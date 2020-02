DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TMSF\'YE DEVREDİLEN AMBALAJ FABRİKASINDA YANGIN

GAZİANTEP\'te, sahipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve kayyum atandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu\'na (TMSF) devredilen Naksan Holding\'e ait ambalaj fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Darbe girişiminin ardından sahiplerine FETÖ ile bağlantılı olduğu için dava acılan ve kayyum atandıktan sonra TMSF\'ye devredilen 1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Naksan Ambalaj Fabrikası\'nda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü

--------------------------------

- Olay yeri

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Yangının çıktığı yer

- Fabrika çatısında yangından etkilenen yer

- Olay yerindeki ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 57 MB

=========================================================

2)PROF. DR. ERCAN: İSTANBUL\'DA DEPREM 2045\'TEN ÖNCE OLAMAZ

İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara\'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, \"Kuzey Marmara\'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul\'da deprem 2045\'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok\" dedi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen \'Türkiye’nin Deprem Gerçeği\' konulu konferansa katıldı. Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu\'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin yerin biçimini değiştiren, yeraltı kaynakları ile enerjiyi oluşturan yararlı bir doğa olayı olduğunu belirterek, \"Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce\'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah\'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor\" dedi.

Türkiye\'de depremlerin ortalama oluş derinliğinin 7 ile 10 kilometre arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, \"Bütün depremler yer kabuğunun ilk 10 kilometre içerisinde olur. İlk 10 kilometre gevrek ve kırılgandır. Türkiye\'de son 100 yılda 112 tane yaklaşık yıkıcı deprem oldu. 100 yılda 86 bin kişi öldü. 300 bine yaklaşık kişi yaralandı\" diye konuştu.

Türkiye\'deki depremlerin yüzde 57\'sinin Kuzey Anadolu fayında gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'deki depremlerin yüzde 33\'ü göçüntü türü olan Batı Anadolu\'dadır. Yüzde 13\'ü de Doğu Anadolu kırığı üzerindedir. Türkiye\'de deprem açısından en sakıncalı olan yer Kuzey Anadolu kırığıdır. Karabük, Kuzey Anadolu kırığının sadece 55 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu yüzden depremden etkilenecek illerden bir tanesidir.\"

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara\'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek, \"Kuzey Marmara\'da 6.4 ile 6.7 arasında ve 7.0 ile 7.2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul\'da deprem 2045\'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiçbirinde kanıt yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Prof.Dr. Ercan\'ın açıklaması

Salondan görüntüler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-

===================================================

3)SOĞUK HAVA BALIK TEZGAHLARINI VURDU

SİNOP\'ta son günlerde etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları da arttı. Sinop\'ta geçen hafta itibariyle soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bu durum balık fiyatlarnın da artmasına neden oldu. 20 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, bu yılın balıkçılık açısından geçen yıllara oranla zayıf geçtiğini söyleyerek \"Bunun sebebi ise hava şartları ve bilinçsiz avlanmak. Son günlerde denizlerde fırtınanın hakim olması, kayıkların çalışamamasına neden oluyor ve bu da balık sayısının azalmasına yol açıyor. Sattığımız balıklar da maalesef havuz balığı. Bu yüzden balık fiyatları birat arttı. Son bir haftadır denizlerde fırtına hakim. O yüzden de balık sayısı çok azaldı. Satışlarda çok büyük bir düşüş yok ama fiyatlar geçen yıllara oranla çok yüksek. Şuan çipura kilosu 27 TL, levrek 25 TL, somon 20TL, deniz levreği 35 TL\'den den satıyoruz. Fiyatlarda yüzde 15-20 arasında bir artış oldu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Balıkçı tezgahından detaylar

-Röportaj

(SÜRE:1.10 Dk) (BOYUT:131 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)