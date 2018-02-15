DHA YURT BÜLTENİ-13

Emekli maaşından her ay bin lira, Mehmetçik için bağışlayacak

Adıyaman\'da yaşayan Mehmet Ekti (84), emekli maaşının bin lirasını Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Ekti, maddi durumunun iyi olduğunu belirterek, her ay düzenli olarak bin lira bağışlayacağını söyledi.

Merkez Varlık Mahallesi\'nde oturan, PTT\'den emekli, 5\'i kız 8 çocuk babası Mehmet Ekti, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için her ay maaşının bin lirasını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Ekti, bugün aldığı son maaşının bin lirasını banka şubesine gidip, Mehmetçik Vakfı\'na gönderdi. Yaptığı bağışın zenginlere örnek olmasını isteyen Mehmet Ekti, Mehmetçik Vakfı\'na her ay düzenli olarak bin lira bağışta bulunacağını söyledi. Ekti, \"Parayı mezara mı götüreceğiz? Şükür, Allah\'ın izniyle ne devletimiz muhtaç ne milletimiz muhtaç ne askeriyemiz ne de polisimiz muhtaç. Fakat bir yardımda bulunmak, çorbada benim de tuzumun bulunması, iyidir\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Oturakçılar Pazarı

- Mehmet Ekti ile röp.

- Ekti\'nin yürümesi

- Bankaya gelmesi

- Bankadan çıkması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Jandarma Genel Komutanı Çetin, Van\'da esnafı ziyaret etti

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu ziyaret etti. Vali Zorluoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki Jandarma Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a geldi. Orgeneral Çetin\'i Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici karşıladı.

Vali Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret eden Orgeneral Çetin, daha sonra kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Orgeneral Çetin sohbet edip sorunlarını dinlediği esnafla hatıra fotoğraf çektirdi. Esnaf, Orgeneral Çetin\'in yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladı.

Ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Orgeneral Çetin, 81 ili kapsayan bir plan dahilinde ziyaretlerini sürdürdüğünü belirterek,Van\'ın kendisi için çok önemli ve özel bir şehir olduğunu, fırsat buldukça Doğu\'nun Paris\'i olarak bilinen Van\'ı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Görünüt Dökümü

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-Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in valilik önünde karşılanması

-Valilik şeref defterini imzalarken

-makama geçmesi

-Burada açıklama yapması

-Vali Zorluoğlu\'nun teşekkür konuşması

-Esnaf ziyaretinden genel ve detaylar



Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA

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Sivas\'ta kömür sobası can aldı

Sivas\'ta bir yemek firmasında çalışan Abdullah Talha Kaleli(30), yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 7\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Abdullah Talha Kaleli\'den 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Kaleli\'nin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede Kaleli\'nin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Sivas 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına hizmet veren bir yemek şirketinde çalışan Kaleli\'nin, yaklaşık 2 yıl önce annesi Melahat ve babası Sabri Kaleli\'yi kaybettiği öğrenildi. Abdullah Talha Kaleli\'nin cenazesi, polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından iş arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Cenazenin götürülüşü

-Ölen kişinin fotosu

(179 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Karabük\'te \'Gölge\' operasyonu

Karabük\'te, vatandaşlara zorla senet imzalatıp, haraç kestikleri belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenelen \'Gölge\' isimli operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin liderlerine \'Gölge\', haraç kesecekleri yere \'mantolama\', uyuşturucuya \'yeşil sabun\', mermiye \'leblebi\', silahlara \'harç makinesi\' diyerek aralarında şifreli konuştukları belirlendi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte birçok vatandaşın mağduriyet yaşamalarına sebep oldukları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin organize suç örgütü kurarak vatandaşları silah zoruyla tehdit edip zorla senet imzalattıkları, haraç kestikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin polise yakalanmamak için ise liderlerine \'Gölge\', haraç kesecekleri yere \'mantolama\', uyuşturucuya \'yeşil sabun\', mermiye \'leblebi\', silahlara \'harç makinesi\' gibi kelimeler kullanarak aralarında şifreli konuştukları belirlendi. Karabük, İstanbul, Bursa, Rize, Yalova ve Van\'da düzenlenen \'Gölge\' isimli operasyonda örgüt lideri Salih K. ile birlikte F.G., E.B., N.Y., M.T., H.T., U.Y., S.K. ve M.M. gözaltına alındı. Operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek, silahlara ait 99 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Silahla yaralama, maddi menfaat elde etmek, zorla çek senet imzalatmak, baskı silahla tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Süre:(01.12) Boyutu:(133)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Aranan cinayet şüphelisi ahırda yakalandı



Eskişehir\'in Mahmudiye ilçesinde, tabancayla Tayfur Yenigün\'ü (19) öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün\'ü (31) yaraladıktan sonra kaçan Paşa Ç. (41), polis tarafından saklandığı ahırda yakalandı.

Olay, 8 Ekim 2014 tarihinde, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Paşa Ç. ile kardeşi Tuncer Ç. (36), kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Turan Yenigün ve kardeşi Tayfur Yenigün ile tartıştı. Paşa Y., iddiaya göre, tabancayla Yenigün kardeşlere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İzmir 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Tayfur Yenigün yaşamını yitirirken, ağabeyi Turan Yenigün ise yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan kardeşlerden Tuncer Ç.\'yi 22 Ocak 2017 tarihinde yakaladı. Tuncer Ç., mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisi Paşa Ç. ise dün Mahmudiye ilçesinde, ağabeyi Mustafa Ç.\'nin evinin yanında bulunan ahırda, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak, Eskişehir\'e getirilen Paşa Ç., sorgusunun ardından çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkartılıp ekip aracına bindirilirken

-Adliyebinasının daşından çekilen görüntü

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Zonguldak\'ta deniz kenarındaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Zonguldak Valiliği kıyı kenar çizgisinde yer alan iş yeri, balıkçı barınağı ve konuttan oluşan 190 yapı için yıkım kararı aldı. 20 kilometrelik alanı kapsayan bölgede bulunan deniz kenarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Zonguldak Valiliği, Kozlu ilçesi ile Kapuz mevkisi arasındaki 20 kilometrelik kıyı kenar çizgisi içinde yer alan iş yeri, balıkçı barınağı ve konuttan oluşan 190 kaçak yapı için yıkım kararı aldı. Yapıların sahiplerine yapılan tebligatın ardından evlerin boşaltılması için 1 hafta süre verildi. Bugün dolan sürenin ardından İl Özel İdaresi ve Zonguldak Belediyesi ekipleri yıkıma başladı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken, TOMA da hazır bulunduruldu. Boşaltılmayan yerlerdeki eşyalar, ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. İş makinelerinin yıkım çalışması drone ile havadan görüntülendi. Engin Karayıl, 7 yıl önce yaptığı barınağının yıkıldığını belirterek, \"İlk önce bize valilikten emir geldi. Buradan bir kilogram balık çıkartmak için, insanlar evlerine ekmek getirmek için uğraşıyorlardı. Herkes mağdur. Burada çoğu arkadaşlarımız ev geçindiren balıkçı insanlar. Bugün yıkıma başladılar\" dedi. Mehmet Gümüş ise bir yakınına ait barınağın yıkılacağını öğrenerek geldiğini söyleyerek, \"Kayıklarımız deniz kenarında. Bizim ömrümüz burada geçti. Gerekçeyle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yıkım çalışmalarının drone ile havadan görüntülenmesi

-Kepçelerin binaları ve evleri yıkması

-İş makinelerinden detaylar

-Balıkçılarla röportaj

Süre: (4:38) Boyut: (518 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Alışverişe dalan kadının cebinden telefonu böyle çaldı

Diyarbakır\'da, alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu yankesicilik suretiyle çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edildikten sonra aynı cadde üzerinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen hırsızlık olayının zanlısı H.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasınca kayıt edildiği görüldü.

Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir işyerinden 2 gün önce alışveriş yapan M.A.\'nın cebindeki cep telefonunun çalınması sonrası ekipler çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayından sonra işyeri ve cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızın kimliğini ve fotoğrafını tespit eden ekipler, 2 gün sonra aynı cadde üzerinde telefonu çalan zanlı H.D.\'yi yakaladı. Soruşturması tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık malını satın alan M.G.B.\'ye suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan işlem yapıldı. İşyerindeki kameraya yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde, bir çaydanlığı inceleyen M.A. adlı kadının çaydanlığı incelerken işyerinde çok sayıda kişi olmasına rağmen zanlı H.D.\'nin kadının yanına yanaşarak cebinde bulunan telefonu alıp hızla işyerinden çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının görüntüsü

-Güvenlik kamerasından hırsızlık anı

-Zanlının adliyeye çıkarılması

Haber-Kamera: Canan ALTANTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)



