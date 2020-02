DHA YURT BÜLTENİ-13

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden, Deniz Aslanı 2018\'de gövde gösterisi (4)

\"DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI SÜREKLİ HAZIR BULUNULMASI ÖNEMLİ\"

Deniz Aslanı 2018 Tatbikatı\'nın ardından Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, geminin helikopter pistinde basın açıklaması yaptı. Bülent Olcay açıklamasında, \"Tatbikat başarıyla tamamlandı. İnsan hayatının önemi göz önünde bulundurulduğunda denizdeki yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesi için sürekli hazır halde bulunulması çok önemli\" dedi. Son birkaç yıldır tüm dünyayı etkileyen bir krize dönüşen düzensiz göç olayına bağlı yaşanan arama kurtarma operasyonlarının kamuoyunun ilgisini daha fazla çektiğini anlatan Bülent Olcay, şunları söyledi:\"Bu ilgi, tüm ülkeleri denizde arama kurtarma konusunda sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Çevre denizlerimizde insan hayatını riske edebilecek her türlü tehlike durumuna karşı sürekli hazırlıklı olmak üzere ülkemizin tüm kurumları, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla çaba harcamaktadır. Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın bugün başarıyla gerçekleştirdiği tatbikat ülkemizin çevre denizlerinde meydana gelen arama kurtarma olaylarına hızlı reaksiyon gösterebilen etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğunun göstergesidir.\"

TATBİKAT SIRASINDA DA KAÇAK OPERASYONU

Tatbikat öncesindeki gece boyunca ve tatbikat sırasında da Ege sahillerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, denetimlerini sürdürdü. Buna göre İzmir Dikili Karaburun, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Ayvalık\'taki 6 ayrı operasyonda toplam 375 kaçağın yakalandığı öğrenildi. Tatbikat sırasında ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geleneksel bahriye kıyafetine ilave olarak toplam 17 parçadan oluşan kolluk görev kıyafetlerini de tanıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Komutanın konuşmasından görüntü.

-Tören geçişinden görüntü.

-Gözlemcilerin görüntüsü.

-Kıyafetlerin tanıtımından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

Malatya\'da doğal gaz sızıntısı korkuttu

Malatya\'da yol çalışması sırasında iş makinasının kazı esnasında doğal gaz borusuna çarpması sonucu gaz sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle çevredekiler korku dolu anlar yaşadı.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi İnderesi mevkiinde meydana geldi. Bir iş makinası, konutlar arasında yapılan yol çalışması sırasında gömülü olan doğal gaz borusunu kırdı. Bağlantı borularının kopmasıyla gaz sızıntısı başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, doğal gaz ve polis ekipleri geldi. Doğal gaz teknik ekipleri kısa sürede müdahale ettiği sızıntıyı önlemek için ana vanayı kapattı. Çevrede korkuya neden olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis tarafından kapanan yaya yolu tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiyeden görüntü

- Teknik servis

- Kırılan borudan detaylar

- Kapanan yoldan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

Marmaris Yat Limanı\'nda 5 mekanın kaçak yapıları yıkıldı

Muğla\'nın Marmaris ilçesindeki kentsel SİT alanı olan yat limanında beş kafeteryanın kaçak yaptığı tespit edilen sundurma ve tenteler belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Belediye görevlileri ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmalar zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden son buldu.

Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kentsel SİT bölgesi olan Marmaris ilçe merkezindeki Yat Limanı\'nda, beş işletmenin kaçak çıkma yaptığı tespit edilen tente ve sundurmaları belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Vinçler, belediye araçları, 30 zabıta ekibi ve 30 belediye personeli öğle saatlerinde Yat Limanı\'na giriş yaptı. Belediye personeli, işletme sahiplerine eşyalarını çıkarmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıları dinlemeyen işletmeciler ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Araya giren zabıta ekipleri olaylar büyümeden engelledi. Belediye temizlik işleri ekipleri kafeteryalardan eşyaları çıkardı. İki saat süren eşya çıkarma işlemi ardından söküme geçildi. Kaynakçı, demir doğrama ustası ve tente ustasından oluşan söküm ekibi bir saat süren çalışma sonucunda beş işletmenin kaçak sundurmalarını sökerek, kaldırdı. Sökülen sundurmalardan çıkan demir ve alüminyum aksamlar imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi\'ne gönderildi. Yasalara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. İşletme sahipleri yıkım hakkında açıklama yapmadı.

20 İŞLETME DÜZENLEME YAPTI 5 MEKAN DİRENDİ

Yıkım işlemleri ardından basın mensuplarına açıklama yapan Marmaris Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürü Özgür Han, \"Geçen sene Muğla Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü Kurulu tarafından belediyemize kentsel SİT bölgesi olan yat limanında işletmelerin önünde yapılan kaçak tente ve sundurmalar ile ilgili resmi yazışma yapıldı. Belediye olarak kaçak çıkma yapan işletmeleri tespit ederek fotoğrafladık. İşletme sahiplerine sözlü ve resmi bilgilendirmede bulunduk. İmar Kanunu\'nun ilgili maddesi gereğince işlemler yapıldı. Tespit edilen 25 işletmeye tebligatlar yapıldı. Bir ay süre içinde yat limanında bulunan 20 işletme düzenlemeleri yaparak yasaya uygun hale getirildi. 5 işletme düzenleme yapmamak için direndi. Sözlü ve resmi birçok kez uyarı yapmamıza rağmen dinlemeyen işletmelerin kaçak tente, sundurmaları ekiplerimiz yıktı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yıkımdan görüntü

-Marmaris Belediyesi Fen İşleri ve İmar Müdürü Özgür Han ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

4 dakika 22 saniye-315 MB. HD

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Gaziantep\'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep\'te, iki grup arasında çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra 3’üncü Organize Sanayi Bölgesindeki sosyal tesislerde meydana geldi. İddiaya göre, tesisler önünde bekleyen bir grup, tesislere gelen başka bir grupla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle her iki gruptakiler yanlarındaki tabanca ve av tüfekleriyle birbirlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişiyi Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polisler çevrede yaptığı incelemenin ardından olaya karıştığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına alarak ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Olayda çevredeki araçlar ve bir bankada maddi hasar meydana geldi. Polislere olaya karıştığı belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olayın yaşandığ yer

- Polislerin incelemesi

- Polislerin topladğı boş kovanlar

- Kurşunların isabet ettiği araç ve banka

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)

Alacağını isteyen işçiyi tabanca kabzasıyla yaraladı

Antalya\'da çalıştığı inşaatın sahibi S.S.\'den alacağını isteyen Şahin Poyraz (41), çıkan tartışmada tabanca kabzasıyla aldığı darbeler nedeniyle yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1408 Sokak\'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışırken daha önce birlikte iş yaptığı S.S ile telefonla konuşan Şahin Poyraz, iddiaya göre alacağını istedi. İkili bu nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından S.S., Şahin Poyraz\'ın çalıştığı inşaata geldi. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.S., üzerinde taşıdığı tabanca ile önce yere ateş etti, sonra kabzasıyla Şahin Poyraz\'ın başına vurdu. Başından yaralanan Poyraz kan içinde yere yığılırken, S.S., otomobiline binip olay yerinden kaçtı. Poyraz\'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese giden ekipler, Şahin Poyraz\'ı ilk müdahaleden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürdü. Şahin Poyraz\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Polis, S.S.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emniyet mensublarından ve anbulans lardan görüntü

- Yaralanan kişinin yerdeki görüntüsü

- Yaralanan kişinin anbulansa bindirilişi

295 mb ///2.27 (HD)

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

İzmir\'deki bombalı eylemlerin sanığı tahliyesini istedi



İzmir\'de, AK Parti Karşıyaka İlçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği\'ne ses bombalı eylem düzenleyen ve Buca\'da polisle çatışmaya giren terör örgütü MLKP üyesi Deniz A.\'nın (23) yargılanmasına devam edildi. Tahliyesini isteyen Deniz A.\'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

AK Parti Karşıyaka İlçe binasına 2015 yılında ses bombasıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Daha sonra MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği\'ne ses bombaları atıldı. Bu olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, iki binada da maddi hasar meydana geldi. Buca\'da ise devriye görevi yapan polis ekibine uzun namlulu silahla ateş edildi. Polis memurları, aracın camlarının kırılması nedeniyle hafif yaralandı. Daha önceki üç bombalı eylemi düzenleyen ve polise ateş açılması olayına karışan terör örgütü MLKP üyesi Deniz A. elindeki poşette dipçiksiz otomatik tabanca, bir tabanca ve el bombasıyla yakalandı. Deniz A.\'ya yardım ettiği tespit edilen bir saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Tutuklanan Deniz A. hakkında, ömür boyu hapis ve 30 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasına Deniz A. ve sanığın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan sanık Deniz A., uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Deniz A., \"Yaklaşık 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Sanığın avukatı da tutukluluk süresinin aşıldığını öne sürerek, adil yargılama süresinin ihlal edildiğini savunarak, tutukluluk hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Duruşma savcısı ise sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Sanık avukatı, soruşturmanın genişletilmesi ve savunma hazırlamak için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek süre talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Haber:Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)

Şemdinli\'de PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi



Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:\"Şemdinli ilçesi Koray Tepe Arguş-2 mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde üzeri sera naylonu ile kapatılmış bir mağarada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 293 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1.843 adet doçka mühimmatı, 660 adet bixi mühimmatı, 1.276 adet uçaksavar mühimmatı, 246 adet 5,56 minimi silahı mühimmatı, 260 adet HK-33 mühimmatı, 10 adet el bombası, 18 adet patlayıcı düzeneğe bağlı el telsizi, 2 adet anti-tank mayını içine tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı), 9 adet EYP (el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"



Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

Binlerce öğrenci stadyumda aynı anda kitap okudu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ‘Başkanımla Okuyorum’ etkinliklerinin finalinde, stadyumda binlerce öğrenci, Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte kitap okudu.

Karacabey\'de ilk ve ortaokul öğrencilerinin sınıflarında yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü ‘Başkanımla Okuyorum’ etkinliklerinin finali, binlerce öğrencinin katılımıyla yapıldı. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyonda öğrenciler, Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol üyeleri ile birlikte aynı anda kitap okudu. Etkinliğe Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Başsavcı Mustafa Atbaş, İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, okul müdürleri, meclis üyeleri, öğrenci velileri ve öğretmenler de katıldı.

‘NİTELİKLİ BİREYLERE İHTİYAÇ VAR’

Kitap okuma etkinliğinin açılışında öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Her biriniz bu ülkenin umudu, geleceği, yarınlarısınız. Tarihimizin nice gururla dolu sayfalarının yeni nesillerce de öğrenilmesi, devletimizin sigortası olan sizler sayesinde mümkün olacak. Eğitimden ekonomiye, kültür sanattan spora kadar, her konuda kendi evlatlarımıza yani sizlere sonsuz güveniyoruz. Ülkemizin her alanda iyi yetişmiş, ufku geniş, nitelikli bireylere ihtiyacı var. Bunun için de eğitim faaliyetleri çok büyük önem taşıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak, ülkemizin gelecek vizyonuyla örtüşecek şekilde, eğitime ve öğretime son derece önem veriyoruz. Sizlere güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışıyoruzö dedi.

‘OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMAMIZ OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Başkan Ali Özkan, kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemine de vurgu yaparak, “Kitap okumak, insanın kişilik ve zihin gelişimine etki eder ve başarıyı da beraberinde getirir. Ne kadar çok okursanız; düşünce yapınız ve hayal dünyanız da buna bağlı olarak gelişecek ve belirli bir bilgi birikimine sahip olacaksınız. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren kazandırıldığı toplumlarda, geleceğe doğru emin ve büyük adımlarla koşmak çok daha kolaydır. Ayrıca kitap okumayı alışkanlık haline getirirseniz, hazırlandığınız sınavlarda bunun faydasını da mutlaka göreceksiniz. Çünkü çok kitap okuyan kişiler, okuduklarını daha hızlı anlar ve diğer öğrencilere göre bir adım öne geçerlerö diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN SÖZ ALDI

Karacabey Belediyesi olarak en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Özkan, “Okuma alışkanlığı, öğrencilik hayatınızda ve iş yaşamınızda, kısacası her alanda başarılı olmanızı sağlayacaktır. En önemlisi de bu alışkanlık sayesinde, ülkemizin kalkınarak daha ileriye gitmesine katkıda bulunacaksınız. Bu konuda sizlere sonsuz güveniyorum. İnanıyorum ki her biriniz, hayatınızın her döneminde sürekli okuyarak başarı dolu hikayelere imza atacaksınız. Şimdi sizden bana bu konuda bir söz vermenizi istiyorum. Karacabey için okumaya söz veriyor musunuz? Türkiye için çalışmaya söz veriyor musunuz? Dünyayı değiştirmeye söz veriyor musunuz? Bugün burada bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcım büyüyecek ve ülkemizi geleceğe taşıyacakö ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Özkan ve protokol üyeleri, hep birlikte sahaya inerek öğrencilerin kitap okuma heyecanına ortak oldu. Etkinliğin sonunda ise Başkan Özkan, öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin kitap okumak için otobüslerle geliş anı

-Öğrencilerden görüntü

-Başkan Ali Özkan\'ın konuşması

-Öğrenciler kitap okurken

-Başkan özkan kitap okurken

-Drone görüntü

BOYUT: 294 MB,SÜRE:4,11

Haber:Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)