DHA YURT BÜLTENİ-13

HAKAN ÇAVUŞOĞLU: KILIÇDAROĞLU\'NUN ÇELİŞKİSİ DERİNDİR

1)BAL GÖÇ TESİSLERİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Orhangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Balgöç Sosyal Tesisleri, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun da katıldığı tören ile hizmete girdi. Bal-Göç\'ün kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Bu derneğin bir hemşehrilerine bakan yönü var, bir de görünmeyen yönü var. Aslında Bal-Göç derneği sadece Bulgaristan\'da yaşayan soydaşlarımız açısından değil, bütün Balkanlar\'da yaşayan soydaşlarımız açısından, politikaların belirlenmesinden tutun da oradaki ihtiyaç sahibi insanların istifadesine sunmak üzere ortaya koydukları proje ve desteklere kadar, birçok alanda önemli faaliyetler yürütüyorlar\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan\'a teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 1994 yılında İstanbul\'da belediye başkanlığını kazanmasının ardından ortaya koyduğu anlayışın Türkiye\'ye teşmil edecek bir anlayış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Hatırlayınız İstanbul\'un işler acısı halini, çöp yığınlarının köşe bucak bulunduğu, insanların omuzlarında kovalarla su taşıdığı, hatta küvetlerde haftalık suların tasarruf edilerek kullanıldığı bir durumdu. Sadece birkaç ay sonrasında Istranca Dağları\'ndan tam 7 gölet yapılmak suretiyle İstanbul\'un su sorunu ortadan kalktı. Bugün İstanbul yeşil ve maviye bürünmüş durumda. Şehir içi ulaşım günden güne değer kazanıyor\" ifadelerini kullandı.

Dünyada son 10 yıldaki en büyük 10 projenin 5 tanesininTürkiye\'de gerçekleştirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, \"Bunların çoğu İstanbul\'da; Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve büyük havalalanı. Şimdi bakıyorsunuz aynı şekilde Kanal İstanbul projesi. Eğer amacınız millet ise amacınız hizmet ise ortaya koyacağınız çok proje var, yapabileceğiniz çok iş var. Bizim bakış açımız, bizim çıkış noktamız insanımızın hayatını kaliteye kavuşturmak, standartlarını yükseltmek ve böylelikle büyüyen Türkiye ile beraber kendisine öz güven sağlamış bir milletin bölgesinde küresel anlamda söz sahibi olmasını sağlamak\" diye konuştu.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ilçeye yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade ederek, \"Büyükşehir Belediyesi yasası ile daha üst seviyelere çıkmış durumda. Zaman içerisinde göreceğiz ki tüm ilçelerimiz büyük hizmetleri almaya devam edecek\" dedi.

Tören açılış kurdelesinin kesilmesi ve plaket dağıtımı ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Açılıştan görüntüler,

-Konuşmalar

-Hakan Çavuşoğlu konuşması,

-Açılış kurdelasının kesilmesi,

-Detay görüntüler.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

===================================================

2)YPG YELEKLERİNDE ÖCALAN ARMASI, DERS KİTAPLARINDA \'SÖZDE\' KÜRDİSTAN HARİTASI

SURİYE\'nin Afrin kentine bağlı Ömer Uşağı köyünde bir ilkokulda ele geçirilen YPG\'li teröristlere ait hücum yeleklerinde, terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafının bulunduğu armanın dikili olduğu görüldü. Öğrencilerin ders kitaplarında ise Türkiye\'nin güneydoğu ve doğusu ile Suriye, İran ve Irak\'ın da bazı kentlerini içine alan \'sözde\' Kürdistan haritası yer aldığı ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla teröristlerden arındırılan Afrin\'e bağlı yerleşim alanlarında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar, uzman ekipler tarafından bulunup, kontrollü imha ediliyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenliği sağlıyor. ÖSO mensupları, Hatay\'ın Hassa ilçesinin karşına düşen Afrin\'e bağlı Ömer Uşağı köyündeki ilkokulda yaptıkları aramada, YPG\'li teröristlerin giydiği hücum yelekleri, kullandıkları silah ve mühimmat ile öğrencilere okutulan ders kitaplarını ele geçirdi.

TÜRKİYE\'NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞUSU \'SÖZDE\' HARİTADA

YPG\'li teröristlerin giydiği hücum yeleklerinde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın fotoğrafı ve yeleği giyen teröristin adının yazılı olduğu armaların dikili olduğu görüldü. Öğrencilerin ders kitaplarında ise Türkiye\'nin Adana\'dan itibaren Güneydoğu ve Doğu kentleri ile İran, Irak ve Suriye topraklarının bir bölümünün içerisinde yer aldığı \'sözde\' Kürdistan haritası olduğu ortaya çıktı. YPG ve Öcalan\'ın fotoğrafı armalı hücum yelekleri ile \'sözde\' Kürdistan haritalarının bulunduğu kitaplar, ÖSO mensupları tarafından yakılarak imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Mücahit YOLCU/AFRİN (Suriye), (DHA)-

========================================================

3)SAADET ÖĞRETMEN: TUTUKLU YURGILAMA İSTİYORUZ

İZMİR’İN Menderes ilçesindeki bir ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasını ortaya çıkaran ve tacizci müdürün tutuklanmasını sağlayan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı ve Çocuk Gelişimi Öğretmeni Saadet Özkan, cinsel istismar suçlularının tutuksuz yargılanmalarına tepki göstererek ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istediklerini belirtti.

İzmir’in Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesi\'nde bulunan Ahmetçik İlkokulu\'nda, 17 Mayıs 2014\'te, okul müdürü Adil Ş.\'nin 6 kız çocuğuna pornografik içerikte filmler izlettiği ve cinsel istismarda bulunduğu olayı ortaya çıkaran Saadet Özkan, son dönemde gündeme gelen çocuğa karşı cinsel istismar olaylarıyla ilgili konuştu. Özkan, tüm cinsel istismar olaylarından etkilenenlerin susmamalarını istediklerini, hedeflerinin onları konuşur hale getirmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Biz de, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği olarak, #ÇocukSusarSenSusma etiketiyle başlatılan kampanyaya görür görmez destek verdik. Artık bu istismar haberlerini duymak istemiyoruz. Ülkemizde rehabilitasyon merkezlerine daha fazla ihtiyacımız var. Çocukların, istismar olayından sonra ilk olarak çocuk izleme merkezlerinde dinlenmesi önemli çünkü burada teknik bir ekip var ve çocukları nasıl dinleyeceklerini biliyorlar. Zaten aileler ve çocuklar bu süreçlerde çok örseleniyorlar. Sonrasında mağdur olan çocuklar, hayatları boyunca malesef bu kötü anılarını unutmuyorlar. Biz derneğimizde de çocukken taciz olaylarına maruz kalanlarla karşılaştığımızda, bizlere başlarına gelen taciz olayları hala unutamadıklarını söylüyorlar. Çocukların kendilerini ifade edebilecek alanlara ihtiyaçları var ve bunların karşılanması lazım. Bu çocukların özel bir şekilde, uzmanlar ile birlikte hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Çok ince ve hassas bir konu. Özellikle, istismar olaylarından sonra \"Öldürdünüz çocuğu, yaşarken öldürdünüz. Bir daha kendine gelemez\" şeklindeki söylemler gerçekten çok zararlı. Biz bu çocukları rehabilite edeceğiz, okutacağız, güzel yarınlar kuracağız. İhtiyacımız olan söylemler bunlar.\"

\"TUTUKLU YARGILAMA İSTİYORUZ\"

Çocuk istismarıyla mücadelede teknik çalışmalar yapmak zorunda olunduğunu belirten Özkan, çocuklara henüz anaokulundayken özsavunma eğitimleri verilmesi gerektiğini dile getirdi. İstismar konularını adliye koridorlarına taşınmadan engellenebileceğini vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dört gün önce Adana\'da çok elim bir olay yaşadık. Cinsel istismara uğramış ve ölmemiş bir çocuğun cenazesini sosyal medyada kaldırdık ve çok korkunç söylemler gördük. İnfial uyandırabilecek bu söylemler, maalesef pedofililerin daha da tetiklenmesine sebep oluyor. Konunun uzmanlarıyla konuşmalar yapılmalı ve söylemlerimize dikkat etmeliyiz, şu anda çocuk tedavi altında. Ailesi zaten düğüne başka bir ilden gitmişti, o tramvayla ifade bile verememiştiler. Şu anda yetkili ve ilgili makamlarca aile ve çocukla ilgili güvenli bir ortamda tramva çalışması da yapılıyor. Hep, çocukların güvende olması gerektiğini söyledik ama biz bu çocukları yaşarken sosyal medyada öldürdük, oradaki söylemlerimizle, gerçek dışı üretilen bir takım dedikodularla.\"



Antaya\'da, bir babanın 4 buçuk yaşındaki kızına tecavüz ettiği iddiasıyla süren davaya dernek olarak müdahillik talebinde bulunduklarını fakat kabul olmadığını vurgulayan Özkan şöyle konuştu:

\"Çocukların adli tıp raporu ortada. Biz hep şunu söylüyoruz; çocuklar yalan söylemez. Artı olarak çocuklar böyle bir durumu anlatamazlar. Tüm bunlara rağmen istismarcılar tutuksuz yargılanıyor, tutuklu yargılamalar istiyoruz, ihtisas mahkemelerinin kurulmasını istiyoruz. Çocukların güvende olması lazım, yıllar önce birçocuğumuz bu korkudan kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti, başka çocukların canı yanmasın. Çocuklar bizim vatanımız ve biz vatanımıza sahip çıktığımız gibi çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Biliyoruz, birçok yargıç tutuklu yargılama yönünde kararlar veriyorlar, biz de bunu destekliyoruz ki aileler ve çocuklar kendilerini güvende hissetsinler.\"

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Saadet öğretmen ile röp.

- Saadet öğretmenin masadan görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=====================================================

Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz

4)AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ\'NİN TEMELİNİ ATTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi\'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, Türk insanının tasarruf bilincinin az olduğunun görüldüğünü kaydederek, \"İsrafa yönelik bir tüketim alışkanlığı olduğunu görüyoruz. 2017 yılında bakanlığımızın yapmış olduğu araştırmada vatandaşlarımıza sorduk. Dedik ki atıklarla geri dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz, neyi biliyorsunuz? Toplumun yarıya yakını geri dönüşüm kutularını kullanırken yüzde 30\'a yakına kısmı da bu kavramı hiç duymadığını ifade etti\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, geri dönüşümde tüketici davranışlarına bakıldığı zaman ise bireylerin bu yeterince bu davranışı sergilemediğinin görüldüğünü, geri dönüşüm noktasında toplumun bilinç düzeyinin düşük olduğunun değerlendirilebileceğini anlatan Tüfenkci, konuyla ilgili farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Tüfenkci, daha sonra şöyle dedi:

\"Bizler hem israf etmeyeceğiz, hem ölçülü, dengeyi kaybetmeden yaşayacağız, hem de üreteceğiz. Ürettiğimizin insanlığa, doğaya, tabiata faydalı olmasına özen göstereceğiz. Özellikle bu anlamda duyarlı olan herkesi tebrik ediyorum. Afrin\'de bir operasyon yapıyoruz. Dua edelim o operasyonu sağ sağlim bitirip Afrin\'i Afrinliler\'e teslim edelim.\"

Konuşmalardan sonra Bakan Tüfenkci, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte tesisin temel atma butonuna bastı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Törene katılanlar

- Bülent Tüfenkci\'nin konuşması

- Protokolün temel atarken görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 485 MB

=====================================================

5)CEZAEVİ FİRARİSİ KATİL DAHA FAZLA KAÇAMADI

ADAPAZARI\'nda cinayet suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden M.T polisin operasyonuyla yakalandı.

Adapazarı\'nda yaşanan bir tartışmada bir kişiyi öldürmek ve \'tehdit\' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.T bir süre önce cezaevinden firar etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Cineyet Büro Amirliği ekipleri katilin peşine düştü. Polis, yaptığı teknik takip sonucunda cinayet hükümlüsünün saklandığı yeri tespit etti. Kent merkezinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda saklandığı yerde yakalandı.

Emniyet\'te işlemleri tamamlanan M.T sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cezaevi firarisi mahkemeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:AZİZ GÜVENER-ADAPAZARI-DHA

========================================================

6)KARTALKAYA’DA ‘CANLI BOWLİNG’ ETKİNLİĞİ

BOLU’nun kayak merkezi Kartalkaya’da düzenlenen ‘Canlı Bowling’ etkinliği ilginç görüntülere sahne oldu.Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya kayak merkezi, toplam 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları\'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor. Bu yıl 10 Aralık\'ta tatilcilere kapılarını açan Kartalkaya Şubat ayına kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı. Kayak merkezinde hizmet veren Dorukkaya Otel ve bir saat markası sponsorluğunda ‘Canlı Bowling’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Dorukkaya Otel ve Kaya Palazzio Otel’de kalan tatilciler, 3 metre yükseklikteki şeffaf topların içine girerek yokuş aşağıya yuvarlanarak 2.5 metre yükseklikteki lobutları devirdi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği ve yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Dorukkaya Otel Genel Müdürü Yusuf Avcı, “Etkinlik 10 Ocak ve 16 Şubat tarihlerinde 2 kez yapıldı. Etkinliği yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi. Projenin videosu ise Youtube’da 1 milyon kişi tarafından izlendi. Bu etkinliğe ‘Canlı Bowling’ etkinliği diyebiliriz. Katılımcılar bu etkinlik sayesinde dolayısıya eğlendi.ö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Organizasyon şirketi tarafından hazırlanan görüntüler

-Tatilciler, topların içine girip lobutları devirmesi

Süre: 02:19 Boyut: 261.3 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

=====================================================

7)\'EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİ TAKİP EDECEĞİM\' DİYEREK 140 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

ADAPAZARI\'nda 10 kişinin \'emeklilik işlemlerinizi takip edeceğim\' diyerek 140 bin lira dolandıran şüpheli Y.M sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Adapazarı\'nda polisi arayarak \'Bir kişi bizi kısa sürede emekli edeceğini söyleyerek dolandırdı\' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şubesi Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü. Bir çok kişinin ifadesine başvuran ve teknik takip sürdüren ekipler Y.M\'nin yerini tepsit etti. Dolandırıcılık şüphelisi, yaşadığı evde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet\'te sorguya alınan şüphelinin emekliliğine kısa bir süre kalan 10 kişiden \'İşlemleri takip edip hızlandıracağım ve sizi kısa sürede emekli edeceğim\' vaadiyle 140 bin lira para topladığı ortaya çıktı. Zanlının dolandırıcılık suçundan bir çok kaydının olduğu belirlendi.

Emniyet\'te işlemleri tamamlanan Y.M sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Dolandırılan kişiler ise sabırsızlıkla kaptırdıkları paraları geri almayı bekledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera:Aziz GÜVENER-ADAPAZARI-DHA-

===================================================



