunan Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de \"Ziraat mühendisi olarak 32 yıldan fazladır arazideyim. Böyle bir dolu yağışı görmedim. Ekili arazilerde büyük hasar var. Haziran ayındayız ama dolu halen daha erimemiş. Zarar gören arazileri inceledim ve Tarım İl Müdürümüze durumu aktardım. Tarım İl Müdürlüğü zarar gören arazilerde hasar tespiti yapacak. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi yolunda bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Dört yıl önce don zararı gören çiftçilerimize devletimiz destek olmuştu. Bozlar köyündeki çiftçilerimize de aynı desteğin yapılmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zarar gören araziler

- Çaya gelen sel (vatandaş cep telefonu görüntüsü)

- İbrahim Demir\'in incelemeleri

- Tarla kenarındaki dolu yığıntısı

- İbrahim Demir\'le röportaj

- Musa Sert\'le röportaj

- Detay

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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3)SON 15 GÜNDE YAĞAN DOLU ÇAL\'DA TARIMI VURDU

TÜRKİYE\'de şaraplık üzüm üretiminin yüzde 35\'nin, çerezlik ayçiçeğinin ise yüzde 30\'unun üretildiği Denizli\'nin Çal ilçesinde son 15 gündür sağanak yağmurla birlikte etkili olan dolu, büyük hasara neden oldu. Dolu nedeniyle başta ayçiçeği olmak üzere üzüm, haşhaş, mısır ve buğday ekili alanlar yüzde 100\'e varan oranlarda hasar gördü.

Çal ilçesi geçen 15 günde son 60 yılın en şiddetli sağanak yağmuru ve dolu yağışını birlikte yaşadı. Ceviz büyüklüğüne varan irilikte dolunun yağdığı ilçede özellikle ekili alanlar, büyük zarar gördü. Türkiye\'de şaraplık üzüm üretiminin yüzde 35\'inin, çerezlik ayçiçeği üretiminin ise yüzde 30\'un yapıldığı ilçede, özellikle bu iki üründe büyük zarar meydana geldi. Bu iki ürünün yanında haşhaş, buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin yetiştirildiği ekili alanlarda zarar gözler önüne serildi. Ayçiçeğinin yetiştirildiği tarlalarda yaşanan dolu yağışı nedeniyle parmak kalınlığındaki başlar kırıldı. Devlet kontrolünde yetiştirilmesine izin verilen haşhaşlar da dolu yağışı nedeniyle delinip, içine su girince çürüdü. Dolu yağışı üzüm balarında da etkili oldu. Önümüzdeki ağustos ayında hasadı yapılması gereken üzüm bağlarında, dolu darbeleri nedeniyle salkımlar döküldü, çubuklar kırıldı. Buğday tarlalarında ise, başaklar büyük tahribata uğradı. Bölgede zarar gören ekili alanlarda üretimin yarıdan fazla düşeceği öngörülüyor.

Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, dolu nedeniyle hububatta 6 bin dekar, mısırda 8 bin dekar, ayçiçeğinde ise 10 bin dekar alanda hasar olduğunu belirterek, \"Çal bölgesinde iki ana ürün var. Yüzde 60 çekirdek, yüzde 40 mısır var. Çiftçimizin büyük emek verdi, bir yıl bütün umudunu, geçimini, derdini, borcunu bu ürünlere bağladı. İçinde bulunduğumuz ayçiçeği tarlasının çapası, ekimi her türlü işlemi bitti. Şu anda çiftçi, dekar başına yaklaşık 500 lira masraf yaptı. Yağan doluyla birlikte çiftçinin yaptığı masraf da gitti, satacağı ürün de gitti. Bu tarla tamamen bitti. Bir yıl boşuna geçti. Yüzde 40\'tan yüzde 100\'e kadar hasar gören tarlalar var\" dedi.

AYÇİÇEĞİ VE ÜZÜM PİYASASINI ETKİLER

Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan ise, ilçede binlerce dekar tarım arazisinin işlenemez durumda olduğunu ifade ederek, \"İçinde bulunduğumuz ağır ve zor bir durum, emeklerimiz tamamen gitti. Büyük hasar var. Devletimiz milletine sahip çıkar. Beklemediğimiz bir durumdu. Kışın yağışlar az oldu, ancak son 15 günde yağmurla birlikte dolu, neyimiz varsa altı götürdü. Binlerce dekar tarım arazilerimiz şu anda işlenemez durumda. Özellikle ayçiçeği, mısırda ve üzümde çok büyük hasarlar var. 40 milyon lirayı aşan hasar var. Durumu gerekli yerlere ilettik. Afet fonunda çiftçilerimize para aktarılırsa, çiftçimiz de rahatlar. Özellikle üzüm bağlarında hasar 4 yıl sürer. Çekirdeğin ve üzümün hasar görmesi fiyatları yükseltir, tavan yaptırır. Ortada mal olmayacağı için piyasa allak bulak olur. Bölgemizde şaraplık üzüm büyük miktarda ve kalitede üretiliyor. Ayçiçeği de aynı şekilde piyasayı etkiler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Zarar gören ayçiçeği tarlasında kırılan başlardan görüntüler

- Bir çiftçinin konuşması

- Tarladan detay

- Çal Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil ile röp.

- Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile röp.

- Haşhaş tarlasından detay

- Çürüyen haşhaşlardan görüntü

- Üzüm bağından görüntü

- Dökülen salkımlardan görüntü

- Buğday tarlasından görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA

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4)ERKEN ÇIKAN BAMYA ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETTİ

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde bamya üretimi yapan çiftçiler, 10 gün erken çıkan bamyayı fabrikaların almaya başlamaması nedeniyle alıcı bulamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. Yevmiyelerin 80 TL olması dolayısıyla mahsulü kendileri toplayan üreticiler, bamyanın tarlada kalmasından korkuyor. Bamya üretiminde önemli bir yere sahip Koçarlı\'nın Dedeköy Mahallesi\'nde üreticiler, ürüne düşük fiyat verilmesinden dert yandı. Geçen yıla oranla 10 gün erken olarak 10 Haziran\'da çıkan bamyayı, konserve fabrikalarının henüz almaya başlamadığı, bu yüzden ürünün fiyatının dibe vurduğu belirtildi. Geçen yıl 4 TL\'ye alıcı bulan bamyanın bu yıl kilogramda 1.5 ila 2.5 TL arasında satıldığı ifade edildi.

\"FABRİKALAR ALMAZSA HALİMİZ PERİŞAN\"

Konserve fabrikalarının bamyayı almaması durumunda zor durumda kalacaklarını belirten Dedeköy Muhtarı Ahmet Maraş (53), \"Bu yıl mevsim şartları nedeniyle bamya erken üretime çıktı. İlk çıktığında fiyatlarımız biraz iyiydi, üreticiyi kurtarıyordu. Şu anda ise üretim çoğaldı. Bamya ekim alanında çok fazla olmasından ve fabrikaların da henüz alıma başlamamasından dolayı fiyatlarda çok düştü. Bamyayı sadece pazarcılara satabiliyoruz. Bunu da ancak 1.5 TL ile 2.5 TL arasında satabiliyoruz. Bu fiyatlarda satıldığı zaman üreticiyi kurtarmıyor. İşçilik maliyetini kurtarmıyor. Bir işçinin yevmiyesi 80 TL. Bir işçi akşama kadar 20-30 kilo arası bamya toplayabiliyor. Bu da 2 TL\'den 40 veya 60 TL para yapar, yevmiyesini bile çıkaramıyor. Fabrikaların bir an önce bamya alımına başlaması gerekiyor. Eğer almazsa mahsul tarlada kalacak. Bin dönüm bamya ekili alan var\" dedi.

KENDİ TOPLUYOR

Toplanan bamyanın bir kişinin yevmiyesini bile kurtarmaması nedeniyle ürünü kendileri toplamaya çalıştıklarını belirten üreticilerden Mehmet Memi (47), \"Geçen yıllarda iyiydi ama bu yıl çok kötü. Fabrikalar henüz alım yapmaya başlamadığından alım satım olmuyor. Bu işten biz üretici olarak memnun değiliz. Ailecek bu işi yapıyor ve geçimimizi sağlıyoruz. Yevmiyeler yüksek olduğu için kendi imkanlarımızla toplamak zorundayız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bamya tarlasında çalışanların görüntü

- Bamya toplama merkezinden görüntü

- Dedeköy Muhtarı Ahmet Maraş\'ın konuşması ve üretici Mehmet Memi\'nin konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)