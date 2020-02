DHA YURT BÜLTENİ-13

Halk otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde, halk otobüsü ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Üzeyir Sakman öldü, arkada oturan ve kask takmayan Tanju Türkoğlu ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Dalama Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Üzeyir Sekman\'ın (27) kullandığı 09 UG 836 plakalı motosikletle, Orhan Ödek\'in kullandığı 09 DJ 621 plakalı belediye otobüsü çarpıştı. Kazada her ikisi de kasksız olan Sekman ve arka oturan arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Tanju Türkoğlu (27) motosikletten savrulup kanlar içinde yerde kaldı. Yaralanan iki arkadaşın, Umurlu Mahallesi\'ndeki çalıştıkları mezbahadan Acarlar Mahallesi\'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayı görenler 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Üzeyir Sekman\'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralı Türkoğlu ise ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Türkoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden

- Ölen Üzeyir Sakman\'ın fotosu

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

==================================================

Köpeğiyle birlikte yamaç paraşütü yaptı

TEKİRDAĞ\'da yamaç paraşütü eğitmenlerinden Ali Sıralı, Şarköy ilçesindeki 650 metrelik Ayvasıl tepesinden köpeği \'Jack\' ile birlikte uçuş yaptı.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübünde eğitmen pilot olarak görev yapan Ali Sıralı, köpeği Jack’i de yanına alarak Ayvasıl tepesinden atlayış yaparak Marmara Denizi üzerinde uçuş yaptı. Köpeğiyle birlikte uçuş yapmanın farklı bir deneyim olduğunu kaydeden Ali Sıralı, \"Uçuş yaptığım anlarda köpeğimi aşağıda bırakıp uçuyordum. Bu defa onu da yanıma alarak farkındalık yaratmak istedim. Jack uçuş anında oldukça keyifliydi\" şeklinde konuştu. Ali Sıralı, köpeği ile gerçekleştirdiği uçuşunu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntü Dökümü:

-Pilot ve köpeğin havada süzülmesi

-Pilotun havada köpeği ile konuşması

-Havadan görünen eşsiz Marmara Denizi manzarası

-İniş yapmaları

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

===========================================

Akşener: Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz



İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, \"Hukuk, adalet vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya\'daki Kılıçarslan Meydanı\'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitin alanındaki kadınlar, kürsüye çıkan Akşener\'e yemenilerini verdi. Oy için kadınlardan söz isteyen Akşener, seçim çalışmalarının eşit şartlarda yürütülmediğini savundu. Akşener, \'\'Gönül isterdi ki eşit şartlarda seçim olsun. Gönül ister ki seviye düşmesin, küfürler, iftiralar havada uçuşmasın. Şimdi bazen düşünüyorum; geçmişte rahmetli Erbakan Hoca, Demirel, Ecevit, Özal döneminde bugün seçimde yapılan konuşmalar yapılmış olsa millet isyan eder. Eğer bir kanun çıksa \'siyasetçinin biri hakaret ve küfür ettiğinde hukuken ceza ve hapis\' dense şu an adayların bir kısmı, başta Sayın Erdoğan olmak üzere kesinlikle hapiste olurdu\'\' diye konuştu.

\'DOLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR\'

Dövizdeki hareketliliğe değinen Akşener, Merkez Bankası\'nın (MB) dün faiz artırımında bulunduğunu hatırlattı. Miting alanına gelmeden baktığında, doların 4.70 olduğunu gördüğünü anlatan Akşener, \'\'Dolar aldı başını, gitti. Dediler ki \'Üst akıl sebep oldu\'. Üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla, nasıl düşüreceğini, ne yapacağını açıkla da biz de yanında duralım\" dedi.

Ekonominin kötüye gittiğini 1 ay önce ekonomi kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında dile getirdiğini kaydeden Akşener, muhalefet olduğu için söylediklerinin dikkate alınmadığını savundu.

\'TÜRKİYE\'NİN BORCUNU YÜKSELTİR\'

Doların yükselmesi nedeniyle Türkiye\'nin borcunun da yükseleceğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

\'\'Türkiye\'de dolar yükselirse Türkiye\'nin borcu artar. Hem sanayinin girdisi artar hem satışını düşürür. Ekonomide tercih yaptı, inşaat sektörünü öne koydu. An itibarıyla inşaat sektörü yanıyor. Demir arttı, beton arttı, her şey arttı. Yaptıkları inşaatların satışları durdu. Sanayiye baktığınız zaman 450 milyar dolar borç aldınız. Sonra döndünüz 16 yılda 2 trilyon dolar vergimizle para topladınız. 70 milyar dolar özelleştirmeyle para topladınız. Bunlarla fabrika yapmadınız, sanayiyi geliştirmediniz, istihdam yaratmadınız. Ne yaptınız? Doğrudur, yol yaptınız. Bölünmüş yol yaptınız, hepsi çöküyor. Şehir hastanesi yaptınız. Şehir hastanelerini millet adına yapmadınız. Şehir hastanelerinin kiracısısınız. İstanbul\'da tüp geçit yaptığınız; geçenden 10 akçe, geçmeyenden 100 akçe. Konyalı, İstanbul\'daki tüp geçitten geçmediği halde yandaş müteahhitlere verilen garanti sebebiyle vergilerinizden para ödeniyor. Köprü yaptınız. Sahibi siz değil, yandaş müteahhit. Peki 450 milyar borç, 70 milyar dolar özelleştirme, 2 trilyon dolar vergi; kardeşim siz ne yaptınız? Siz fabrika mı yaptınız? Bu çocuklara, gençlere iş mi buldunuz? Kadınlarımızın tencerelerine 100 gram et koymalarını mı sağladınız? Bu parayı ne yaptınız? Bu parayla yandaş müteahhit zengin ettiniz.\'\'

Konuşmasında hukukun önemine de vurgu yapan Akşener, şunları söyledi:

\'\'Dolar gidiyor, bir şey dikkatimi çekti. Demek ki bunların parası dolarda ki hepsi elini ovuşturuyor. Sonra size döndü, dediler ki \'Dolarla bizim işimiz yok\'. Nasıl işiniz yok? Çiftçi mazotu 6 liraya alırsa gıdanın her safhasında her şeye zam gelirse ayakkabınızdan, şapkasına kadar her konuda zamlanırsa doğal gazınızdan elektriğinize kadar zamlanırsa bunların hepsi dolarla. Nasıl dolarla işimiz yok bizim? Dolayısıyla Türkiye\'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Yandaş zengin ederken, çoluğunuzu çocuğunuzu zengin ederken, Türkiye\'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Buradan uyarıyorum; 24 Haziran akşamı her şey düzelecekmiş. Bugünden 24 Mayıs\'tan düzeltmen için elinden tutan mı var kardeşim? 16 yıldır ha bire mağdursun. Önce bütün kurumların içine tükürdün. Bütün kurumları darmadağın ettin. Önce FETÖ’cülerin adaletiyle hukuk yönettin. Bugün geldik, Tayyip Erdoğan hukuku ile yönetiliyor. Hukuk, vatandaş içindir. Adalet, vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Dolayısıyla adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz. Devlet çöker, kurumlar çöker.\'\'

Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nın 13 günlük masrafının, özelleştirilen bütün şeker fabrikalarının 1 yıllık zararına eşit olduğunu öne süren Akşener, \'\'Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim\'\' dedi. Bakanların, müsteşarların lüks araçlarla gezdiğini belirten Akşener, \'\'Vatan çocukları eziyet görürken, bakan çocuklarının devletin kiraladığı lüks araçların içinde gezmesini ortadan kaldıracağız\'\' diye konuştu.

İşsiz gençlere iş bulana kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağını dile getiren Akşener, Yüksek Öğretim Kurumu\'nu (YÖK) kapatıp, yetkilerini üniversitelere vereceğini söyledi.

Meral Akşener, konuşmasının ardından Karaman\'daki mitinge katılmak üzere Konya\'dan ayrıldı.

MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK

Öte yandan İYİ Partililer miting alanından ayrılırken, alanda bulunan bir genç kız, \'Rabia\' işareti yaparak, \"Kazanamayacaksınız\" dedi. Bu sırada bir genç erkek de AK Parti lehine konuşma yapınca, İYİ Partili gençler ona saldırdı. Polis, araya girerek, gençleri alandan uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Akşener\'in miting alanına gelişi

- Miting alanından detay

- Akşener\'in konuşması

- Miting sonrası AK Partili gençlere saldırı

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA)

==========================================================

Garajda ürettilen Ramazan pidelerine el koyuldu

BUCA Belediyesi zabıtası, sağlıksız gıda tacirlerine geçit vermiyor. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Buca İnönü Mahallesi’ndeki bir apartman garajına operasyon düzenleyen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce Ramazan pidesi ve 266 kilo kuru pasta ele geçirdi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halk sağlığıyla oynayanlara karşı operasyon düzenledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle Buca İnönü Mahallesi’ndeki bir apartmana baskın yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş araç garajında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 ramazan pidesi, 266 kilo kuru pasta, 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi. Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmanın ötesinde mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Temizlik ve hijyenden eser olmayan imalathanede bozulmuş, böceklenmiş gıda maddeleri tespit edildi. Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı.

Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, halkın sağlığıyla oynayan imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Garajdan görüntü

- İmalattan görüntü

- Garajın mühürlenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

İZMİR, (DHA)

=====================================================

Kanserde erken teşhis için \'su şişeli\' proje

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü ile Karacakaya Doğal Kaynak Suları firması iş birliğiyle, 23 milyon su şişesine \"Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır\" ve \"Ücretsiz Kanser Taramalarınız İçin KETEM\'e Müracaat Edin\" etiketleri yapıştırıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ile Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, kanserde erken teşhis konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla protokol imzaladı. Kanser Erken Teşhiş, Tarama ve Eğitim Merkezi\'nde (KETEM) düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursa\'yı kanser tarama, teşhis ve tedavide marka il haline getirmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin kanser bilinci oluşmuş, kanser taramaları için düzenli olarak KETEM birimlerine başvuran bir toplum oluşturmak olduğunu ifade eden Akan, \"İlimizde faaliyet gösteren firma ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda, üretecekleri 23 milyon adet yarım litrelik pet şişe suya \'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır\' ve \'Ücretsiz Kanser Taramalarınız İçin KETEM’e Müracaat Edin\' yazılı ö sloganları yerleştirdik. Buradaki amacımız 23 milyon vatandaşa kanserde erken teşhisin önemini anlatmak ve taramanın gerekliliğini ve önemini vurgulamak.\" dedi.

\"BU PROJEYE KATILMAKTAN MUTLUYUZ\"

Kanser hastalığının, çağın en büyük problemlerinden biri olarak karşılarına çıktığını belirten Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, \"Bizler de böylesi önemli bir konuya kayıtsız kalmamak ve yürütülen başarılı çalışmalara katkı koymak amacıyla firmamıza ait 0.5 litre pet şişe sularımızda kanserle mücadeleye yönelik sloganlara yer verdik. Buradaki nihai hedefimiz kansere dikkat çekmek ve vatandaşımızı erken teşhiş için kanser taramalarına sevk etmektir. Böylesine önemli bir sorumluluk projesinde yer almaktan son derece mutluluk duyuyoruz\" şekilnde konuştu.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, desteklerinden dolayı Sinan Kahraman\'a teşekkür belgesi takdim etti.

Görüntü dökümü

Basın toplantısından görüntüler

Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

===============================================