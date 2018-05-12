DHA YURT BÜLTENİ-13

Başbakan Yıldırım: Muhalefet, üflemeye bir ay daha devam edecek



Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran\'daki seçimler öncesi muhalefetin vaatlerinin ölçüsünün kaçtığını belirterek, \"Rahmetli babaannem dinler, dinler, sonunda, \'Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah\'ın. Bunlar üflemeye bir ay daha devam edecekler\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonunu geçirmek, bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak için bugün saat 12.00\'de memleketi Erzincan\'a geldi. Başbakan Yıldırım\'ı, havalimanında karşılamaya gelen hemşehrileri uzun kuyruk oluşturdu. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Başbakan Yıldırım, Hükümet Konağı\'na geçti. Burada bir süre kalan Yıldırım, 76 tesisin toplu açılış törenini yapmak üzere merkez spor salonuna gitti. Salondaki konuşmasında Erzincan\'a müjdelerini sıralayan Başbakan Yıldırım, stadyum, hipodrom yapma kararı aldıklarını söyledi. Solunu dolduran hemşehrilerinin sloganları arasında konuşmasına devam eden Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde 16 Nisan\'da oluşan iradenin sandığı yansıyacağını ifade etti. Aslında 16 Nisan\'da karar verildiğini belirten Başbakan Yıldırım, \"24 Haziran, açılan bu yolun, bu kararın uygulamaya geçeceği tarihtir, bir işin tamamlanmasıdır. 16 Nisan\'da oluşan irade, 24 Haziran\'da sandığa yansıyacak ve 24 Haziran\'da milletimiz, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek, güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır, milletin kararı başımız gözümüz üzerindedir\" diye konuştu.

\'VATANDAŞLA EL SIKIŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR\'

Meclis\'te kabul edilen yasalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başbakan Yıldırım, \"Yatırımlar bakımından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atıyoruz. Vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara noktayı koyuyoruz. Bakın birkaç gün önce kanun çıktı, bütün borçlar yeniden gözden geçiriliyor. Bu bir barış, bir uzlaşmadır. Vatandaşla bir el sıkışma dönemi başlıyor. Olur ya borcunuz vardı, ödeyemediniz, o takibe girdi, faizi var bunların, hepsini uzlaşacak ve el sıkışacak yasal düzenlemeyi yaptık. Piyasayı hareketlendirmek ve vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konutta bir kampanya başlattık. Hem faiz oranları düşürülüyor, hem de vadeler uzuyor. Kamu harçlarını da aşağı çektik. Çünkü biz önce milletim, önce ülkem diyoruz\" dedi.

13\'ÜNCÜ ZAFERLE HÜSRANA UĞRAYACAKLAR

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin kurduğu ittifakı \'Benzemezler İttifakı\'na benzetti. Bu ittifakın Cumhur ittifakına karşı kurulduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:\"Benzemezler ittifakı, Cumhur ittifakına karşı kuruldu. Ama cumhur ittifakının hedefi bellidir, milletin bekasıdır, geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Biz ittifakı milletle yapıyoruz. Bölücü FETÖ\'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran\'da 13\'üncü seçim zaferiyle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kere daha ferasetini gösterecek.\"

VAATLERDE ÖLÇÜ, AYAR KAÇTI

Seçimler için adayların vaatlerinde ölçünün kaçtığını ifade eden Başbakan Yıldırım, \"Vaatlerde ölçü, ayar kaçmış durumda. Bu ölçüsüz, hesapsız vaatlere karşı rahmetli babaannem dinler, sonunda da, \'Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah\'ın\' derdi. Bunlar üflemeye bir ay daha devam edecekler. Ama millet üflemeye değil de sonuca bakar. Ne getirdin kardeşim, memleketi nereden aldın, nereye götürdün, nereye götüreceksin, bunu anlatacaksın. Biz vaat verirken, geleceği anlatırken, arkamızda dolu dolu geçmişimiz var. Çok şükür alnımız ak\" diye konuştu.

AÇILIŞLARA YETİŞEMİYORUZ

Yıldırım konuşmasının sonunda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba ile birlikte 700 milyon liraya mal olan 76 tesisin toplu açılışını yaptı. Yıldırım, \"Artık açılışlara yetişemiyoruz. Her tarafta onlarca, yüzlerce eser var. Çareyi toplu açılışta bulduk, toptan açılış yapıyoruz. İşte orada 76 eserin isimleri var. Toplam 700 milyon liralık bu eseri şehrimize kazandırıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

GÖRÜNTÜ CANLI VERİLDİ

Haber:Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

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İnce: Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor, bu doğru değil/EK

\"AF TASARISININ KAPSAMINI GÖRMEK LAZIM\"

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin af önerisini değerlendirdi. DHA\'ya açıklama yapan İnce, \"Af tasarısının kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kapsamını görmem lazım. Görmeden ayak üstü konuşmam. Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muharrem İnce\'nin açıklaması

-Genel ve detay

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / DENİZLİ, (DHA)

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Nusaybin\'de patlama:1 çocuk hayatını kaybetti

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde, hendek ve barikat operasyonlarının ardından oluşan molozların döküldüğü bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Nusaybin\'de hendek ve barikatların bulunduğu bölgelerin molozlarının atıldığı Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, molozlar içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayran\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayı duyan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Patlamanın, hendek ve barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve geçen Nisan ayında yasağın kaldırıldığı bölgelerden birinde meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlama olayını gördüğünü söyleyen vatandaşlar Mahsum Müjde, \"Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Patlamanın meydana geldiği bölge

- Moloz yığınlarından görüntü

- Hastane acil servisinden görüntü

- Bekleyen ambulans ve polis araçları

- Morg levhasından görüntü

- Bir çocuğun olayı anlatması

Haber - Kamera:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),(DHA)

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Iğdır’dan yola çıkan bisikletliler Kars’tan Samsun’a uğurlandı

19 Mayıs Milli Mücadele Ruhunu canlandırmak için Iğdır\'dan Samsun\'a yola çıkan Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü\'nün 6 üyesi Kars\'a ulaştı.

Iğdır Valisinden aldıkları Türk Bayrağını Samsun Valisine teslim etmek için Cuma günü yola çıkan Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyelerinin ilk durak yeri Kars oldu. Eksi36 Offroad Kulübü’nün de lojistik destek verdiği sporcular Kars girişinde karşılandı. Eskortlar eşliğinde yollarına devam eden sporcular Kars öğretmenevinde mola verdikten sonra ikinci durakları olan Artvin\'a doğru pedal çevirmeye başladı.

Sporculardan Volkan Şenocak, “Amacımız, bundan 99 yıl önce Samsun’da atılan ilk adımla milli mücadele meşalesini yaktığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Bizlerde bu mücadele ruhuna saygımızı göstermek için yapabildiğimiz en iyi iş olan bisiklet sporumuzla bu ruha saygımızı göstermek istedik. Bu amaçla Iğdır’dan yola çıktık. Iğdır valimizden aldığımız bayrağı Samsun valimize inşallah ulaştıracağız. Altı arkadaşla birlikte çıktığımız bu yolda zorlu doğa koşullarına rağmen gidiyoruz. Yolda biraz heyecan biraz stres yaşadık. Yağmurla birlikte rüzgar ve yorucu rampalarla bayağı zorluk çektik ama tabi ki bu zorluğu tatlı duygularla yaşadık\" diye konuştu. Zorlu ve gururlu bir yolculuğa çıktıklarını söyleyen Fikret Akbal ise “Milli mücadele ruhunu tekrar yaşayabilmek ve bu ruhu tekrar Samsun’da görebilme adına çıktığımız bu yolda tabi ki zorlu etaplardan geçtik. Iğdır Kars arası oldukça zorlu bir etap, 2000 metre tırmanış yaptık. Bu da ortalama 140 kilmetreyi buldu. Yorucu ama anlamlı bir yolculuk olacak. Milli mücadele ruhunu yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz\" dedi. Eksi36 Offroad Kulübü Başkanı Tarık Yılmaz ise, bisikletçileri bu anlamlı yolculukta yalnız bırakmadıklarını ve kulüp olarak yolculuk boyunca lojistik destek verdiklerini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bisikletçilerin Kars’a gelişi

-Kars tabelası önünde fotoğraf çektirmeleri

-Konuşmalar

-Yollarına devam etmeleri

433 MB - 4 DK 24 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Aydın Valisi Köşger, 2018 yılını Afrodisias yılı ilan etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan Aydın\'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti, Aydın Valiliği\'nce düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına tanıldı. 2018 yılını Afrodisiası yılı ilan eden ve Eyfel Kulesi\'nden örnek veren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Paris Eyfel Kulesi bir demir yığınıdır. Hiçbir anlamı olmayan bir şey olmasına rağmen, yılda 12 milyon turist bilet alarak Eyfel Kulesine çıkıyor. Ziyaret edenlerle birlikte 30 milyona yakın insanı kendisine çekiyor. Bunun nedeni modern çağın algı yönetimini iyi beceriyor olmalarıdır. Paris\'i modern kentin başkenti Eyfel Kulesini ise onun sembolü olarak pazarlıyorlar. Ama biz elimizdeki hazır potansiyeli pazarlayamıyoruz. Elimizde var olan değerleri dünyaya pazarlayamıyoruz\" dedi.Aydın Valiliği tarafından 2018 yılı Afrodisias yılı ilan edildi. Bu nedenle Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli\'den basın mensupları tarihi kente davet edildi. Antik tiyatroda bir araya gelindi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in dışında kent protokolünden Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalcçacı, Karacasu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Büyükyapıcı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Mustafa Bircan da programa katıldı. Antik tiyatroda ADÜ\'lü öğrenciler, yerel kıyafet giyerek şarkılar söyledi.

\"ELİMİZDEKİ DEĞERLERİN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ\"

Tanıtım programında konuşma yapan Vali Köşger, \"Afrodisias Antik Kenti 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne Türkiye\'den giren 17\'ci yer oldu, bunu çok önemsiyoruz. Bu çok önemli bir aşamadır. Ancak biz elimizdeki değerleri, eserleri ve elimizdeki potansiyeli değerlendiremiyoruz. Bu bir vakadır. 2018 yılını bu anlamda Afrodisias yılı ilan ettik\" dedi.Eyfel Kulesi\'nden örnek veren Vali Köşger, \"Paris Eyfel Kulesi bir demir yığınıdır. Hiçbir anlamı olmayan bir şey olmasına rağmen, yılda 12 milyon turist bilet alarak Eyfel Kulesine çıkıyor. Ziyaret edenlerle birlikte 30 milyona yakın insanı kendisine çekiyor. Bunun nedeni modern çağın algı yönetimini iyi beceriyor olmalarıdır. Paris\'i modern kentin başkenti Eyfel Kulesini ise onun sembolü olarak pazarlıyorlar. Ama biz elimizdeki hazır potansiyeli pazarlayamıyoruz. Elimizde var olan değerleri dünyaya pazarlayamıyoruz\" diye konuştu.Aydın\'da 22 antik kent bulunduğunu söyleyen Vali Köşger, \"Dünya Miras Listesine girdiği için öne çıkanı burası. Biz sadece yaz plaj turizmini pazarlayabiliyoruz. Turizmi 4 aya indirgemiş durumdayız. 3- 4 milyon turist geliyor. Bunu da tek bir şeye indirgemişiz. Halbuki bu potansiyelle iyi değerlendirebilirsek, birbirine iyi entegre edebilirsek, 22 antik kenti ile kültür turizminin dünyada bir müşteri kitlesi var. Jeotermal ve doğa turizmini yapabilirsek, Aydın\'a 12 ila 15 milyon turistin gelmesi işten bile değil. Bu turistlerin sadece sahilde kalıp, sadece her şey dahil bir turizmle sezonu kapatıp gitmesi hiç uygun değil. Bunların Karacasu\'ya, Pamukkale\'ye kadar ulaşması lazım. Denizli ve Muğla\'ya kadar uzanması gerekiyor. Bu anlamda antik kentler çok önemli yer tutuyorlar. Bu yıl bütün kaynakları antik kentlere ayırdık. Buraları en iyi şekilde tanıtabilmemiz lazım. Yani bu ülkenin hak ettiği yer buralar değil. İnşallah ülkemiz bu konuda çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bunun için elimizden ne geliyorsa siz basın mensuplarıyla birlikte yapacağız\" dedi.

ANTİK KENT GEZİLDİ

Konuşma sonrası antik kent gezildi. Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği kentteki eserler incelendi. Antik kenti gezen yabancı turistler ise Türkiye\'deki tarihi eserler karşısında çok etkilendiklerini söyledi. Manisa Turgutlu\'dan gelen öğretmen Ünal Kaplan ise, \"Her yıl öğrenci velileriyle birlikte buraya geziye geliyoruz. Tarihi bir kent, görülmesi gereken bir yerdir. Türkiye\'de herkesin görmesini istediğim bir yerdir\" diye konuştu.Program tarihi kentin gezilmesi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Afrodisias Tarihi kentten görüntü

- Tiyatrodaki programdan görüntü

- Vali Yavuz Selim Köşger\'im konuşması

- Ziyarete gelen Ünal Kaplan röp

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

