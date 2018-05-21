DHA YURT BÜLTENİ-13

Karayolundaki göçük otomobili yuttu

Erzurum\'da sağanak yağış nedeniyle Çaykara Caddesi\'ndeki karayolunda göçük meydana geldi. Oluşan dev çukurun içerisine düşen park halindeki otomobil gözden kayboldu.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından saat 15.30 sıralarında aniden bastıran yağmur hayatı felçe uğrattı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi\'nde yoğun yağış nedeniyle karayolunda göçük oluştu. Göçük nedeniyle park halindeki bir otomobil oluşan dev çukurun içerisine düştü. Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Git gide büyüyen çukur nedeniyle araç, bir anda gözden kayboldu. İtfaiye ve polis ekipleri, yolu güvenlik şeridine alıp trafiğe kapattı. Diğer park halindeki araçların da açılan çukur içerine düşmemesi için polis anons yaptı. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise bu anları cep telefonları kaydetmek isterken polise zor anlar yaşattı. Göçük anında otomobil içerisinde birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Oluşan dev çukurun büyümesi çevredeki binaları da tehdit etti. Sele neden olan yağış nedeniyle vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar dizlerine kadar suya battı.Öte yandan eteoroloji, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan\'da sağanak yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi.

GÖRÜNTÜLER DHA FEED\'TEN GEÇİLİYOR

Haber:Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

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Danıştay, Phaselis\'e otel projesini iptal etti

Antalya\'nın Kemer ilçesinde Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip birinci derecede arkeolojik sit olan 180 bin metrekarelik alandaki otel projesiyle ilgili tahsisi iptal eden yerel mahkemenin kararı, Danıştay tarafından da onandı.

Antalya\'nın dünyaca ünlü antik kentlerinden Phaselis Antik Kenti mevkiinde, Beydağları Olimpos Milli Parkı sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip 1\'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı olan 180 bin metrekarelik alan, 5 yıldızlı otel yapılması amacıyla, 2005 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın oluruyla bir firmaya tahsis edildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Kemer Esnaf ve Turizmciler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Çıralıyı Sevenler Derneği ve 12 vatandaş, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle 2014 yılında dava açtı. Antalya 1\'inci İdare Mahkemesi, önce yürütmeyi durdurma kararı, 2015 yılında da tahsisin iptaline karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nca temyiz edilen davada, Danıştay 14\'üncü Dairesi de itiraza kapalı şekilde tahsisin iptali kararını onadı.

MİMARLAR ODASI\'NDAN AÇIKLAMA

Mimarlar Odası Antalya Şubesi\'nden yapılan açıklamada, davaya konu alanın Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içerisinde kalan bir kısmının 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip 1\'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu söyledi. Açıklamada, tahsisin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi öncülüğünde dava açıldığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Sayın mahkeme öncelikle yürütmenin durdurulmasına, 30 Aralık 2015 tarihinde de iptaline karar vermiştir. Bu karar, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, Danıştay 14\'üncü Dairesi temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar düzeltme yolu kapalı olarak onanmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Arşiv )

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- Kazı yapılan yerlerden görüntü

- Phaselis İnisyatifi Kurucusu Melike Vergili konuşma

- Tekirova esnaflarından ve davacılardan Sami Adaletli konuşma

- Kazı yapılan yerlerden görüntü

Haber. Mehmet ÇINAR- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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İşten çıkartılan iki çalışandan ‘Herkes için adalet’ yürüyüşü

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZSU’da güvenlik görevlisi olarak çalışan ve haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Ali Ünlü (33) ile Serhan Korkmaz (32), Ankara’daki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi\'ne gitmek üzere ‘Herkes için adalet’ adı altında yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 9 senedir İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2013 yılında güvenlik şefi olan Ali Ünlü ile güvenlik görevlisi Serhan Korkmaz, bazı kurum yöneticilerinin kurumun imkanlarını özel işleri için kullandığını iddia ederek 2014 yılında İZSU Teftiş Kurulu’na dilekçe verdi. Teftiş Kurulu’nun soruşturmasının ardından, İZSU’da amir olan Ömer Yapan ve şef Mustafa Çimen, kınama cezası aldı. Bu olaydan sonra Mustafa Çimen itibarının zedelendiğini belirterek, 2016 yılında Ali Ünlü hakkında Teftiş Kurulu’na dilekçe verdi. Teftiş Kurulu’nun açtığı ve yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sonucunda, Ali Ünlü’nün ve Serhan Korkmaz’ın işlerine bir süre önce son verildi. Kınama cezası alan yöneticilerinin verdiği şikayet dilekçesi nedeniyle işten çıkartıldığını söyleyen Ünlü, yaşanan olayların trajikomik olduğunu belirterek, \"Bugün, arkadaşım Serhan Korkmaz’la beraber, İzmir Konak Meydanı’ndan başlamak üzere Ankara\'ya yaklaşık 582 kilometrelik yürüyüş gerçekleştireceğiz. Yürüyüşümüze de ‘Herkes için adalet’ adını verdik. Yürüyüşte, bana annem ve babam da araçla eşlik edecek. Konuyla ilgili olarak, çocukluğumdan bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığım CHP’nin il yöneticileriyle görüştük. Bizlere hiç kimse destek olmadı ve haksızlığımızı gidermek için kimse bir çalışma yapmadı\" dedi. Serhan Kormaz da, kendisinin ve Ünlü’nün görevlerinde sergiledikleri başarılardan ötürü hem sözlü olarak takdir edildiklerini hem de yazılı şekilde teşekkür belgeleri aldıklarını belirterek, bu yürüyüşü yapmaktan başka çarelerinin kalmadığını söyledi.Yapılan basın açıklamasından sonra, Ünlü ve Korkmaz, Ankara’ya doğru yola çıktı. Ünlü ve Korkmaz\'a açıklama sırasında Özel Güvenlik İş Sendikası üyesi arkadaşları da destek verdi.

İZSU\'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, İZSU\'dan yapılan açıklamada, Ünlü ve Korkmaz\'ın ayrı ayrı konularda adli ve idari yönden suç teşkil eden fiillerinin tespit edildiği belirtilerek, \"Bu nedenle kurum tarafından yapılan teftiş incelemesi sonucunda idari yönden şirketlerine iade edilmişler, adli yönden de soruşturma dosyaları savcılığa intikal ettirilmiştir\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasından görüntü

- Sendika üyelerinin slogan atmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalarak öldü

Düzce\'de, yol kenarında temizlik yapan iş makinesi geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçen 43 yaşındaki İdris Sakalsız\'ın üzerinden geçti. İdris Sakalsız olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu kenarında temizlik yapan Düzce Belediyesi\'ne ait iş makinesini kullanan Engin Gümrükçü, kepçe ile geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Sakalsız\'ın üzerinden geçti. İş makinesinin altında kalan İdris Sakalsız feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. İdris Sakalsız\'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-İş makinesinin görüntüsü

-Ölen kişinin yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Çuvallar dolusu bayrak çöpten toplandı

Düzce\'de, molozların döküldüğü alanda çuvallar içindeki yüzlerce bayrağı gören köylü, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Vatandaşın paylaşımını gören polis, molozların döküldüğü alana gelerek bayrakları topladı.

Düzce Tepecik Mahallesi\'nde meralık alanda koyun otlatan Ahmet Durmuş, inşaat molozlarının döküldüğü alanda Türk bayrakları olduğunu fark etti. Çuvallar içinde çöpe atılan bayrakları gören Ahmet Durmuş, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ahmet Durmuş\'un paylaşımlarını gören polis ekipleri olay yerine geldi. Polis bayrakları topladı. Ahmet Durmuş, \"Koyunları otlatırken birkaç tane bayrak gördüm. Birkaç taneyse alayım dedim. Baktım çuvallar içinde bayrak çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yaptım. Polisler geldi, gereken işlemler yapıldı\" dedi. Polis, Türk bayraklarını çöpe atan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bayraklar çöpten toplanırken görüntü

-Polisler taşırken görüntü

-Ahmet Durmuş ile röp ve detaylar var

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Yıldırım düşmesi sonucunda 29 küçükbaş telef oldu

Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucunda 29 küçükbaş telef oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Tavşanlı\'ya bağlı Devekayası köyü Karakaya mevkiinde meydana geldi. Mustafa Köken, kendisine ait 175 küçükbaşı otlatırken sağanak yağdı. Koyun ve keçilerden bir kısmı ağaçların altına doğru gitti. Bu sırada yıldırım düşmesi sonucunda ağaç kenarında bulunan 29 küçükbaş telef oldu. Mustafa Köken ile yayındaki diğer küçükbaş hayvanlar, yıldırım düşen yerin uzağında oldukları için kurtuldu.

Görüntü dökümü:

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- telef olan hayvanların görüntüsü

Haber-Kamera:Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)



