DHA YURT BÜLTENİ-13

ANTALYA SEMALARINI \'ÇÖL TOZU\' KAPLADI

KUZEY Afrika\'dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl kumu, Antalya semalarını kapladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerde etkili olacak yağmurla toz bulutunun çamur halinde yere ineceği ifade edildi.

Kuzey Afrika çöllerinden havalanan çöl tozu, kuvvetli hava akımının etkisiyle Türkiye üzerine geldi. Sabah erken saatlerden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendini gösteren toz bulutu, Antalya\'da da etkili oldu. Kentin ,semalarını kaplayan toz bulutu nedeniyle Beydağları ve Toroslar görülmez hale geldi. Seyir teraslarına çıkanlar ise hem sahili hem de kent manzarasını izleyemedi.

Kepezüstü seyir terasından kente bakmak isteyenler gri toz bulutlarıyla karşılaştı.

TATİLCİLER ŞAŞIRDI

Gümüşhane\'den tatile gelen Yüksel Erenler, daha önce de Antalya\'ya geldiğini ancak ilk defa böyle gördüğünü söyledi. Çöl tozunun etkisiyle kentin görünmez hale geldiğini ifade eden Erenler, “Manzara izlemek için seyir terasına çıktık ama hiçbir şey görünmüyor\" dedi. Konyaaltı Sahili varyantında eşiyle denizi seyreden Mehmet Nart ise toz bulutu nedeniyle dağ manzarasını göremediklerini söyledi.Meteoroloji 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika\'dan havalanan toz bulutunun kenti etkisine aldığı, bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olacak yağmurla toz bulutunun çamur halinde yere ineceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

Seyir terasından şehrin genel görüntüsü

Dürbünle çevreyi izlemeye çalışan vatandaşın görüntüsü

RÖP 1: Yüksel Erenler

Toz bulutundan görünmeyen sahil ve zorlukla seçilen binaların görüntüsü

Konyaaltı sahilinden görüntü

RÖP 2: Mehmet Nart

Detaylar

262 mb -- 02.24 (HD)

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Kurye, pizzaya tükürürken güvenlik kamerasına yakalandı (EK)

PİZZA ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Eskişehir\'de dağıtım yapan bir kuryenin, apartmanda açtığı pizza kutusunun içine tükürmesi olayı ile ilgili pizza şirketi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada olayın yargıya taşındığı ve motosikletli kurye B.S.\'nin \'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık\'tan işine son verildiği belirtildi. Pizza şirketi yetkilisi Feyzal Güler tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Eskişehir\'de meydana gelen bu olayda, aslında 24.12.2017 tarihinden bu yana devam eden bir dava süreci söz konusudur. Aralık ayında bu konu yargıya taşınmış bulunmaktadır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na, \'Şüpheliler arasında anlaşılarak gerçekleştirilen olay sebebiyle kendilerine yarar sağlama amacıyla müvekkil şirkete şantaj yapmaya çalışan şüphelilerin cezalandırılması talebimizden ibarettir\' konusu ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuyla ilgili yargı süreci halen devam etmektedir.\"

1 MİLYON LİRA İSTENDİ İDDİASI

Bu arada pizza siparişi veren H.A.\'nın şikâyeti üzerine pizza şirketi hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi\'nde dava açıldı. Pizza şirketinin avukatları aracılığıyla mahkemeye gönderdikleri savunmada olayın şantaj olduğu savunularak şu iddialarda bulunuldu:

\"B.S.\'nin pizzayı açıp tükürmüş olduğu nasılsa o sırada kamera görüntülerini izleyen apartman görevlisi Ç.E. tarafından fark edilmiştir. Bir apartman görevlisinin her saat her dakika apartman kameralarını izlemediği düşüldüğünde, her nasıl olduysa o an Ç.E.\'nin kameraları izlediği bir ana denk gelmiştir. Ç.E. haber verme yolu için mesaj göndermeyi seçmiştir. İçine tükürülen bir pizzanın yenilmesi gibi acil bir durum mevzu bahis iken, Ç.E. haber vermek için o anda okunup okunmayacağı dahi belirsiz bir iletişim yolu olan mesajı seçmesinin de tek açıklaması davacının elinde yazılı delil niteliği oluşturacak belgeler bulundurmak istemesidir. Davacı tüm bu senaryo karşılığında oluştuğu iddia ettiği zararı için önce 1 milyon TL, sonra 500 bin TL en son huzurunuzdaki dava ile ise 238 bin 550TL gibi afaki rakamlar isteyerek, haksız kazanç elde etmeye çalışmıştır. Davacının haksız bir kazanç elde etmeye çalıştığı, sadece istenilen meblağdan bile kolayca anlaşılmaktadır. Davacı, organize ettiği bu olayı kullanarak müvekkil şirketten şantaj yoluyla para elde etmeye çalışmışlardır. Davacının müvekkil şirketin bu bedeli ödememesi durumunda, daha büyük zararlar oluşturabileceği algısını yaratmak için gazetede yayınlanmasını talep etmesi de yaptığı şantajın bir parçasıdır.\"

EĞİTİMCİLERDEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME TEPKİSİ

BURDUR\'da Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri performans sistemini protesto etti.

Eğitim- Bir- Sen üyelerinin protestosu Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Burada basına açıklama yapan Şube Başkanı Murat Bulut, \"Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır. Aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçiş süreci hariç tutulursa, 657 sayılı Kanun ve 652 sayılı KHK başta olmak üzere, eğitim çalışanlarının statülerini düzenleyen temel düzenlemelerin hiçbiri taslakta yer alan türden bir performans değerlendirmesine imkân tanımamaktadır. Performans değerlendirmesinin herhangi bir analizin sonucu olmadığı gibi neye hizmet ettiği de belli değildir\" dedi.

Öğretmenin performansının ölçülmesine neden gerek duyulduğu, kamuoyuyla ve sosyal taraflarla paylaşılmadığı gibi performans ölçümünün neye hizmet edeceğinin de ortaya konulmadığını vurgulayan Murat Bulut, \"Öğretmen performansını ölçmek, bütün bir eğitim sistemini puan hesaplamaya indirgemek ve insan yetiştirmeyi eğitimin gündeminden çıkarmak anlamına gelmektedir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Katılımcılar

-Murat Bulut\'un açıklaması

-Detay

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

AZRAİL KILIĞINDAKİ OYUNCUDAN TRAFİKTE İLGİNÇ UYARI

DÜZCE\'de, bir tiyatro oyuncusu Dünya Tiyatrolar Günü\'nde trafik kazalarına dikkat çekmek için Azrail kılığına girerek, sürücülere \'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz\' yazılı dövizi göstererek, dikkat çekmeye çalıştı.

Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Düzce\'de amatör tiyatro oyunculuğu yapan İsa Gülaçtı, trafik kazalarına dikkat çekmek için ilginç bir yol denedi. D-100 Karayolu\'nda trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığında ortaya çıkan Azrail kılığındaki İsa Gülaçtı, elinde tuttuğu \'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz\' yazılı dövizi sürücülere göstererek, hız yapmanın sonunda ölüm olacağını vurguladı. Sürücülerden bazıları durumu hayretle karşılarken, bazı sürücüler ise araç içerisinden genç tiyatrocuyu alkışlayarak destek verdi.

İsa Gülaçtı yaptığı açıklamada, \"Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Biz tiyatrocular çok sevdiğimiz insanları trafik kazalarında kaybediyoruz. Amacımız buna dikkat çekmek için bir farkındalık yaratmaktı. O yüzden böyle bir farkındalık düşündük. Herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Hızlı giderlerse sonu Azrail. Bunu net söylüyorum. Kimse radar yok diye sevinmesin, ben sevineyim\" dedi.

Görüntü Dökümü

Azrail kılığında oyuncudan görüntü

Araçların arasında gezerken görüntüsü

Tiyatro oyuncusu ile röp ve detaylar var

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

YÜREĞİR\'DE SOSYAL KONUTLARIN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

ADANA\'da Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan 644 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.

Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda Adana 15. Noterliği tarafından yapılan kura çekilişinde 2453 başvuru arasından 644 asil ve 644 yedek ve hak sahibinin daireleri belirlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan \"Vatandaşlarımız içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kapalı semt pazarı olan sıcak bir yuvaya kavuşuyorlar\" dedi. Başkan Çelikcan 4 şanslı Yüreğirli vatandaşın kurasını elleriyle çekti. Kurada adı çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadılar.

Görüntü Dökümü

- Adana yüreğir belediye başkanı mahmut çelikcan konuşması

- Adana yüreğir belediye başkanı mahmut çelikcan ilk kura çekimi

- kurada ev kazanan talihlinan konut kurasını çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'24\" BOYUT:147 MB

Haber:ADANA,(DHA)-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

TEV ÜYELERİ, TÜRKÜLERİ KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN SÖYLEDİ

TÜRK Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi üyeleri, 50\'nci yıl konserinde kız öğrenciler yararına bağış toplamak için türkü söyledi.

TEV Antalya Şubesi, Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi\'nde 50\'nci yıl konseri düzenledi. Sümer Ezgü Sanat Akademisi\'nde konsere hazırlanan 50 TEV üyesi kadından oluşan koroya, sanatçı Sümer Ezgü şeflik yaptı. Yine vakıf üyeleri seymenlerin ve bursiyerlerin de sahne aldığı gecede koro, birbirinden güzel türküler seslendirdi.

\'KIZLARA UMUT OLACAĞIZ\'

Gece konuşan TEV Antalya Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Arzu Aslan Kartal, kız öğrencilere aydınlık bir gelecek sunmak için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti. TEV\'in 50 yıl önce eğitime destek meşalesini yaktığını belirten Kartal, bu meşalelerin gençleri aydınlatmaya çalıştığını söyledi. Kartal, “Bu hayalin gerçekleşmesinde Sümer Ezgü Akademisi\'nin katkıları bizi yüreklendirdi. Türkiye\'nin geleceğine ışık tutacak kızlarımıza umut olacağız. Hayatında hiç sahneye çıkmamış veya hiç türkü söylememiş kadınlarımız 2 aydır bu konsere çalışıyor\" diye konuştu.

Sümer Ezgü, konser öncesi kısa bir konuşma yaptı. Ezgü, “Yolumuz kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal\'in rotasıdır. Medeniyetler coğrafyası olan bu topraklarda değerlerine sahip, bir o kadar dünya insanı olma yolunda çocuklarımızı eğitmek istiyoruz. TEV bunu için çaba sarf ediyor\" dedi.

Gecede toplanan bağışlar, eğitim gören öğrenciler için kullanılacak.

Görüntü Dökümü

Salondaki davetliler genel görüntü

Salondaki davetlilerden yakın plan

Bazı davetlilerin yakasındaki TÜRGEV armasından detay

Üniversite öğrencilerinin türkü performansı

Zeybek oynanması

Sümer Ezgü\'nün konuşması

Türkü söyleyen kadınlardan detay

3,35 DK//393 MB

Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA)