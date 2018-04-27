DHA YURT BÜLTENİ-13

1) ARTVİN\'DE AÇ KALAN AYILAR, YAYLA EVLERİNE DADANDI

ARTVİN\'in Şavşat ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için girdikleri birçok yayla evini talan etti.

İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanarak yiyecek bulabilmek için arayışa giren ayılar bölgede yüksek kesimlerde yer alan 15\'e yakın yayla evine girdi. Özellikle Akdamla Köyü\'ne bağlı mezra ve yaylardaki ahşap evlere giren ayılar içerdeki tüm eşyaları da dağıtarak talan etti. Ayıların özellikle ahşap evlerde pençe ve diş izleri bıraktığı da gözlendi. Yayla sezonuna başlamak için hazırlıklara başlayan vatandaşlar da evlerinde oluşan hasar nedeniyle şaşkına döndü.

\'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK\'

Akdamla Köyü Muhtarı Mukaddim Akdemir, ayıların yöredeki vatandaşların korkulu rüyası olduğunu belirterek, aç kalan ayıların ahşap evlerin yanı sıra beton ve tuğlalı yapılara da zarar verdiğini söyledi. Akdemir \"Bölgemiz halkının yaylalar için özel sevdası vardır. Hayvanı olsun veya olması yaylacılık yapsın veya yapmasın mutlaka bölge halkımız bu yaylalara çıkarak bir müddet konaklarlar. Artık şimdi yaylalara çıkacak olan vatandaşlar gelip burada ayıların tahrip ettiği yaylaları onarmak zorundalar. Ayılar yayla evlerini kırarak içeri girip içerisindeki eşyalara bile zarar verdi. Geçen yılda yine bu yaylada 10-15 yaylamız ayılar tarafından tahrip edilmişti. Bu konuda yetkililerimizden yardım ve destek talep ediyoruz\" dedi.

Meşeli Köyü Muhtarı Adnan Taşdemir ise ayıların köylülerin kullandığı yayla evlerine büyük hasarlar verdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ayıların zarar verdiği evler

Evlerin içinden görüntüler

Ayı arşiv görüntüsü

Konuşmalar

Detaylar

Haber - Kamera: Nurbay USTA / ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)

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2) GAZİANTEP\'TE GÖLETTE CESETLERİ BULUNAN 2 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP\'te, okuldan kalan boş vakitlerinde kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için gittikleri meranın yakınında tarla sulaması için kullanılan gölette cesetleri bulunan Yusuf Kaya (13) ve Berat Taş\'ın (12) cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yaycı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; ortaokul öğrencileri Yusuf Kaya ve Berat Taş, okuldan kalan zamanlarında ailelerine yardım etmek amacıyla büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya gitti. Burada kendileri gibi boş zamanlarda çobanlık yapan okul arkadaşlarıyla vakit geçiren Kaya ve Taş daha sonra hayvanları da alarak, tarla sulaması için yapılan göletin kenarına gitti.

Arkadaşları eve dönmek için seslendiği Kaya ve Taş\'tan haber alamayınca durumu ailelerine bildirdi. Aile fertleri ve mahalle sakinleri de haber alamadıkları çocukları bulmak için en son görüldükleri gölet çevresinde arama yaparken Yusuf Kaya\'ya ait ayakkabıyı gördü. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri gölette yaptıkları aramalarda çocukların cansız bedenini buldu. Yusuf Kaya\'nın annesi Nurgül ve babası Bayram Kaya ile Berat Taş\'ın annesi Şengül ve babası Yılmaz olay yerinden sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay günü arkadaşlarını gören son kişi olan Enes Yalçın, Taş ve Kaya gibi kendisinin de yaz dönemlerinde ailesine yardım etmek için okul sonrasında hayvan otlattığını belirterek, \"Yaz gelince buralarda birkaç ay hayvan otlatılır. Yusuf ve Berat okuldan döndüklerinde hayvanları otlattıktan sonra balık tutacaklarını söyledi. Hava kararınca gelmediler. Biz de aileleri ile birlikte aramaya başladık. Arkadaşlarımın bulunmayınca gölete bakmaya gittik. Sonra da jandarmaya haber verdik\" dedi.

Çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. 2 arkadaşın cenazeleri, öğle namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yusuf Kaya\'nın sağlık fotosu

- Berat Taş\'ın sağlık fotosu

- Olayın yaşandığı gölet

- Çocukların arkadaşı Enes Yalçın ile röp.

- Köydeki taziye çadırları

- Taziyeye katılan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA)

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3) EŞİNİN TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

KONYA\'da Gülay K. (58), emekli polis memuru eşinin tabancasıyla intihar etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Dedeler Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar, elektrik trafosu arkasında kanlar içinde yatan kadını gördü. Çocuklar hemen yakınlardaki sitenin güvenlik görevlisinin yanına giderek durumu anlattı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 3 çocuk annesi Gülay K.\'nin öldüğünü tespit etti. Yanında tabanca bulunan kadının cep telefonundan, eşi Yusuf K.\'ye ulaşıldı. Olay yerine gelen Yusuf K., eşini teşhis etti. Gülay K.\'nin, 15 yıl önce polislikten emekli olduğu öğrenilen eşinin tabancasını evden alarak intihar ettiği belirtildi. Yusuf K. de polise verdiği ifadesinde, eşinin zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşadığını bu nedenle de ilaç kullandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden detay

- Polis ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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4) BURSA BİLİM ŞENLİĞİNDE YAPILAN MANGALA TURNUVASI GUİNNESS\'E ADAY

BURSA\'da, Türk Hava Yolları 6\'ncı Bursa Bilim Şenliği\'nde 275 okulun katılımıyla düzenlenen mangala turnuvasında 628 oyuncu aynı anda oynayarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmek için rekor denemesi yaptı.

Bursa Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türk Hava Yolları 6\'ncı Bursa Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen Mangala Turnuvasında \'aynı anda oynayan en çok oyuncu\' rekoru denemesi gerçekleşti. Rekor denemesini Bursa 8\'inci Noteri Selma Totkanlı takip ederek onayladı. Amerika Missouri Scholars Academy daha önce 284 oyuncu katılımıyla Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmişti.

\"TÜRKİYE\'DE OLMASI LAZIMDI\"

Türklerle özdeşleşen ve tarihi Orta Asya\'ya dayanan zeka ve strateji oyunu mangalanın bu rekorunun Amerika\'da olmasının üzüntü verici olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik, \"Bursa bugün Türkiye\'nin en büyük bilim festivaline ev sahipliği yaptı. Bu bilim festivali kapsamında da bugün bir dünya rekoru kırdık. Dünyada aynı anda en fazla mangala oyuncusu ile beraber oyun rekorunu kırdık. Mangala Orta Asya\'da akıl ve strateji oyunu. Bu oyunun dünya rekorunun Bursa\'da olması lazımdı, Türkiye\'de olması lazımdı. Bursa bu konuda bir ilke daha imza attı. Amerika\'da bir akademiye ait olan 284 oyuncu ile kırılan rekoru Amerika\'dan Türkiye\'ye getirdik\" şeklinde konuştu.

YENİ REKOR 628 KİŞİ

Turnuvanın ardından açıklama yapan Bursa 8\'inci Noteri Selam Totkanlı yapılan turnuvada saaat 11.40 itibariyle 628 öğrenci tarafından oynandığını belirterek, \"Tutanak altına aldık. Hayırlı olmasını diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin kayıt yaptırması

-Mangala oynayan öğrencilerden detaylar

-Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fehim Ferik röportaj

-Bursa 8\'inci Noteri Selam Totkanlı röportaj

-Öğrencilerle röportaj

-Detaylar

Haber - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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5) VAN\'DA ÜRETİLEN \'MOBİL KOYUN BANYOLUĞU\' ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI

VAN\'da, Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığı tarafından Van\'da üretilen mobil koyun banyoluğu, düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Fuar ve Kongre merkezinde düzenlenen törene, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, STK temsilcileri ile çiftçiler katıldı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demir, mobil koyun banyoluğuna bölgeden ciddi bir talebin olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Geleneksel yöntemlerle yapılan banyo işlemi köylerde çok meşakkatle yapılıyor. Koyunların bacakları tutularak havuzlara atılması hem hayvanlar için bir eziyet, hem de bu işlemi yapan köylüler için çok meşakkatli bir iştir. DAP \'Mobil Koyun Banyoluğu\' ismi altında patenti idaremize ait olmak üzere Atatürk Üniversitesi Ziraat Makineleri Tarım Bölümündeki akademisyenler ile işbirliği içerisinde tasarımını yaptık. Daha sonra teknik resimleri çizildi ve imalatı da geçen yıl gerçekleştirildi. Bunun imalatı da, Van Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan özel bir sektör tarafından yapıldı. Yapılan denemelerde bölgeden ciddi bir talep gelince, her ilimize bir tane dağıtılmak üzere büyükşehir belediyesi ile işbirliği içerisinde 15 adet koyun banyoluğunun üretimi yaptık. Bugün içesinde ise, bölgemizdeki koyun ve keçi üreticilerine teslimi yapıldı. DAP mobil koyun banyoluğu mobilize olması hesabıyla bir taraktör arkasına takılarak hayvanların bulunduğu bölgeye götürebiliyoruz.Götürülen yerde sadece bir su kaynağının olması yeterlidir.\"

Yapılan konuşmanın ardından mobil koyun banyolukları,koşmu illerden gelen 15 çifçiye dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mobil koyun banyoluklarından genel ve detaylar

-Sertifika töreni

-Koyunların mobil banyolarından yıkanması

-Detaylar

-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile röportaj

-Detaylar

Haber - Kamera: Arif KARAKAŞ /VAN, (DHA)

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6) GÖR-BEREKET ENERJİ\'YE İKİNCİ KEZ \'DÜŞÜK KARBON KAHRAMANI\' ÖDÜLÜ

MERKEZİ Denizli\'de bulunan Bereket Enerji Grubu, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 5\'inci İstanbul Karbon Zirvesi\'nde, \'Düşük Karbon Kahramanı\' ödülünü ikinci kez aldı.

SÜT-D tarafından düzenlenen 5\'inci İstanbul Karbon Zirvesi İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kampüsü\'nde gerçekleştirildi. Zirve kapsamında Karbon Yönetimi ve Endüstri başlıklı bir oturum da gerçekleştirildi. Zirvede, metangazından enerji üretmesi ve karbon salımının azaltılmasına katkı sağladığı için Bereket Enerji Grubu\'na ikinci kez, Türkiye\'nin çevre Oscarı olarak nitelendirilen \'Düşük Karbon Kahramanı\' ödülü verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı\'ya, düşük karbon kahramanı ve çevre olmak üzere iki ödül verdi. Karaosmanoğlu\'nun yönettiği oturumda konuşan Saldanlı, enerji sektörünün geleceği ve karbon salımının azaltılması konularında önemli açıklamalar yaparak, \"Gerekli önlemler alınamazsa dünyanın iklimi geri dönülemez şekilde değişiyor\" dedi.

KARBON AZALTMADA SORUNLAR VAR

Yönetim Kurulu Başkanı Saldanlı, karbon salımını aşağıya indirmek için çeşitli mekanizmalar bulunduğunu belirterek, \"Bunlarda başarı da var sorunlar da var. En önemli sorunlardan biri fiyatın değişken olması. Uluslararası anlaşmalar var ama mekanizmalar yetersiz. Buhar makinesinde yanma denilen bir reaksiyon var. Oksijen ve karbon birleşerek yanmayı sağlıyor. Enerji açığa çıkıyor ama yanında bir şey daha çıkıyor, karbondioksiti gökyüzüne salıyoruz. Başlangıçta farkında değiliz, hava kirliliği artıyor, insan hayatı üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Kullandığımız bu makineler bizim rakibimiz. Çünkü oksijen tüketiyorlar, bizden kat kat fazla karbondioksit üretiyorlar. Karbondioksit bitkiler tarafından yeniden oksijene çevriliyor. Ama bitkilerin geri kazandırma kapasitesi, doğal yollarla üretilen karbondioksit kadar. Deniliyor ki yılda doğal yollardan 213 milyar ton karbondioksit bırakılıyor. İnsanoğlunun bıraktığı 6 milyar ton. Bitkiler doğal süreçlerle bunun yarısını bertaraf edebiliyor. Gerisi atmosferde kalıyor. Bunun birkaç sonucu var. Bunların başında iklim değişikliği geliyor. Önlem alınmazsa geri dönülemez şekilde değişiyor iklim\" diye konuştu.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ KARBON SALMIYOR

İklim değişikliğiyle mücadele için karbon salmayan yöntemlerle enerji üretmek ve makinalar kullanmak gerektiğini kaydeden Saldanlı \"Enerjimizi rüzgardan, güneşten, sudan üretirsek herhangi bir karbon salma olayı yok. Bu kaynaklar yenilenebiliyor. Yani yenilenebilir

enerji kaynakları dediğimiz kaynaklar. Bütün ülkeler iklim değişikliğine yol açmayacak bir yaklaşımla sanayilerini geliştirmek için gayret sarf ediyor. Ama bu yeterli mi? Burasını irdelemek lazım. Hiç kuşkusuz ki daha çok gayrete ihtiyaç var. Bu gidişle 2040 yılında ancak enerjimizin yarısını yenilenebilirden sağlayabileceğiz. 2050\'de tamamına yakınını. Ama bu süreç çok uzun. Çok daha hızlı olmak zorundayız. Çünkü dünya bir tane. Bunun geriye dönüşü, elde ettiklerimizin çok daha fazlasını harcamamamızı gerektiriyor\" dedi.

İNSANOĞLUNA GÜNEŞ VE RÜZGAR YETER

Bereket Grubu\'nun bir enerji ve sanayi kuruluşu olarak iklim değişikliğini önlemeye yönelik çözümlere büyük önem verdiğini vurgulayan Saldanlı, \"Biz enerji üretimine ilk olarak HES\'lerle başladık. Bugün 30 civarında HES\'imiz, üç rüzgar santralimiz, jeotermal santrallerimiz ve metan gazını kullanan tesislerimizle dünyanın karbon salımını sınırlamaktaki çalışmalara katkı sunuyoruz. Ama başka alınması gereken tedbirler de var. Örneğin rüzgar eserse bu kaynaktan enerjimiz var. Yani rüzgarın süreklilik arz etme konusunda bir sorunu var. Bunun karşılığında geliştirilmesi gereken şey depolama tesisleri. Diğer bir adım şebekelerin güçlendirilmesi. Bir dünya düşünün bir yüzünde güneş var. Güneşi karanlık bölgeye göndermek için şebekeye ihtiyaç var. İnsanoğlu aslında tüm ihtiyacını rüzgardan güneşten karşılayabilir. Ama yapılması gereken yatırım da az değil. Karşılığı ödenmeden hiçbir şey elde edilemiyor\" diye konuştu.

DÜNYANIN GELECEĞİ İÇİN HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR

Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla devreye sokma, iklim değişikliğine karşı önlemler alma hedeflerini ısrarla takip etmek gerektiğini kaydeden Saldanlı, \"Sanayinin, bilim adamlarının ve sosyal kuruluşların bu konuda görevleri var. Sanayinin görevi tesisleri kurmak. Bilim adamları için depolama teknolojilerini geliştirmek. Çocuklarımıza bunları anlatmamız lazım. Çalışmalar yetersiz de olsa değişmeyen şey şu. Bugün insan etkinliği kuşkusuz karbon dengesini bozmuştur. Bu bozulmanın sınırları net belirlenmeli. Ama iklimi değiştirdiği de kabul edilmeli\" diye konuştu.

BİLGİ KİRLİLİĞİ DE ÖNLENMELİ

Bazen yenilenebilir kaynaklara dayalı bir santral yapılacağında, daha önce doğalgaz ve kömüre karşı çıkmayanların buna karşı çıkabildiklerine dikkat çeken Saldanlı, \"Bu bilginin kirletilmesinden kaynaklanıyor. Halkın suçu değil. Suç, bu yatırımları yapanların, yani halkı bilgilendirmesi gerekenlerin. Bu konularda kollektif davranılmalı, herkes kendi üzerine düşeni yaparlarsa dünya bugünkünden çok daha güzel olacaktır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ceyhan Saldanlı\'nın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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7) GÖR-İZMİR\'E \'LİONS ASLAN ANITI\'

İZMİR\'in Alsancak semtindeki Fransa Konsolosluğu\'nun karşısına, Lionslar tarafından yapılan hizmetlerin bir simgesi olarak \'Lions aslan anıtı\' yerleştirdi.

Konak ilçesi Alsancak semtinde Fransız Kültür Derneği ile Tevfik Fikret Lisesi arasında ve Fransa Konsolosluğu\'nun tam karşısındaki alana yerleştirilen Lions aslan anıtının açılışı CHP\'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından gerçekleştirildi. Bu anıtın kentin gücünü daim kılacağını ifade eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kurumların önemine dikkat çekerek \"Birlikte üretip zenginleşiyoruz. Kurumlar olmadığında demokrasi de olmuyor. Kurumlar için gelenekler önemli. Lionslar dünyanın dört bir yanında örgütlü yapısıyla insana her yerde barış ve kardeşlik diliyle ulaşması bakımından önemli. Hem barış hem demokrasi için kurumların gelenekleri değerli. Bunu yaşattığınız için size teşekkür ederim\" diye konuştu.

Lions Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, bu sene 101\'nci yılını süren Lions\'un dünyanın en büyük hizmet hareketi olduğunu söyleyerek İzmir\'de şuana kadar yapılan bütün hizmetlerin göstergesi olarak bu anıtı açtıklarını dile getirdi. Yükselen, \"Aslan esasında düz duruş, güç ve vakurluğu temsil eder. Çin\'de özel mimarlar tarafından yapılan bu anıtı İzmirlilere armağan ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'ın konuşmasından görüntü,

-Hayri Tuna Yükselen\'in konuşmasından görüntü,

-Açılıştan görüntü,

-Anıttan detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)