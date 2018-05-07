DHA YURT BÜLTENİ- 13

Üniversiteli Hayrettin, gözyaşları arasında toprağa verildi

İzmit\'te, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, getirildiği ihastanede taburcu edildikten sonra evde fenalışıp yaşamını yitiren 26 yaşındaki Hayrettin Ömeroğlu, Bursa\'da toprağa verildi. Talihsiz gencin babası, oğlunun ölümüne neden olmakla suçladığı doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü ikinci sınıfında öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, geçtiğimiz cumartesi akşamı kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, kendisine serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Gece tekrar fenalaşan Ömeroğlu, arkadaşı tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.İzmit\'te sokakta satılan pilav ve tavuktan yedikten sonra rahatsızlanıp ölen Hayrettin Ömeroğlu\'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Bursa\'nın Gürsu İlçesi\'nde bugün toprağa verildi. Öğlen, Fethi Cami’nde düzenlenen cenaze törenine talihsiz gencin ailesi, akrabaları ve okul arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Cabbar Ömeroğlu\'nun taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde Hayrettin Ömeroğlu\'nun kardeşleri Emrah ise gözyaşlarını tutamadı. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı\'nda toprağa verildi.Hayrettin Ömeroğlu\'nu hastaneye kaldıran ev arkadaşı Muhittin Müftü, “Beni akşam telefon ile arayınca Hayrettin\'in hastanede olduğunu öğrendim: Hemen yanına gittim. Serum takıldı İki saat sonra doktoru, Hayrettin ateşenin olduğunu söylemesi ve kusmasına rağmen onu, \'bunlar normal. Ateşinde çıkacak, kusacaksın da. Bol sıvı tüket\" dedi.Serumu bittikten sonra doktorun yanına gittiğimde arkadaşım yine kusuyordu. Buna rağmen doktor onu ilaçlarını yazarak taburcu etti. Kendisini eve bıraktıktan sonra gidip ilaçlarını aldım. Geldiğimde ishal olmuştu. İlaçlarını verdim. Yine kustu ve sonra uykuya daldı. Bir süre sonra uyanınca çok kötü olduğunu, göğsünün ağrıda bana bildirdi.Hayrettin\'in rağhatsızlığı devam ederken doktorun bana söylediği, \'önemli bir şey yok\' sözü aklıma geldi Buna rağmen ambulans çağırıp arkadaşımı hastaneye tekrar götürmek istedim. Ambulans gelince onu sedyeye koyduk. Bu sırada elimi tuyordu. abi beni bırakma.\' dedi. Sonra gözlerini yukarı dikti. Ben yakınımızda olan hastaneye koşarak gittim. Hayrettin ise ambulansta öldü\" dedi.Acılı baba Cabbar Ömeroğlu ise oğlunun ölümünde doktorun ihmali olduğunu söyleyip görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntü

-Ölen gencin arkadaşı olay gecesini anlatıyor

-Baba ile röp

-Arkadaşları ile röp

-Detaylar

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Şüpheli pakete müdahaleyi erik yiyerek izlediler

Antalya\'da vatandaşlar, polisin bir pakete bomba şüphesiyle müdahalesini, erik yiyerek ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak izledi.

Muratpaşa ilçesinin işlek caddelerinden Yener Ulusoy\'da, bir işyerinin önünde uzun süre duran valizi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, caddenin bir bölümünü taşıt ve insan trafiğine kapattı. Valizin çevresindeki işyerlerini de kapattıran polis, şeritle güvenlik önlemi aldı. Bomba uzmanı valize yaklaşmak için özel kıyafetlerini giyerken, bazı vatandaşlar ısrarla caddeden geçmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da şeridin kenarında duran bir seyyar satıcıdan aldıkları erikleri yiyerek polisin çalışmasını izledi. 3 genç kız ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, takipçilerini hemen şeridin yan tarafında durarak bilgilendirdi. Bomba uzmanının çalışması sonrası açılan valizden kıyafet çıktı. Valiz, polis merkezine götürülürken trafik de normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valizin iş yeri önünde görüntüsü

-Vatandaşlardan görüntü

-Polisin aldığı önlemlerden görüntü

-Polis vatandaşları uzaklaştırması

-Uzman polisin valize müdahalesi

-Vatandaşların cep telefonu ile çekim yapmaları

-Valizin görüntüsü

-Genç kızların sosyal medya üzerinden yayın yapmaları

-Erik yiyerek çalışmayı izleyenler

-Detaylar

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ-Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Emrah GÜL-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Hıdırellez Şenliği\'nde oğlak yeme yarışması

Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Malkara ilçesine bağlı İbribey Mahallesi\'nde düzenlediği Hıdırellez Şenliği\'nde, oğlak eti ve keçi peynirinin tüketilmemesine dikkat çekmek amacıyla oğlak yakalama ve oğlak yeme yarışması düzenledi.

Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ile yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik oğlak yakalama yarışması ile başladı. 3 çocuk arasında oğlak yakalama yarışması yapıldı. Şenlikte ayrıca 10 kilo pişmiş oğlak eti yeme yarışması düzenlendi. 5\'er kişilik gruplar halinde iki grubun kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda birinci grupta yer alan Yasin Erzik, Murat Kütük, Mehmet Sert, Erkan Gülmez ve Yusuf İnak 10 kilo oğlak eti yiyerek birinci oldu. Kazanan gruba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengizhan Erbaş ödül olarak bir küçük altın verdi. Yarışmaların ardından, Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından özel olarak hazırlatılan oğlak eti ve keçi peynirleri davetlilere ve alanı dolduranlara ikram edildi. Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, önceki yıllarda baharın gelişinin oğlak etinin hep birlikte tüketilmesiyle kutlandığını ifade ederek, \"Bu geleneğimiz son 5–6 yıldır kayboldu. Biz Tekirdağ Damızlık Koyun- Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak bu geleneklerimizi unutmamak adına, çocuklarımıza oğlak etinin lezzetini tattırmak adına Hıdırellez Şenliği\'ne davetli olarak katılan misafirlerimize ve İbribey Hıdırellez Şenlik Alanı\'na gelen her aileye oğlak eti ve kilolarca keçi peyniri ikram ettik\" dedi. Hıdırellez Şenliği\'ne, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Bahaettin Cömert, Ticaret Borsası Başkanı Atila Ayaz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengizhan Erbaş, muhtarlar, ve çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Davul zurna eşliğinde oynayanlar

-Hıdrellezden genel detay

-Oğlaklardan detay

-Oğlak yakalama yarışması

-Oğlak yeme yarışması

-Cemalettin Toluca’nın konuşması

-Kaçan oğlak ve vatandaşların yakalanması

-Derece alanlara ödüllerin verilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Adana\'da Dünya Offshore Şampiyonası nefes kesti

Adana\'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı, 7 sürat teknesinin katılımıyla başladı. Yarışın ilk ayağında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasını 88 bordo numaralı BHS-Yuka Yachts kazandı.

Seyhan Baraj Gölü\'nde yapılan yarışı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Yelken Kulübü Başkanı Ziya Ali Koçer ve davetliler izledi. Takımların zamana karşı yarıştığı şampiyonayı çok sayıda Adanalı göl kenarından heyecanla seyretti. Yarışlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası ile başladı. Müsabaka sonucunda Alpay Akdilek ve Kerem Tuncer yönetimindeki BHS-Yuka Yachts 1 dakika 12 saniyelik derecesi ile birinci oldu. Efe Project ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu. Kupa törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Sözlü, \"Öncelikle bu yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Adana\'da 7\'ncisi yapılan Dünya Offshore Grand Prix şampiyonası hakikaten Seyhan Baraj Gölü ile birlikte Adana\'mıza çok yakışıyor. Sporcularımızı kutluyorum. Gelecek yıllarda Adana\'mızda daha büyük şampiyonluklara ev sahipliği yapma ve destekleme konusunda söz veriyorum\" dedi. Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı yarın Valilik Kupası yarışı ile son bulacak.

Görüntü Dökümü:

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- Sürat teknesi yarışından genel ve detay görüntüler

- Adana Valisi Mahmut Demrtaş yarışı izlerken

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ödül töreninde konuşurken

- Birinci olan tekne sürücülerine ödüllürini verirken

- Törenden detay görüntü

- Sürat teknelerinin yarışırken görüntüler

SÜRE:02\'53\" BOYUT:176MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)



