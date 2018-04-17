DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ\'U, ERCİŞ\'TE 2 BİN KİŞİ UĞURLADI

ŞIRNAK’ta PKK\'lı teröristlerin Kuyu Tepe üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muğdat Çelik (44), memleketi Van\'ın Erciş ilçesinde 2 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çelik\'in oğlu Furkan (17) babasının askeri kamuflajını giyip tabutunu taşıdı, kızı Fatma (15) ise Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine kapanıp, \"Bizi bırakıp nereye gidiyorsun\" diye feryat etti. Evli ve 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Muğdat Çelik\'in cenazesi, hastanenin morgundan alınıp, helallik alınmak üzere son kez Çınarlı Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Yakınlarının gözyaşları arasında karşıladığı şehit Uzman Çavuş Çelik\'in cenazesi, alınan helalliğin ardından törenin yapıldığı Hazreti Ömer Camii’ne götürüldü. Bu sırada fenalık geçiren şehidin ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik\'in askeri kamuflajını giyen oğlu Furkan, askerlerle birlikte tören alanına kadar babasının tabutunu taşıdı.

Ömer Camii’ndeki törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Erciş Kaymakamı Memet Şirin Yaşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, askerler, polisler ile şehidin eşi, çocukları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

\'BABA BİZİ BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUN\'

Törende, Bedriye Çelik, çocukları Furkan, Fatma ve 5 yaşındaki Zeynep ile eşinin tabutunun başından ayrılmadı. Bedriye Çelik, tören sırasında şehit eşinin fotoğrafını öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Çelik\'in kızı Fatma, da babasının tabutunun üzerine kapanıp, \"Baba bizi bırakıp nereye gidiyorsun\" diye feryat etti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Çelik’in cenazesi, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına kondu. Şehit Uzman Çavuş Çelik\'in cenazesi, Latifiye Mahallesi\'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı\'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende kalabalık, sık sık \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı atıp, tekbir getirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şehidin evinin önünde genel ve detaylar

-Gözyaşı döken yakınları

-Komutanlar yakınlarını teselli ederken

-Cenazenin tören alanına götürülüşü

-Slogan atan kalabalık

-Şehidin tabutunun tören alanına getirilişi

-Babasının kamuflajını giyip tabutunu taşıyan oğlu Furkan Çelik

-Şehit töreninden genel ve detaylar

-Tabuta sarılan ylakınları

-Şehidin çoçukları babalarının tabutuna sarılıp geryat ederken

-Detaylar

-Vali ve Büyükşehir Belediye BaşkanVekili Murat Zorluoğlu , şehit yakınlarını teselli ederken

-Şehit için cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Behçet DALMAZ- Arif KARAKAŞ/ERCİŞ (Van), (DHA)-

==================================================

HAYVANSEVERLERDEN BARINAKTAKİ KÖPEKLERİN DURUMUNA TEPKİ(2)

2)VALİLİĞİN KAPATMA KARARINA RAĞMEN AÇIK



İpsala ilçesinde belediyeye ait barınma evinde sağlıksız ortamda yaşam mücadelesi veren köpeklerin bulunduğu barınağın geçen yılın Kasım ayında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerini incelemesinin ardından valilik tarafından kapatılma kararı alındı. Barınakta inceleme yapan ekipler, hayvanların sağlıksız ortamda bulunduğu, tedavilerinin yapılmadığı, kapalı odaları bulunmadığı ve gerekli şartları taşımadığı için kapatılması kararı aldı. Valiliğin kapatma kararına karşın açık tutulan, barınaktaki hayvanlar yine burada zor koşullar altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

YILLARDAN BERİ SÜRÜYOR\'

Yetkililer, çevrede bulunan vatandaşların hayvanlarını getirip bıraktığını belirterek, \"Buradaki hayvanlar alınıp, Edirne, Keşan veya Uzunköprü\"deki hayvan barınaklarına nakledilecek. Burada gerekli tedavileri de yapılacak\" dedi.

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, \"Bu tablo yıllardan beri var olan bir tablo. Kentin bizzat oraya gittiğimde, bu vahşetle karşılaştım. Köpekler, ölmüş ve 3-5 gün ölü halde bekliyor. Tedavi yok, veteriner yok. 3 yıl önce belediye başkanı ile görüştük, veteriner alacağına söz vermişti. En san 14 Kasım\'da da Hayvan İl Koruma Kurulu\'nda toplantı yapıldı. Valilik kararıyla da Orman ve Su İşleri, orayı kapattığını bize bildirdi. Orada bir kapatma kararı vardı. Burayı tekrar açıp kendi kafasına göre düzenleme yapan ve köpekleri hapseden, veteriner olmadığı halde oranın kaymakamıdır. Sırf oradaki halkı rahatlatmak için halk köpekleri istemediği için kaymakam, kendi kafasına göre düzenledi. Köpekleri kapatıp işte ölüme ter eden kişidir. Buradaki sorumlu kaymakamdır. Orada veteriner yok, elektrik yok, bu yok. Barınak olma sıfatı da yok. Bu vahşeti neden olan kaymakam ve belediye başkanıdır. Valilik kararı ile kapatılan barınağa hayvanları koyup ölümüne neden oluyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Nurhan Kalender ile röp.

Kalander\'den detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

=====================================================

3)KASTAMONU\'DA OTOMOBİL KAMYONETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

-KASTAMONU’da kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan genç klarnetçi Bahtiyar Ahmet Kısa (22) hayatını kaybetti, 4 kişide yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Karabük-Kastamonu Karayolu Kıyık köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Akıncı’nın kullandığı 78 SE 334 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal Taboğlu\'nun kullandığı 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası, otomobil içerisinde bulunan Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa olay yerine hayatını kaybederken, sürücü Onur Akıncı ile birlikte Resul Can Çamlı, Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı dört kişi Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Kemal Taboğlu jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Kaza yapan otomobil

-Kaza yapan kamyonet

-Kaza yeri

-Jandarma kaza yeri çalışması

-Detay

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

====================================================

4)İNŞAATTAN DÜŞEN SIVA USTASI YARALANDI

DÜZCE\'de, dengesini kaybederek inşaatın ikinci katından düşen sıva ustası Kadir Kaçmaz (38) yaralandı.Olay öğle saatlerinde, Koçyazı Mahallesi\'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında çalışan sıva ustası Kadir Kaçmaz (38), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kafa üstü düşen Kadir Kaçmaz, ağır yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan işçi kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. İnşaatta çalışan işçiler olay yerine gelen gazetecilere saldırarak görüntü almalarına engel olmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

İşçinin inşaattan yaralı halde çıkarılırken görüntüsü

İşçinin ambulansa bindirilirken görüntüsü

İşçinin acil servise götürülürken görüntüsü

Diğer işçilerin gazetecilere saldırması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -