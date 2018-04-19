DHA YURT BÜLTENİ-13

1)28 ŞUBAT DAVASI KARARINA İTİRAZ

ANTALYA\'da, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) üyesi bir grup, Ankara\'daki 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli sanığın tutuklanması talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Antalya Adliyesi önünde toplanan grup adına konuşan ASDER Komite Üyesi Hakan Şimşek, 28 Şubat davasına ilişkin 13 Nisan\'da görülen duruşmasında ömür boyu hapis cezası verilen 21 general ve üst rütbeli darbecinin tutuksuz olarak temyiz sonuna kadar adli takip ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına şaşırdıklarını söyledi. Hakan Şimşek, 5 yıl süren 28 Şubat davasında çıkan kararla cumhuriyet tarihinde ilk defa bağımsız Türk mahkemelerinin darbecilere ceza verdiğini kaydetti. İstinaf mahkemesine itiraz dilekçelerini sunacaklarını belirten Şimşek, \"Bu darbeci zalimlerin, hak ettikleri cezaların infazını görmeden bizim yüreğimiz serinlemeyecektir. Her ne kadar yurt dışı yasağı konulmuş olsa da kaçamayacaklarını kimse garanti edemez. Yoksa bu hainlerin \'kaçmayız\' demelerine mi güveniyorlar? 21 müebbet mahkumuna karşı onbinlerce mağdur adına bizim talebimize kulak verilmesini ve istinaf mahkemesinin bu kararı tutuklanmaları şekline çevirmesini talep ediyoruz\" dedi.

Zalime merhametin, mazluma eziyet olduğunu vurgulayan Hakan Şimşek, \"Adalet herkese lazımdır. Güçlülerin hukuku değil, haklıların hukuku geçerlidir\" diye konuştu.

Grup, daha sonra itiraz dilekçesini istinaf mahkemesine sundu.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasına gelenlerin görüntüsü

- Ellerinde pankart bulunanlardan detay

- Hakan Şimşek\'in konuşması

- Pankartların yakın plan görüntüsü

- Adliye tabelasından görüntü

- Adliye binasından protestoculara pan

- Hakan Şimşek ve protestocuların görüntüsü

253 MB - 2.15\'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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2)PİZZAYA TÜKÜRME DAVASI BAŞLADI; \'DIŞARIDA YEMEK YİYEMİYORUM\'

ESKİŞEHİR\'de pizza dağıtımı yapan motosikletli kurye Burak S.\'in, apartmanda açtığı kutudaki pizzaya tükürüp, bunu da cep telefonuyla kayda alması, ardından da müşteriye teslim etmesiyle ilgili açılan dava, Tüketici Mahkemesi\'nde başladı. Firma avukatı olayın kurgu ve şantaj amaçlı olduğunu ileri sürerken, şikâyetçi Hüseyin Alyüz ise \"Olaydan önce 82 kiloydum, şimdi 76 kiloyum. Dışarıda yemek yiyemiyorum. Kurye ile benim yakınlığımdan söz edilemez. Kurgudan bahsetmek mümkün değildir. Şantaj iddiasını kabul etmiyorum\" ifadelerini kullandı. Geçen 24 Aralık\'ta Eskişehir\'de meydana gelen olayda, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kurye Burak S.\'nin pizzaya tükürme anını kendi cep telefonuyla çektiği görüldü. Burak S. daha sonra merdivenlerden 5\'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı, sipariş veren Hüseyin Alyüz\'de teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.\'nin kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasında görmesi ve durumu Alyüz\'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S. ise işten çıkarıldı.

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz\'ün şikâyeti üzerine Eskişehir Ticaret Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Alyüz, avukatı ile pizza şirketinin avukatları katıldı. Kurye Burak S.\'nin katılmadığı duruşmada Hüseyin Alyüz\'ün avukatı Kemal Sayılır, hâkime güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu CD\'yi delil olarak sundu.

ŞİRKET AVUKATINDAN ŞANTAJ SUÇLAMASI

Şirket avukatı İsmail Hakkı Gülhan ise davanın reddini talep ederek, şu iddialarda bulundu:

\"Bu planlı yapılmış bir iştir. Savcılık soruşturması devam etmektedir. Burada oluşan bir zarar yoktur. 20 dakika sonra genel müdürümüz davacıyı aramıştır. Davacı da kendisiyle değil avukatı ile görüşmesini istemiştir. Olay görüntüleri de basına aktarılmıştır. Eskişehir\'deki pizza firmamızın hasılatı olay sonrasında yüzde 20 düşmüştür. Yapılan iş hukuka uygun değildir ve ahlaki değildir. Savcılık dosyası sonucunun beklenmesini istiyoruz. Davanın zararının da tespit edilmesini istiyoruz. Franchise şirketlerin çalışanlarının eylemlerinden dolayı firma sorumlu değildir. Beni aradıklarında pizzayı yemediklerini söylemişlerdi. Doktora gittiği, kilo kaybettiği iddiaları doğru değildir. Delillerini oluşturmak içindir. Kamera görüntüleri mahkemeye sunulmadan internet ortamına sızdırıldı. Davanın reddini istiyoruz. Biz zararı karşılamaya hazırız, ortada kurgu ve şantaj vardır. Firmada 100 kişi çalışmaktadır ve bu kişilerin de ekmeği ile oynanmıştır.\"

\'DIŞARIDA YEMEK YİYEMİYORUM\'

Şikâyetçi Hüseyin Alyüz ise \"Ben olaydan önce 82 kiloydum, şimdi 76 kiloyum. Benim pizzayı getiren kişi ile bir yakınlığımın olması söz konusu değildir. Ben kendim de gıda işi yapıyorum. Sadece kendi iş yerimde yemek yiyorum. Dışarıda yemek yiyemiyorum. Kurye ile benim yakınlığımdan söz edilemez. Kurgudan bahsetmek mümkün değildir. Ben apartman yöneticisi ile bir yıldır küstüm, konuşmuyordum. Güvenlik kamerası ile kurye arasında bir metrelik mesafe vardır. Şantaj iddiasını kabul etmiyorum. Pizza şirketi tarafımıza gönderdiği yazılarda ahlak dışı bir olay olduğunu kabul etmiş ve defalarca özürlerini iletmiştir\" dedi.

Mahkeme hakimi, davacı ve davalı tarafı anlaşmaları için arabuluculuğa sevk edebileceğini hatırlattı. Taraflar ise arabuluculuğa başvurmayı düşünmediklerini belirtti. Hâkim, tarafların tanık bildirmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Temmuz\'a erteledi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Şahsın görüntüsü

-Adliye dış plan görüntüsü

ESKİŞEHİR/DHA

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3)TRAFİKTE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde trafikte seyir halinde olan motosiklette oturan kadının eliyle tuttuğu boş bebek arabasını sürüklemesi görenleri şaşkına çevirdi.Keşan\'da ilçenin en işlek caddelerinden olan Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halindeki bir motosiklette yolculuk eden kadının eliyle tuttuğu boş bebek arabasını sürüklemesini bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir yandan motosiklette dengesini sağlamaya çalışan kadın, bir eliyle de bebek arabasını düşürmeden cadde boyunca sürükledi. Yaşananları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet bir süre trafikte seyrettikten sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletteki kadının bebek arabasını sürüklemesi

-Akan trafik

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

(SÜRE: 00.27 - BOYUT: 51 MB)

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4)ŞANLIURFA\'DA ZABITADAN İŞGALİYE DENETİMİ

ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin simgesi olan Balıklıgöl\'de bulunan işgalleri kaldırırken, 9 işyerine ceza uygulandı.Zabıta ekipleri, kentim simgesi olan Balıklıgöl\'de bulunan işyeri ve kafeteryalarda kaldırım ve tretuvarlar üzerinde satışa sunulan ürünlerin yanı sıra masa, sandalye, şemsiye gibi malzemelerin kaldırılması yönünde çevik kuvvet ekibiyle birlikte denetim yaptı. Yapılan denetimlerde daha önceden işgal yaptıkları için yazılı olarak uyarılan 9 işyeri hakkında ceza uygulandı. İşgal olan alanda bulunan masa ve sandalyeler bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekipler, bazı işyerleri ise işgaller konusunda sözlü ve yazılı uyarıda bulundu. Yapılan düzenleme Balıklıgöl\'ü gezen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karışlandı.

Görüntü Dökümü

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- Balıklıgöl\'de işgal denetimine çıkan ekipler

- İşgalliye yapılan alanda bulunan malzemelerin taşınması

- Zabıt ve polisler işyeri sahiplerini uyarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 198 MB

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