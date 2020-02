DHA YURT BÜLTENİ-13

Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan son yolculuğuna uğurlandı

Irak\'ın kuzeyindeki Derecik mevkisinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan, memleketi Mersin\'in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Irak\'ın kuzeyinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın cenazesi memleketi Mersin\'in Tarsus ilçesine bağlı Sayköyü Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazesi Ulu Cami\'ye getirilen Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan için tören düzenlendi. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İskenderun 39\'uncu Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olcay, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, şehidin yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin eşi Seher Sayan, cenaze törenine 6 aylık kızı Ecrin ile birlikte geldi. Tören boyunca ağlayan Ecrin bebek, babasını son yolculuğuna uğurladı. Annesi Elif ve babası Cumali Sayan, yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, kardeşi Uzman Onbaşı Şerafettin Sayan gözyaşı döktü. Şehit Sayan\'ın cenazesi kılınan namazının ardından helallik alınmasıyla top arabasına konuldu. Şehit babasının peşinden akrabalarının kucağında götürülen 6 aylık Ecrin\'in sürekli ağladığı görüldü. Şehit Sayan\'ın silah arkadaşları Ecrin bebeği kucağına alıp, teskin etti. Şehit Uzman Çavuş Musa Sayan, Tarsus Şehitliği\'ne defnedildi.

Terör Örgütü PKK\'ya üye olmak ve 12 suçtan aranıyordu yakalandı



Bursa\'da Terör Örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 12 ayrı suçtan aranması bulunan ve 40 fakrlı suç kaydı bulunan Uğur A., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri tarafından kovalamaca ile yakalandı.

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Terör Örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası, 12 ayrı suçtan yakalama kararı ve 40 farklı suç dosyası bulunan 24 yaşındaki Uğur A.\'nın peşine düştü. Uğur A.\'yı, 1 ay boyunca teknik takibe alan ekipleri, yaptıkları titiz çalışma ile Uğur A\'nın, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi\'nde bir evde olduğunu tespit etti. Eve operasyon düzenleneceği sırada durumu fark eden Uğur A., evin çatısına çıkarak, başka evlerin çatısına kaçmaya başladı. Uğur A., yaşanan kovalamacada kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Suç makinesi Uğur A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bilirkişi: Emrah Serbes kaza sırasında epilepsi ilacının etkisinde olabilir

İzmir- Aydın yolundaki kazada, otomobillerine arkadan çarptığı aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan \'Behzat Ç.\' filminin senaristi, yazar Emrah Serbes hakkında yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Serbes\'in sürüş becerileri ve güvenliğini olumsuz etkilediği bilinen, sara tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilacın etkisinde olabileceği belirtildi. Ayrıca, kaza sırasında, Serbes yönetimindeki otomobilin hızının 130 kilometrenin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

Kaza, 22 Eylül 2017\'de saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik (59) yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan ve kızı Zeynep Özçelik\'in (16) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik (51) ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa\'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Ancak bu aşamada babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte \'Behzat Ç.\' kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi\'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi. Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes\'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes\'in aracı alkollü olarak kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik\'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturma dosyasına eklendi. İzmir 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davada mahkeme heyeti, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, raporunda Emrah Serbes\'in tam kusurlu bulduğunu açıkladı.

\'SARA İLACI KULLANIYORDU\'

Serbes hakkında, Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler\'in talebi doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi\'nden 3, Erciyes Üniversitesi\'nden de 1 öğretim üyesi tarafından yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Raporda Serbes\'in kaza yaptığı sırada, sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen ve sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullandığına dikkat çekildi. Ayrıca kaza sırasında Serbes\'in aracının hızının 130 kilometrenin çok üstünde olduğu da değerlendirilen raporda, şöyle denildi: \"Somut olayda iddialar sanığın alkollü şekilde araç kullandığı yönündedir. Bu konuda tanık anlatımları da söz konusudur. Her ne kadar bu konu şüpheye yer bırakmayacak biçimde sübuta ermiş olmasa da sanığın kullandığı ilaçların etkilerinin de ayrıca ele alınması gereklidir. Sanık sara nöbetlerini önleyici bir ilaç kullanmaktadır. Olayın adli tıp açısından yapılan değerlendirmesinde ilacın sürüş yeteneğini olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmiştir. Sanığın olay anında bu ilacı kullanmakta olduğu hususu da sübuta ermiştir. Öte yandan, adli tıp açısından yapılan değerlendirmede sanığın bu ilaçla birlikte alkol kullanma eğiliminde olduğu da tespit edilmiştir. Gerek teorik açıdan gerekse Yargıtay\'ın konuya ilişkin olarak verdiği kararlar çerçevesinde değerlendirildiğinde sürüş yeteneğini olumsuz etkileyen maddeler etkisi altında araç kullanan kişinin fiilinin bilinçli taksir teşkil ettiğine şüphe yoktur. Sanık elbette meydana gelen neticeyi istememiştir ancak neticeyi öngörmüş fakat buna rağmen araç kullanmaya devam etmiştir.\" Ahmet Mert Özçelik\'in avukatı Burcu Ece Güler, hazırlanan bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Emrah Serbes\'in 24 Mayıs Perşembe günü ikinci kez hakim karşısına çıkacağı belirtildi.



Haber:Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

=============================================

Cezaevi firarisi, imam nikahlı eşini bıçaklayıp, rehin aldı/EK

\"PATRONUYLA ALDATIYORDU\"

İmam nikahlı eşini kendisini aldattığını iddia ederek bıçaklayıp ardından rehin alan Tarık D., adliyeye sevk edildi. Sabaha karşı meydana gelen olayda, tutuklu bulunduğu İzmir Açık Cezaevinde firar eden Tarık D., Bursa\'da yaşayan imam nikahlı eşinin merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi\'ndeki evine geldi. Tarık D., imam nikahlı eşi İclal G.\'yi defalarca bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere teslim olmamakta direnen Tarık D., imam nikahlı eşi İclal G.\'yi rehin aldı. 3 saat boyunca polislere direnen Tarık D., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Ağır yaralanan İclal G. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen Tarık D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tarık D.\'nin ifadesinde, \"İmam nikahlı karım beni cezaevindeyken arıyordu, beni bıraktığını başkası ile ilişkisinin olduğunu söyleyerek bana hakaret ediyordu. Bunları duyunca firar ettim, evine geldim. Gözüm dönmüştü, öldürecektim. Çalıştığı işyerinin patronu ile beni aldatıyormuş. Ben eve geldiğimde o da o sırada evden çıkıyordu\" dedi. Tarık D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir\'de 133 milyon liralık bahis operasyonu

Eskişehir\'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynatma yoluyla hesaplarında 133 milyon liralık işlem bulunan 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri \'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet\' ettikleri öne sürülen kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı sanal bahis oynatma yoluyla hesaplarında 133 milyon lira işlem bulunduğu belirlenen 19 kişiden 16\'sı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, sim kartlar ve hafıza kartları, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları ve hesap cüzdanları, yurtdışı şirket evrakları ile yurtdışı konaklama belgeleri ele geçirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığını belirtti.

150 yıldır iftar geleneğini yaşatıyorlar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesinde 150 yıllık toplu iftar yemeği geleneği devam ettiriliyor. 120 ailenin oturduğu köyde iftar yemeğini her gün bir aile üstlenirken, köy meydanına ve cami avlusuna kurulan sofralarda çeşit çeşit yemekler hep birlikte yeniyor.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta 380 nüfuslu kırsal Dutluca’da mahallesinde 150 yıla yakındır iftarlar hep birlikte açılıyor. Her gün bir aile iftar yemeğini düzenlenmesini üstlenirken, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar da muaf tutuluyor. 120 ailenin oturduğu köyde köylüler toplu iftar geleneğini ileriki yıllarda da devam ettirmek istiyor.. Mahalle meydanına kurulan masalarda tatlıdan turşuya kadar 9 çeşit yemek ikram ediliyor. Geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Dutluca Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, “Köyümüz 120 hane ve 380 nüfuslu. Ramazanda iftar yemeği veriyoruz. Bu çok eskiye dayanan bir gelenektir. Her gün bir aile iftar yemeğini üstleniyor. Dışarıdan gelenler de oluyorö dedi. İftar yemeğini üstlenen Erdal Akçay ise, “İftar geleneği yüzyıllardan beri devam eden bir alışkanlık. Bizde bunu şimdiki nesiller olarak sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün köylü iftarını burada açar. Her aileye iki yılda sıra gelirö diye konuştu. Gelecek nesillerin de bu geleneği sürdürmesi için tavsiyelerde bulunduklarını söyleyen Sabiha Biçer, “Gençlerimize sürekli söylüyoruz, ‘Biz ölsek bile bu yemekleri devam ettirin. Biz ölünceye kadar devam ettireceğiz. Ama gençlerde bizden sonra yapsın. Bu dedemizden ninemizden kalan bir gelenek. Biz doğduk doğalı böyle gördük. Böyle biliyoruz. Bunu böyle sürdüreceğiz. Köyümüz gençleri toplanıyor. Yıkıyor, ayıklıyor, doğruyor. Aşçımız pişiriyor. Akşamda yemekler yeniyor. Allah, ağzımızın tadını ve huzurumuzu bozmasın Burası Dutluca aşı tatlıca herkes buyursun gelsin diyorumö şeklinde konuştu.

Üniversitelilere Ramazan ayında ücretsiz iftar yemeği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından başlatılan uygulama ile öğrenciler için Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar yemeği veriliyor.

CÜ yönetimi, Ramazan\'da oruç tutan öğrencilerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılama adına farklı bir uygulamaya imza attı. \'Paylaşmak güzeldir\' adı altında planlanan uygulama ile isteyen öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verilmeye başlandı. Merkezi Kafeterya\'da düzenlenen iftar programına CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere iftar saatinin yaklaşmasıyla sıraya girerek yemeklerini aldı. Rektör Prof.Dr. Yıldız öğrencilerin yemeklerini kendi elleriyle verdi ve masalarını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. İftar programı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, \'Paylaşmak güzeldir\' sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, \"Öğrencilerimizle hafta içerisinde her gün iftarı birlikte paylaşalım istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar bizim ilk hedefimiz öğrencilerimizi memnun etmek. Öğrenciler var diye biz burada varız. Bu Ramazan ayında ailelerinden uzakta olan arkadaşlarımız da böylece iftarlarını yapsınlar, derslerine çalışsınlar. Bundan sonra bu inşallah bir gelenek haline gelsin. Biz de öğrenciliğimizde her iftarda \'Ne yiyeceğiz\' diye düşünürdük. Bu bir imkandır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi. Öğrenciler ise yemekleri çok beğendiklerini dile getirerek, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)